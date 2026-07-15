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Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

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Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Volgens Calum Nicholas maakt Max Verstappen met een bijzondere eigenschap veel indruk op het personeel van Red Bull. De oud-monteur werkte jarenlang samen met Verstappen, en stelt dat het bij hem niet alleen gaat om het sportieve aspect. De viervoudig wereldkampioen is volgens Nicholas oprecht geïnteresseerd in het leven van zijn collega's.

Verstappen heeft in het verleden meerdere keren aangegeven dat Red Bull voor hem aanvoelt als een soort tweede familie. Het team heeft in de afgelopen jaren afscheid genomen van veel belangrijke namen, maar die zijn stuk voor stuk lovend over de Limburger. Verstappen eist veel van zijn team, maar achter de schermen maakt hij zeer veel indruk.

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Hoe maakt Verstappen indruk op het team?

De bekende voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas geeft daar een voorbeeld van. In de podcast reWORKING legt de huidige ambassadeur van Red Bull uit dat veel mensen Verstappens beste eigenschap niet zien: "Aan het begin van een raceweekend loopt hij de garage binnen, terwijl iedereen druk bezig is met het opbouwen van de auto. Dan vraagt hij niet hoe het werk verloopt of hoe het ervoor staat met de auto, maar in plaats daarvan vraagt hij hoe het met je gaat."

De oprechte interesse in de mensen van het team, is volgens Nicholas echt goud waard: "Hij vraagt hoe het gaat met je familie, hoe het met je kinderen op school gaat, of je wel genoeg hebt geslapen en hoe je omgaat met het tijdsverschil. Hij is in eerste instantie vooral een mens."

'Dat ziet de buitenwereld niet'

Verstappen haalt in zijn mediaoptredens vaak hard uit, maar zijn fans zien niet alles wat hij achter de schermen doet. De Britse oud-monteur gaat verder met zijn loftuiting voor de viervoudig wereldkampioen: "Dat zie je van buitenaf natuurlijk niet. Daarom krijgt hij er ook veel te weinig erkenning voor. Maar voor de mensen die in de garage met hem samenwerken, is dat misschien wel de eigenschap aan hem die het meest wordt gewaardeerd."

The Wolf

Posts: 1.250

heb je ook foto's van de zatte Jos die na de dienst begon de pastoor in mekaar te trappen en vervolgens de gasten? Want die mis ik hier namelijk....

  • 111
  • 15 jul 2026 - 13:25
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (15)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.766

    Zo'n leuke en sympathieke man die Calum. Uitstekende ambassadeur voor RB.

    Maar even hier.

    Gedeeltelijk herhaalde plaatsing. Nu staat alles bij elkaar. Nieuws van Victoria, Sophie,
    de weddingplanner en Kelly.
    Het wachten is op de professionele video van het hele feest.

    Kelly's story met foto's van de trouwerij gisteren en eergisteren gepost.

    https://dubz.link/c/a41889

    https://dubz.link/c/d3f360

    Een trotse Sophie heeft gisteren ook 5 foto's gepost van haar gezin en het bruidspaar
    en vanmorgen een paar story's:

    urlr.me/tAYVpn

    https://dubz.link/c/2d1c7c

    Jos heeft eergisteravond een 3-tal foto's van de trouwerij gepost.
    Trotse en emotionele vader en dochter.

    urlr.me/KtKeJS

    10 foto's van de weddingplanner, incl het hele gezelschap en alle namen (!) van de
    vele personen (oa 2 bands en een DJ) die aan het feest hebben meegewerkt:

    urlr.me/fzttkV

    • + 15
    • 15 jul 2026 - 13:00
    • The Wolf

      Posts: 1.248

      heb je ook foto's van de zatte Jos die na de dienst begon de pastoor in mekaar te trappen en vervolgens de gasten? Want die mis ik hier namelijk....

      • + 111
      • 15 jul 2026 - 13:25
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Op één foto is nog net te zien dat het gezelschap aan de stamppot boerenkool zat, alleen de worst ontbrak...

      • + 11
      • 15 jul 2026 - 16:58
    • Pietje Bell

      Posts: 35.766

      Ja, wat wil je @Larry als je een trouwjurk hebt gekocht van Berta Bridal
      dan zijn de centjes op. Dit is um.
      Waar Gemini niet allemaal goed voor is, hahaha.

      urlr.me/ywsba8

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 17:23
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Berta?
      Eén van mijn koeien heet Berta.

      En die geeft vast meer melk dan juffrouw Bridal...

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 17:51
    • WickieDeViking

      Posts: 1.286

      Kelly is een topwijf!

      • + 6
      • 15 jul 2026 - 20:44
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Behoorlijk vrouwonvriendelijk om ouwe Kel een "wijf" te noemen @Wickie...

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 21:06
    • WickieDeViking

      Posts: 1.286

      Ik mag dat van haar :)

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 00:21
  • The Wolf

    Posts: 1.248

    En wanneer komt de WC juffrouw aan het woord? Dat onze lieve Max altijd het schijthuis zo netjes achterliet?

    • + 10
    • 15 jul 2026 - 13:20
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.728

      Daar op het kamp hadden ze waarschijnlijk 'n gemeenschappelijke doos....en werd je in de gaten gehouden door de rest van de bewoners.
      WC niet schoon....dan pats tegen het achterhoofd!!

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 13:34
    • schwantz34

      Posts: 42.389

      Itt tot zijn achtervleugel gaat bij Max na elke kleibeurt de wc bril wel altijd keurig netjes dicht....

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 13:37
    • Duyf

      Posts: 20

      Prachtige reacties van je: Niveau slablaadje.

      • + 8
      • 15 jul 2026 - 19:33
  • Larry Perkins

    Posts: 66.329

    De genoemde podcast…


    Building Elite Cultures, Verstappen’s Winning Formula & The Power of Marginal Gains: Calum Nicholas
    (reWORKING with Tim Campbell, 1.15,14)

    Chapters: 00:00 Intro
    01:33 Small Goals Beat Big Dreams
    05:01 Redundancy, Setbacks & Starting Again
    08:10 The Red Bull Culture That Changed Everything
    10:02 Working With Max Verstappen
    14:55 Drivers vs Constructors: What Really Matters
    16:06 Thriving Under Pressure in Formula 1
    19:32 Why Soft Skills Matter More Than Qualifications
    23:03 Diversity, Representation & Lewis Hamilton's Impact
    26:35 Networking That Changed His Career
    32:25 Why Great Teams Prioritise People Over Process
    35:01 F1 Lessons Every Business Can Learn
    36:36 How to Get a Job in Formula 1
    40:06 Staying Motivated When You're No Longer Winning
    43:42 Building a More Diverse Future for Motorsport
    47:16 The Sacrifices Behind Success & Family Life
    52:00 Knowing When It Was Time to Leave the Pit Lane

    • + 6
    • 15 jul 2026 - 16:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.728

    "Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel".

    Nou kan ik natuurlijk wel 'n grapje maken over Verstappen die zijn knuppel over het personeel liet gaan en met diezelfde knuppel diepe indrukken sloeg.....maar dat doe ik niet.
    Het bericht zal wel over Max Verstappen gaan in plaats over Jos Verstappen....

    PS.ik heb het bericht niet gelezen.

    • + 3
    • 15 jul 2026 - 22:51
  • meister

    Posts: 4.326

    Maarja, de familie is uiteen aan het vallen en het fundament wat Max heeft opgebouwd is drijfzand aan het worden.
    Blijven zitten en je wordt het lachertje van de grid

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 00:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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