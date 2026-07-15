Volgens Calum Nicholas maakt Max Verstappen met een bijzondere eigenschap veel indruk op het personeel van Red Bull. De oud-monteur werkte jarenlang samen met Verstappen, en stelt dat het bij hem niet alleen gaat om het sportieve aspect. De viervoudig wereldkampioen is volgens Nicholas oprecht geïnteresseerd in het leven van zijn collega's.

Verstappen heeft in het verleden meerdere keren aangegeven dat Red Bull voor hem aanvoelt als een soort tweede familie. Het team heeft in de afgelopen jaren afscheid genomen van veel belangrijke namen, maar die zijn stuk voor stuk lovend over de Limburger. Verstappen eist veel van zijn team, maar achter de schermen maakt hij zeer veel indruk.

Hoe maakt Verstappen indruk op het team?

De bekende voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas geeft daar een voorbeeld van. In de podcast reWORKING legt de huidige ambassadeur van Red Bull uit dat veel mensen Verstappens beste eigenschap niet zien: "Aan het begin van een raceweekend loopt hij de garage binnen, terwijl iedereen druk bezig is met het opbouwen van de auto. Dan vraagt hij niet hoe het werk verloopt of hoe het ervoor staat met de auto, maar in plaats daarvan vraagt hij hoe het met je gaat."

De oprechte interesse in de mensen van het team, is volgens Nicholas echt goud waard: "Hij vraagt hoe het gaat met je familie, hoe het met je kinderen op school gaat, of je wel genoeg hebt geslapen en hoe je omgaat met het tijdsverschil. Hij is in eerste instantie vooral een mens."

'Dat ziet de buitenwereld niet'

Verstappen haalt in zijn mediaoptredens vaak hard uit, maar zijn fans zien niet alles wat hij achter de schermen doet. De Britse oud-monteur gaat verder met zijn loftuiting voor de viervoudig wereldkampioen: "Dat zie je van buitenaf natuurlijk niet. Daarom krijgt hij er ook veel te weinig erkenning voor. Maar voor de mensen die in de garage met hem samenwerken, is dat misschien wel de eigenschap aan hem die het meest wordt gewaardeerd."