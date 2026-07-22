De toekomst van Max Verstappen blijft de gemoederen bezighouden, maar volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz is de uitkomst eigenlijk al duidelijk. De Brit verwacht dat de viervoudig wereldkampioen ook in 2027 gewoon voor Red Bull Racing uitkomt. Volgens hem zijn de alternatieven voor Verstappen simpelweg te beperkt.

Hoewel McLaren de afgelopen maanden regelmatig wordt genoemd als mogelijke bestemming, ziet Kravitz ook daar weinig ruimte. De Britse renstal beschikt volgens hem al over een ijzersterke rijdersbezetting met Lando Norris en Oscar Piastri, waardoor een overstap van Verstappen uiterst onwaarschijnlijk lijkt.

Kravitz ziet geen plek voor Verstappen bij McLaren

Kravitz denkt dat Verstappen in theorie graag naar een ander team had gekeken, maar dat de realiteit anders is. Volgens de pitreporter is McLaren de enige serieuze optie, al verwacht hij niet dat de Britse formatie zijn huidige coureurs zal laten gaan.

"Als Verstappen ergens naartoe zou kunnen, dan is het McLaren. Alleen zitten zij in een luxepositie. Ze zijn enorm tevreden met Norris en Piastri. Norris liet op Spa zien hoe snel hij is en had zonder zijn gridstraf misschien zelfs kunnen meedoen om de overwinning. Op dit moment zie ik daar simpelweg geen plek voor Verstappen. Daarom verwacht ik dat hij bij Red Bull blijft", aldus Kravitz.

Ook Mercedes werd lange tijd gezien als een mogelijke bestemming voor Verstappen, maar ook die deur lijkt volgens Kravitz inmiddels gesloten. De Duitse renstal heeft veel vertrouwen in Andrea Kimi Antonelli en ziet George Russell als de ideale teamgenoot voor de jonge Italiaan.

Mercedes geen optie meer, Red Bull wacht op duidelijkheid

Volgens Kravitz heeft Mercedes inmiddels alle kaarten gezet op de huidige rijderscombinatie. Daarmee blijft er voor Verstappen volgens hem nog maar één logische keuze over.

"Mercedes gelooft dat Antonelli uiteindelijk net zo snel kan zijn als Verstappen. Dat is een stevige uitspraak, maar wel hoe zij erin staan. Daarnaast vinden ze Russell voorlopig de perfecte teamgenoot voor hem. Als je alles bij elkaar optelt, kom je uit op McLaren of Red Bull. En omdat McLaren geen plek heeft, denk ik dat Verstappen gewoon blijft."

Verstappen zelf gaf afgelopen weekend in België opnieuw geen enkele opening over zijn toekomst. De Nederlander kapte alle vragen over een mogelijk vertrek resoluut af en benadrukte dat hij zelf met nieuws naar buiten zal komen zodra daar aanleiding voor is. Mogelijk volgt er tijdens het raceweekend in Hongarije meer duidelijkheid. Vorig jaar bevestigde Verstappen op de Hungaroring eveneens dat hij ook het seizoen daarna voor Red Bull Racing zou uitkomen. De Oostenrijkse renstal zal hopen dat zich dit jaar een vergelijkbaar scenario ontvouwt.