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Mekies geeft update over belangrijke Red Bull-plannen

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Mekies geeft update over belangrijke Red Bull-plannen

Laurent Mekies heeft uitgelegd hoe de updateplanning voor Red Bull er precies uitziet. Het Oostenrijkse team kende vorig jaar een enorme comeback met Max Verstappen, nadat ze maar met updates bleven komen. Mekies legt uit hoe ze dat dit jaar willen doen.

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Max Verstappen en Isack Hadjar worstelen regelmatig met hun auto en ze hebben nog geen race weten te winnen. Achter Mercedes, Ferrari en McLaren zijn ze het vierde team, en ze lijken weinig vertrouwen te hebben in betere resultaten. De vraag is dan ook waar ze de focus in de komende maanden op gaan leggen.

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'Daar gaan we een beslissing over nemen'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf afgelopen weekend in Hongarije antwoorden op die vragen in gesprek met de internationale media: "Ik weet niet hoe het voor de anderen zit, maar wat wij op dit moment wel zeker weten, is dat we een knoop door moeten hakken over de balans tussen dit jaar en volgend jaar. Ik verwacht dat we dat eerder gaan doen dan we vorig jaar deden, vooral nu de regels zijn zoals ze zijn. Daar gaan we dus zeker een beslissing over nemen."

Waar ligt de focus van Red Bull op?

Mekies blijft heel positief, en hij stelt dat Red Bull nu al goede stappen heeft gezet: "Wat dit jaar betreft hebben we sinds de eerste race tot en met dit weekend in Hongarije echt veel performance gevonden in de auto. Dat was vooral om de achterstand die we in eerste instantie hadden zo snel mogelijk recht te trekken."

Red Bull wil de auto graag blijven verbeteren, maar ze moeten ook snel naar het komende seizoen gaan kijken: "Het is waarschijnlijk lastig om je voor te stellen dat we op dit tempo door zullen gaan, maar we moeten ook gaan nadenken over de beste manier om die laatste paar tienden aan achterstand te dichten."

F1 Nieuws Laurent Mekies Red Bull Racing GP Hongarije 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Laurent Mekies -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 28 apr 1977 (49)
  • Geb. plaats Tours, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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