Laurent Mekies heeft uitgelegd hoe de updateplanning voor Red Bull er precies uitziet. Het Oostenrijkse team kende vorig jaar een enorme comeback met Max Verstappen, nadat ze maar met updates bleven komen. Mekies legt uit hoe ze dat dit jaar willen doen.

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Max Verstappen en Isack Hadjar worstelen regelmatig met hun auto en ze hebben nog geen race weten te winnen. Achter Mercedes, Ferrari en McLaren zijn ze het vierde team, en ze lijken weinig vertrouwen te hebben in betere resultaten. De vraag is dan ook waar ze de focus in de komende maanden op gaan leggen.

'Daar gaan we een beslissing over nemen'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaf afgelopen weekend in Hongarije antwoorden op die vragen in gesprek met de internationale media: "Ik weet niet hoe het voor de anderen zit, maar wat wij op dit moment wel zeker weten, is dat we een knoop door moeten hakken over de balans tussen dit jaar en volgend jaar. Ik verwacht dat we dat eerder gaan doen dan we vorig jaar deden, vooral nu de regels zijn zoals ze zijn. Daar gaan we dus zeker een beslissing over nemen."

Waar ligt de focus van Red Bull op?

Mekies blijft heel positief, en hij stelt dat Red Bull nu al goede stappen heeft gezet: "Wat dit jaar betreft hebben we sinds de eerste race tot en met dit weekend in Hongarije echt veel performance gevonden in de auto. Dat was vooral om de achterstand die we in eerste instantie hadden zo snel mogelijk recht te trekken."

Red Bull wil de auto graag blijven verbeteren, maar ze moeten ook snel naar het komende seizoen gaan kijken: "Het is waarschijnlijk lastig om je voor te stellen dat we op dit tempo door zullen gaan, maar we moeten ook gaan nadenken over de beste manier om die laatste paar tienden aan achterstand te dichten."