Lando Norris heeft zich uitgesproken over de problemen waarmee George Russell dit seizoen kampt in de Mercedes. De Brit ziet weinig reden tot medelijden met zijn landgenoot en benadrukt dat het juist de taak van een Formule 1-coureur is om zich voortdurend aan te passen, zeker nu de ingrijpend gewijzigde 2026-reglementen de auto's lastiger maken om te besturen.

Russell gaf eerder toe dat hij moeite heeft om het maximale uit de Mercedes W17 te halen, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli veel sneller zijn draai wist te vinden. Door de complexe energievrijgave van de nieuwe power units moeten coureurs hun rijstijl ingrijpend aanpassen, iets waar volgens Norris simpelweg geen excuses voor bestaan.

Norris hard voor Russell: 'Dit is ons werk'

Norris maakte in Hongarije duidelijk dat hij zijn rijstijl al jarenlang noodgedwongen blijft aanpassen. Volgens de McLaren-coureur hoort dat bij het vak en mag ervaring juist een voordeel zijn wanneer de auto's veranderen.

"Ik heb mijn rijstijl eigenlijk ieder seizoen moeten aanpassen. Wat vroeger werkte, werkt al jaren niet meer. Hoe langer je in de Formule 1 rijdt, hoe beter je juist met zulke veranderingen moet kunnen omgaan. Als je je niet kunt aanpassen aan een andere auto, dan ben je simpelweg niet goed genoeg. Dat is ons werk en daar worden we miljoenen voor betaald. Of je nu een makkelijke of moeilijke auto krijgt, je moet ermee kunnen presteren."

De Brit weet bovendien uit eigen ervaring hoe lastig zo'n omschakeling kan zijn. In het eerste deel van 2025 worstelde hij zelf met de McLaren, vooral in de kwalificaties. Door technische aanpassingen én veranderingen in zijn rijstijl vocht hij zich echter terug in de titelstrijd. Volgens Norris is dat proces met de 2026-auto alleen maar intensiever geworden.

Norris spreekt Verstappen deels tegen

Volgens Norris voelt het inmiddels alsof hij ieder raceweekend opnieuw moet ontdekken hoe hij de auto moet besturen. De gevoeligheid van de nieuwe power units, die met behulp van machinelearning de energievrijgave regelen, zorgt ervoor dat een minimale fout in een bocht op het rechte stuk direct kostbare tijd kan kosten.

Toch deelt Norris niet de conclusie van Max Verstappen, die eerder aangaf dat een coureur tegenwoordig minder verschil kan maken. De McLaren-rijder ziet dat anders. "Een betere coureur kan nog altijd het verschil maken. Op sommige circuits zijn er misschien minder bochten waarin je tijd kunt winnen, maar op andere banen juist meer. Door de lagere downforce en hogere snelheden zijn veel middelhoge bochten moeilijker geworden. Dat biedt juist extra kansen om je als coureur te onderscheiden."

Volgens Norris zijn circuits als Silverstone en Spa uitzonderingen, omdat daar minder mogelijkheden zijn om tijd te winnen. Op de Hungaroring verwacht hij juist dat de uitdagendere bochten meer ruimte bieden voor pure rijderskwaliteit, ondanks de complexe techniek die de prestaties van de huidige Formule 1-auto's sterk beïnvloedt.