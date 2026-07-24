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Norris hard voor Verstappen en Russell: "Dit is ons werk"

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Norris hard voor Verstappen en Russell: "Dit is ons werk"

Lando Norris heeft zich uitgesproken over de problemen waarmee George Russell dit seizoen kampt in de Mercedes. De Brit ziet weinig reden tot medelijden met zijn landgenoot en benadrukt dat het juist de taak van een Formule 1-coureur is om zich voortdurend aan te passen, zeker nu de ingrijpend gewijzigde 2026-reglementen de auto's lastiger maken om te besturen.

Russell gaf eerder toe dat hij moeite heeft om het maximale uit de Mercedes W17 te halen, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli veel sneller zijn draai wist te vinden. Door de complexe energievrijgave van de nieuwe power units moeten coureurs hun rijstijl ingrijpend aanpassen, iets waar volgens Norris simpelweg geen excuses voor bestaan.

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Norris hard voor Russell: 'Dit is ons werk'

Norris maakte in Hongarije duidelijk dat hij zijn rijstijl al jarenlang noodgedwongen blijft aanpassen. Volgens de McLaren-coureur hoort dat bij het vak en mag ervaring juist een voordeel zijn wanneer de auto's veranderen.

"Ik heb mijn rijstijl eigenlijk ieder seizoen moeten aanpassen. Wat vroeger werkte, werkt al jaren niet meer. Hoe langer je in de Formule 1 rijdt, hoe beter je juist met zulke veranderingen moet kunnen omgaan. Als je je niet kunt aanpassen aan een andere auto, dan ben je simpelweg niet goed genoeg. Dat is ons werk en daar worden we miljoenen voor betaald. Of je nu een makkelijke of moeilijke auto krijgt, je moet ermee kunnen presteren."

De Brit weet bovendien uit eigen ervaring hoe lastig zo'n omschakeling kan zijn. In het eerste deel van 2025 worstelde hij zelf met de McLaren, vooral in de kwalificaties. Door technische aanpassingen én veranderingen in zijn rijstijl vocht hij zich echter terug in de titelstrijd. Volgens Norris is dat proces met de 2026-auto alleen maar intensiever geworden.

Norris spreekt Verstappen deels tegen

Volgens Norris voelt het inmiddels alsof hij ieder raceweekend opnieuw moet ontdekken hoe hij de auto moet besturen. De gevoeligheid van de nieuwe power units, die met behulp van machinelearning de energievrijgave regelen, zorgt ervoor dat een minimale fout in een bocht op het rechte stuk direct kostbare tijd kan kosten.

Toch deelt Norris niet de conclusie van Max Verstappen, die eerder aangaf dat een coureur tegenwoordig minder verschil kan maken. De McLaren-rijder ziet dat anders. "Een betere coureur kan nog altijd het verschil maken. Op sommige circuits zijn er misschien minder bochten waarin je tijd kunt winnen, maar op andere banen juist meer. Door de lagere downforce en hogere snelheden zijn veel middelhoge bochten moeilijker geworden. Dat biedt juist extra kansen om je als coureur te onderscheiden."

Volgens Norris zijn circuits als Silverstone en Spa uitzonderingen, omdat daar minder mogelijkheden zijn om tijd te winnen. Op de Hungaroring verwacht hij juist dat de uitdagendere bochten meer ruimte bieden voor pure rijderskwaliteit, ondanks de complexe techniek die de prestaties van de huidige Formule 1-auto's sterk beïnvloedt.

Larry Perkins

Posts: 66.544

[i] "Op de Hungaroring verwacht Norris juist dat de uitdagendere bochten meer ruimte bieden voor pure rijderskwaliteit." [/i]

vt1:
Verstappen - p2
Norris - p11

Hmmm, wellicht heeft Norris gelijk...

  • 9
  • 24 jul 2026 - 15:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen George Russell Lando Norris Mercedes McLaren Red Bull Racing

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.544

    "Op de Hungaroring verwacht Norris juist dat de uitdagendere bochten meer ruimte bieden voor pure rijderskwaliteit."

    vt1:
    Verstappen - p2
    Norris - p11

    Hmmm, wellicht heeft Norris gelijk...

    • + 9
    • 24 jul 2026 - 15:12
    • monzaron

      Posts: 1.114

      Metcedessen zijnaan het sandbaggen😊

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 15:15
    • JV fan

      Posts: 3.003

      De Red Bull is natuurlijk ook de betere auto ;)

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 15:17
  • Henery

    Posts: 476

    Kijk, dat is nou het verschil in beleving. Voor Norris is het werk, voor Verstappen is het passie

    • + 2
    • 24 jul 2026 - 15:30
    • TylaHunter

      Posts: 10.834

      Voor Kimi Raikkonen was het gewoon een hobby

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 15:43

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  • Race

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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