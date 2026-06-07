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Uitslag Grand Prix van Monaco: Antonelli wint chaotische race, koningsdrama voor Verstappen

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<b> Uitslag Grand Prix van Monaco: </b> Antonelli wint chaotische race, koningsdrama voor Verstappen

De Grand Prix van Monaco is gewonnen door Andrea Kimi Antonelli. Hij schreef de parel van de Formule 1-kalender op zijn naam, en kwam voor Lewis Hamilton en Isack Hadjar als eerste over de streep.

Na de gebruikelijke sterrenparade voorafgaand aan de race, waren alle ogen gericht op de 22 supersterren van de Formule 1. Op de grid stonden echter slechts 21 auto's, omdat Gabriel Bortoleto door problemen in de rondjes naar de grid was stilgevallen. De Braziliaanse Audi-coureur startte de race vanuit de pits.

Meer over Max Verstappen FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

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Bij de start waren alle ogen gericht op Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen op de eerste startrij. De twee coureurs hadden in de kwalificatie nog voor veel spektakel gezorgd, maar nu werd het een ander drama. Verstappen klaagde namelijk over problemen met zijn motor tijdens de opwarmronde, en bij de start ging het helemaal mis.

Drama voor Verstappen

Verstappen kwam niet van zijn plek, viel stil en werd wonder boven wonder gemist door alle andere coureurs. Verstappen hobbelde nog een rondje achter het veld aan, maar moest zijn auto in de pitbox parkeren. Daarmee kwam zijn veelbelovende weekend op een dramatische manier ten einde.

Bij de start verloor Lando Norris een plekje aan de Alpine van Pierre Gasly, en leek George Russell niet goed in zijn startvlak te staan. Hij ontliep een straf, terwijl Sergio Pérez voor een valse start een drive through penalty kreeg. Aan kop van het veld sloeg Antonelli direct een groot gat.

Hadjar draait door

Russell kwam vast te zitten achter de Red Bull van Verstappens teamgenoot Isack Hadjar. Door het uitvallen van Verstappen was Hadjar opgeschoven naar de vierde plaats, en hij wist dat inhalen vrijwel onmogelijk is in Monaco. Hij kon echter niet wegrijden bij Russell, want ook Hadjar liep tegen motorproblemen aan.

Hadjar meldde zich vloekend en tierend op de boordradio, en hij riep dat hij problemen had met engine braking en dat hij zijn eerste versnelling niet kon gebruiken. Hadjar werd helemaal gek van de problemen, maar zijn team liet hem weten dat ze geen oplossing konden vinden. Ook Russell werd gek, want hij kon helemaal niets doen. De problemen van Hadjar zorgden er ook voor dat ze al vroeg in de race ruim veertig (!) seconden achterstand hadden op raceleider Antonelli.

Bij Mercedes kozen ze ervoor om Russell eerder dan Hadjar naar binnen te halen. Het was de juiste keuze, want toen Hadjar een rondje later naar binnenkwam, keerde hij weer achter Russell terug op de baan. Voor Russell was dit een grote opluchting, maar Hadjar had nog steeds last van de problemen met zijn krachtbron.

Norris in de problemen

Aan de kop van het veld bleef Antonelli op zijn gemakje doorrijden, terwijl Hamilton naar binnen dook. Hij kende een foutloze pitstop, maar reed te hard door de pitlane. De Brit ontving een tijdstraf van vijf seconden, en wist dat hij hierdoor een nog grotere uitdaging had. Ver daarachter ging het ook minder met Lando Norris, want hij meldde dat hij een motorprobleem had.

Norris kreeg de opdracht van McLaren om Russell op te houden, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Hij kampte namelijk nog steeds met motorproblemen, en hij moest ervoor zorgen dat zijn teamgenoot Oscar Piastri een vrije pitstop kon maken. Dit plannetje duurde slechts een paar minuten, en niet lang daarna moest Norris opgeven. Voor de tweede race op rij deden technische problemen hem de das om.

Plannetje van Williams mislukt

Bij Williams roken ze ondertussen hun kans voor een dubbele puntenfinish, en moesten Alexander Albon en Carlos Sainz was positie wisselen. Sainz had namelijk nog geen pitstop gemaakt, en Albon moest de rest van het veld ophouden. Dit plannetje mislukte volledig, want Albon werd ingehaald door de oplettende Arvid Lindblad. Het was een geluk bij een ongeluk, want Lindblad moest nog stoppen.

Straffenregen

Ondertussen regende het straffen voor het te hard rijden door de pitlane. Onder meer Russell, Hamilton en Colapinto werden op de bon geslingerd. Russell moest daarnaast vrezen voor nóg een straf, want hij was mogelijk over de witte lijn aan het einde van de pitlane gereden. Hij ontliep uiteindelijk een straf, maar zag Antonelli steeds verder wegrijden. Russell werd zelfs op een rondje achterstand gezet door zijn Italiaanse teamgenoot.

Paniek bij Antonelli

Antonelli zorgde op zijn beurt voor paniek aan de pitmuur bij Mercedes door te melden dat hij een probleem met zijn motor had. Mercedes ging op onderzoek uit, maar het bleek allemaal wel mee te vallen. Hij kon rustig verder rijden, en bouwde zijn voorsprong uit.

Stroll veroorzaakt chaos

Die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon toen Lance Stroll de fout inging in de laatste bocht. De Canadees remde in de marbles, en verloor de macht over het stuur. Hij schoof kansloos de muur in, en zorgde voor een Safety Car. Antonelli was te laat om een pitstop te maken, maar verder dook vrijwel iedereen naar binnen.

Leclerc vroeg zich af waarom ze dit deden, maar bij Ferrari stonden ze achter hun strategie. Antonelli maakte een rondje later dan toch zijn pitstop, en behield de leiding. Het werd een ietwat chaotische situatie, maar Antonelli hoefde alleen geen fouten te maken.

Megadrama voor Leclerc

Bij de herstart maakte Antonelli geen fouten, maar ging het wel helemaal mis voor thuisheld Charles Leclerc. In de laatste bocht schoot op identieke wijze als Stroll de muur in, en was zijn race voorbij. Vol frustratie stapte hij uit, en gaf hij de remmen de schuld. De Safety Car werd weer de baan opgestuurd, en iedereen schoof naar het puntje van de stoel. Russell had nog meer aan zijn hoofd, want hij zou eerder zijn tijdstraf niet goed hebben uitgevoerd tijdens zijn pitstop.

Rode vlag vol chaos

De crash van Leclerc zorgde ervoor dat de wedstrijdleiding voor een rode vlag koos. Op het punt waar Leclerc en Stroll van de baan waren geschoten was het asfalt namelijk losgeraakt, en dat was een probleem. De coureurs verzamelden zich in de pits, en daar bleef de chaos doorgaan.

Russell kreeg namelijk een drive through penalty aan zijn broek, want hij had zijn tijdstraf niet goed uitgevoerd tijdens zijn pitstop. Pierre Gasly was ook boos, want hij kreeg een extra tijdstraf voor het te snel rijden in de pitlane. Hadjar en Hamilton kregen een onderzoek aan de broek voor het maken van een fout onder de Safety Car. Hadjar en Hamilton ontliepen hiervoor een straf. Hadjar moet zich nog wel melden voor een overtreding onder de rode vlag.

Briljant herstart

De wedstrijdleiding koos voor een staande herstart, maar dat maakte voor Antonelli niets uit. Hij schoot als een raket weg, en behield de leiding. Hadjar viel daarachter ver terug, terwijl Russell zijn straf uitvoerde. Gasly reed hierdoor op de derde plaats, maar hij zou nog straffen krijgen. Achterin het veld werd Carlos Sainz uit de race gebeukt door Nico Hülkenberg.

Antonelli wist de race uiteindelijk op oppermachtige wijze te winnen. Hij was dit weekend dé koning van Monaco. De uitslag staat nog niet vast, want er volgen veel onderzoeken.

F1Grand Prix Monaco - Race

MC Monte Carlo - 07 juni 2026

Larry Perkins

Posts: 65.574

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

[b] [i] Il giovane capo squadra Mercedes [/i] KIMI ANTONELLI [i]
in un'età solitaria in Monaco! [/i] F E S T A – D I – S T R A D A ! [/b] **

🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳�... [Lees verder]

  • 7
  • 7 jun 2026 - 17:29
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (59)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.574

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

    Il giovane capo squadra Mercedes KIMI ANTONELLI
    in un'età solitaria in Monaco!     F E S T A – D I – S T R A D A !     **

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


    * 🛣️ = strada, 🥳 = festa

    ** Piepjonge Mercedes-teamleider KIMI ANTONELLI
    op eenzame hoogte in Monaco! STRAATFEEST

    • + 7
    • 7 jun 2026 - 17:29
    • Bertrand Gachot

      Posts: 740

      Prima gedaan Kimi! Woody63 fanclub Baskendland likt zijn wonden, maar deze keer lag het echt niet aan SJORS! Verder mooie race, en zoals van te voren afgesproken niet gaan "zeuren" over het niet in kunnen halen. De Grand Prix van Monaco zal als Kroonjuweek altijd blijven bestaan, dat kan niet worden gezegd van de welbekende successupporters a.k.a orange Army.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:34
    • Snork

      Posts: 22.608

      Larry, mooi gezegd. Krijg gelijk zin in een Italiaans terrasje met een goede Montepulciano of Amarone.
      Terechte winnaar van de race!

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:55
  • red slow

    Posts: 3.331

    Vermakelijke race gezien. Jammer dat de nieuwe versie van DRS niet gebruikt kon worden.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 17:29
    • red slow

      Posts: 3.331

      Tevens de jongste GP winnaar van Monaco. En 5x achter elkaar een overwinning dat is hetzelfde wat Hamilton ooit voor elkaar heeft gekregen 5 overwinningen achter elkaar.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:32
    • hupholland

      Posts: 9.960

      het DRS wat niet gebruikt mocht worden is niet bedoeld om inhalen te bevorderen, het kan nl door iedereen, op dezelfde plekken gebruikt worden. Dus daar hebben we niks aan gemist. Ik vond het echt een vreselijke race, het loterijgehalte was mij te hoog. Gelukkig heeft wel de juiste man gewonnen, al staat de uitslag nog niet helemaal vast.

      • + 6
      • 7 jun 2026 - 17:33
    • nr 76

      Posts: 7.486

      En alle 5 overwinningen vanaf pole.position.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:35
    • Lulham

      Posts: 764

      "En 5x achter elkaar een overwinning dat is hetzelfde wat Hamilton ooit voor elkaar heeft gekregen 5 overwinningen achter elkaar."

      Verstappen heeft er 10 achter elkaar. Maar zowel Hamilton als Verstappen hebben hier niets mee te maken.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:40
    • red slow

      Posts: 3.331

      @lulham

      Dit geeft duidelijk het talent aan dat Kimi heeft.

      Teamgenoot gelapt, uiteindelijk door de safety car kon die zich ontdoen.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:44
    • nr 76

      Posts: 7.486

      Lulham, Hamilton heeft hier wel mee te maken, omdat Kimi hem nu evenaart. Maar dan op een veel jongere leeftind.

      • + 3
      • 7 jun 2026 - 17:44
    • hupholland

      Posts: 9.960

      @nr76: nr 4, in Canada, was niet vanaf pole.

      • + 4
      • 7 jun 2026 - 17:45
    • nr 76

      Posts: 7.486

      Oja, is waar ook

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:51
    • GILH

      Posts: 1.775

      Het ging hier toch om 5 overwinningen achtereenvolgend na je eerste overwinning ooit?

      Volgens mij hebben Hamilton en Verstappen dit beide niet gedaan.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:49
  • Joseph1000

    Posts: 305

    Tja heb de start gekeken een minuut.daarna uit
    Af en toe even vijf seconden ingeschakeld maar die optocht in Monaco interessant vind ik het niet.
    Goh Antonelli heeft gewonnen 😋

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 17:29
    • nr 76

      Posts: 7.486

      Hadjar op het podium, eerste puntje voor Caddilac.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:45
    • MrStef85

      Posts: 6.572

      Dan heb je veel gemist. Vermakelijke race imo.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 20:05
  • dutchiceman

    Posts: 5.627

    Schitterende race zeg! (Ik heb de tv (laptop) aangelaten)

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 17:30
  • Mrduplex

    Posts: 1.773

    Terechte winnaar!ongekend hoe Leclerc door Ferrari wordt gena*id, zou nu gewoon 2e in het kampioenschap kunnen staan

    • + 6
    • 7 jun 2026 - 17:31
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.449

      Wat heb ik gemist dan ? Leclerc had buiten kunnen blijven. Maar dan was hij wellicht alsnog de muur in gegaan. Wat heeft Ferrari nog meer gedaan dan ?

      • + 4
      • 7 jun 2026 - 17:34
    • hupholland

      Posts: 9.960

      hij zet m uiteindelijk ook zelf in de muur. Hij laat zich soms teveel opnaaien als dingen niet zijn kant opvallen. Zonder crash van Stroll wordt ie idd 2e. Maar goed, ook dat was niet waar hij dit weekend voor kwam. Maar goed, hij moet soms ook gewoon de punten koesteren en niet alles op het spel zetten.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:38
    • Mrduplex

      Posts: 1.773

      LeClerc reed binnen 5 seconde van Hamilton dus lag virtueel 2e .hoort zoals het dan altijd gaat het voordeel van de stop te krijgen.zie je altijd dat het dan zo gebeurd.terecht dat ie pislink was.ze halen m nu achter Hamilton naar binnen en laten hem doodleuk wachten,triest

      • + 6
      • 7 jun 2026 - 17:42
    • nr 76

      Posts: 7.486

      On zo een situatie moey je in Monaco natuurlijk ALTIJD voor track position kiezen. Puntje voor Hannah hier weer...

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:47
    • hupholland

      Posts: 9.960

      Hamilton is achter de schermen de strijd aan het winnen en dat is geen goed nieuws voor Ferrari. Ze hadden met Sainz en Leclerc rijders die elkaar veel beter complementeren.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:50
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.449

      En we vergeten doodleuk dat Leclerc remproblemen had. Hij crasht al op nieuwe banden laat staan met versleten banden. Leclerc heeft andere problemen op dit moment. En niet alleen naar Lewis kijken.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:52
    • SennaS

      Posts: 12.168

      Lewis heeft gisteren Leclerc al verslagen en vandaag was een formaliteit.
      Het is voor sommigen hier pijnlijk om te zien dat een bejaarde goat de absolute top van nu kan verslaan

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:48
  • Joeppp

    Posts: 8.649

    Ik heb de eerste 10 ronde en de laatste 10 gezien. Lekker voor Antonelli en gaaf van Hamilton. Hadjar prima, als hij zijn podium mag houden en pech voor Verstappen.

    • + 4
    • 7 jun 2026 - 17:31
    • nr 76

      Posts: 7.486

      Wat was er dan met Verstappen?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:47
  • Williams_F1

    Posts: 1.460

    Nogmaals, ben ik van de weinige die klaagt over de DRAMATISCHE regie?
    Chapeau kimi!
    Jongste wereldkampioen ooit?

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 17:32
    • schwantz34

      Posts: 42.138

      Siiiiii!!!!!!

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:33
    • Di Stefano

      Posts: 371

      Niemand klaagt meer, want dat is ieder jaar hetzelfde in Monaco

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:33
    • Williams_F1

      Posts: 1.460

      *1

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:34
    • Williams_F1

      Posts: 1.460

      @ Di Stefano over de regie?

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 17:35
    • SennaS

      Posts: 12.168

      Blijft saai

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:49
    • MrStef85

      Posts: 6.572

      Hier ben ik het mee eens: vooral de tijdwaarneming het hele weekend was niet duidelijk.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:11
    • Di Stefano

      Posts: 371

      @williams: ja. Volgens mij hebben ze in Monaco zelf de rechten van de regie, dus dan krijg je dit als resultaat. Ze hebben totaal geen idee wat ze aan uet doen zijn.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 20:15
  • schwantz34

    Posts: 42.138

    Met al die stuwarts onderzoeken die nog volgen, en waar straffen of vrijspraak op zal volgen denk ik dat we in de loop van Dinsdagavond de definitieve uitslag wel zullen krijgen....

    • + 5
    • 7 jun 2026 - 17:32
    • Larry Perkins

      Posts: 65.574

      Perez kan nog ff naar p10 gaan maar wordt ook nog onderzocht, dan zou Alonso met die zeepkist zomaar een punt veroveren...

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:38
    • SennaS

      Posts: 12.168

      Wellicht wordt Masi ingehuurd om als een kip zonder kop snelle beslissingen te nemen ; -)

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 19:50
  • dutchiceman

    Posts: 5.627

    George is ondertussen zo zuur dat de familie Kesbeke al contact met hem gezocht heeft.

    • + 6
    • 7 jun 2026 - 17:32
  • Larry Perkins

    Posts: 65.574

    Kimi na de race tegen zijn engineer: "Wat waren die ouwe lui achter mij allemaal aan het prutsen?"

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 17:33
  • Snelrondje

    Posts: 9.091

    Bizarre race gezien. Wel gaaf. Kimi is king. George hooguit kroonprins. Wat is die Hadjar een jankerd. Verder leuke race.

    • + 7
    • 7 jun 2026 - 17:34
    • Bertrand Gachot

      Posts: 740

      Hadjar is een patiënt, dus graag wel respectvol bejegenen.

      • + 4
      • 7 jun 2026 - 17:36
    • schwantz34

      Posts: 42.138

      Matennaaier Sjors kroonprins? Welnee man, dat is gewoon niks meer of minder dan een loopjochie van Raketonelli geworden bij Mercedes!

      • + 7
      • 7 jun 2026 - 17:37
    • nr 76

      Posts: 7.486

      George heeft zichzelf tot lakei gedegradeerd. KN ie mooi de veters van Kimi strikken.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:37
    • Snelrondje

      Posts: 9.091

      “Schwantz, dat is precies wat ik bedoel. Het klinkt alleen wat aardiger.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:39
  • TylaHunter

    Posts: 10.735

    Russell P3 in de stand. Ouch.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 17:36
  • F1fever

    Posts: 750

    Was het de bedoeling dat Hamilton moest winnen?
    Geen straf en maar te zwijgen over die staande start voor iemand die zover voorop lag.:-(

    • + 4
    • 7 jun 2026 - 17:38
    • nr 76

      Posts: 7.486

      Staande of rollende start wordt natuurlijk nooit bepaald door de voorsprong die de leider had.

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:49
  • Lulham

    Posts: 764

    Even ter check: Russell kreeg een drive through voor het niet correct uitvoeren van zijn straf. Dat is niet inclusief zijn oorspronkelijke straf.

    De originele straf heeft hij hiermee dus nog niet uitgevoerd. Hoe zit het met die oorspronkelijke 5 seconden? Iemand die het weet?

    • + 3
    • 7 jun 2026 - 17:38
    • dutchiceman

      Posts: 5.627

      Die moet hij voor straf elke race inlossen vanaf nu. ;)

      • + 2
      • 7 jun 2026 - 17:39
    • Joeppp

      Posts: 8.649

      Op viaplay ( tenminsite de commentatoren daar) zeiden dat de eerste straf dan vervalt. Ze hadden het er ook over dat hij bij de eerste start niet in zijnn startvak stond maar daar is niks meer mee gedaan.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 17:49
    • nr 76

      Posts: 7.486

      Joeppp, dat is wel onderzocht, maar "no further action"

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 18:18
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.247

    LeClerc is gek dat die heeft bijgetekend !

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 17:39
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.359

    De echte Russell komt nu boven drijven. Even bij de fia binnen stappen om iedereen die wat foute heeft gedaan erbij te lappen. Bah wat kots ik van zon soort mensen en die wil je toch een pofferd op zijn neus geven.

    • + 7
    • 7 jun 2026 - 17:39
  • Lulham

    Posts: 764

    Is dit de jongste grand slam eigenlijk?

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 17:48
    • Lulham

      Posts: 764

      Ja, maar liefst 4 jaar jonger dan de vorige recordhouder Max Verstappen.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 18:01
  • Hagueian

    Posts: 8.752

    Geweldige Antinelli gezien maar dat was het dan ook wel. Chaotisch op een slechte manier. Blij dat deze optocht er weer op zit. Vraag me af of ze op een andere baan ook over kapot asfalt waren doorgegaan.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 18:03
  • F1fever

    Posts: 750

    @nr76, waarom geen rollende start, was in mijn ogen veel eerlijker geweest gezien de super starts van Ferrari

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 18:05
  • SennaS

    Posts: 12.168

    Zoals gebruikelijk was gisteren de uitslag min of meer bekend.
    Kimi dik verdiend gewonnen, wat heeft hij zich ontwikkeld tot een koelbloedige race machine.
    Balen voor Max maar goed ze hebben en stop gemaakt, gezien ook de prestatie van Hadjar en op naar de volgende.
    Lewis prima resultaat en en ik weet niet welke oefeningen Kim hem geeft maar hij is in vorm, een 2-3 plek van ferrari wasmop zijn plaats geweest.
    George gisteren verknalt en is hier nooit top geweest. Wordt een zwaar jaar voor hem en had ook pech in 2 races (dnf en sc) die hij waarschijnlijk had gewonnen.
    Dan zag het er heeft anders uit.
    Grootste tegenvaller is Mcl als wcc wdc.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 19:44

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China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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