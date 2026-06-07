De Grand Prix van Monaco is gewonnen door Andrea Kimi Antonelli. Hij schreef de parel van de Formule 1-kalender op zijn naam, en kwam voor Lewis Hamilton en Isack Hadjar als eerste over de streep.

Na de gebruikelijke sterrenparade voorafgaand aan de race, waren alle ogen gericht op de 22 supersterren van de Formule 1. Op de grid stonden echter slechts 21 auto's, omdat Gabriel Bortoleto door problemen in de rondjes naar de grid was stilgevallen. De Braziliaanse Audi-coureur startte de race vanuit de pits.

Bij de start waren alle ogen gericht op Andrea Kimi Antonelli en Max Verstappen op de eerste startrij. De twee coureurs hadden in de kwalificatie nog voor veel spektakel gezorgd, maar nu werd het een ander drama. Verstappen klaagde namelijk over problemen met zijn motor tijdens de opwarmronde, en bij de start ging het helemaal mis.

Drama voor Verstappen

Verstappen kwam niet van zijn plek, viel stil en werd wonder boven wonder gemist door alle andere coureurs. Verstappen hobbelde nog een rondje achter het veld aan, maar moest zijn auto in de pitbox parkeren. Daarmee kwam zijn veelbelovende weekend op een dramatische manier ten einde.

Bij de start verloor Lando Norris een plekje aan de Alpine van Pierre Gasly, en leek George Russell niet goed in zijn startvlak te staan. Hij ontliep een straf, terwijl Sergio Pérez voor een valse start een drive through penalty kreeg. Aan kop van het veld sloeg Antonelli direct een groot gat.

Hadjar draait door

Russell kwam vast te zitten achter de Red Bull van Verstappens teamgenoot Isack Hadjar. Door het uitvallen van Verstappen was Hadjar opgeschoven naar de vierde plaats, en hij wist dat inhalen vrijwel onmogelijk is in Monaco. Hij kon echter niet wegrijden bij Russell, want ook Hadjar liep tegen motorproblemen aan.

Hadjar meldde zich vloekend en tierend op de boordradio, en hij riep dat hij problemen had met engine braking en dat hij zijn eerste versnelling niet kon gebruiken. Hadjar werd helemaal gek van de problemen, maar zijn team liet hem weten dat ze geen oplossing konden vinden. Ook Russell werd gek, want hij kon helemaal niets doen. De problemen van Hadjar zorgden er ook voor dat ze al vroeg in de race ruim veertig (!) seconden achterstand hadden op raceleider Antonelli.

Bij Mercedes kozen ze ervoor om Russell eerder dan Hadjar naar binnen te halen. Het was de juiste keuze, want toen Hadjar een rondje later naar binnenkwam, keerde hij weer achter Russell terug op de baan. Voor Russell was dit een grote opluchting, maar Hadjar had nog steeds last van de problemen met zijn krachtbron.

Norris in de problemen

Aan de kop van het veld bleef Antonelli op zijn gemakje doorrijden, terwijl Hamilton naar binnen dook. Hij kende een foutloze pitstop, maar reed te hard door de pitlane. De Brit ontving een tijdstraf van vijf seconden, en wist dat hij hierdoor een nog grotere uitdaging had. Ver daarachter ging het ook minder met Lando Norris, want hij meldde dat hij een motorprobleem had.

Norris kreeg de opdracht van McLaren om Russell op te houden, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Hij kampte namelijk nog steeds met motorproblemen, en hij moest ervoor zorgen dat zijn teamgenoot Oscar Piastri een vrije pitstop kon maken. Dit plannetje duurde slechts een paar minuten, en niet lang daarna moest Norris opgeven. Voor de tweede race op rij deden technische problemen hem de das om.

Plannetje van Williams mislukt

Bij Williams roken ze ondertussen hun kans voor een dubbele puntenfinish, en moesten Alexander Albon en Carlos Sainz was positie wisselen. Sainz had namelijk nog geen pitstop gemaakt, en Albon moest de rest van het veld ophouden. Dit plannetje mislukte volledig, want Albon werd ingehaald door de oplettende Arvid Lindblad. Het was een geluk bij een ongeluk, want Lindblad moest nog stoppen.

Straffenregen

Ondertussen regende het straffen voor het te hard rijden door de pitlane. Onder meer Russell, Hamilton en Colapinto werden op de bon geslingerd. Russell moest daarnaast vrezen voor nóg een straf, want hij was mogelijk over de witte lijn aan het einde van de pitlane gereden. Hij ontliep uiteindelijk een straf, maar zag Antonelli steeds verder wegrijden. Russell werd zelfs op een rondje achterstand gezet door zijn Italiaanse teamgenoot.

Paniek bij Antonelli

Antonelli zorgde op zijn beurt voor paniek aan de pitmuur bij Mercedes door te melden dat hij een probleem met zijn motor had. Mercedes ging op onderzoek uit, maar het bleek allemaal wel mee te vallen. Hij kon rustig verder rijden, en bouwde zijn voorsprong uit.

Stroll veroorzaakt chaos

Die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon toen Lance Stroll de fout inging in de laatste bocht. De Canadees remde in de marbles, en verloor de macht over het stuur. Hij schoof kansloos de muur in, en zorgde voor een Safety Car. Antonelli was te laat om een pitstop te maken, maar verder dook vrijwel iedereen naar binnen.

Leclerc vroeg zich af waarom ze dit deden, maar bij Ferrari stonden ze achter hun strategie. Antonelli maakte een rondje later dan toch zijn pitstop, en behield de leiding. Het werd een ietwat chaotische situatie, maar Antonelli hoefde alleen geen fouten te maken.

Megadrama voor Leclerc

Bij de herstart maakte Antonelli geen fouten, maar ging het wel helemaal mis voor thuisheld Charles Leclerc. In de laatste bocht schoot op identieke wijze als Stroll de muur in, en was zijn race voorbij. Vol frustratie stapte hij uit, en gaf hij de remmen de schuld. De Safety Car werd weer de baan opgestuurd, en iedereen schoof naar het puntje van de stoel. Russell had nog meer aan zijn hoofd, want hij zou eerder zijn tijdstraf niet goed hebben uitgevoerd tijdens zijn pitstop.

Rode vlag vol chaos

De crash van Leclerc zorgde ervoor dat de wedstrijdleiding voor een rode vlag koos. Op het punt waar Leclerc en Stroll van de baan waren geschoten was het asfalt namelijk losgeraakt, en dat was een probleem. De coureurs verzamelden zich in de pits, en daar bleef de chaos doorgaan.

Russell kreeg namelijk een drive through penalty aan zijn broek, want hij had zijn tijdstraf niet goed uitgevoerd tijdens zijn pitstop. Pierre Gasly was ook boos, want hij kreeg een extra tijdstraf voor het te snel rijden in de pitlane. Hadjar en Hamilton kregen een onderzoek aan de broek voor het maken van een fout onder de Safety Car. Hadjar en Hamilton ontliepen hiervoor een straf. Hadjar moet zich nog wel melden voor een overtreding onder de rode vlag.

Briljant herstart

De wedstrijdleiding koos voor een staande herstart, maar dat maakte voor Antonelli niets uit. Hij schoot als een raket weg, en behield de leiding. Hadjar viel daarachter ver terug, terwijl Russell zijn straf uitvoerde. Gasly reed hierdoor op de derde plaats, maar hij zou nog straffen krijgen. Achterin het veld werd Carlos Sainz uit de race gebeukt door Nico Hülkenberg.

Antonelli wist de race uiteindelijk op oppermachtige wijze te winnen. Hij was dit weekend dé koning van Monaco. De uitslag staat nog niet vast, want er volgen veel onderzoeken.