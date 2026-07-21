Volgens Ted Kravitz heeft men bij Mercedes niet langer het gevoel dat Max Verstappen de snelste Formule 1-coureur is. Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Kravitz stelt dat ze bij Mercedes zeer veel vertrouwen hebben in Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli is bezig met een geweldige eerste seizoenshelft. De 19-jarige Italiaan lijkt zijn lesje te hebben geleerd na zijn debuutseizoen, en hij is dit seizoen vrijwel altijd sneller dan zijn ervaren teamgenoot George Russell. Antonelli schreef afgelopen weekend de Belgische Grand Prix op zijn naam, en won daarmee zijn zesde race van het jaar. Bij Mercedes hebben ze zeer veel vertrouwen in de tiener, en hij wordt gezien als iemand die hetzelfde niveau als Verstappen kan bereiken.

Hoe denkt Mercedes over Antonelli?

Volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz denken ze bij Mercedes al dat Antonelli de snelste coureur van het veld is. De pitreporter legde bij Sky Sports News uit dat ze zeker weten dat Antonelli van absoluut topniveau is: "Het lijkt erop dat ze bij Mercedes heel erg blij zijn met Andrea Kimi Antonelli. Ze denken dat hij waarschijnlijk net zo snel is als Max Verstappen. Dat is een flink statement, maar het is echt wat ze denken."

'Dan blijft Verstappen bij Red Bull'

Voor George Russell is het een pijnlijk jaar, want hij werd voorafgaand aan het seizoen gezien als de titelfavoriet. Kravitz gaat verder met zijn verhaal, en wijst ook naar de situatie waarin Russell zich nu bevindt. En dit heeft ook gevolgen voor Verstappen: "Ze denken dat George Russell op dit moment een goede teamgenoot is voor Antonelli. Dus het is McLaren, of niets, en dat is waarom ik denk dat Max bij Red Bull zal blijven."

De situatie bij Mercedes

Bij Mercedes krijgen Russell en Antonelli wel gelijke kansen. Teambaas Toto Wolff gaf eerder wel aan dat zijn coureurs naar het team moeten luisteren als de zege op het spel staat, maar verder krijgen ze vrij spel.

Russell vormt op dit moment ook geen acute bedreiging meer voor Antonelli in de strijd om het wereldkampioenschap. Antonelli voert nog altijd de titelstrijd aan, terwijl Russell door zijn uitvalbeurt in de Belgische Grand Prix is teruggezakt naar de derde plek.