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Kravitz denkt dat Mercedes van gedachte is veranderd over Verstappen

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Kravitz denkt dat Mercedes van gedachte is veranderd over Verstappen

Volgens Ted Kravitz heeft men bij Mercedes niet langer het gevoel dat Max Verstappen de snelste Formule 1-coureur is. Verstappen werd in de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Kravitz stelt dat ze bij Mercedes zeer veel vertrouwen hebben in Andrea Kimi Antonelli.

Antonelli is bezig met een geweldige eerste seizoenshelft. De 19-jarige Italiaan lijkt zijn lesje te hebben geleerd na zijn debuutseizoen, en hij is dit seizoen vrijwel altijd sneller dan zijn ervaren teamgenoot George Russell. Antonelli schreef afgelopen weekend de Belgische Grand Prix op zijn naam, en won daarmee zijn zesde race van het jaar. Bij Mercedes hebben ze zeer veel vertrouwen in de tiener, en hij wordt gezien als iemand die hetzelfde niveau als Verstappen kan bereiken.

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Hoe denkt Mercedes over Antonelli?

Volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz denken ze bij Mercedes al dat Antonelli de snelste coureur van het veld is. De pitreporter legde bij Sky Sports News uit dat ze zeker weten dat Antonelli van absoluut topniveau is: "Het lijkt erop dat ze bij Mercedes heel erg blij zijn met Andrea Kimi Antonelli. Ze denken dat hij waarschijnlijk net zo snel is als Max Verstappen. Dat is een flink statement, maar het is echt wat ze denken."

'Dan blijft Verstappen bij Red Bull'

Voor George Russell is het een pijnlijk jaar, want hij werd voorafgaand aan het seizoen gezien als de titelfavoriet. Kravitz gaat verder met zijn verhaal, en wijst ook naar de situatie waarin Russell zich nu bevindt. En dit heeft ook gevolgen voor Verstappen: "Ze denken dat George Russell op dit moment een goede teamgenoot is voor Antonelli. Dus het is McLaren, of niets, en dat is waarom ik denk dat Max bij Red Bull zal blijven."

De situatie bij Mercedes

Bij Mercedes krijgen Russell en Antonelli wel gelijke kansen. Teambaas Toto Wolff gaf eerder wel aan dat zijn coureurs naar het team moeten luisteren als de zege op het spel staat, maar verder krijgen ze vrij spel.

Russell vormt op dit moment ook geen acute bedreiging meer voor Antonelli in de strijd om het wereldkampioenschap. Antonelli voert nog altijd de titelstrijd aan, terwijl Russell door zijn uitvalbeurt in de Belgische Grand Prix is teruggezakt naar de derde plek.

schwantz34

Posts: 42.473

Ik ben er van overtuigt dat Max in eenzelfde auto, Kimi nog steeds helemaal de Belgische moeder zal rijden...

  • 29
  • 21 jul 2026 - 16:22
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (23)

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  • F1 bekijker

    Posts: 462

    Het is gedaan met het wonder kind uit België.

    • + 6
    • 21 jul 2026 - 16:10
    • NicoS

      Posts: 21.033

      Stoffel heeft het inderdaad allemaal net niet….

      • + 25
      • 21 jul 2026 - 16:16
    • schwantz34

      Posts: 42.473

      Ik ben er van overtuigt dat Max in eenzelfde auto, Kimi nog steeds helemaal de Belgische moeder zal rijden...

      • + 29
      • 21 jul 2026 - 16:22
    • F1 bekijker

      Posts: 462

      Ik wil het graag zien al zal dit jaar te vroeg zijn.

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 16:30
    • HarryLam

      Posts: 5.607

      Tsja... je zou denken dat een man als Toto niet zo stom zal zijn om Max voor de 2e keer te laten lopen.

      Maar ja onderhandelingen in het diepste geheim kan natuurlijk ook met Mclaren als afleidingsmanouvre.

      • + 3
      • 21 jul 2026 - 16:32
    • Patrace

      Posts: 6.853

      @Schwantz: in een auto waarop je daadwerkelijk op de limiet kan rijden zal Verstappen wellicht nog iets sneller zijn. Maar met deze non-limiet auto’s zal er weinig verschil tussen zitten en zou het zelfs best kunnen dat Kimi dat opladen beter onder de knie heeft.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 18:38
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.544

      Schwantz schrijft “hoopt” verkeerd en dat ziet er dan uit als “overtuigd”.

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 18:51
    • elflitso

      Posts: 1.957

      @Pat, Inderdaad ondanks dat Mercedes zeker de snelste auto is heeft Kimi het rijden er mee perfect onder controle. Dat zie je ook wel hoe hij zijn inhaal acties opzet. Kimi is gewoon een nieuwe generatie coureur die dat batterij gedoe veel beter aanvoelt.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 20:06
  • JeanLuc Picard

    Posts: 373

    Max is wellicht nog steeds de snelste en meer complete coureur maar met Antonelli heeft Mercedes goud in handen en met George een rijder die genoeg punten pakt om het WCC veilig te stellen.

    • + 6
    • 21 jul 2026 - 16:35
    • NicoS

      Posts: 21.033

      Ja totdat Mercedes niet meer dominant is….
      Niets duurt eeuwig, dat zien we bij McLaren.

      • + 6
      • 21 jul 2026 - 16:42
    • SennaS

      Posts: 12.430

      Zonder een dominante rbr auto is het ook huilen geblazen

      • + 8
      • 21 jul 2026 - 16:51
    • WickieDeViking

      Posts: 1.300

      Dat hebben we bij drie van de 4 kampioenschappen van Max gezien, ClownS. Dat was inderdaad huilen voor de concurrentie toen Max die 3 seizoenen geen dominante auto had.

      • + 11
      • 21 jul 2026 - 17:20
  • Larry Perkins

    Posts: 66.489

    De eilandbewoner heeft weer iets gevonden om zijn afgunst te botvieren: Verstappen zoveel mogelijk downplayen...

    • + 7
    • 21 jul 2026 - 16:44
    • SennaS

      Posts: 12.430

      Gelukkig zit jij heel anders in de wedstrijd

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 16:56
  • SennaS

    Posts: 12.430

    Kimi is the man to beat en zal met de jaren nog beter worden. Als de auto beter bij Russell past dan wordt het wk nog spannend.
    Mede hierom hebben ze geen Max nodig en zijn gedrag helpt ook niet in een team.
    Max zal er niet sneller op worden, zie Lewis en Kimi juist wel.

    • + 9
    • 21 jul 2026 - 16:55
    • WickieDeViking

      Posts: 1.300

      😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡

      • + 12
      • 21 jul 2026 - 17:21
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.594

      Max hoeft ook niet sneller te worden dat is hij al geef hem hetzelfde matriaal en hij rijd de rest zoek.

      • + 7
      • 21 jul 2026 - 18:10
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.594

    Verstappen is nog altijd beter als Antonelli. Maar wat Antonelli nu al laat zien indrukwekkend.

    Al wordt hij denk ik ook wel geholpen door deze manier van racen die hij goed onder de knie heeft. Russell heeft het daar moeilijk mee omdat die jaren ervaring heeft met op een normale manier te racen. En die rijstijl nu wordt afgestraft met die accu meuk.

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 18:06
  • Schumi86

    Posts: 645

    Als je beste Mario Kart autotje hebt is het ook niet moeilijk.

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 18:15
    • Stillewerise

      Posts: 135

      Oh waarom wint max dan niet he. Kon alleen in beste auton winnen he ahahahah

      • + 3
      • 21 jul 2026 - 18:37
    • rwinn2893

      Posts: 216

      @Stillewerise, Toch hilarisch dat dit soort fans nog bestaan die nog steeds denken dat Max alleen maar de beste auto heeft gehad in zijn carriere. Won ruim 10 races tegen dominantere auto's dan dat hij ooit zelf gehad. Toen Max even een dominante auto had won hij er direct bijna 19 op een rij (in moeilijkere wedstrijden dan pak hem beet Lewis in 2014, 2015, 2019 en 2020 had). Max is nog steeds de enige coureur die kampioen werd in niet de beste auto sinds Alonso in 2006 (en die had de mechanische pech van Schumi als hulp).

      • + 2
      • 21 jul 2026 - 19:02
    • Schumi86

      Posts: 645

      @Stillewerise: Deze auto's stellen niks voor, je ziet het zelf toch? Zoals Alonso het zei je hoeft geen goede coureur te zijn, vond Antolli vorig seizoen tegenvallen.

      Hij heeft gewoon geluk dat Mercedes de beste auto heeft meer niet.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 20:00
  • AUDI_F1

    Posts: 3.978

    Toto en Mercedes hebben geleerd dat als Verstappen voor 4 jaar tekent dat ie dan ook voor 4 jaar blijft.

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 18:36

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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