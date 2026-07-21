Max Verstappen heeft volgens David Coulthard tijdens de Grand Prix van België opnieuw bewezen waarom hij tot de absolute wereldtop behoort. De voormalig Formule 1-coureur zag hoe de Nederlander zich razendsnel herpakte na een teleurstellend weekend op Silverstone, terwijl George Russell juist een flinke tik te verwerken kreeg.

Russell kende op Spa-Francorchamps een anoniem raceweekend en viel bovendien uit door een technisch probleem. Daardoor liep Mercedes kostbare punten mis in de strijd om het constructeurskampioenschap, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli opnieuw ongenaakbaar naar de overwinning reed.

Coulthard wijst naar Verstappen als voorbeeld voor Russell

Volgens Coulthard moet Russell zich snel herpakken, maar twijfelt hij er niet aan dat de Brit daartoe in staat is. Daarbij wees hij direct naar Verstappen, die volgens hem liet zien hoe je na een tegenvaller sterk kunt terugkomen.

"Uiteindelijk draait alles om prestaties en betrouwbaarheid, zodat een coureur het maximale uit zijn talent kan halen. Russell zal zich dus moeten oprichten na dit weekend, maar ik geloof dat hij dat kan. Kijk alleen al naar Verstappen. Na zijn frustrerende weekend op Silverstone stond hij in België alweer op het podium", aldus Coulthard.

De Schot verwees ook naar de kritiek die Verstappen na Silverstone uitte op Red Bull Racing. "Verstappen was na die race bijzonder duidelijk over de problemen met de bevestigingen aan de auto. Dat vond hij simpelweg onacceptabel. Red Bull heeft vervolgens ingegrepen en zette een stap terug door afscheid te nemen van de zogeheten Macarena-vleugel. Die keuze heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen."

Red Bull oogst lof na sterk optreden op Spa

Coulthard was niet alleen onder de indruk van Verstappen, maar sprak ook lovend over de prestaties van Red Bull Racing als geheel. Verstappen kwalificeerde zich dankzij een perfecte slipstream van Isack Hadjar als tweede, vocht in de openingsfase met Antonelli om de leiding en eindigde uiteindelijk als derde nadat Charles Leclerc hem tijdens de pitstops passeerde dankzij een gunstig getimede Virtual Safety Car.

Ook Hadjar maakte indruk. De Fransman begon na een gridstraf pas als 21e, maar reed met een gedurfde strategie - waarbij hij al in de eerste twee ronden twee pitstops maakte - knap naar de zesde plaats. Het podium van Verstappen betekende bovendien het 300e Formule 1-podium uit de geschiedenis van Red Bull Racing.

"Verstappen en Hadjar waren voor mij de grote uitblinkers van het weekend. Natuurlijk won Antonelli opnieuw en profiteerde Ferrari optimaal van de Virtual Safety Car, maar het verschil aan de kop was uiteindelijk bijzonder klein. Bovendien bewezen ook Lando Norris en Hadjar met hun inhaalraces dat er volop mogelijkheden waren om naar voren te komen. Tegelijkertijd laat dat ook zien hoe groot het verschil nog altijd is tussen de topteams en de rest van het veld. Iedereen werkt met hetzelfde reglement, maar uiteindelijk draait het erom wie de beste auto weet te bouwen", besloot Coulthard.