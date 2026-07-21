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Weerbericht GP Hongarije: Wat kan Verstappen verwachten?

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<b> Weerbericht GP Hongarije: </b> Wat kan Verstappen verwachten?

De Grand Prix van Hongarije lijkt komend weekend onder zomerse omstandigheden verreden te worden. Op de Hungaroring worden hoge temperaturen verwacht, waardoor bandenmanagement en koeling opnieuw een belangrijke rol kunnen spelen. Max Verstappen en Red Bull Racing krijgen daarmee een nieuwe uitdaging na de strategische strijd op Spa-Francorchamps.

De race in Hongarije staat bekend als een van de zwaarste wedstrijden voor de coureurs vanwege de vele bochten, weinig lange rechte stukken en vaak warme omstandigheden. Dit jaar lijkt de temperatuur tijdens de Grand Prix opnieuw flink op te lopen.

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Verstappen krijgt te maken met hitte en ander circuit

Waar Red Bull tijdens de Belgische Grand Prix vooral moeite had met de energieverdeling en topsnelheid, draait het op de Hungaroring om compleet andere kwaliteiten. De verwachting is dat het zondag rond de 30 graden Celsius wordt op en rond het circuit nabij Boedapest. De kans op regen lijkt voorlopig klein, met slechts een beperkte neerslagkans.

Dat kan interessant worden voor Verstappen, die na zijn derde plaats op Spa al aangaf dat het lastig te voorspellen is hoe competitief Red Bull zal zijn in Hongarije. De Nederlander benadrukte dat de RB22 op een bochtig circuit vooral afhankelijk is van balans en grip, terwijl de batterijvoordelen van Mercedes op Spa minder zwaar wegen.

Mercedes favoriet, Red Bull zoekt antwoorden

Mercedes reist met vertrouwen af naar Hongarije na de overwinning van Andrea Kimi Antonelli in België. De Hungaroring zou de Duitse renstal opnieuw goed kunnen liggen, al blijft de hitte een factor die voor extra druk op de auto's en banden zorgt.

Voor Verstappen wordt het vooral een weekend waarin Red Bull wil aantonen dat de verbeteringen van Spa ook op andere circuits werken. De race begint zondag om 15:00 uur en telt 70 ronden op het 4,381 kilometer lange circuit. Met de zomerstop direct na Hongarije in zicht, wil de viervoudig wereldkampioen met een sterk resultaat de eerste seizoenshelft afsluiten.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.490

    “Weerbericht GP Hongarije: Wat kan Verstappen verwachten?”

    En wat kunnen de andere 21 coureurs, Fräulein Ohnebursten aus Wuperthal (de koffiejuffrouw van Mercedes), Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim (de woordvoerster van RTL Duitsland), Miss Brenda Giantboobs (alias Christian Horner, de Amerikaanse koffiejuffrouw van Cadillac en vermomd in een geleende jurk van ome Ben Sulayem), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Mohammed Ben Sulayem(de dictator van de Formule 1), snuifmafketel Juan, Statler en Waldorf en de dames van de blote tietenparade voor weer verwachten?

    En waarom?

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 18:36
    • Need5Speed

      Posts: 4.130

      Oftewel wat krijgen we nou weer?

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 19:02
  • Larry Perkins

    Posts: 66.490

    De verwachting is dat het zondag rond de 30 graden Celsius wordt.
    Of de coureurs op vrijdag en zaterdag ook nog in actie komen lees je op de "Volledige Kalender"...

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 19:28
    • Snork

      Posts: 22.816

      …met aangepaste tijden.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 19:44
    • da_bartman

      Posts: 6.772

      Volgens mij is het weer op de Hungaoring net zo veranderlijk als op Spa.. 2022 Vrijdag loei heet, factor 50 en niet tegenaan te drinken. Zaterdag een en al regen. Zondag opnieuw de jassen aan maar dan tegen de enorme kou (waardoor RBR tijdens de rondjes naar de grid dat de harde band nooit een optie zou zijn)

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 20:59
    • Snork

      Posts: 22.816

      Eén ding is wel zeker: het blijft het hele weekend stevig dooien daar.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 21:21
    • Larry Perkins

      Posts: 66.490

      Of...

      Ze willen constant wat nieuws en onbenulligs proberen, en wordt het format gewijzigd waardoor er op de vrijdag en de zaterdag voor het eerst zonder weer wordt gereden...

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 21:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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