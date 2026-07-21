De Grand Prix van Hongarije lijkt komend weekend onder zomerse omstandigheden verreden te worden. Op de Hungaroring worden hoge temperaturen verwacht, waardoor bandenmanagement en koeling opnieuw een belangrijke rol kunnen spelen. Max Verstappen en Red Bull Racing krijgen daarmee een nieuwe uitdaging na de strategische strijd op Spa-Francorchamps.

De race in Hongarije staat bekend als een van de zwaarste wedstrijden voor de coureurs vanwege de vele bochten, weinig lange rechte stukken en vaak warme omstandigheden. Dit jaar lijkt de temperatuur tijdens de Grand Prix opnieuw flink op te lopen.

Verstappen krijgt te maken met hitte en ander circuit

Waar Red Bull tijdens de Belgische Grand Prix vooral moeite had met de energieverdeling en topsnelheid, draait het op de Hungaroring om compleet andere kwaliteiten. De verwachting is dat het zondag rond de 30 graden Celsius wordt op en rond het circuit nabij Boedapest. De kans op regen lijkt voorlopig klein, met slechts een beperkte neerslagkans.

Dat kan interessant worden voor Verstappen, die na zijn derde plaats op Spa al aangaf dat het lastig te voorspellen is hoe competitief Red Bull zal zijn in Hongarije. De Nederlander benadrukte dat de RB22 op een bochtig circuit vooral afhankelijk is van balans en grip, terwijl de batterijvoordelen van Mercedes op Spa minder zwaar wegen.

Mercedes favoriet, Red Bull zoekt antwoorden

Mercedes reist met vertrouwen af naar Hongarije na de overwinning van Andrea Kimi Antonelli in België. De Hungaroring zou de Duitse renstal opnieuw goed kunnen liggen, al blijft de hitte een factor die voor extra druk op de auto's en banden zorgt.

Voor Verstappen wordt het vooral een weekend waarin Red Bull wil aantonen dat de verbeteringen van Spa ook op andere circuits werken. De race begint zondag om 15:00 uur en telt 70 ronden op het 4,381 kilometer lange circuit. Met de zomerstop direct na Hongarije in zicht, wil de viervoudig wereldkampioen met een sterk resultaat de eerste seizoenshelft afsluiten.