De Grand Prix van Hongarije lijkt komend weekend onder zomerse omstandigheden verreden te worden. Op de Hungaroring worden hoge temperaturen verwacht, waardoor bandenmanagement en koeling opnieuw een belangrijke rol kunnen spelen. Max Verstappen en Red Bull Racing krijgen daarmee een nieuwe uitdaging na de strategische strijd op Spa-Francorchamps.
De race in Hongarije staat bekend als een van de zwaarste wedstrijden voor de coureurs vanwege de vele bochten, weinig lange rechte stukken en vaak warme omstandigheden. Dit jaar lijkt de temperatuur tijdens de Grand Prix opnieuw flink op te lopen.
Verstappen krijgt te maken met hitte en ander circuit
Waar Red Bull tijdens de Belgische Grand Prix vooral moeite had met de energieverdeling en topsnelheid, draait het op de Hungaroring om compleet andere kwaliteiten. De verwachting is dat het zondag rond de 30 graden Celsius wordt op en rond het circuit nabij Boedapest. De kans op regen lijkt voorlopig klein, met slechts een beperkte neerslagkans.
Dat kan interessant worden voor Verstappen, die na zijn derde plaats op Spa al aangaf dat het lastig te voorspellen is hoe competitief Red Bull zal zijn in Hongarije. De Nederlander benadrukte dat de RB22 op een bochtig circuit vooral afhankelijk is van balans en grip, terwijl de batterijvoordelen van Mercedes op Spa minder zwaar wegen.
Mercedes favoriet, Red Bull zoekt antwoorden
Mercedes reist met vertrouwen af naar Hongarije na de overwinning van Andrea Kimi Antonelli in België. De Hungaroring zou de Duitse renstal opnieuw goed kunnen liggen, al blijft de hitte een factor die voor extra druk op de auto's en banden zorgt.
Voor Verstappen wordt het vooral een weekend waarin Red Bull wil aantonen dat de verbeteringen van Spa ook op andere circuits werken. De race begint zondag om 15:00 uur en telt 70 ronden op het 4,381 kilometer lange circuit. Met de zomerstop direct na Hongarije in zicht, wil de viervoudig wereldkampioen met een sterk resultaat de eerste seizoenshelft afsluiten.
Reacties (7)Login om te reageren
Posts: 66.490
“Weerbericht GP Hongarije: Wat kan Verstappen verwachten?”
En wat kunnen de andere 21 coureurs, Fräulein Ohnebursten aus Wuperthal (de koffiejuffrouw van Mercedes), Fräulein Mitgroßentitten aus Oberschleißheim (de woordvoerster van RTL Duitsland), Miss Brenda Giantboobs (alias Christian Horner, de Amerikaanse koffiejuffrouw van Cadillac en vermomd in een geleende jurk van ome Ben Sulayem), Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Mohammed Ben Sulayem(de dictator van de Formule 1), snuifmafketel Juan, Statler en Waldorf en de dames van de blote tietenparade voor weer verwachten?
En waarom?
Posts: 4.130
Oftewel wat krijgen we nou weer?
Posts: 66.490
De verwachting is dat het zondag rond de 30 graden Celsius wordt.
Of de coureurs op vrijdag en zaterdag ook nog in actie komen lees je op de "Volledige Kalender"...
Posts: 22.816
…met aangepaste tijden.
Posts: 6.772
Volgens mij is het weer op de Hungaoring net zo veranderlijk als op Spa.. 2022 Vrijdag loei heet, factor 50 en niet tegenaan te drinken. Zaterdag een en al regen. Zondag opnieuw de jassen aan maar dan tegen de enorme kou (waardoor RBR tijdens de rondjes naar de grid dat de harde band nooit een optie zou zijn)
Posts: 22.816
Eén ding is wel zeker: het blijft het hele weekend stevig dooien daar.
Posts: 66.490
Of...
Ze willen constant wat nieuws en onbenulligs proberen, en wordt het format gewijzigd waardoor er op de vrijdag en de zaterdag voor het eerst zonder weer wordt gereden...