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Red Bull reageert eindelijk op exitclausules Verstappen

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Red Bull reageert eindelijk op exitclausules Verstappen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft eindelijk gereageerd op de verhalen over de exitclausules van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kan dit jaar zijn exitclausules activeren, en daardoor makkelijker vertrekken bij Red Bull. Of dat echt gaat gebeuren blijft de vraag, maar Mekies haalt er zijn schouders over op.

Verstappen is bezig met een frustrerend seizoen, waarin hij te maken heeft gekregen met zeer veel pech. Het zorgde met enige regelmaat voor frustraties, en de hele wereld kon meegenieten van de woede-uitbarstingen van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen werd in de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar daar wilde hij zelf weinig over kwijt. Ook afgelopen weekend werd hij hiernaar gevraagd in België, maar hij wilde geen uitsluitsel geven.

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'Max wil een auto waarmee hij kan winnen'

Verstappens teambaas Laurent Mekies weet dat de veelbesproken exitclausules bestaan. De Franse teambaas van Red Bull wordt in een interview met Bild naar deze clausules gevraagd: "Een overeenkomst is een overeenkomst. Een contract is een contract. We kunnen de situatie nu niet veranderen en we richten ons op het sneller maken van de auto."

Als Mekies wordt gevraagd of hij er vertrouwen in heeft dat Verstappen bij Red Bull blijft, reageert hij eerlijk: "We hebben regelmatig contact met Max en de manier waarop hij bij het project betrokken is en hoe hij zich inzet, geeft ons een goed gevoel. Daar is ook niets aan veranderd. Ik begrijp Max wel: hij wil winnen. Daarom zit hij ook in deze sport, maar dat geldt ook voor ons. Daar heeft hij een snelle auto voor nodig."

Hoe kijkt Mekies naar de kritiek?

De kritiek van Verstappen vormt volgens Mekies geen groot probleem. Hij heeft er geen moeite mee dat Verstappen soms volledig uit zijn vel springt voor de camera's: "Emoties horen bij deze sport. We raken net zo gefrustreerd als Max na een slechte race. Ik houd ook van die emoties, maar we mogen ons er ook niet door laten leiden. Onze focus ligt op het racen. Want als we een snelle auto hebben, zal die afleiding snel verdwijnen."

AUDI_F1

Posts: 3.978

Het beste antwoord van Mekies zou zijn, hier is een winnende auto.

  • 3
  • 21 jul 2026 - 18:24
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (8)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.978

    Het beste antwoord van Mekies zou zijn, hier is een winnende auto.

    • + 3
    • 21 jul 2026 - 18:24
    • Williams_F1

      Posts: 1.500

      Volgend seizoen.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 18:53
    • NicoS

      Posts: 21.033

      Gezien de progressie die ze boeken sluit ik een overwinning dit seizoen zeker niet uit.
      Op een kampioenschap had helemaal niemand gerekend dit seizoen, dus liggen ze volgens mij best op schema.
      Volgend seizoen zal de batterij een minder grote rol gaan spelen, en dat kan het spel weer veranderen.
      En als de woorden van Vouwles waar zijn, gaat er ook nog een aanpassing aan de auto zelf komen.
      Dit seizoen is, zoals vooraf verwacht, een leerjaar als je met een volledig eigen ontwikkelde motor van start gaat.
      Krijg de indruk dat men dat nog wel eens wil vergeten……;)

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 19:24
    • snailer

      Posts: 33.924

      Qua snelheid zit Verstappen er soms bij. Echter duurt dat een paar rondes. Dan komt de Mercedes harvest/ deploy modus en zijn de teams inclusief Ferrari kansloos.
      Als het regent heeft Verstappen een kans. Maar antonelli is ook sterk in de regen. Dat baseer ik op een paar van zijn junior races. Zelfs dat is dus niet zeker.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 19:45
    • NicoS

      Posts: 21.033

      @snailer
      In Oostenrijk regende het toch niet?
      Zo kansloos was Max daar volgens mij niet. Startend van P5, en met een wat betere strategie had zelfs de winst mogelijk kunnen zijn.
      Maar goed, jij kijkt natuurlijk niet, dus kan je dat ook niet weten….;)

      • + 1
      • 21 jul 2026 - 19:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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