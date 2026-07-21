Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft eindelijk gereageerd op de verhalen over de exitclausules van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kan dit jaar zijn exitclausules activeren, en daardoor makkelijker vertrekken bij Red Bull. Of dat echt gaat gebeuren blijft de vraag, maar Mekies haalt er zijn schouders over op.

Verstappen is bezig met een frustrerend seizoen, waarin hij te maken heeft gekregen met zeer veel pech. Het zorgde met enige regelmaat voor frustraties, en de hele wereld kon meegenieten van de woede-uitbarstingen van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen werd in de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar daar wilde hij zelf weinig over kwijt. Ook afgelopen weekend werd hij hiernaar gevraagd in België, maar hij wilde geen uitsluitsel geven.

'Max wil een auto waarmee hij kan winnen'

Verstappens teambaas Laurent Mekies weet dat de veelbesproken exitclausules bestaan. De Franse teambaas van Red Bull wordt in een interview met Bild naar deze clausules gevraagd: "Een overeenkomst is een overeenkomst. Een contract is een contract. We kunnen de situatie nu niet veranderen en we richten ons op het sneller maken van de auto."

Als Mekies wordt gevraagd of hij er vertrouwen in heeft dat Verstappen bij Red Bull blijft, reageert hij eerlijk: "We hebben regelmatig contact met Max en de manier waarop hij bij het project betrokken is en hoe hij zich inzet, geeft ons een goed gevoel. Daar is ook niets aan veranderd. Ik begrijp Max wel: hij wil winnen. Daarom zit hij ook in deze sport, maar dat geldt ook voor ons. Daar heeft hij een snelle auto voor nodig."

Hoe kijkt Mekies naar de kritiek?

De kritiek van Verstappen vormt volgens Mekies geen groot probleem. Hij heeft er geen moeite mee dat Verstappen soms volledig uit zijn vel springt voor de camera's: "Emoties horen bij deze sport. We raken net zo gefrustreerd als Max na een slechte race. Ik houd ook van die emoties, maar we mogen ons er ook niet door laten leiden. Onze focus ligt op het racen. Want als we een snelle auto hebben, zal die afleiding snel verdwijnen."