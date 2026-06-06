Andrea Kimi Antonelli heeft de belangrijke pole position gepakt in de straten van Monaco. Hij deelt morgen de eerste startrij met Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Alle ogen in autosportland waren rond de klok van 16:00 gericht op de straten van Monaco. Deze kwalificatie wordt door veel mensen gezien als de beste kwalificatie van het jaar, en vrijwel alle coureurs stonden er direct klaar voor om de baan op te komen. Onder aanvoering van de Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas ging de sessie van start, en vrijwel iedereen kwam het asfalt op. De enige coureur die wat langer bleef wachten, was Max Verstappen.

Verstappen kende een uitdagende derde vrije training, maar zat er aan het begin van de kwalificatie weer goed bij. Hij werd in zijn eerste run nog wel geblokt door een Racing Bull, maar kon zich daarna meten met de snelste coureurs op de baan. Mercedes-coureur George Russell had daar veel meer moeite mee, en hij wist met hangen en wurgen het tweede gedeelte van de kwalificatie te bereiken.

Alles leek goed te gaan in de openingsfase van de kwalificatie, maar aan het einde van Q1 kwam daar toch de gevreesde rode vlag. Audi-coureur Gabriel Bortoleto had bij het uitkomen van de tunnel de vangrail aangetikt en zijn voorwielophanging beschadigd. Hij stapte teleurgesteld uit, maar was wel door naar Q2. Bortoleto kon daar vanzelfsprekend geen tijd noteren, en in Q1 werden Esteban Ocon, Pérez, Oliver Bearman, Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll geëlimineerd.

Q2

Zonder de balende Bortoleto ging het tweede gedeelte van de kwalificatie in volle vaart van start. Onder aanvoering van de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto stroomden de auto's de baan op. Ook Verstappen wilde niets aan het toeval overlaten, maar hij werd in de pitlane bijna aangereden door Williams-coureur Carlos Sainz. Verstappen reageerde boos, maar de stewards besloten geen onderzoek te openen naar het moment.

Overal in Monaco is het krap, en iedereen moest dan ook goed opletten om geen rijdende chicane te worden. George Russell had het op zijn beurt in ieder geval heel erg zwaar, want hij kreeg het maar niet voor elkaar om een goede tijd uit zijn Mercedes te persen. Tot overmaat van ramp zag hij hoe zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli dat wél voor elkaar kreeg.

In het tweede gedeelte van de kwalificatie was Antonelli niet de snelste coureur op de baan, want die eer was weggelegd voor Verstappen, die vleugels leek te krijgen. Russel ging wel door, maar verder vielen Alexander Albon, Sainz, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Arvid Lindblad en pechvogel Bortoleto af.

Q3

Bij de start van het derde en laatste kwalificatiegedeelte schoof iedereen naar het puntje van hun stoel. Deze sessie geldt als de spannendste sessie van het jaar, en alle tien overgebleven coureurs wilden laten zien wat ze in huis hadden. Thuisheld Leclerc gaf alles wat hij had, maar had het lastig in zijn eerste run. Dat gold ook voor Oscar Piastri, die in de laatste bocht zelfs de vangrail aantikte.

Iemand die in de eerste run wel liet zien wat hij in huis had, was Mercedes-sensatie Antonelli. Hij noteerde een pijlsnel rondje, en had al zijn kaarten op tafel gelegd. Max Verstappen reageerde als eerste, maar een klein foutje zorgde ervoor dat hij 0,001 seconde te kort kwam. Gelukkig had hij nog een tweede run de kans.

De tweede run werd er eentje waar men nog lang over zal napraten. De grote kanonnen wilden allemaal hun beste kogel afschieten, en thuisheld Leclerc was als eerste aan de beurt. Met zijn rondje liet hij alles en iedereen juichen, want hij was de snelste man op dat moment.

Verstappen zag het gebeuren, en trapte het gas in. Hij raasde door de straten van zijn woonplaats en pakte enorm veel tijd in de derde sector. Hij reed rond als een soort tovenaar, en niemand leek aan zijn tijd te kunnen tippen. Toch dook de magische Antonelli onder zijn tijd, waarna niemand zich meer kon verbeteren. Leclerc deed alles wat hij kon, maar raakte de muur in zijn allerlaatste run.