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Uitslag kwalificatie Monaco: Magische Antonelli pakt pole af van Verstappen

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<b> Uitslag kwalificatie Monaco: </b> Magische Antonelli pakt pole af van Verstappen

Andrea Kimi Antonelli heeft de belangrijke pole position gepakt in de straten van Monaco. Hij deelt morgen de eerste startrij met Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

Alle ogen in autosportland waren rond de klok van 16:00 gericht op de straten van Monaco. Deze kwalificatie wordt door veel mensen gezien als de beste kwalificatie van het jaar, en vrijwel alle coureurs stonden er direct klaar voor om de baan op te komen. Onder aanvoering van de Cadillacs van Sergio Pérez en Valtteri Bottas ging de sessie van start, en vrijwel iedereen kwam het asfalt op. De enige coureur die wat langer bleef wachten, was Max Verstappen.

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Verstappen kende een uitdagende derde vrije training, maar zat er aan het begin van de kwalificatie weer goed bij. Hij werd in zijn eerste run nog wel geblokt door een Racing Bull, maar kon zich daarna meten met de snelste coureurs op de baan. Mercedes-coureur George Russell had daar veel meer moeite mee, en hij wist met hangen en wurgen het tweede gedeelte van de kwalificatie te bereiken.

Alles leek goed te gaan in de openingsfase van de kwalificatie, maar aan het einde van Q1 kwam daar toch de gevreesde rode vlag. Audi-coureur Gabriel Bortoleto had bij het uitkomen van de tunnel de vangrail aangetikt en zijn voorwielophanging beschadigd. Hij stapte teleurgesteld uit, maar was wel door naar Q2. Bortoleto kon daar vanzelfsprekend geen tijd noteren, en in Q1 werden Esteban Ocon, Pérez, Oliver Bearman, Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll geëlimineerd.

Q2

Zonder de balende Bortoleto ging het tweede gedeelte van de kwalificatie in volle vaart van start. Onder aanvoering van de Alpines van Pierre Gasly en Franco Colapinto stroomden de auto's de baan op. Ook Verstappen wilde niets aan het toeval overlaten, maar hij werd in de pitlane bijna aangereden door Williams-coureur Carlos Sainz. Verstappen reageerde boos, maar de stewards besloten geen onderzoek te openen naar het moment.

Overal in Monaco is het krap, en iedereen moest dan ook goed opletten om geen rijdende chicane te worden. George Russell had het op zijn beurt in ieder geval heel erg zwaar, want hij kreeg het maar niet voor elkaar om een goede tijd uit zijn Mercedes te persen. Tot overmaat van ramp zag hij hoe zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli dat wél voor elkaar kreeg.

In het tweede gedeelte van de kwalificatie was Antonelli niet de snelste coureur op de baan, want die eer was weggelegd voor Verstappen, die vleugels leek te krijgen. Russel ging wel door, maar verder vielen Alexander Albon, Sainz, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Arvid Lindblad en pechvogel Bortoleto af.

Q3

Bij de start van het derde en laatste kwalificatiegedeelte schoof iedereen naar het puntje van hun stoel. Deze sessie geldt als de spannendste sessie van het jaar, en alle tien overgebleven coureurs wilden laten zien wat ze in huis hadden. Thuisheld Leclerc gaf alles wat hij had, maar had het lastig in zijn eerste run. Dat gold ook voor Oscar Piastri, die in de laatste bocht zelfs de vangrail aantikte.

Iemand die in de eerste run wel liet zien wat hij in huis had, was Mercedes-sensatie Antonelli. Hij noteerde een pijlsnel rondje, en had al zijn kaarten op tafel gelegd. Max Verstappen reageerde als eerste, maar een klein foutje zorgde ervoor dat hij 0,001 seconde te kort kwam. Gelukkig had hij nog een tweede run de kans.

De tweede run werd er eentje waar men nog lang over zal napraten. De grote kanonnen wilden allemaal hun beste kogel afschieten, en thuisheld Leclerc was als eerste aan de beurt. Met zijn rondje liet hij alles en iedereen juichen, want hij was de snelste man op dat moment.

Verstappen zag het gebeuren, en trapte het gas in. Hij raasde door de straten van zijn woonplaats en pakte enorm veel tijd in de derde sector. Hij reed rond als een soort tovenaar, en niemand leek aan zijn tijd te kunnen tippen. Toch dook de magische Antonelli onder zijn tijd, waarna niemand zich meer kon verbeteren. Leclerc deed alles wat hij kon, maar raakte de muur in zijn allerlaatste run.

F1Grand Prix Monaco - Kwalificatie

MC Monte Carlo - 06 juni 2026

Lulham

Posts: 745

"hij is echt knetter goed" nou dat valt dus wel mee.

  • 29
  • 6 jun 2026 - 17:11
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (62)

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  • Joeppp

    Posts: 8.645

    Dit was een lekkere kwalificatie! Deze auto's zijn gebouwd voor dit soort baantjes en dan krijg je weer mooi racen.

    • + 4
    • 6 jun 2026 - 17:10
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.398

    Wat een lap van Kimi, Verstappen maar toch ook zeker Hamilton. Heel vet!

    Deze doet mentaal zeer bij zowel George als Charles. Charles heeft eigenlijk hier altijd de overhand, Lewis blijkt nu gewoon aan te sluiten. Wat er met George is weet echt niemand, hij is echt knetter goed. Maar, misschien is Kimi dus wel degelijk dat generatie talent..

    • + 4
    • 6 jun 2026 - 17:11
    • Lulham

      Posts: 745

      "hij is echt knetter goed" nou dat valt dus wel mee.

      • + 29
      • 6 jun 2026 - 17:11
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      Nee dat valt niet mee, het momentum zit nu gewoon niet bij hem. Ik weet dat mensen hem niet mogen, maar Russell is gewoon een absolute top coureur.

      • + 9
      • 6 jun 2026 - 17:13
    • dutchiceman

      Posts: 5.622

      Hij is goed. Maar knetter goed, nee.
      En hij laat zich ook veel te snel opnaaien.

      • + 14
      • 6 jun 2026 - 17:14
    • Kubica

      Posts: 5.718

      Wanneer had George dat momentum precies wel ?

      • + 20
      • 6 jun 2026 - 17:17
    • red slow

      Posts: 3.323

      Kimi heeft vandaag laten zien dat hij wel degelijk tot de huidige top behoord. Russell helemaal zoek gereden.

      Verder Verstappen en Hamilton laten zien waarom zij meerdere titels hebben gepakt. Iets dat leclerc nog niet zie gebeuren. Zet toch teveel druk op zichzelf.

      Hamilton heeft nog een zwart witte vlag gekregen aan het begin van Q3. Iets met niet opvolgen instructies. Benieuwd of dat nog issues oplevert.

      • + 6
      • 6 jun 2026 - 17:18
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      Dit heet dus opportunisme. Ik snap het, alleen net als met Lewis (welke vorig jaar helemaal werd zoek gereden) is ook niet ineens geen top coureur meer. Maar, ook bij top coureurs moet wel alles goed op zijn plaats vallen. Lewis gaat nu bijvoorbeeld weer veel beter, door natuurlijk zichzelf maar ook zeker door andere factoren.

      Russell had het momentum gewoon begin seizoen, daarna gaat het gewoon minder. Maar ga nou niet doen alsof hij er nooit wat van heeft gekund of niet kan, dat is best iets om moe van te worden.

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 17:22
    • Snelrondje

      Posts: 9.081

      @MS, het lijkt erop dat Russell het moment dat het erom gaat er niet staat. De Merc is dit jaar de grote kandidaat. En Russell lijkt nu voor de 5e maal dit seizoen afgetroefd te worden door zijn grootste opponent, zijn teammaat. Terwijl die teammaat jaren minder ervaring heeft.
      Vandaag was er geen pech. Maar maakten driverskills en vertrouwen het verschil. Waarschijnlijk is dit een hele harde tik voor Russell. Ook dit is weer niet een favoriet circuit van hem maar een WDC win je tegenwoordig alleen door heel constant vooraan te eindigen.

      • + 13
      • 6 jun 2026 - 17:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      @Snel

      Maar “Russell valt wel mee” vind ik nog steeds echt veel te opportunistisch. Vorig weeken in Canada nog pole voor Antonelli, won hij de sprint en zat hij qua snelheid gewoon helemaal vooraan. Dan kun je niet na een of twee mindere momenten doen alsof hij nooit topniveau heeft gehad.

      Wat je volgens mij wél kunt zeggen: Kimi lijkt sneller volwassen te worden dan verwacht, Hamilton begint steeds beter aan te sluiten bij Leclerc, en Russell zit nu in een fase waarin hij mentaal moet laten zien dat hij niet alleen snel is, maar ook kan terugveren als het momentum tegen hem draait. Dat is iets anders dan “hij kan er niet zoveel van” of "het is maar een matige coureur".

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 17:28
    • Schumi86

      Posts: 617

      Rechte stukken alleen goed.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 17:31
    • F1jos

      Posts: 5.339

      Russell is nu definitief de 2e rijder bij Mercedes na die uppercut van Kimi.

      • + 10
      • 6 jun 2026 - 17:37
    • Joeppp

      Posts: 8.645

      Russell hoort niet bij de top. Ik heb het al vaker geschreven, een echt talent laat ze niet zolang bij Williams zitten terwijl Bottas in de andere Mercedes Reed. Een echte topper wil je voor langere tijd vastleggen en laat ze niet bungelen met contractjes van een jaar of twee. Een echte topper bereid zich volledig voor het dit seizoen omdat Mercedes wist dat ze de beste auto en motor zouden hebben. Een echte topper onderschat zijn teamgenoot niet en een echte topper is in gedachte niet al wereldkampioen terwijl hij nog niks heeft gepresteerd.

      Dan kan je hem wel verdedigen en dat alles wat nu gebeurd GEWOON niet aan hem ligt maar dat is kul.

      • + 18
      • 6 jun 2026 - 17:40
    • nr 76

      Posts: 7.468

      MS, ook voorgaande seizoenen had Russell vaak kleine foutjes in quali, die hem veelal een betere klassering kostten.

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 17:46
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      Joep, ik zeg helemaal nergens dat het niet aan hem ligt. Ik stel hardop vragen hoe dit kan en zeg dat hij nu ook moeten laten zien dat hij weerbaar is, want alleen snelheid is genoeg.

      Verder is het lariekoek over die contracten, Mercedes werkt nagenoeg niet met lange verbintenissen, en Mercedes veranderd niet zo snel qua rijders als het duo samen goed presteert.

      Niet bij de top? Een F2 veld verslagen waar je U tegen zegt, Hamilton verslagen, meteen competitief in de Williams en prachtige dingen daar laten zien. Kom op nou, dit lijkt niet op objectiviteit maar alsof je meeweegt dat je het geen leuke kerel vind.

      Dat hij nu niet optimaal presteert is een feit, maar dat maakt hem niet ineens 'geen top'. Of was vorig weekend in Canada dan ineens geluk ofzo? En alle andere prestaties?

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 17:56
    • snailer

      Posts: 33.274

      Definieer 'knettergoed'

      Vorig jaar vond ik Russell na Verstappen en Leclerc 3de rijder.
      En het jaar er voor. Ja. Toen vond ik Russell wel 2de rijder samen met Leclerc.

      Maar Leclerc is nu eenmaal niet exceptioneel zoals Hamilton was (en mogelijk weer aan het worden is onder de liefde van Kim), Verstappen, Senna, Schumacher..... Clark... Clark voor mij uit de overlevering dan toch. Kan ik zelf niet beoordelen.

      Maar Russell is eigenlijk altijd voor een echte toprijder vrij matig geweest in wiel aan wiel. Hij heeft meer dan de helft van de kwalificaties vorig seizoen verpest door opstapeling van kleine of grote fouten.

      Als je naar de junior periode kijkt van bijvoorbeeld Hamilton, Verstappen, Schumacher en Senna, dan zie je alleen maar overwinningen. Dan zie je enorm sterke regenraces. Ook in de junioren periode.

      Als je dat bekijkt bij Russell, dan zie je dit niet terug. Had pas bij zijn 3de poging in F3/GP3 zijn kampioenschap. Won daarbij vrij weinig races. Kan me geen enkele ijzersterke regen race herinneren in de junioren. Hij verloor bijvoorbeeld in het Britse F2 van Stroll. 2 maal.
      Dus weinig overwinningen.

      Russell is gewoon geen natuurtalent zoals de eerder door me genoemde. Hij heeft zijn status van erg goede rijder naar mijn mening vooral bereikt door knetterhard te werken.

      Kijk nu eens naar de junioren klasses van Antonelli. Je ziet een gelijk beeld als bij de eerder genoemde rijders. Antonelli is een natuurtalen. En waarschijnlijk werkt hij ook knetterhard. Ook heeft hij prachtige races gereden in de junioren klasses in de regen. Daarbij heeft hij Bono als race engineer. Is niet te onderschatten.


      Ik begin te vermoeden dat we zitten te kijken naar een rijder die in het rijtje gaat passen van de eerder genoemde grootheden. Russell zijn kwaliteit zit hem in hard zijn rondes rijden in vrije lucht. Heeft hij ook jaren lang kunnen oefenen bij WIlliams.

      Tot nu heb ik constant geroepen dat mogelijk Antonelli veel talentvoller is, maar dat Russell momenteel nog beter is door de leeftijd. Denk dat ik het moet herzien.

      Binnenkort gaan we ervaren hoe mentaal sterk Russell is. Wie weet gaat hij daar nog verschil mee maken.

      Antonelli lijkt de nieuwe Verstappen. En wie weet wordt hij beter dan Verstappen. De tijd zal het gaan leren.

      • + 6
      • 6 jun 2026 - 18:01
    • Remco_F1

      Posts: 3.316

      Je bent pas knetter goed als je ook snel bent wanneer je onder druk staat, Max heeft dat bewezen en nu ook Antonelli. Russell kun je in deze zin zeker niet benoemen onder "knetter goed".

      • + 5
      • 6 jun 2026 - 18:18
    • Joeppp

      Posts: 8.645

      @MS, Hamilton kreeg gewoon contracten voor 3 jaar en geweldig dat hij het goed deed in de F2 maar nu moet hij het laten zien in de F1 en dat doet hij jaar op jaar niet. En nee ik mag hem niet en dat komt doordat hij praat als een 5-voudig wereldkampioen maar nog niet eens een jongetje van 19 aankan en elke keer als het er op aan komt het laat afweten. Weet je nog dat hij Bottas van de baan kegelde en daarna Bottas een dreun wilde verkopen? Dan heb je totaal geen zelfinzicht. Russell is niveau Hadjar, Magnussen en Grosjean.

      • + 4
      • 6 jun 2026 - 18:21
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      Ah, nu komt de aap uit de mouw. In dat geval, laten we deze discussie lekker rusten want met bias spreken heeft weinig zin wat mij betreft.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 18:22
    • Joeppp

      Posts: 8.645

      Ms, ik mag hem dus niet omdat hij niet presteert maar wel zo praat. Het gaat dus om het niet presteren maar het is een mooie vluchtroute je om onder de feiten uit te komen.

      • + 5
      • 6 jun 2026 - 18:25
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      Nee hoor, dat is je goed recht. Ik heb alleen geen zin in om te spreken over feiten als de andere kant van de medaille ter zijde wordt geschoven vanwege het feit dat je iemand niet mag.

      Ik onderken je dat momenteel Russell niet goed presteert, maar dat heeft hij wel degelijk vaak zat gedaan en bewezen een topcoureur te zijn. Dat kan gewoon samen bestaan, verder heb ik er dus niets meer over te melden.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 18:29
    • da_bartman

      Posts: 6.640

      "Mercedes werkt nagenoeg niet met lange verbintenissen". Haha, ga je nou serieus zeggen dat het volgende contract van Kimi of van Max als hij komt, een 1+1 jaar zal zijn?. Ik weet wel zeker dat er langlopende contracten onder de neuzen van echte toppers worden geschoven.

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 18:48
    • snailer

      Posts: 33.274

      Je mag het op bias gooien, Schumacher en dan alles afkappen.
      Maar bij mij komt het gewoon van gegevens. En van de data.

      Uiteraard is er bias bij. Ik vind nu eenmaal dat de exceptionele rijders sterk moeten zijn in de regen en wiel aan wiel, wat Russell al een paar jaar aantoo 't dat hij het niet is.

      Verder vind ik het best als jij Russell knetter goed vindt, maar wat zijn dan Verstappen, Hamilton, etc. Of nu al Antonelli?

      Uiteraard weet je dat het een zwaktebod is om op de "heb je die anti Russell en pro Verstappen figuren weer" te spelen.

      Persoonlijk heb ik niets tegen Russell. Alleen zie ik wel liever Verstappen of Leclerc winnen. Of Alonso, maar dat is nog meer kansloos dan dat Leclerc of Verstappen winnen.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:50
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      Ik had het niet over jouw comment Snailer. We delen de mening, zoals in mijn eerste post staat, dat Kimi weleens een generatie talent kan zijn waar het steeds meer op begint te lijken. Echter, vind ik wel dat we even bij de tijd moeten blijven, want we zijn pas 6 races in het seizoen verder.

      Kimi doet het boven verwachting goed, Russell schiet op dit moment te kort. Dus inderdaad, als ik Russell 'knettergoed' noem dan zijn Verstappen, Hamilton (in prime) en wellicht dus Kimi van een nog andere orde.

      Dat betekent niet dat Russell midddelmaat is of zelfs zoals gezegd wordt in de categorie Bottas zit.

      Daarbij is er echt een verschil tussen "ik zie liever A dan B winnen" en "ik mag hem totaal niet want X en Y". Allebei bestaan, maar zodra de objectieve kijk op kwaliteiten in het heden en verleden verwateren door een bepaalde naar mijn idee vreemde afkeer, dan wordt het lastiger inhoudelijk spreken.

      Ik ben ook geen Russell fan, maar dat heeft helemaal niets te maken met zijn prestaties.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 20:06
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      @Da_Bartman

      Nee dat zeg ik niet, je vult iets in en je denkt te weten hoe volgende contracten eruit gaan zien. Ik baseer mij op gegevens uit het verleden hoe Mercedes te werk ging. Ook Hamilton kreeg op een gegeven moment 1+1 contracten. En zelfs dan, 'echte toppers' zijn niet te definieeren op basis van contractduur alleen, want contracten zijn meer dan alleen 'hoe goed kun je rijden'.

      Los daarvan, Mercedes vervangt niet zomaar een coureur als beiden samen prima presteren voor het merk Mercedes.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 20:09
  • Bertrand Gachot

    Posts: 728

    Woody63 fanclub Baskenland groet Kimi, gunt hem de pole en wenst hem een mooie eerste Monaco overwinning! Go Kimi!

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 17:11
  • De Vogel is Geland

    Posts: 905

    Wat Max uit die zeepkist haalt is werkelijk fenomenaal

    • + 9
    • 6 jun 2026 - 17:12
    • schwantz34

      Posts: 42.111

      Max was weer eens buitenaards vandaag!

      • + 12
      • 6 jun 2026 - 17:15
    • Stillewerise

      Posts: 69

      Als het een zeep kist was. Stond hadjar niet op plek 5. Overdreven gedoe

      • + 14
      • 6 jun 2026 - 17:17
    • Di Stefano

      Posts: 369

      Inderdaad overdreven gedoe. Die Red Bull is hier gewoon goed. Als je naar het verschil kijkt met Hadjar, heeft Max het verprutst 😉

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 17:36
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.398

      Ja daar gaan we weer, de RedBull is wederom een middenveld auto natuurlijk.

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 18:06
    • Snelrondje

      Posts: 9.081

      De RB is snel op dit circuit. Dat zegt nog niet veel voor de rest van het seizoen. Maar na Canada, waar de RB snel was in sector 1 was dit al voorspeld.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 18:14
    • De Vogel is Geland

      Posts: 905

      De RBR is het 4e team. Dit is een mega prestatie

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 18:39
    • snailer

      Posts: 33.274

      Het is duidelijk (uit de data op gp-tempo) dat in kwalificatie de Ferrari's, Mercedes en RBR redelijk gelijkwaardig waren. Waar de Mercedes het nipt op won bij Verstappen was de tractie.
      De motor van Mercedes is vooral nog beter.

      Verder heeft de beste van Ferrari zelf de kwalificatie verziekt. En hebben Antonelli en Verstappen het verschil gemaakt.

      Ik vond overigens ook dat Verstappen niet het risico nam als toe ter tijd dat hij Alonso de pole afsnoepte.
      Antonelli nam wel dat risico.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:56
  • racepace1

    Posts: 726

    leuk hoor, maar Max wauw! 0.043....
    Ff kijken wat kan je allemaal doen in 0.043 eeeeh ja niks dus, zelfs kl..rkomen lukt niet 🙃😉😂😂😂

    • + 3
    • 6 jun 2026 - 17:12
  • RH

    Posts: 789

    War een prachtige kwalificatie, de mooiste van het jaar tot nu toe.
    Maar wat heeft die regelwijziging veel invloed voor Mercedes zef 😜

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 17:12
  • OrangeArrows

    Posts: 3.396

    Lekker voor Russel

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 17:13
    • Lulham

      Posts: 745

      Russell *

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 17:25
  • Larry Perkins

    Posts: 65.552

    Sodeknetters, dat was spannend!
    Regenknap van Kimi, de kleine spaghetti-boef...

    • + 2
    • 6 jun 2026 - 17:13
    • racepace1

      Posts: 726

      Aardappel en kaas mannetje heeft het ook goed gedaan.... Larry!!

      • + 3
      • 6 jun 2026 - 17:23
    • OneRace

      Posts: 2.791

      Vergeet the greatest of al vegans niet… die heeft ook een mooie ronde neergezet op het eind.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 18:34
  • Snorremans

    Posts: 285

    Mooie kwalificatie. Antonelli gewoon netjes gereden...net als Verstappen. Russell zakt er door heen..😂. Jammer van Leclerc.

    • + 3
    • 6 jun 2026 - 17:15
  • Snork

    Posts: 22.600

    Mooist denkbare uitslag. Kimi is ontketend, Max stamt het uiterste eruit en Lewis laat zien dat hij nog steeds een topper is.

    • + 7
    • 6 jun 2026 - 17:16
    • Larry Perkins

      Posts: 65.552

      En hoe deed Russell het?

      • + 5
      • 6 jun 2026 - 17:17
    • Lulham

      Posts: 745

      Stampt*

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 17:25
    • F1jos

      Posts: 5.339

      Waar Lewis problemen heeft met de achterkant, kreeg Kim de meeste aandacht van the best fans ever.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 17:42
  • Larry Perkins

    Posts: 65.552

    Kimi heeft zijn moeder gevraagd om de spaghetti voorlopig nog niet op te zetten want hij is wat later thuis…

    “De winnaar van de kwalificatie ontvangt vandaag de Pirelli Pole Position Award uit handen van Eileen Gu. De lekkere Chinees-Amerikaanse freestyle skiester behoort met drie olympische medailles en meerdere wereldtitels tot de grootste sterren in haar sport en is dit weekend aanwezig in Monaco.” (MS)

    https://youtu.be/_YC3sTbAPcU

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 17:18
    • jd2000

      Posts: 7.765

      Zou Ouw al bezig zijn om een nieuwe vriend uit te zoeken?

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 17:21
  • Larry Perkins

    Posts: 65.552

    Hadjar ook goed, heeft 'revanche' genomen voor zijn eerdere crash.

    • + 2
    • 6 jun 2026 - 17:20
    • Pietje Bell

      Posts: 35.142

      Hadjar was zeker goed en wat een super spannende kwalificatie!
      Mooie uitslag met Kimi en Max op de eerste rij en Russell op P6,
      maar liefst 4 tienden langzamer dan Kimi!!

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 17:27
    • snailer

      Posts: 33.274

      Zeer positief. Voor het eerst zit hij in de mix. 2 of 3 rijders van topteams achter zich. Dit is goed genoeg. Perez heeft dat sporadisch voor elkaar gekregen en de andere heren hebben het al helemaal niet voor elkaar gekregen.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:58
  • shakedown

    Posts: 1.820

    En weer: Leclerc maakt een fout. De druk staat er vol op om voor pole ta gaan. Alle toppers blijven uit de problemen. Behalve Leclerc.... Elke keer weer.maalt die jongen fouten.

    • + 2
    • 6 jun 2026 - 17:22
    • F1jos

      Posts: 5.339

      Weer eens stupid.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 17:56
    • Snork

      Posts: 22.600

      En deze fout is een vervelende. De versnellingsbak heeft een tik gehad en moet gecheckt worden.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 19:11
  • hupholland

    Posts: 9.943

    ik had deze toch al wel voorzichtig ingevuld voor Ferrari. Maar Leclerc heeft het niet de laatste weken, dan liggen er blijkbaar toch kansen voor de anderen. Wat een flop. En jammer dat Max niet net voor Antonelli staat, het zag er even goed uit. Al met al toch een zeer verdienstelijke en ietwat onverwachte 2e plaats. Wie weet is er morgen toch nog iets mogelijk? Maar ook uitkijken voor Ferrari natuurlijk met die raketstarts.. weliswaar is dat wat afgevlakt en is het maar een klein stukje naar bocht 1, maar toch..

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 17:22
    • shakedown

      Posts: 1.820

      1 dingen weten we zeker: Verstappen heeft weer een poepstart. Ik heb hem nog niet 1 fatsoenlijke start zien maken dit jaar...

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 17:26
  • da_bartman

    Posts: 6.640

    Haha, Montoya én Hill in de post quali show. Ik hen benieuwd of het weer gênant gaat worden.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 17:30
  • Williams_F1

    Posts: 1.445

    Kon helaas niet kijken ivm Pitfest, was het wat?

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 17:57
    • racepace1

      Posts: 726

      Helemaal mooi!!!
      ik zelf zit al 2 dagen te stuiteren op Festifest, Boem Boem Boem
      😁😎😏 (ik luister alle festivals gratis mee)

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 18:23
  • SennaS

    Posts: 12.150

    Kimi is baas boven baas Max. Wat een top prestatie van deze 2 heren.
    En niet te vergeten Lewis en van Leclerc verwacht je meer in op deze ferrari circuit.
    George heeft nu huiswerk maar goed de vorig race had hij pole en kunnen winnen, dus volgende race beter.
    Naar verluid is dit geen mercedes circuit sinds 2019 (Lewis winst), des te groter de prestatie van Kimi, de volgende legende in wording.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 20:22

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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