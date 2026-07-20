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Red Bull lost 'levensgevaarlijk' probleem van Verstappen op

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Red Bull lost 'levensgevaarlijk' probleem van Verstappen op

Volgens teambaas Laurent Mekies heeft Red Bull een oplossing gevonden voor de problemen met de macarenavleugel. De vleugel veroorzaakte de crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Silverstone, en was afgelopen weekend van de auto gehaald voor de Belgische Grand Prix. Mekies belooft dat alles goed gaat komen voor de Hongaarse Grand Prix van aankomend weekend.

Het team van Red Bull heeft een zware periode achter de rug. In Oostenrijk en Silverstone kookte Verstappen over nadat hij crashte door een probleem met zijn macarenavleugel. Op de Red Bull Ring vloog hij in de kwalificatie in de muur, en in Silverstone ging het mis in de slotfase van de race. Verstappen omschreef het als een supergevaarlijk probleem, en afgelopen weekend was er een oudere versie van de vleugel op de auto geplaatst. Red Bull kende een goed weekend, en Verstappen kwam als derde over de streep.

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Heeft Red Bull de oorzaak gevonden?

Eerder in het weekend kondigde Red Bull aan dat de macarenavleugel gaat terugkeren. Teambaas Mekies had eerder gesteld dat de twee crashes werden veroorzaakt door twee verschillende problemen, terwijl hij het ook had over een mechanisch probleem. In België legde hij uit hoe de vork in de steel stak: "Beide uitspraken zijn waar. Het waren mechanische problemen, maar wel twee verschillende mechanische problemen."

Red Bull weet nu wat er aan de hand was, en voor de race van aankomend weekend op de Hungaroring is er een oplossing gevonden. Mekies klinkt opgewekt: "We zullen voor de race in Boedapest een oplossing hebben."

Complimenten voor Red Bull

Mekies plaatst het in een breder perspectief, en gaat verder met het uitdelen van complimenten aan zijn team: "Het is echt een voorrecht om met deze groep mensen te werken. Kijk alleen al naar de ommekeer die dit team vorig jaar heeft gemaakt. Dat zie je echt zelden in deze sport."

'Zitten nu pas in het moeilijkste gedeelte'

Waar het eerst nog over de macarenavleugel ging, gaat Mekies nu verder over de progressie die Red Bull heeft geboekt: "Toen we begonnen met onze eigen power unit, stonden we waarschijnlijk meer dan een seconde achter. De concurrentie wacht natuurlijk ook niet op je, maar na tien of elf races is het grootste deel van die achterstand helemaal verdwenen."

Bij Red Bull willen ze niet te vroeg juichen, want volgens Mekies begint het échte werk nu pas: "We zitten nu echt in het moeilijkste gedeelte. Die laatste twee of drie tienden maken echt een enorm verschil."

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (4)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.261

    Deze vleugel zal dan op dit circuit iets minder effectief zijn dan bijvoorbeeld op Spa, maar dus blijkbaar nog steeds voldoende voordeel opleveren om 'm in te zetten.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 17:19
    • Pietje Bell

      Posts: 35.855

      Het plan was om een bepaald deel/delen aanzienlijk te verstevigen.
      Duimen draaien dat dat voldoende is.

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 17:53
  • Larry Perkins

    Posts: 66.477

    Red Bull lost 'levensgevaarlijk' probleem van Verstappen op.

    Ik dacht dat RB ouwe Kel had opgeruimd, maar nee hoor, het ging niet over Cruella de Vil.
    Maar wat niet is kan nog komen...

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 19:38
  • Pietje Bell

    Posts: 35.855

    neurogum
    en
    yukitsunoda0511

    Time to put Yuki’s F1 knowledge to the test with Memory & Focus by guessing
    F1 tracks by sound alone. 🏁

    Not bad, not bad at all!

    urlr.me/Vemxga

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 20:48

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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