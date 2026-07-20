Volgens teambaas Laurent Mekies heeft Red Bull een oplossing gevonden voor de problemen met de macarenavleugel. De vleugel veroorzaakte de crashes van Max Verstappen in Oostenrijk en Silverstone, en was afgelopen weekend van de auto gehaald voor de Belgische Grand Prix. Mekies belooft dat alles goed gaat komen voor de Hongaarse Grand Prix van aankomend weekend.

Het team van Red Bull heeft een zware periode achter de rug. In Oostenrijk en Silverstone kookte Verstappen over nadat hij crashte door een probleem met zijn macarenavleugel. Op de Red Bull Ring vloog hij in de kwalificatie in de muur, en in Silverstone ging het mis in de slotfase van de race. Verstappen omschreef het als een supergevaarlijk probleem, en afgelopen weekend was er een oudere versie van de vleugel op de auto geplaatst. Red Bull kende een goed weekend, en Verstappen kwam als derde over de streep.

Heeft Red Bull de oorzaak gevonden?

Eerder in het weekend kondigde Red Bull aan dat de macarenavleugel gaat terugkeren. Teambaas Mekies had eerder gesteld dat de twee crashes werden veroorzaakt door twee verschillende problemen, terwijl hij het ook had over een mechanisch probleem. In België legde hij uit hoe de vork in de steel stak: "Beide uitspraken zijn waar. Het waren mechanische problemen, maar wel twee verschillende mechanische problemen."

Red Bull weet nu wat er aan de hand was, en voor de race van aankomend weekend op de Hungaroring is er een oplossing gevonden. Mekies klinkt opgewekt: "We zullen voor de race in Boedapest een oplossing hebben."

Complimenten voor Red Bull

Mekies plaatst het in een breder perspectief, en gaat verder met het uitdelen van complimenten aan zijn team: "Het is echt een voorrecht om met deze groep mensen te werken. Kijk alleen al naar de ommekeer die dit team vorig jaar heeft gemaakt. Dat zie je echt zelden in deze sport."

'Zitten nu pas in het moeilijkste gedeelte'

Waar het eerst nog over de macarenavleugel ging, gaat Mekies nu verder over de progressie die Red Bull heeft geboekt: "Toen we begonnen met onze eigen power unit, stonden we waarschijnlijk meer dan een seconde achter. De concurrentie wacht natuurlijk ook niet op je, maar na tien of elf races is het grootste deel van die achterstand helemaal verdwenen."

Bij Red Bull willen ze niet te vroeg juichen, want volgens Mekies begint het échte werk nu pas: "We zitten nu echt in het moeilijkste gedeelte. Die laatste twee of drie tienden maken echt een enorm verschil."