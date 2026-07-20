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Verstappen komt met verklaring na fel radiobericht

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Verstappen komt met verklaring na fel radiobericht

Max Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven na een fel radiobericht tijdens de Belgische Grand Prix. De viervoudig wereldkampioen klaagde tijdens de race steen en been over problemen met zijn banden, en riep dat hij vertrouwen heeft in de mensen achter de laptops. Volgens Verstappen moet men hier niet te veel achter zoeken.

Verstappen reed afgelopen weekend een sterke race op het circuit van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen kon zich eindelijk weer mengen in de strijd om de topposities, en kwam eindelijk als derde over de streep. Tijdens de race mopperde hij regelmatig op de boordradio, en wees hij ook naar de banden. Hij was niet tevreden met de harde banden, en liet zijn race-engineer Gianpiero Lambiase weten dat het niet ging om de temperaturen, maar om een gebrek aan grip.

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Wat zat er achter de radioberichten?

Verstappen riep ook dat hij vertrouwen heeft in de mensen achter de laptops in de garage. Verstappen werd tijdens de FIA-persconferentie naar het radioverkeer gevraagd, en gaf al snel aan dat er niet te veel achter moet worden gezocht: "Nou, alle dingen die je net hebt genoemd, hebben niets met elkaar te maken. De banden waren koud en dat ik het had over op de laptop kijken, had te maken met heel andere zaken. Ik houd de mensen gewoon graag scherp."

Voor Verstappen is dit heel erg belangrijk, want hij wil er elke race het best mogelijke resultaat uithalen: "Ik weet dat iedereen zijn uiterste best doet, maar we zijn hier ook niet voor ons plezier, dus we moeten tijdens de race op elk moment scherp blijven. Ik eis dat ze alles geven en dat ze het beste leveren, want dat verwachten ze ook van mij."

De stand van zaken

De Belgische Grand Prix verliep in ieder geval succesvol voor Verstappen, die enigszins eenvoudig kon meevechten om de podiumplekken. Hij kwam het hele weekend al goed voor de dag, en dat geeft hem veel zelfvertrouwen richting de Hongaarse Grand Prix van aankomend weekend. Hij staat nog steeds op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 91 WK-punten achter zijn naam.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (1)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.843

    "Tussen alle drukte door maakt Max Verstappen tijd voor een gesprek met
    Dennis Xhaët en Sam Dejonghe"

    Een leuk ongedwongen en relaxt interview met Max afgelopen vrijdag. (10 min).
    Hij vertelde oa. dat hij dinsdag met vrienden in Maastricht paddel had gespeeld en
    maandag op Zandvoort in een GT wagen heeft gereden en hoe dat was en dat Lily
    zijn leven niet veranderd heeft, omdat hij al een bonusdochter had. "Gewoon een extra
    kamer inrichten". Heel opmerkelijk.

    www.youtube.com/watch?v=JNuhVzadvF4

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 11:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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