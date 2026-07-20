Max Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven na een fel radiobericht tijdens de Belgische Grand Prix. De viervoudig wereldkampioen klaagde tijdens de race steen en been over problemen met zijn banden, en riep dat hij vertrouwen heeft in de mensen achter de laptops. Volgens Verstappen moet men hier niet te veel achter zoeken.

Verstappen reed afgelopen weekend een sterke race op het circuit van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen kon zich eindelijk weer mengen in de strijd om de topposities, en kwam eindelijk als derde over de streep. Tijdens de race mopperde hij regelmatig op de boordradio, en wees hij ook naar de banden. Hij was niet tevreden met de harde banden, en liet zijn race-engineer Gianpiero Lambiase weten dat het niet ging om de temperaturen, maar om een gebrek aan grip.

Wat zat er achter de radioberichten?

Verstappen riep ook dat hij vertrouwen heeft in de mensen achter de laptops in de garage. Verstappen werd tijdens de FIA-persconferentie naar het radioverkeer gevraagd, en gaf al snel aan dat er niet te veel achter moet worden gezocht: "Nou, alle dingen die je net hebt genoemd, hebben niets met elkaar te maken. De banden waren koud en dat ik het had over op de laptop kijken, had te maken met heel andere zaken. Ik houd de mensen gewoon graag scherp."

Voor Verstappen is dit heel erg belangrijk, want hij wil er elke race het best mogelijke resultaat uithalen: "Ik weet dat iedereen zijn uiterste best doet, maar we zijn hier ook niet voor ons plezier, dus we moeten tijdens de race op elk moment scherp blijven. Ik eis dat ze alles geven en dat ze het beste leveren, want dat verwachten ze ook van mij."

De stand van zaken

De Belgische Grand Prix verliep in ieder geval succesvol voor Verstappen, die enigszins eenvoudig kon meevechten om de podiumplekken. Hij kwam het hele weekend al goed voor de dag, en dat geeft hem veel zelfvertrouwen richting de Hongaarse Grand Prix van aankomend weekend. Hij staat nog steeds op de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 91 WK-punten achter zijn naam.