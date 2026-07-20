Het Belgische toptalent Dries van Langendonck is zeer trots op het feit dat hij mag gaan samenwerken met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kondigde eerder deze week aan dat hij Van Langendonck gaat begeleiden. Voor het McLaren-talent is dit een droom die uitkomt, want Verstappen is zijn grote idool.

Verstappen verraste deze week vriend en vijand door aan te kondigen dat hij en zijn managementteam Van Langendonck gaan ondersteunen. Het is een opvallende stap, want de vijftienjarige Van Langendonck maakt ook onderdeel uit van het McLaren Driver Development Programme. Hij blijft onder de vlag van McLaren rijden, maar zal nu dus ook worden bijgestaan door Verstappen. In Spa was hij al aanwezig in de paddock, en werden Verstappens vader Jos en manager Raymond Vermeulen gespot in de motorhome van McLaren.

Samenwerken met zijn grote idool

Voor Van Langendonck gaat er met deze samenwerking een droom in vervulling. In een interview met Verstappen.com wijst hij namelijk zijn grote idool aan: "Max Verstappen is altijd mijn idool geweest. Opgroeiend in België voelde ik me natuurlijk verbonden met hem, maar daarnaast is hij een geweldige coureur en iemand die ik altijd enorm heb bewonderd."

Hoe gaat Verstappen hem helpen?

Het Belgische megatalent mag nu gaan samenwerken met zijn jeugdheld Verstappen, en hij legt uit op welke manier de viervoudig wereldkampioen hem gaat helpen: "Verstappen Racing biedt naast McLaren nog een extra laag ondersteuning en backing, wat belangrijk zal zijn voor mijn loopbaan."

Van Langendonck kan hierdoor meer doen: "Het geeft me toegang tot extra middelen en mogelijkheden om me als coureur verder te ontwikkelen, waaronder extra tijd in de simulator bij Verstappen Racing Pro Simulation van Max. Met de steun van zowel McLaren als Verstappen Racing kan ik me concentreren op het verbeteren van elk aspect van mijn prestaties en om de best mogelijke coureur te worden."

Bijzondere stap voor Verstappen

Voor Verstappen is Van Langendonck de eerste jonge coureur die hij op deze manier gaat begeleiden. Eerder hielp hij al een aantal simcoureurs, en hielp hij Chris Lulham de overstap te maken van de digitale racewereld naar de echte circuits.