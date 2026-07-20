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McLaren-talent extreem trots op samenwerking met Verstappen

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McLaren-talent extreem trots op samenwerking met Verstappen

Het Belgische toptalent Dries van Langendonck is zeer trots op het feit dat hij mag gaan samenwerken met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kondigde eerder deze week aan dat hij Van Langendonck gaat begeleiden. Voor het McLaren-talent is dit een droom die uitkomt, want Verstappen is zijn grote idool.

Verstappen verraste deze week vriend en vijand door aan te kondigen dat hij en zijn managementteam Van Langendonck gaan ondersteunen. Het is een opvallende stap, want de vijftienjarige Van Langendonck maakt ook onderdeel uit van het McLaren Driver Development Programme. Hij blijft onder de vlag van McLaren rijden, maar zal nu dus ook worden bijgestaan door Verstappen. In Spa was hij al aanwezig in de paddock, en werden Verstappens vader Jos en manager Raymond Vermeulen gespot in de motorhome van McLaren.

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Samenwerken met zijn grote idool

Voor Van Langendonck gaat er met deze samenwerking een droom in vervulling. In een interview met Verstappen.com wijst hij namelijk zijn grote idool aan: "Max Verstappen is altijd mijn idool geweest. Opgroeiend in België voelde ik me natuurlijk verbonden met hem, maar daarnaast is hij een geweldige coureur en iemand die ik altijd enorm heb bewonderd."

Hoe gaat Verstappen hem helpen?

Het Belgische megatalent mag nu gaan samenwerken met zijn jeugdheld Verstappen, en hij legt uit op welke manier de viervoudig wereldkampioen hem gaat helpen: "Verstappen Racing biedt naast McLaren nog een extra laag ondersteuning en backing, wat belangrijk zal zijn voor mijn loopbaan."

Van Langendonck kan hierdoor meer doen: "Het geeft me toegang tot extra middelen en mogelijkheden om me als coureur verder te ontwikkelen, waaronder extra tijd in de simulator bij Verstappen Racing Pro Simulation van Max. Met de steun van zowel McLaren als Verstappen Racing kan ik me concentreren op het verbeteren van elk aspect van mijn prestaties en om de best mogelijke coureur te worden."

Bijzondere stap voor Verstappen

Voor Verstappen is Van Langendonck de eerste jonge coureur die hij op deze manier gaat begeleiden. Eerder hielp hij al een aantal simcoureurs, en hielp hij Chris Lulham de overstap te maken van de digitale racewereld naar de echte circuits.

F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP België 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.521
  • Podiums 129
  • Grand Prix 242
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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