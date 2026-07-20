Max Verstappen wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing. Mercedes, McLaren en Aston Martin werden genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Verstappen. Guenther Steiner betwijfelt echter of een overstap naar McLaren de juiste keuze zal zijn voor de Nederlander.

McLaren is de afgelopen jaren enorm gegroeid en dat resulteerde in 2024 en 2025 in een constructeurstitel. Dit seizoen loopt het team echter achter op Mercedes en Ferrari, waardoor het, net als Red Bull, niet om de overwinningen strijdt. Steiner vraagt zich daarom af of een stap naar McLaren geen stap zijwaarts is, of zelfs een stap omlaag voor de viervoudig wereldkampioen.

Is McLaren de juiste vervolgstap?

Dat McLaren wordt genoemd als logische stap voor Verstappen is absoluut niet gek. Zijn engineer Gianpiero Lambiase maakt al de overstap naar het team in Woking. In Starting Grid vertelt Steiner over een mogelijke overstap van Verstappen. "Ik denk dat het grootste probleem is dat hij op een gegeven moment zeker van team zal wisselen of iets anders zal gaan doen. Of dat volgend jaar zal zijn, weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet, want waar zou hij naartoe kunnen gaan waar het beter is?"

De problemen bij Red Bull stapelen op en personeel blijft vertrekken, maar is dat een reden voor Verstappen om zelf te vertrekken bij het team? "Bij Red Bull heeft hij dit jaar nog geen race gewonnen. Hij kan wel meekomen, maar hij heeft wat problemen gehad met de achtervleugel. Hij was bijvoorbeeld niet tevreden over de achtervleugel, maar ik denk dat de enige mogelijkheid die wordt genoemd is dat hij Oscar Piastri bij McLaren zou kunnen vervangen", zo benadrukt de ex-teambaas van Haas.

Red Bull zou ook een mooie deal kunnen maken met McLaren, zodat hun huidige coureurs allebei op een goede plek terechtkomen. "Of je kunt het anders aanpakken, bijvoorbeeld door Oscar naar Red Bull te laten gaan en Max naar McLaren. Maar is dat op dit moment echt beter voor Max?", dat vraagt Steiner zich af.

Verstappen hoeft niet weg

Een groot verschil tussen McLaren en Red Bull is de motor. Red Bull beschikt over een eigen motor, terwijl McLaren met een krachtbron van Mercedes rondrijdt. "Zou dat dan echt een stap vooruit zijn, of gewoon een stap opzij? Hij heeft geen stap opzij nodig. Bij Red Bull heeft hij de touwtjes in handen. Als hij naar McLaren gaat, is dat het team van Lando Norris. Norris was daar vorig jaar wereldkampioen."