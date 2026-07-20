user icon
icon

Twijfels over mogelijke McLaren-transfer Verstappen: "Geen stap vooruit"

<< Naar nieuwsoverzicht
Twijfels over mogelijke McLaren-transfer Verstappen: "Geen stap vooruit"

Max Verstappen wordt al geruime tijd gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing. Mercedes, McLaren en Aston Martin werden genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Verstappen. Guenther Steiner betwijfelt echter of een overstap naar McLaren de juiste keuze zal zijn voor de Nederlander. 

McLaren is de afgelopen jaren enorm gegroeid en dat resulteerde in 2024 en 2025 in een constructeurstitel. Dit seizoen loopt het team echter achter op Mercedes en Ferrari, waardoor het, net als Red Bull, niet om de overwinningen strijdt. Steiner vraagt zich daarom af of een stap naar McLaren geen stap zijwaarts is, of zelfs een stap omlaag voor de viervoudig wereldkampioen. 

Meer over McLaren 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul
 'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'

'Aandeelhouders liggen dwars bij McLaren-deal Verstappen'

8 jul

Is McLaren de juiste vervolgstap?

Dat McLaren wordt genoemd als logische stap voor Verstappen is absoluut niet gek. Zijn engineer Gianpiero Lambiase maakt al de overstap naar het team in Woking. In Starting Grid vertelt Steiner over een mogelijke overstap van Verstappen. "Ik denk dat het grootste probleem is dat hij op een gegeven moment zeker van team zal wisselen of iets anders zal gaan doen. Of dat volgend jaar zal zijn, weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet, want waar zou hij naartoe kunnen gaan waar het beter is?"

De problemen bij Red Bull stapelen op en personeel blijft vertrekken, maar is dat een reden voor Verstappen om zelf te vertrekken bij het team? "Bij Red Bull heeft hij dit jaar nog geen race gewonnen. Hij kan wel meekomen, maar hij heeft wat problemen gehad met de achtervleugel. Hij was bijvoorbeeld niet tevreden over de achtervleugel, maar ik denk dat de enige mogelijkheid die wordt genoemd is dat hij Oscar Piastri bij McLaren zou kunnen vervangen", zo benadrukt de ex-teambaas van Haas. 

Red Bull zou ook een mooie deal kunnen maken met McLaren, zodat hun huidige coureurs allebei op een goede plek terechtkomen. "Of je kunt het anders aanpakken, bijvoorbeeld door Oscar naar Red Bull te laten gaan en Max naar McLaren. Maar is dat op dit moment echt beter voor Max?", dat vraagt Steiner zich af.

Verstappen hoeft niet weg

Een groot verschil tussen McLaren en Red Bull is de motor. Red Bull beschikt over een eigen motor, terwijl McLaren met een krachtbron van Mercedes rondrijdt. "Zou dat dan echt een stap vooruit zijn, of gewoon een stap opzij? Hij heeft geen stap opzij nodig. Bij Red Bull heeft hij de touwtjes in handen. Als hij naar McLaren gaat, is dat het team van Lando Norris. Norris was daar vorig jaar wereldkampioen."

Ernie5335

Posts: 5.914

Hou nou eens op met die ongefundeerde transfer verhalen. Wacht tot het echt zover is!

  • 5
  • 20 jul 2026 - 13:56
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner McLaren Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Patrace

    Posts: 6.847

    Nee, naar McLaren gaan is geen stap vooruit. Wellicht alleen qua motor nu. Maar verder niet echt.
    Maar als Mercedes stopt met leveren, hebben ze wellicht over 2 jaar een Honda… dat lijkt dan eerder een stap terug.

    • + 1
    • 20 jul 2026 - 12:52
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.240

      Twee jaar is in de f1 een een eeuwigheid, er kan zoveel veranderen, het lijkt mijn eerste en derde huwelijk wel

      • + 0
      • 20 jul 2026 - 13:21
    • Larry Perkins

      Posts: 66.470

      Het zou voor ons een stap vooruit zijn als het geroeptoeter van Steiner en kornuiten hier niet meer wordt geplaatst. Helaas is dat een utopie...

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 15:59
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.240

    @beri nieuwe telling of voortzetting?

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 13:19
    • Larry Perkins

      Posts: 66.470

      @Beri is door de seit op zijn vingers getikt...

      • + 1
      • 20 jul 2026 - 15:57
  • Ernie5335

    Posts: 5.914

    Hou nou eens op met die ongefundeerde transfer verhalen. Wacht tot het echt zover is!

    • + 5
    • 20 jul 2026 - 13:56

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar