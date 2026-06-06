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Uitslag VT3 Monaco: Antonelli verrast Ferrari, Verstappen in de problemen

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<b> Uitslag VT3 Monaco: </b> Antonelli verrast Ferrari, Verstappen in de problemen

De derde en laatste vrije training in de straten van Monaco zit erop. De snelste tijd werd ditmaal genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc  tot de tweede tijd kwam. De top drie werd in de derde training compleet gemaakt door Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met een vijfde tijd.

De vrijdag in Monaco stond in het teken van Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren de snelste mannen van de eerste twee vrije trainingen, waarmee zij hun favorietenrol alleen maar bevestigden. Daarnaast was ook Max Verstappen een aangename verrassing, die in de kielzog van de Ferrari's, tweemaal, de derde tijd bemachtigde. Zelf oogde de Nederlander dan ook positief over het verrichte werk van Red Bull Racing

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Verstappen en Red Bull lopen tegen problemen aan

Echter liepen Verstappen en Red Bull in de derde vrije training tegen een aantal problemen aan. De viervoudig wereldkampioen had wat mankementen aan de achterkant van de RB22, waardoor hij even in de pitbox moest blijven. Nadien kwam Verstappen alweer de baan op, maar echt meedoen met de top van het Formule 1-veld, bleef uit. 

Klapper Bearman veroorzaakt rode vlag in Monaco 

Wie eveneens geen lekkere training kende, was Haas-coureur Oliver Bearman. De Brit, die tot nu toe een uitstekend seizoen kent, was langzamer ten opzichte van teamgenoot Esteban Ocon en en vouwde zijn bolide ook nog eens op, vlak voor het casino. De Ferrari-junior stapte ongedeerd uit, maar of hij de kwalificatie gaat redden, valt nog maar te bezien. 

De schade op de baan was dusdanig dat de FIA een rode vlag moest laten zwaaien. Door de klapper van Bearman, was het al de vierde keer dit weekend dat een sessie werd stilgelegd dit weekend. 

Antonelli verrast de Ferrari's met pijlsnelle ronde 

Uiteindelijk waren het niet de Ferrari's of Verstappen, maar Antonelli die met de snelste tijd aan de haal ging. Het is duidelijk dat Mercedes afgelopen nacht flink doorgewerkt en geanalyseerd heeft om de Italiaan in het juiste gareel te krijgen. Ook de WK-leider is dus zeker een kandidaat om mee te doen om pole position in Monte Carlo. 

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de spannendste kwalificatie van het seizoen plaats gaan vinden. Dan wordt duidelijk wie de spannendste pole position van het jaar gaat pakken. 

F1Grand Prix Monaco - Vrije training 3

MC Monte Carlo - 06 juni 2026

Hourpower

Posts: 792

Ja die kleine Kimi bijna 8 tienden sneller dan gluiperd, deksels mannetje. Hopen dat hij dat straks ook doet ja.

  • 8
  • 6 jun 2026 - 14:00
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (16)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.724

    Ben benieuwd met quali. Antonelli lijkt stabiel... maar de muur van Monaco is zo dicht bij en een code rood om een ronde te verpesten dus ook.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 13:36
    • schwantz34

      Posts: 42.106

      Zelfs een onschuldige gele vlag is al voldoende om je snelle rondje in een Monegaskisch putje te zien verdwijnen...

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 13:44
    • De Vogel is Geland

      Posts: 901

      dat zijn wel mooie putjes

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 13:46
    • hupholland

      Posts: 9.938

      in Q3 rijden maar 10 auto's en heb je sowieso 2 kansen. :Je moet er gewoon van uit gaan dat je 2x de snelste ronde moet rijden, bij de laatste run is het idd altijd afwachten of er geen vlaggen oid zijn. Maar gaat leuk worden tussen Mercedes en Ferrari en ook tussen de teamgenoten onderling misschien nog. Maar goed, VT3 is ook vooral uit de problemen blijven, 1 foutje daar en je hele weekend kan voorbij zijn voor het echt begonnen is.

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 13:50
    • Larry Perkins

      Posts: 65.536

      Doe mij maar de kwalificatie van 2023.

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 15:43
    • Larry Perkins

      Posts: 65.536

      Qualifying Highlights | 2023 Monaco Grand Prix
      (7,35 minuten)

      https://youtu.be/rjyqaZ9jSuI

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 15:49
  • Schumi86

    Posts: 614

    Mooi van Kimi, hopelijk zet die het door in de kwalificatie.

    • + 2
    • 6 jun 2026 - 13:36
    • Hourpower

      Posts: 792

      Ja die kleine Kimi bijna 8 tienden sneller dan gluiperd, deksels mannetje. Hopen dat hij dat straks ook doet ja.

      • + 8
      • 6 jun 2026 - 14:00
  • racepace1

    Posts: 723

    Kimi staat echt aan, ja dat is zeker zo! de afgelopen races gaan ook door zijn talent heel goed.
    Maar! er komt een moment dat dat vertrouwen een knauw krijgt en dan moet dat weer terug gebouwd worden. maar voor nu mooie show!
    Ben benieuwd zo direct wie er nog wat van de vangrails kan schaven en die pakt de pole!

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 13:59
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.119

    Het lijkt steeds meer er op dat Russell niet geïntimideerd is door Antonelli: hij is geïntimideerd door de pure snelheid van Antonelli.

    • + 1
    • 6 jun 2026 - 14:04
  • snailer

    Posts: 33.270

    Waren er andere weersomstandigheden? Ferrari's ongeveer even snel als in vt2. Verstappen een halve seconde langzamer dan in vt2.

    Alleen ging Antonelli een klap harder.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 14:07
  • Kampsie

    Posts: 1.674

    Jeutje die Aston's.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 14:40
    • Pietje Bell

      Posts: 35.141

      Heb even gekeken. Stroll vorig jaar in de kwali ook op de 19e plaats.
      Fernando daarentegen op de 7e plaats!!

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 15:06
    • snailer

      Posts: 33.270

      Ik denk dat de Cadillac om Perez heen is gebouwd.

      • + 1
      • 6 jun 2026 - 15:31
    • Larry Perkins

      Posts: 65.536

      Ja, maar dan wel om papa Antonio Perez...

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 15:55
  • Larry Perkins

    Posts: 65.536

    Had Verstappen graag nog een snel rondje zien doen om te zien waar hij staat, maar goed, nu blijft Q3 nog spannender...

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 15:53

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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