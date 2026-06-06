De derde en laatste vrije training in de straten van Monaco zit erop. De snelste tijd werd ditmaal genoteerd door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Charles Leclerc tot de tweede tijd kwam. De top drie werd in de derde training compleet gemaakt door Lewis Hamilton, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met een vijfde tijd.

De vrijdag in Monaco stond in het teken van Ferrari. Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren de snelste mannen van de eerste twee vrije trainingen, waarmee zij hun favorietenrol alleen maar bevestigden. Daarnaast was ook Max Verstappen een aangename verrassing, die in de kielzog van de Ferrari's, tweemaal, de derde tijd bemachtigde. Zelf oogde de Nederlander dan ook positief over het verrichte werk van Red Bull Racing.

Verstappen en Red Bull lopen tegen problemen aan

Echter liepen Verstappen en Red Bull in de derde vrije training tegen een aantal problemen aan. De viervoudig wereldkampioen had wat mankementen aan de achterkant van de RB22, waardoor hij even in de pitbox moest blijven. Nadien kwam Verstappen alweer de baan op, maar echt meedoen met de top van het Formule 1-veld, bleef uit.

Klapper Bearman veroorzaakt rode vlag in Monaco

Wie eveneens geen lekkere training kende, was Haas-coureur Oliver Bearman. De Brit, die tot nu toe een uitstekend seizoen kent, was langzamer ten opzichte van teamgenoot Esteban Ocon en en vouwde zijn bolide ook nog eens op, vlak voor het casino. De Ferrari-junior stapte ongedeerd uit, maar of hij de kwalificatie gaat redden, valt nog maar te bezien.

De schade op de baan was dusdanig dat de FIA een rode vlag moest laten zwaaien. Door de klapper van Bearman, was het al de vierde keer dit weekend dat een sessie werd stilgelegd dit weekend.

Ollie Bearman crashes out of FP3 😱



Here is how the moment happened at Massenet 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/S7ME5vNxft — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Antonelli verrast de Ferrari's met pijlsnelle ronde

Uiteindelijk waren het niet de Ferrari's of Verstappen, maar Antonelli die met de snelste tijd aan de haal ging. Het is duidelijk dat Mercedes afgelopen nacht flink doorgewerkt en geanalyseerd heeft om de Italiaan in het juiste gareel te krijgen. Ook de WK-leider is dus zeker een kandidaat om mee te doen om pole position in Monte Carlo.

Om 16:00 uur Nederlandse tijd zal de spannendste kwalificatie van het seizoen plaats gaan vinden. Dan wordt duidelijk wie de spannendste pole position van het jaar gaat pakken.