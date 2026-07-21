Toto Wolff steekt zijn bewondering voor Andrea Kimi Antonelli niet onder stoelen of banken. Volgens de Mercedes-teambaas blinkt de negentienjarige Italiaan niet alleen uit op de baan, maar maakt hij ook buiten de auto veel indruk. Vooral tijdens de technische briefings laat Antonelli volgens Wolff zien waarom hij zo'n bijzonder talent is.

Met zijn overwinning in België boekte Antonelli niet alleen zijn zesde zege van het seizoen, maar ook de zesde Grand Prix-overwinning uit zijn carrière. De indrukwekkende ontwikkeling van de jonge Italiaan heeft zelfs Wolff verrast. Naar eigen zeggen had hij niet verwacht dat Antonelli zich zó snel zou ontwikkelen.

Antonelli zorgt voor verrassing

"We zijn allemaal verrast", vertelde Wolff tegenover de internationale media na de overwinning van Antonelli op Spa-Francorchamps. "Ik denk dat het eerste seizoen verliep zoals verwacht. Er waren geweldige momenten waarop zijn talent doorscheen, en ook moeilijke momenten – zoals de lange periode zonder resultaten midden in het seizoen – zoals verwacht. En na de winter, ook zoals verwacht, kende hij de omgeving, de druk, de eisen van het team op technisch en marketinggebied, en hij wist op welke circuits we zouden gaan racen."

Toch heeft Antonelli volgens Wolff vooral indruk gemaakt met zijn volwassenheid en de manier waarop hij met feedback en tegenslagen omgaat. "Wat niet verwacht werd, was de sereniteit en structuur die hij laat zien. Bij Kimi, of de sessie nu goed of slecht was, zag je geen verschil in emoties tijdens de nabespreking. Het is puur transactioneel. Wat is het probleem? Hoe lossen we het op? Hoe gaan we verder? En dat is nieuw. En ik denk dat dat de reden is waarom je, als hij wint, bijna niet die enorme opwinding ziet die een 19-jarige normaal gesproken zou hebben."

Volwassen tiener

Ondanks zijn jonge leeftijd straalt Antonelli volgens Wolff een opvallende volwassenheid uit. Vooral de manier waarop hij omgaat met teleurstellingen maakt indruk op de teambaas. "En tegelijkertijd, wanneer hij geen resultaten boekt... In Barcelona, ​​toen we een autostoring hadden, of zelfs in Silverstone, komt hij terug en zegt hij tegen het team: 'Nou, dit is een mechanische sport, dit soort dingen kunnen gebeuren' – en dat op 19-jarige leeftijd!"

Wolff is dan ook bijzonder trots op zijn jonge coureur en ziet diens mentale weerbaarheid als een van de belangrijkste redenen voor zijn snelle doorbraak. "Dat is heel, heel indrukwekkend om te zien. En ik denk dat deze mentaliteit en deze houding waarschijnlijk een van de belangrijkste drijfveren is geweest waardoor dit talent zo vroeg in zijn carrière al zo goed tot uiting is gekomen."