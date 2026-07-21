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Wolff prijst Antonelli: "We zijn allemaal verrast"

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Wolff prijst Antonelli: "We zijn allemaal verrast"

Toto Wolff steekt zijn bewondering voor Andrea Kimi Antonelli niet onder stoelen of banken. Volgens de Mercedes-teambaas blinkt de negentienjarige Italiaan niet alleen uit op de baan, maar maakt hij ook buiten de auto veel indruk. Vooral tijdens de technische briefings laat Antonelli volgens Wolff zien waarom hij zo'n bijzonder talent is.

Met zijn overwinning in België boekte Antonelli niet alleen zijn zesde zege van het seizoen, maar ook de zesde Grand Prix-overwinning uit zijn carrière. De indrukwekkende ontwikkeling van de jonge Italiaan heeft zelfs Wolff verrast. Naar eigen zeggen had hij niet verwacht dat Antonelli zich zó snel zou ontwikkelen.

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Antonelli zorgt voor verrassing

"We zijn allemaal verrast", vertelde Wolff tegenover de internationale media na de overwinning van Antonelli op Spa-Francorchamps. "Ik denk dat het eerste seizoen verliep zoals verwacht. Er waren geweldige momenten waarop zijn talent doorscheen, en ook moeilijke momenten – zoals de lange periode zonder resultaten midden in het seizoen – zoals verwacht. En na de winter, ook zoals verwacht, kende hij de omgeving, de druk, de eisen van het team op technisch en marketinggebied, en hij wist op welke circuits we zouden gaan racen."

Toch heeft Antonelli volgens Wolff vooral indruk gemaakt met zijn volwassenheid en de manier waarop hij met feedback en tegenslagen omgaat. "Wat niet verwacht werd, was de sereniteit en structuur die hij laat zien. Bij Kimi, of de sessie nu goed of slecht was, zag je geen verschil in emoties tijdens de nabespreking. Het is puur transactioneel. Wat is het probleem? Hoe lossen we het op? Hoe gaan we verder? En dat is nieuw. En ik denk dat dat de reden is waarom je, als hij wint, bijna niet die enorme opwinding ziet die een 19-jarige normaal gesproken zou hebben."

Volwassen tiener

Ondanks zijn jonge leeftijd straalt Antonelli volgens Wolff een opvallende volwassenheid uit. Vooral de manier waarop hij omgaat met teleurstellingen maakt indruk op de teambaas. "En tegelijkertijd, wanneer hij geen resultaten boekt... In Barcelona, ​​toen we een autostoring hadden, of zelfs in Silverstone, komt hij terug en zegt hij tegen het team: 'Nou, dit is een mechanische sport, dit soort dingen kunnen gebeuren' – en dat op 19-jarige leeftijd!" 

Wolff is dan ook bijzonder trots op zijn jonge coureur en ziet diens mentale weerbaarheid als een van de belangrijkste redenen voor zijn snelle doorbraak. "Dat is heel, heel indrukwekkend om te zien. En ik denk dat deze mentaliteit en deze houding waarschijnlijk een van de belangrijkste drijfveren is geweest waardoor dit talent zo vroeg in zijn carrière al zo goed tot uiting is gekomen."

Rimmer

Posts: 13.400

Hij is gewoon cool net zoals Max.
Hoewel Max in de auto of net daarna enorm emotioneel kan zijn blijft hij in zijn handelen en benadering enorm cool.
Dit jaar presteert hij vooral goed omdat hij beter met deze motor omgaat.
Ik zag een analyse van Eau Rouge en dan zie je dat Kimi er in de 6e ve... [Lees verder]

  • 3
  • 21 jul 2026 - 14:40
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

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  • Snork

    Posts: 22.812

    Los van uiterlijke overeenkomsten, toont Kimi Senna-achtige kenmerken. Analytisch en doelgericht omgaan met verbeteren van de auto, en op de baan rijdend op gevoel en intuïtie. En uiteraard zijn snelheid t.o.v. zijn teamgenoot.
    Een echte aanwinst voor de F1.

    • + 2
    • 21 jul 2026 - 14:34
    • Pietje Bell

      Posts: 35.866

      Los van uiterlijke overeenkomsten, toont Kimi Senna/Max-achtige kenmerken.

      • + 0
      • 21 jul 2026 - 15:12
  • Rimmer

    Posts: 13.400

    Hij is gewoon cool net zoals Max.
    Hoewel Max in de auto of net daarna enorm emotioneel kan zijn blijft hij in zijn handelen en benadering enorm cool.
    Dit jaar presteert hij vooral goed omdat hij beter met deze motor omgaat.
    Ik zag een analyse van Eau Rouge en dan zie je dat Kimi er in de 6e versnelling doorheen gaat met heel veel toeren en daardoor de motor op snelheid houdt.
    De McLarens rijden in 7.
    Russell gaat er in de 8e versnelling doorheen waardoor het toerental onder de kritieke 10.500 toeren zakt en het systeem daardoor voor de gek gehouden wordt en niet de volledige power vrijgeeft.
    Er is, op basis van de analyse, niks mis met de auto van Russell maar Kimi rijdt er gewoon veel slimmer mee en begrijpt de motor terwijl Russell vast zit in oud denken/rijden en het geheel verkeerd gebruikt.
    Mogelijk dat Kimi samen met Bono beter begrip hebben van de boel maar je zou denken dat russell over dezelfde data beschikt dus hij had kunnen weten dat hij in de 6 of anders 7 moest zitten.

    • + 3
    • 21 jul 2026 - 14:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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