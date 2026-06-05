De eerste vrije training in de straten van Monaco is een feit. In de stadsstaat werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc. Hij was sneller dan Lewis Hamilton, die de tweede tijd noteerde in deze sessie. De top drie in de training werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Onder de stralende zon in Monaco maakte iedereen zich klaar voor een belangrijk uurtje. Elke sessie in Monaco is belangrijk, ook omdat het circuit onvergelijkbaar is met elk ander circuit op de kalender. Er stond dan ook een grote file in de pitlane, en onder aanvoering van Cadillac-coureur Sergio Pérez kwamen de coureurs de baan op.

Pérez begon verrassend snel aan de training, en het was direct goed te zien welke coureurs risico's durfden te nemen. Zo waren Pérez en Audi-coureur Nico Hülkenberg snel in de openingsfase, en begon ook Max Verstappen zich in de bovenste regionen van de tijdenlijst.

Alle ogen op de achtervleugel

Alle ogen waren gericht op de achtervleugel van Verstappen. Aangezien de actieve aerodynamica dit weekend niet wordt gebruikt, hebben veel teams besloten om op de plek van de activatiesystemen een soort extra vleugels te bouwen. Op de achtervleugel van Verstappen stond dan ook een soort torentje, en de flowvis werd door veel teams veelvuldig gebruikt.

Bij het team van Racing Bulls hadden ze de nodige problemen, want zowel Liam Lawson als Arvid Lindblad kwamen met de klachten dat ze de hairpin niet goed konden nemen. Thuisrijder Charles Leclerc zorgde voor de eerste gele vlag nadat hij in Mirabeau rechtdoor schoot. Even daarvoor zwaaide de thuisheld nog even naar wat bekenden op de balkons.

Eerste problemen

Leclercs teamgenoot zorgde voor een tweede korte gele vlag door rechtdoor te schieten in de eerste bocht, terwijl er ook een korte Virtual Safety Car was nadat een Alpine een onderdeel verloor. De coureurs deden hun best om hun concentratie te pakken, want elk foutje wordt afgestraft in Monaco.

Voor Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar was dit geen eenvoudige opgave, want hij had veel last van bouncing. Dat gold ook voor Pérez, die zelfs meldde dat zijn kniebeschermingen door het gehobbel losraakten. Verstappen had op zijn beurt heel andere problemen, want hij klaagde over problemen met zijn banden.

Zware crash Hadjar

Voor Hadjar werd het alleen maar erger, want hij ging de mist in in de laatste sector. De jonge Fransman probeerde de zwembad-chicane aan te vallen, maar verloor de macht over het stuur. Hij schoof achterwaarts de nieuwe tecpro in, en de schade aan zijn Red Bull was zeer groot. Hij beschadigde niet alleen de achterzijde van zijn RB22, maar ook de voorkant. Voor de monteurs wordt het hard doorwerken om de auto te repareren voor de tweede vrije training.

Red Bull op scherp gezet

Hadjar droop balend af, en was in een mum van tijd weer gearriveerd in de pitlane. Vanaf daar keek hij toe hoe de overige 21 coureurs de baan opkwamen voor nog meer belangrijke rondjes. Opvallend genoeg kwamen de meeste coureurs nog niet op de zachte banden de baan op.

Bij Red Bull moest men zich herpakken, en Verstappen zette de boel direct weer op scherp. Hij stelde dat ze de release moesten aanpassen, omdat het in de huidige situatie niet werkte. Verstappen begon snel aan de sessie, maar zag zijn achterstand daarna oplopen. Vlak na zijn geklaagd trapte hij het gaspedaal in, en stond hij weer in de top drie.

Jagen op snelle tijden

In de slotminuten van de sessie werd de baan vanzelfsprekend sneller, en de grote kanonnen gingen als de brandweer. Leclerc deed zijn geboortegrond schudden, en noteerde een zeer snelle tijd. Zijn teamgenoot Hamilton bevestigde de favorietenstatus van Ferrari, en was nipt langzamer. Leclerc was met zijn tijd zelfs een halve seconde sneller dan nummer drie Verstappen.

Op het krappe circuit vormde het verkeer een extra uitdaging, en Oscar Piastri moest alles op alles zetten op een langzame Racing Bull te ontwijken. Liam Lawson keek niet goed in zijn spiegels, en Piastri moest in de ankers. Lawson kende een avontuurlijke ronde, schampte eerder al de vangrail.

Schrikmoment voor Alonso

Ook Fernando Alonso ging vlak langs de vangrail bij het uitkomen van de tunnel. Hij knalde over de hobbel, beschadigde zijn voorvleugel en had alle geluk van de wereld dat hij niet zwaarder crashte. Het zorgde wel direct voor een tweede rode vlag. De sessie ging daarna nog wel van start, maar niemand kon een extra ronde rijden.