user icon
icon

Wie moet Verstappen opvolgen bij Red Bull? "Ik zou voor Bearman gaan"

<< Naar nieuwsoverzicht
Wie moet Verstappen opvolgen bij Red Bull? "Ik zou voor Bearman gaan"

De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Hoewel de verwachting is dat de Nederlander voorlopig bij Red Bull Racing blijft, blijft zijn naam nadrukkelijk rondzingen op de rijdersmarkt. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher denkt alvast na over een mogelijke opvolger en komt met een opvallende favoriet.

Oscar Piastri wordt de laatste tijd veel genoemd als mogelijke vervanger van Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen vertrekken richting McLaren. Volgens Schumacher moet Red Bull echter vooral naar een ander talent kijken: Oliver Bearman.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul

Schumacher ziet Bearman als ideale opvolger van Verstappen

In de podcast Backstage Boxengasse van Sky Germany legt Schumacher uit dat Bearman voor hem de beste kandidaat is om Verstappen op te volgen. "Als het mogelijk is om hem vast te leggen, dan zou Oliver Bearman mijn eerste keuze zijn. Het enige wat nog een vraagteken is, is zijn ervaring. Als Red Bull twijfelt over Hadjar, dan heeft het team daar ongetwijfeld meer informatie over dan wij van buitenaf kunnen beoordelen."

Schumacher benadrukt dat Bearman volgens hem over alle kwaliteiten beschikt om op termijn uit te groeien tot een absolute topper. "Hij heeft enorm veel potentie, blijft altijd rustig en maakt een bijzonder volwassen indruk. Bovendien verdient hij in mijn ogen een kans in een topauto."

Ook Sainz genoemd, maar Schumacher twijfelt

Naast Bearman wordt ook Carlos Sainz genoemd als mogelijke kandidaat voor een zitje bij Red Bull. De Spanjaard zou Williams na 2026 willen verlaten om terug te keren naar een team dat om overwinningen kan strijden, maar Schumacher ziet hem niet als de ideale keuze.

"Sainz is zonder twijfel een goede en constante coureur, maar hij heeft voor mijn gevoel nog niet bewezen dat hij een wereldtitel kan winnen. Daarom zou ik eerder voor Bearman kiezen. Ik snap eerlijk gezegd ook nog steeds niet waarom Ferrari hem heeft laten vertrekken. Zelfs als Lewis Hamilton nog een seizoen doorgaat, had je zo'n talent toch willen behouden. Voor mij is Bearman een ruwe diamant die een kans verdient bij een topteam."

StevenQ

Posts: 10.659

Bearman is een Ferrari junior, wordt dat dan even vergeten?

  • 3
  • 15 jul 2026 - 16:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Ralf Schumacher Oliver Bearman Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 447

    Hij bleef toch?

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 15:54
  • Larry Perkins

    Posts: 66.327

    N.d.V.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 16:00
  • StevenQ

    Posts: 10.657

    Bearman is een Ferrari junior, wordt dat dan even vergeten?

    • + 3
    • 15 jul 2026 - 16:49
    • schwantz34

      Posts: 42.389

      Ralf heeft weer eens iets teveel Boxengasse binnen gekregen....

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 17:01
    • Henery

      Posts: 473

      "Ik snap eerlijk gezegd ook nog steeds niet waarom Ferrari hem heeft laten vertrekken"

      Als dit juist is heb je hier je antwoord.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 17:42
    • StevenQ

      Posts: 10.657

      Hij zit juist dankzij Ferrari bij Haas volgens mij, om ervaring op te doen

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 18:54
  • Larry Perkins

    Posts: 66.327

    Wie moet Verstappen opvolgen bij Red Bull?

    Ollie: "Ik ga echt niet nog tweeëneenhalf jaar wachten hoor..."

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 18:46

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

GBGrand Prix van Groot-Brittannië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar