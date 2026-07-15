De toekomst van Max Verstappen blijft de Formule 1-wereld bezighouden. Hoewel de verwachting is dat de Nederlander voorlopig bij Red Bull Racing blijft, blijft zijn naam nadrukkelijk rondzingen op de rijdersmarkt. Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher denkt alvast na over een mogelijke opvolger en komt met een opvallende favoriet.

Oscar Piastri wordt de laatste tijd veel genoemd als mogelijke vervanger van Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen vertrekken richting McLaren. Volgens Schumacher moet Red Bull echter vooral naar een ander talent kijken: Oliver Bearman.

Schumacher ziet Bearman als ideale opvolger van Verstappen

In de podcast Backstage Boxengasse van Sky Germany legt Schumacher uit dat Bearman voor hem de beste kandidaat is om Verstappen op te volgen. "Als het mogelijk is om hem vast te leggen, dan zou Oliver Bearman mijn eerste keuze zijn. Het enige wat nog een vraagteken is, is zijn ervaring. Als Red Bull twijfelt over Hadjar, dan heeft het team daar ongetwijfeld meer informatie over dan wij van buitenaf kunnen beoordelen."

Schumacher benadrukt dat Bearman volgens hem over alle kwaliteiten beschikt om op termijn uit te groeien tot een absolute topper. "Hij heeft enorm veel potentie, blijft altijd rustig en maakt een bijzonder volwassen indruk. Bovendien verdient hij in mijn ogen een kans in een topauto."

Ook Sainz genoemd, maar Schumacher twijfelt

Naast Bearman wordt ook Carlos Sainz genoemd als mogelijke kandidaat voor een zitje bij Red Bull. De Spanjaard zou Williams na 2026 willen verlaten om terug te keren naar een team dat om overwinningen kan strijden, maar Schumacher ziet hem niet als de ideale keuze.

"Sainz is zonder twijfel een goede en constante coureur, maar hij heeft voor mijn gevoel nog niet bewezen dat hij een wereldtitel kan winnen. Daarom zou ik eerder voor Bearman kiezen. Ik snap eerlijk gezegd ook nog steeds niet waarom Ferrari hem heeft laten vertrekken. Zelfs als Lewis Hamilton nog een seizoen doorgaat, had je zo'n talent toch willen behouden. Voor mij is Bearman een ruwe diamant die een kans verdient bij een topteam."