Oscar Piastri haalt zijn schouders op over alle geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen naar McLaren. Volgens de verhalen zou Piastri plaats moeten maken voor Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen écht de overstap maken.

Het is geen geheim dat Verstappen niet helemaal tevreden is met de huidige gang van zaken bij Red Bull Racing. Volgens de vele geruchten die momenteel rondgaan, zou het team van McLaren een optie voor hem zijn. Mocht het echt zover komen, dan zou Piastri aan de kant worden geschoven. De Australiër wordt op zijn beurt weer in verband gebracht met het zitje van Verstappen bij Red Bull. Piastri's manager Mark Webber ergerde zich dood aan alle geruchten, maar de McLaren-coureur maakt zich er zelf niet zo druk over.

Hoe reageert Piastri op de verhalen?

Na de Britse Grand Prix bleef het gonzen van de geruchten, maar dat doet Piastri niets. In de BBC-podcast Chequered Flag wordt Piastri geconfronteerd met de geruchten, maar hij reageert opvallend koeltjes: "Voor mij is het focussen op mijn eigen werk het belangrijkste. Ik weet ook dat ik hier nog wel een tijdje blijf rijden. Ik weet dat het team blij met mij is. Ik ben heel gelukkig bij het team en de relatie is ook goed."

'Voor mij is dat ruis'

Piastri ligt ook niet wakker van alle geruchten, en de vragen die daarop volgen. De Australische coureur haalt zijn schouders op, en stelt dat het voor hem allemaal op de achtergrond speelt: "Voor mij is dat gewoon ruis en niet iets waar ik me mee bezig hoef te houden."

Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de onruststokers: "Ik probeer gefocust te blijven op zo goed mogelijk voor de dag komen. Dat is voor mij het belangrijkste punt, en ik laat de anderen hun pleziertje hebben en ik laat ze het praten doen."

Kleine voorsprong op Verstappen

Piastri heeft een lastige start van het seizoen achter de rug, en vindt zichzelf momenteel terug op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 82 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een kleine voorsprong op nummer zeven Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft nu 76 punten achter zijn naam staan.