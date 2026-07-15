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Piastri reageert opvallend koeltjes op Verstappen-geruchten

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Piastri reageert opvallend koeltjes op Verstappen-geruchten

Oscar Piastri haalt zijn schouders op over alle geruchten over de mogelijke komst van Max Verstappen naar McLaren. Volgens de verhalen zou Piastri plaats moeten maken voor Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen écht de overstap maken.

Het is geen geheim dat Verstappen niet helemaal tevreden is met de huidige gang van zaken bij Red Bull Racing. Volgens de vele geruchten die momenteel rondgaan, zou het team van McLaren een optie voor hem zijn. Mocht het echt zover komen, dan zou Piastri aan de kant worden geschoven. De Australiër wordt op zijn beurt weer in verband gebracht met het zitje van Verstappen bij Red Bull. Piastri's manager Mark Webber ergerde zich dood aan alle geruchten, maar de McLaren-coureur maakt zich er zelf niet zo druk over.

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Hoe reageert Piastri op de verhalen?

Na de Britse Grand Prix bleef het gonzen van de geruchten, maar dat doet Piastri niets. In de BBC-podcast Chequered Flag wordt Piastri geconfronteerd met de geruchten, maar hij reageert opvallend koeltjes: "Voor mij is het focussen op mijn eigen werk het belangrijkste. Ik weet ook dat ik hier nog wel een tijdje blijf rijden. Ik weet dat het team blij met mij is. Ik ben heel gelukkig bij het team en de relatie is ook goed."

'Voor mij is dat ruis'

Piastri ligt ook niet wakker van alle geruchten, en de vragen die daarop volgen. De Australische coureur haalt zijn schouders op, en stelt dat het voor hem allemaal op de achtergrond speelt: "Voor mij is dat gewoon ruis en niet iets waar ik me mee bezig hoef te houden."

Hij heeft dan ook een duidelijke boodschap voor de onruststokers: "Ik probeer gefocust te blijven op zo goed mogelijk voor de dag komen. Dat is voor mij het belangrijkste punt, en ik laat de anderen hun pleziertje hebben en ik laat ze het praten doen."

Kleine voorsprong op Verstappen

Piastri heeft een lastige start van het seizoen achter de rug, en vindt zichzelf momenteel terug op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 82 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een kleine voorsprong op nummer zeven Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft nu 76 punten achter zijn naam staan.

Larry Perkins

Posts: 66.328

[i][b] Berrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... [/i][/b]

Wat is de tussenstand?

  • 1
  • 15 jul 2026 - 18:18
F1 Nieuws Max Verstappen Oscar Piastri Red Bull Racing McLaren

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.328

    Berrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

    Wat is de tussenstand?

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 18:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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