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Brown gooit extra olie op het vuur en wil dolgraag Verstappen hebben

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Brown gooit extra olie op het vuur en wil dolgraag Verstappen hebben

Zak Brown heeft opnieuw olie op het vuur gegooid rond de toekomst van Max Verstappen. De CEO van McLaren liet in een podcast duidelijk blijken dat hij geen enkel bezwaar heeft tegen een Formule 1-coureur die ook actief is in andere raceklassen. Met een veelzeggende beoordeling lijkt Brown bovendien een duidelijke hint uit te delen aan het adres van de viervoudig wereldkampioen, die al langer aan McLaren wordt gelinkt.

Tijdens de show Up To Speed kreeg Brown verschillende stellingen voorgeschoteld. Toen een afbeelding van Verstappen in beeld verscheen, werd hem gevraagd hoe aantrekkelijk hij een topcoureur vindt die naast de Formule 1 ook in andere disciplines wil racen. De Amerikaan hoefde daar niet lang over na te denken en gaf direct een opvallend hoog cijfer.

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Brown deelt veelzeggende waardering uit aan Verstappen

"Je hebt het over een absolute toprijder, iemand die daarnaast ook buiten de Formule 1 wil racen. Hoe graag zou je zo'n coureur in je team willen hebben?", luidde de vraag. Brown trok vervolgens zonder aarzelen een speelkaart met het cijfer negen. "Een negen. Zo'n coureur zie ik absoluut graag in mijn team", klonk het veelzeggend uit de mond van de McLaren-topman.

Die uitspraak is opvallend, omdat Verstappen momenteel de enige actieve Formule 1-coureur is die ook daadwerkelijk op hoog niveau uitkomt in andere raceklassen. Zo maakte de Nederlander eerder dit jaar zijn officiële debuut tijdens de 24 uur van de Nürburgring met een Mercedes-AMG GT3. Daarnaast is hij met Verstappen Sim Racing nadrukkelijk actief in de simracewereld.

Geruchten over overstap blijven aanhouden

De uitspraken van Brown zullen de speculaties over een mogelijke samenwerking alleen maar verder aanwakkeren. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, terwijl hij een moeizaam seizoen beleeft bij Red Bull Racing. De Nederlander staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning van het seizoen.

Daardoor speelt ook zijn contractsituatie een steeds grotere rol. Verstappen ligt nog tot eind 2028 vast bij Red Bull, maar kan door een prestatieclausule deze zomer een vertrek afdwingen. Volgens eerdere berichten heeft het kamp van de Nederlander bovendien een voorstel van acht miljoen euro afgewezen om die clausule uit zijn contract te laten schrappen. Daarmee blijft een toekomst buiten Red Bull nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

Larry Perkins

Posts: 66.333

[i] Off-topic: [/i]

[b] Groot nieuws: Max Verstappen verhoord door de FIA! [/b]

Max Verstappen moet op donderdag 16 juli bij de FIA verschijnen voor een openbare zitting voorafgaand aan de GP van België! Het bestuursorgaan heeft de Red Bull Racing-coureur ontboden en verder zullen Esteban Oc... [Lees verder]

  • 10
  • 15 jul 2026 - 15:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Zak Brown McLaren

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.328

    Off-topic:

    Groot nieuws: Max Verstappen verhoord door de FIA!

    Max Verstappen moet op donderdag 16 juli bij de FIA verschijnen voor een openbare zitting voorafgaand aan de GP van België! Het bestuursorgaan heeft de Red Bull Racing-coureur ontboden en verder zullen Esteban Ocon en oud-teamgenoot Alexander Albon als ooggetuigen acte de présence geven.
    Charles Leclerc, Kimi Antonelli en Liam Lawson vormen de tweede groep die om 15:00 uur op het matje moeten verschijnen, terwijl Allan McNish van Audi, Graeme Lowdon van Cadillac en Alan Permane van Racing Bulls op vrijdag als getuigen à charge vragen moeten beantwoorden.
    Het betreft een openbare zitting dus de verwachting is dat de pers ook volop aanwezig zal zijn…

    • + 10
    • 15 jul 2026 - 15:54
    • koppie toe

      Posts: 5.454

      Ik zeg levenslang.

      Dat zal um leren.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 16:01
    • Snork

      Posts: 22.788

      Larry, je bedoelt dit?
      Max Verstappen zal op donderdag 16 juli, tijdens de persdag in België, aanschuiven bij de FIA-persconferentie voorafgaand aan het raceweekend. Het bestuursorgaan heeft de Red Bull Racing-coureur samen met Esteban Ocon en oud-teamgenoot Alexander Albon opgeroepen om de vragen van de broadcasters en journalisten te beantwoorden.

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 16:13
    • Larry Perkins

      Posts: 66.328

      Nee @Snork, het zijn toevallig dezelfde namen...

      (jij hebt ook alles door hè)

      • + 2
      • 15 jul 2026 - 16:30
    • Snork

      Posts: 22.788

      Ah, tsja, jij ook met je klikbeet.

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 16:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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