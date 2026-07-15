Zak Brown heeft opnieuw olie op het vuur gegooid rond de toekomst van Max Verstappen. De CEO van McLaren liet in een podcast duidelijk blijken dat hij geen enkel bezwaar heeft tegen een Formule 1-coureur die ook actief is in andere raceklassen. Met een veelzeggende beoordeling lijkt Brown bovendien een duidelijke hint uit te delen aan het adres van de viervoudig wereldkampioen, die al langer aan McLaren wordt gelinkt.

Tijdens de show Up To Speed kreeg Brown verschillende stellingen voorgeschoteld. Toen een afbeelding van Verstappen in beeld verscheen, werd hem gevraagd hoe aantrekkelijk hij een topcoureur vindt die naast de Formule 1 ook in andere disciplines wil racen. De Amerikaan hoefde daar niet lang over na te denken en gaf direct een opvallend hoog cijfer.

Brown deelt veelzeggende waardering uit aan Verstappen

"Je hebt het over een absolute toprijder, iemand die daarnaast ook buiten de Formule 1 wil racen. Hoe graag zou je zo'n coureur in je team willen hebben?", luidde de vraag. Brown trok vervolgens zonder aarzelen een speelkaart met het cijfer negen. "Een negen. Zo'n coureur zie ik absoluut graag in mijn team", klonk het veelzeggend uit de mond van de McLaren-topman.

Die uitspraak is opvallend, omdat Verstappen momenteel de enige actieve Formule 1-coureur is die ook daadwerkelijk op hoog niveau uitkomt in andere raceklassen. Zo maakte de Nederlander eerder dit jaar zijn officiële debuut tijdens de 24 uur van de Nürburgring met een Mercedes-AMG GT3. Daarnaast is hij met Verstappen Sim Racing nadrukkelijk actief in de simracewereld.

Geruchten over overstap blijven aanhouden

De uitspraken van Brown zullen de speculaties over een mogelijke samenwerking alleen maar verder aanwakkeren. Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar McLaren, terwijl hij een moeizaam seizoen beleeft bij Red Bull Racing. De Nederlander staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning van het seizoen.

Daardoor speelt ook zijn contractsituatie een steeds grotere rol. Verstappen ligt nog tot eind 2028 vast bij Red Bull, maar kan door een prestatieclausule deze zomer een vertrek afdwingen. Volgens eerdere berichten heeft het kamp van de Nederlander bovendien een voorstel van acht miljoen euro afgewezen om die clausule uit zijn contract te laten schrappen. Daarmee blijft een toekomst buiten Red Bull nadrukkelijk onderwerp van gesprek.