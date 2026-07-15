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Verstappen verwacht veel problemen met energiemanagement op Spa

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Verstappen verwacht veel problemen met energiemanagement op Spa

Max Verstappen heeft veel zin in de Belgische Grand Prix van aankomend weekend. Het is de verwachting dat Verstappen weer zal worden toegejuicht door veel landgenoten, maar of hij echt kan meestrijden om de topposities is onzeker. De Red Bull-coureur denkt namelijk dat het energiemanagement zand in de motor zal strooien.

Verstappen aast op sportieve revanche na een teleurstellend weekend op het circuit van Silverstone. Op het Britse circuit klaagde hij het hele raceweekend steen en been over de problemen met zijn auto, en viel hij in de race uit. Hij lag op podiumkoers, maar hij schoot van de baan door een probleem met de achtervleugel. De frustratie was groot bij Verstappen, die in België hoopt beter te kunnen presteren.

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Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen wilde de F1-wereld even vergeten, en dat heeft hij in de afgelopen dagen dan ook gedaan. Nu verschuift de aandacht weer naar de race van zondag, en in zijn preview spreekt hij zich uit: "Het was goed om even rust te hebben na het lastige weekend in Silverstone. Ik ben vorige week weer bij het team op de fabriek geweest om in de simulator te zitten."

Wat vormt een hindernis?

Verstappen is dol op het circuit van Spa-Francorchamps, maar met de huidige auto's kan het een enorme uitdaging worden. Verstappen weet dat ook: "Wat Spa betreft, het is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd fijn om daar te zijn. Ik denk dat het lastig kan worden met de beperkingen qua energiemanagement op de rechte stukken, maar we hebben er in het verleden goed gepresteerd, dus we gaan het wel zien."

Eerbetoon aan de fans

Verstappen zal er in ieder geval alles aan gaan doen om zijn fans te belonen met een goed resultaat. Hij zal in ieder geval zijn oranjehelm dragen, die hij eerder introduceerde in Oostenrijk: "Ik zal weer mijn speciale Orange Lion helm dragen, een eerbetoon aan de fans, die hier fantastisch zijn en op wiens support ik door de jaren heen heb kunnen rekenen."

f(1)orum

Posts: 10.239

Ik pas dan mijn eigen energiemanagement toe, door niet live te kijken, maar naar een herhaling. Doordat ik dan veel stukken van de "race" kan skippen verlaag ik het energieverbruik van mijn tv enorm.

  • 5
  • 15 jul 2026 - 13:49
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (17)

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  • The Wolf

    Posts: 1.248

    aankomende zondag is het weer zo ver, lekker energiemanagement kijken op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps, en ondertussen mijmeren over 'the good old days'

    • + 4
    • 15 jul 2026 - 13:27
    • f(1)orum

      Posts: 10.233

      Ik pas dan mijn eigen energiemanagement toe, door niet live te kijken, maar naar een herhaling. Doordat ik dan veel stukken van de "race" kan skippen verlaag ik het energieverbruik van mijn tv enorm.

      • + 5
      • 15 jul 2026 - 13:49
    • The Wolf

      Posts: 1.248

      die tv kan me niet schelen, m'n eigen energieverbruik daarentegen, maar laatste tijd schiet Wolf altijd automatisch op stand-by als de F1 op staat

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 13:58
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Ik ga de GP van België vanuit de jacuzzi van mijn knappe buurvrouw bekijken. Dat doen we op RTL Duitsland want daar gaat het beeld op zwart, zodat ik al mijn energie in haar kan steken...

      • + 1
      • 15 jul 2026 - 15:13
    • The Wolf

      Posts: 1.248

      ja die buurvrouw heb ik verhalen over gehoord, die houdt ervan als 2 man tegelijk energie in haar steken

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 15:37
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Dat jij daar intrapt @Wolf, je weet toch dat sneue apen uit jaloezie de gekste verhalen verspreiden...

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 15:56
  • Joeppp

    Posts: 8.719

    Dit wordt weer een draak van een wedstrijd op een fantastisch circuit. Het is hopen op een beetje regen waardoor het energiemamangement minder belangrijk wordt anders zou het weleens de afgang van het jaar kunnen worden.

    • + 2
    • 15 jul 2026 - 13:52
    • schwantz34

      Posts: 42.389

      De F1 gaat zo nat als water op Spa!

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 15:43
    • Patrick_St

      Posts: 6.042

      Laat het maar lekker droog blijven, geen zin om doorweekt langs de baan te staan.

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 19:16
  • Pietje Bell

    Posts: 35.766

    Max is vanmorgen om 10:00u vertrokken uit Maastricht en is een uur later in Praag
    geland. Vermoedelijk net zoals vorig jaar voor een promotie filmpje van Heineken, want
    ook Martin Garrix is vanmorgen om 09:00u uit Kroatië vertrokken en om 10:50u in Praag
    geland. Ook Virgil van Dijk is rond die tijd in Praag geland. 1+1+1=3.
    Alle drie zijn ambassadeur voor Heineken.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 14:23
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.191

      Misschien domme vraag maar is Andre Hazes nog ambassadeur voor Heinenkens?

      • + 3
      • 15 jul 2026 - 14:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Alleen op Hemelvaartsdag @Bertrand, dan komt er een verzoek van boven of iedereen een kratje mee wil nemen voor André Hazes...

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 15:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.329

      Je kunt je beter afvragen waarom Van Dijk na zo'n slecht WK nog ambassadeur is...

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 16:10
  • Pietje Bell

    Posts: 35.766

    Reserve coureur van RBR Yuki en zijn vriendin waren bij het huwelijk van Michael Italiano
    die tot eind 2023 zijn fysio was. Kennelijk hebben ze nog altijd een goede band
    met elkaar.

    urlr.me/3fepvw

    ibb.co/67gHN465

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 18:22
  • Pietje Bell

    Posts: 35.766

    Max is in Maastricht gebleven, maar Kelly is maandagavond met de kinderen naar
    huis gegaan.
    Eergisteren werd er op Redditf1wags over gesproken dat ze de vrouw van Leclerc elke dag
    buiten zien wandelen met hun hond, zelfs een paar keer per dag, en dat ze Kelly die in
    hetzelfde complex woont, nog nooit met de hond hebben zien lopen.
    Aangezien ze zelf een account op Reddit heeft en haar niets ontgaat ......... Tadaaaaaa:

    urlr.me/uGMGrY

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 19:08
    • Pietje Bell

      Posts: 35.766

      Trouwens zielig dat dat hondje nog een ouderwetse halsband om heeft wat pijnlijk kan zijn. Tegenwoordig zie je veelal hondentuigjes die veel prettiger voor de hond zijn.

      Een voorbeeld: ibb.co/RGQLJP53

      • + 0
      • 15 jul 2026 - 19:50
  • F1 bekijker

    Posts: 448

    Gaat weer een hoop piep piep worden.

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 01:44

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
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Haas F1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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