Max Verstappen heeft veel zin in de Belgische Grand Prix van aankomend weekend. Het is de verwachting dat Verstappen weer zal worden toegejuicht door veel landgenoten, maar of hij echt kan meestrijden om de topposities is onzeker. De Red Bull-coureur denkt namelijk dat het energiemanagement zand in de motor zal strooien.

Verstappen aast op sportieve revanche na een teleurstellend weekend op het circuit van Silverstone. Op het Britse circuit klaagde hij het hele raceweekend steen en been over de problemen met zijn auto, en viel hij in de race uit. Hij lag op podiumkoers, maar hij schoot van de baan door een probleem met de achtervleugel. De frustratie was groot bij Verstappen, die in België hoopt beter te kunnen presteren.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Verstappen wilde de F1-wereld even vergeten, en dat heeft hij in de afgelopen dagen dan ook gedaan. Nu verschuift de aandacht weer naar de race van zondag, en in zijn preview spreekt hij zich uit: "Het was goed om even rust te hebben na het lastige weekend in Silverstone. Ik ben vorige week weer bij het team op de fabriek geweest om in de simulator te zitten."

Wat vormt een hindernis?

Verstappen is dol op het circuit van Spa-Francorchamps, maar met de huidige auto's kan het een enorme uitdaging worden. Verstappen weet dat ook: "Wat Spa betreft, het is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd fijn om daar te zijn. Ik denk dat het lastig kan worden met de beperkingen qua energiemanagement op de rechte stukken, maar we hebben er in het verleden goed gepresteerd, dus we gaan het wel zien."

Eerbetoon aan de fans

Verstappen zal er in ieder geval alles aan gaan doen om zijn fans te belonen met een goed resultaat. Hij zal in ieder geval zijn oranjehelm dragen, die hij eerder introduceerde in Oostenrijk: "Ik zal weer mijn speciale Orange Lion helm dragen, een eerbetoon aan de fans, die hier fantastisch zijn en op wiens support ik door de jaren heen heb kunnen rekenen."