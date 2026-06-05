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Verstappen vertrouwt de FIA: "Ben positief over Formule 1-toekomst"

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Verstappen vertrouwt de FIA: "Ben positief over Formule 1-toekomst"

De discussie rond de Formule 1-reglementen van 2027 blijft volop woeden, maar Max Verstappen lijkt zijn standpunt inmiddels duidelijk te hebben gemaakt. De viervoudig wereldkampioen laat weten dat de gesprekken achter de schermen nog altijd lopen, maar legt de verantwoordelijkheid voor een beslissing volledig bij de FIA.

Verstappen uitte eerder al zijn zorgen over de nieuwe generatie auto's en gaf aan dat racen onder de huidige plannen mentaal moeilijk vol te houden zou zijn. Nu een voorgestelde aanpassing van de verdeling tussen elektrische en verbrandingskracht weinig steun lijkt te krijgen, wordt de druk op de autosportfederatie steeds groter.

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Tijdens de persconferentie kreeg Verstappen de vraag of hij samen met Red Bull Racing harder wil aandringen op veranderingen. De Nederlander maakte echter duidelijk dat hij zich niet actief met de besluitvorming bemoeit.

"Die gesprekken lopen nog altijd door, maar dat ligt nu niet meer bij mij. Ik heb vertrouwen in de FIA en geloof dat zij de juiste beslissing zullen nemen voor de toekomst van de Formule 1 en de autosport in het algemeen", verklaarde Verstappen.

Daarmee lijkt de Red Bull-coureur een streep te zetten onder zijn eigen rol in het debat. "Ik denk dat ik inmiddels alles heb gezegd wat ik hierover wilde zeggen", voegde hij eraan toe.

Meer betrokkenheid zorgt voor optimisme

Toch ziet Verstappen ook positieve ontwikkelingen. Volgens hem is er dit jaar een veel betere samenwerking ontstaan tussen de coureurs en de FIA dan in voorgaande jaren.

"Wat dit seizoen heel goed is geweest, is dat wij als coureurs echt betrokken zijn bij de gesprekken. Er was veel meer openheid en we hebben daadwerkelijk vergaderingen gehad met de FIA. Dat is precies hoe het zou moeten werken, ook in de toekomst."

Volgens Verstappen hadden eerdere problemen mogelijk voorkomen kunnen worden als die aanpak al langer was gehanteerd. "Daardoor hadden sommige discussies misschien minder groot hoeven worden. Maar er zijn dit jaar al veel positieve stappen gezet en dat stemt me optimistisch voor de toekomst."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

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  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

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Bahrein
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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