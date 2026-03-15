De Chinese Grand Prix op het circuit van Shanghai is een feit. De zege ging vandaag naar Andrea Kimi Antonelli, achter hem werd de tweede plaats gepakt door George Russell. Lewis Hamilton maakte vandaag het podium compleet.

Al voor de start van de Grand Prix van China was het chaos. Williams besloot om in te grijpen bij Alexander Albon, terwijl meerdere teams op de grid tegen problemen aanliepen. Bij Red Bull vonden ze een probleem aan de achtervleugel van Max Verstappen, bij Gabriel Bortoleto ging het mis met zijn Audi en McLaren ontdekte problemen aan de auto's van Lando Norris én Oscar Piastri.

Voor McLaren waren de problemen enorm, en zowel Piastri als Norris kon niet deelnemen aan de race. Dat gold ook voor Albon en Bortoleto, terwijl Red Bull de auto van Verstappen op tijd had gerepareerd. Bij de start ging het echter mis, en zakte hij als een baksteen door het veld heen.

Wat ging er mis bij Verstappen?

Terwijl Verstappen worstelde, ging het aan de kop van het veld helemaal los. De Ferrari's hadden weer een geweldige start, en Lewis Hamilton nam de leiding over van de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. De piepjonge polesitter hield het hoofd koel, en pakte de leiding vlak daarna weer terug. Ook George Russell herstelde zich, en binnen een paar rondjes reden ze weer vooraan.

Verstappen vocht zich op dat moment terug naar voren, maar vloog wijd bij een inhaalactie op Arvid Lindblad. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar reed op dat moment al rond in het achterveld, omdat hij bij de start een incident met Oliver Bearman had.

Verstappen was op de zachte banden gestart, en dat bleek niet de juiste tactiek te zijn. In de tiende ronde dook hij naar binnen voor een setje harde banden, waardoor hij nog meer auto's moest inhalen om kans te maken op wat WK-puntjes.

Pech voor Verstappen

Verstappen had pech, want vlak na zijn pitstop viel de Aston Martin van Lance Stroll stil en stuurde de wedstrijdleiding de Safety Car de baan op. Bij Ferrari en Mercedes grepen ze direct in, en haalden ze hun coureurs naar binnen voor een 'gratis' pitstop. Franco Colapinto en Esteban Ocon maakten geen pitstop, waardoor ze zich terugvonden op de podiumplaatsen. Hamilton, Leclerc en Russell moesten hen eerst inhalen voordat ze in de buurt konden komen van raceleider Antonelli.

Prachtige duels

Hamilton vocht zichzelf terug naar de tweede plaats, maar wist ook dat de Mercedessen net wat sneller waren. Hij kreeg het niet voor elkaar om het gat helemaal dicht te rijden, terwijl zijn teamgenoot Leclerc te maken kreeg met de jagende Russell.

Russell rook bloed, en bij Ferrari besloten ze geen teamorders in te zetten. Leclerc kon dus de aanval openen op Hamilton, maar de zevenvoudig wereldkampioen liet niet met zich sollen. Hij vocht terug, en gaf daarmee ook de kans aan Russell om zich in het gevecht te mengen.

Hoe liep het duel af?

Hamilton verloor het interne duel van Leclerc, en moest in zijn spiegels gaan kijken. Russell wilde namelijk naar het podium, en dat betekende dat Hamilton alles moest geven om zijn positie te verdedigen. Uiteindelijk moest hij de witte vlag zwaaien, en kon Russell gaan jagen op Leclerc. De Monegask gaf alles wat hij in zich had, maar zag in de dertigste ronde Russell erlangs komen. Antonelli profiteerde van het duel, want hij kon zijn voorsprong uitbouwen.

Liep alles goed af?

Verstappen had meerdere duels overleefd, en vond zich terug op de zesde plaats. Hij kreeg het echter niet voor elkaar om het gat met nummer vijf Oliver Bearman echt dicht te rijden. Bearmans teamgenoot Esteban Ocon ging niet veel later flink de fout in. Hij zag hoe Franco Colapinto de pits uit kwam rijden, probeerde hem in te halen, maar raakte de Alpine. Beide coureurs liepen schade op bij het moment, en Ocon ging direct diep door het stof. Het leverde hem een tijdstraf van tien seconden op.

Wéér een Ferrari-duel

Ook aan de kop van het veld waren er veel duels, want de strijd om de derde plaats was nog lang niet gestreden. Hamilton klaagde dat hij geen power had, maar hij profiteerde wel van het feit dat zijn teamgenoot Leclerc wijd ging. Hij pakte de derde positie af, maar Leclerc weigerde op te geven en ging het interne duel vol aan. Het duel bleef doorgaan, en Hamilton vond zichzelf snel weer terug op de derde plaats.

Enorme teleurstelling voor Verstappen

Voor Max Verstappen kwam het weekend op een teleurstellende wijze ten einde. Met nog tien rondjes te gaan gaf zijn auto de geest, en moest hij terugkeren in de pits. Met de frustratie in zijn lijf stapte hij uit, en verliet hij Shanghai zonder punten. Het was een baalweekend voor Verstappen, die zich nu kan verheugen op een weekendje Nürburgring.

Antonelli schrijft geschiedenis

Aan de kop van het veld wist Antonelli zijn voorsprong in leven te houden, maar hij maakte het nog wel eventjes spannend. Met nog twee rondjes te gaan ging hij wijd in de hairpin en moest Mercedes hem rustig zien te houden.

Dat lukte, en hij kwam geëmotioneerd over de streep. Hij is de eerste Italiaanse winnaar sinds Giancarlo Fisichella in 2006 en de tweede tiener na Max Verstappen die een race wist te winnen. Achter hem kwam George Russell als tweede over de streep, en maakte Lewis Hamilton het podium compleet. Voor hem was het zijn eerste podium sinds 2024 en zijn eerste echte podium in dienst van Ferrari.