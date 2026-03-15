user icon
icon

Uitslag Grand Prix van China: Antonelli schrijft geschiedenis met eerste zege, Verstappen valt uit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Uitslag Grand Prix van China: Antonelli schrijft geschiedenis met eerste zege, Verstappen valt uit

De Chinese Grand Prix op het circuit van Shanghai is een feit. De zege ging vandaag naar Andrea Kimi Antonelli, achter hem werd de tweede plaats gepakt door George RussellLewis Hamilton maakte vandaag het podium compleet.

Al voor de start van de Grand Prix van China was het chaos. Williams besloot om in te grijpen bij Alexander Albon, terwijl meerdere teams op de grid tegen problemen aanliepen. Bij Red Bull vonden ze een probleem aan de achtervleugel van Max Verstappen, bij Gabriel Bortoleto ging het mis met zijn Audi en McLaren ontdekte problemen aan de auto's van Lando Norris én Oscar Piastri.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa

Voor McLaren waren de problemen enorm, en zowel Piastri als Norris kon niet deelnemen aan de race. Dat gold ook voor Albon en Bortoleto, terwijl Red Bull de auto van Verstappen op tijd had gerepareerd. Bij de start ging het echter mis, en zakte hij als een baksteen door het veld heen.

Wat ging er mis bij Verstappen?

Terwijl Verstappen worstelde, ging het aan de kop van het veld helemaal los. De Ferrari's hadden weer een geweldige start, en Lewis Hamilton nam de leiding over van de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli. De piepjonge polesitter hield het hoofd koel, en pakte de leiding vlak daarna weer terug. Ook George Russell herstelde zich, en binnen een paar rondjes reden ze weer vooraan.

Verstappen vocht zich op dat moment terug naar voren, maar vloog wijd bij een inhaalactie op Arvid Lindblad. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar reed op dat moment al rond in het achterveld, omdat hij bij de start een incident met Oliver Bearman had.

Verstappen was op de zachte banden gestart, en dat bleek niet de juiste tactiek te zijn. In de tiende ronde dook hij naar binnen voor een setje harde banden, waardoor hij nog meer auto's moest inhalen om kans te maken op wat WK-puntjes.

Pech voor Verstappen

Verstappen had pech, want vlak na zijn pitstop viel de Aston Martin van Lance Stroll stil en stuurde de wedstrijdleiding de Safety Car de baan op. Bij Ferrari en Mercedes grepen ze direct in, en haalden ze hun coureurs naar binnen voor een 'gratis' pitstop. Franco Colapinto en Esteban Ocon maakten geen pitstop, waardoor ze zich terugvonden op de podiumplaatsen. Hamilton, Leclerc en Russell moesten hen eerst inhalen voordat ze in de buurt konden komen van raceleider Antonelli.

Prachtige duels

Hamilton vocht zichzelf terug naar de tweede plaats, maar wist ook dat de Mercedessen net wat sneller waren. Hij kreeg het niet voor elkaar om het gat helemaal dicht te rijden, terwijl zijn teamgenoot Leclerc te maken kreeg met de jagende Russell.

Russell rook bloed, en bij Ferrari besloten ze geen teamorders in te zetten. Leclerc kon dus de aanval openen op Hamilton, maar de zevenvoudig wereldkampioen liet niet met zich sollen. Hij vocht terug, en gaf daarmee ook de kans aan Russell om zich in het gevecht te mengen.

Hoe liep het duel af?

Hamilton verloor het interne duel van Leclerc, en moest in zijn spiegels gaan kijken. Russell wilde namelijk naar het podium, en dat betekende dat Hamilton alles moest geven om zijn positie te verdedigen. Uiteindelijk moest hij de witte vlag zwaaien, en kon Russell gaan jagen op Leclerc. De Monegask gaf alles wat hij in zich had, maar zag in de dertigste ronde Russell erlangs komen. Antonelli profiteerde van het duel, want hij kon zijn voorsprong uitbouwen.

Liep alles goed af?

Verstappen had meerdere duels overleefd, en vond zich terug op de zesde plaats. Hij kreeg het echter niet voor elkaar om het gat met nummer vijf Oliver Bearman echt dicht te rijden. Bearmans teamgenoot Esteban Ocon ging niet veel later flink de fout in. Hij zag hoe Franco Colapinto de pits uit kwam rijden, probeerde hem in te halen, maar raakte de Alpine. Beide coureurs liepen schade op bij het moment, en Ocon ging direct diep door het stof. Het leverde hem een tijdstraf van tien seconden op.

Wéér een Ferrari-duel

Ook aan de kop van het veld waren er veel duels, want de strijd om de derde plaats was nog lang niet gestreden. Hamilton klaagde dat hij geen power had, maar hij profiteerde wel van het feit dat zijn teamgenoot Leclerc wijd ging. Hij pakte de derde positie af, maar Leclerc weigerde op te geven en ging het interne duel vol aan. Het duel bleef doorgaan, en Hamilton vond zichzelf snel weer terug op de derde plaats.

Enorme teleurstelling voor Verstappen

Voor Max Verstappen kwam het weekend op een teleurstellende wijze ten einde. Met nog tien rondjes te gaan gaf zijn auto de geest, en moest hij terugkeren in de pits. Met de frustratie in zijn lijf stapte hij uit, en verliet hij Shanghai zonder punten. Het was een baalweekend voor Verstappen, die zich nu kan verheugen op een weekendje Nürburgring.

Antonelli schrijft geschiedenis

Aan de kop van het veld wist Antonelli zijn voorsprong in leven te houden, maar hij maakte het nog wel eventjes spannend. Met nog twee rondjes te gaan ging hij wijd in de hairpin en moest Mercedes hem rustig zien te houden.

Dat lukte, en hij kwam geëmotioneerd over de streep. Hij is de eerste Italiaanse winnaar sinds Giancarlo Fisichella in 2006 en de tweede tiener na Max Verstappen die een race wist te winnen. Achter hem kwam George Russell als tweede over de streep, en maakte Lewis Hamilton het podium compleet. Voor hem was het zijn eerste podium sinds 2024 en zijn eerste echte podium in dienst van Ferrari.

F1Grand Prix China - Race

CN Shanghai International Circuit - 15 maart 2026

RonDennis

Posts: 6

Gefeliciteerd Mercedes en Kimi!

Nu dat limonadeprinsesje Max Verstappen zonder winnend materiaal kansloos in het middenveld rondrijdt, kunnen we gelukkig ook afscheid nemen van die successupporters die de sport pas in 2016 ontdekten, maar in elke post beweren dat ze de sport al 30 à 40 jaar vol...

  • 29
  • 15 maa 2026 - 09:45
Foto's Grand Prix van China 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (83)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.503

    Gefeliciteerd Kimi, de nieuwe teamleider van Mercedes!

    • + 15
    • 15 maa 2026 - 09:38
    • F1 bekijker

      Posts: 117

      Feliciteer je Hadjar dan ook?

      • + 11
      • 15 maa 2026 - 09:43
    • FredEx

      Posts: 1.040

      YESS.....KICK OUT russell

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 09:46
    • De Vogel is Geland

      Posts: 757

      Hadjar rijdt niet hij Mercedes. We hebben een rookie in de comments

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 09:46
    • Pietje Bell

      Posts: 33.664

      Hadjar feliciteren die op 87,2 seconden achter Kimi eindigt???

      • + 5
      • 15 maa 2026 - 09:59
    • F1 bekijker

      Posts: 117

      Ja Pietje Hadjar de nieuwe nummer 1 bij RB.

      • + 8
      • 15 maa 2026 - 10:03
    • Wingleader

      Posts: 3.383

      Prachtige overwinning voor de jongeling. Maar dit wordt een saai seizoen. 2014 all over again met eentweetjes voor MB. De rest volgt op grote afstand.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 10:04
    • Golf-GTI

      Posts: 1.668

      Zeker gefeliciteerd met 3 Mercedes piloten op het podium 💪🏻

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:06
  • HermanInDeZon

    Posts: 840

    Heerlijk om Leclerc en Hamilton te zien vechten
    Hoeveel keer zijn ze elkaar voorbijgestoken ? Een keer of tien?
    En dat zonder enig contact en zonder dat het team zich er mee bemoeide

    Gefeliciteerd Kimi, maar ook Lewis !

    • + 15
    • 15 maa 2026 - 09:40
    • nr 76

      Posts: 7.390

      Ja, prachtig. Inhalen -> batterij leeg-> ingehaald worden-> batterij opgeladen -> inhalen.....x10

      • + 24
      • 15 maa 2026 - 09:43
    • Stillewerise

      Posts: 35

      Nr 76. Beter dan treintje rijden

      • + 9
      • 15 maa 2026 - 09:45
    • HermanInDeZon

      Posts: 840

      @nr76 dat ding volgens mij echt niet enkel om batterij.

      Ik begrijp dat je een beetje negatief in de regels zit, maar dit ging volgens mij net zo goed om plaatsen, verdedigen etc. Het was soms vier/vijf bochten achter elkaar - beetje makkelijk om dat allemaal op batterij te steken

      • + 10
      • 15 maa 2026 - 09:45
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.387

    Lekker gedaan, Kimi!!!!

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 09:41
  • Joseph1000

    Posts: 285

    Mercedes domineert je zag dat Hamilton gewoon op 19 seconden stond van de winnaar.
    Qua amusementswaarde is het stukken minder er wordt niet meer gepusht met de auto alles is management geworden. Daarnaast van pole starten heeft een groot voordeel je hoeft de batterij bijna niet te verbruiken.
    Dat half electra heeft ook nog veel uitvallers omdat alles te gevoelig is . Van de andere kant hebben Ferrari en Mercedes wel alles op orde.

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 09:42
    • De Vogel is Geland

      Posts: 757

      Alleen Mercedes heeft het voor elkaar. Ferrari rijdt een eigen competitie. En de rest krabbelt er op grote achterstand achteraan zonder te weten wat ze aan het doen zijn.

      • + 7
      • 15 maa 2026 - 09:49
  • Larry Perkins

    Posts: 63.503

    B R E A K I N G :

    15 maart wordt de nieuwe, jaarlijkse Kimi Antonelli-dag!

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 09:42
  • myell

    Posts: 120

    Best een leuke race gezien, die overtake modus vind ik wel top, nu nog wat meer power erin zodat ze geen clipping meer hebben.

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 09:42
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.387

      Eens. Dan krijgen we mooie races. Maar dat met die batterijen komt wel goed.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 09:49
  • Snelrondje

    Posts: 8.947

    De eerste van Antonelli. Hopelijk volgen er nog vele!. Lewis lijkt er dit seizoen weer zin in te hebben. En als Ferrari nog iets kan winnen, zit er voor beide Ferrari’s nog meer in het vat. Bearman reed een toprace. De RB en McLaren coureurs weten dat hun teams nog heel veel werk hebben. Terwijl Audi het niet slecht doet voor een nieuw team.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 09:44
  • F1 bekijker

    Posts: 117

    Weer een mooie race gezien en ouderwets. Get in there Lewis......

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 09:44
    • FredEx

      Posts: 1.040

      Goch.....ouderwets????? met die autootjes met "batterij"??......niet egg nee

      • + 11
      • 15 maa 2026 - 09:49
    • PallMall

      Posts: 5.906

      Ouderwets was zo laat mogelijk remmen en zo snel mogelijk door een bocht. Nu is het eerder het tegenovergestelde.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:49
  • RonDennis

    Posts: 5

    Gefeliciteerd Mercedes en Kimi!

    Nu dat limonadeprinsesje Max Verstappen zonder winnend materiaal kansloos in het middenveld rondrijdt, kunnen we gelukkig ook afscheid nemen van die successupporters die de sport pas in 2016 ontdekten, maar in elke post beweren dat ze de sport al 30 à 40 jaar volgen.

    • + 29
    • 15 maa 2026 - 09:45
    • Rode Stier 33

      Posts: 957

      En we hebben weer een nieuwe troll (of een oude in een nieuw jasje)

      • + 16
      • 15 maa 2026 - 09:47
    • Lulham

      Posts: 695

      We hebben weer een topper erbij op het forum zeg. Man man man.

      • + 15
      • 15 maa 2026 - 09:51
    • FredEx

      Posts: 1.040

      Wl je een weddeschap maken ......over die 30 of 40 jaar,of pas vanaf 2016??,(kzou maar niet doen als je alles wat je hebt wil verliezen)........

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 09:53
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.210

      Dutch F1 is ook weer terug uit zijn grot.
      De enige limonade prinses van de grid is vandaag 2e geworden.
      Forza Kimi.

      • + 9
      • 15 maa 2026 - 09:56
    • Hagueian

      Posts: 8.534

      Die trollen blijven maar herstart maken. Persoonlijkheids stoornis misschien?

      • + 7
      • 15 maa 2026 - 10:16
    • NicoS

      Posts: 20.319

      Je zal maar zo’n leven hebben, dan ben je een in en in triest persoon.

      • + 6
      • 15 maa 2026 - 10:17
    • De Vogel is Geland

      Posts: 757

      5 berichten 😂

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:01
  • De Vogel is Geland

    Posts: 757

    Forza Antonelli 🥳🥳🥳

    • + 2
    • 15 maa 2026 - 09:45
  • Schumi86

    Posts: 598

    Geweldige race hoor, die neppe inhaalacties word je echt niet vrolijk van.

    Hopelijk komt Ferrari nog met een verbeterde motor/batterij. Die lijkt nu maar 10 ronden de Merc bij te kunnen houden en dan is het klaar.

    • + 3
    • 15 maa 2026 - 09:46
  • Skoda F1

    Posts: 530

    Gefeliciteerd Toad!, Prinses netjes tweede, mario op 25sec derde, Luigi net naast het podium..dong king kong valt uit

    • + 4
    • 15 maa 2026 - 09:47
    • Lulham

      Posts: 695

      Dong King Kong? Man man man.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 09:52
    • Skoda F1

      Posts: 530

      Of hoe die aap ook heet? Man man man

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 09:54
  • RH

    Posts: 774

    Van bandenmagement naar batterij- en bandenmagement, maar ondanks dat, vond ik het een kostelijke race.

    • + 3
    • 15 maa 2026 - 09:47
  • heibel

    Posts: 20

    Dit heeft toch geen ruk met racen te maken.

    • + 12
    • 15 maa 2026 - 09:48
    • Joseph1000

      Posts: 285

      Het is nu meer denkwerk en strategie tsja

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 09:53
    • Pietje Bell

      Posts: 33.664

      Nee, dit gaat erom wie de krachtigst batterij heeft en 'm het snelst op kan laden.

      De F1 is dood.

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 10:13
    • Hagueian

      Posts: 8.534

      Zo'n gevecht is wel leuk maar het is allemaal nep en kunstmatig. Het is meer schaken dan racen.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:20
    • Runningupthathill

      Posts: 18.532

      "Nee, dit gaat erom wie de krachtigst batterij heeft en 'm het snelst op kan laden."
      Tot op vandaag heeft nog niemand mij kunnen uitleggen hoe dat anders is dan de snelste motor te hebben die het minste verbruikt?

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 10:45
    • Hagueian

      Posts: 8.534

      Er zijn er heel veel. Ik zal je even de belangrijkste geven. De snelste en zuinigste verbrandingsmotor hoef je niet op te laden.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:04
  • Mr Marly

    Posts: 7.980

    Zeer leuk voor Kiki en ook Lewis. Bearman ook sterk gereden en gaat verder met het overklassen van zijn ervaren teamgenoot die een domme aanrijding had.
    Grote verliezers zijn beide McLaren coureurs, vooral Piastri die dit seizoen nog geen ronde gereden heeft in de hoofdrace. Max die uitvalt met technisch malheur, na wederom een dramatische start, nadat zijn teamgenoot dat vorige race overkwam. Leuk gevecht tussen beide Ferrari coureurs.
    Zoveel rijders die niet starten of na enkele rondes uitvallen, de inhaalacties zijn leuk maar voelen onecht aan. Nee, de nieuwe regels kunnen mij tot op heden niet bekoren.

    • + 10
    • 15 maa 2026 - 09:48
    • Mr Marly

      Posts: 7.980

      Kimi*

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 09:50
    • Larry Perkins

      Posts: 63.503

      Kiki Bertens is ook heel blij, ze heeft zelfs al aangeboden om de "1e Jaarlijkse Kimi Antonelli-dag" te helpen organiseren!

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:02
    • Mr Marly

      Posts: 7.980

      Zat meer met Kiki van Hans Teeuwen in mijn hoofd, Larry.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:08
    • Larry Perkins

      Posts: 63.503

      Die heb ik nooit gezien, maar dat is volgens Hans ook maar beter zo...

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:55
  • HermanInDeZon

    Posts: 840

    Laat ons eerlijk zijn ... zo slecht zijn die races met deze nieuwe auto's nu ook weer niet hé.

    Bij mij begint het in ieder geval te wennen ...

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 09:50
    • FredEx

      Posts: 1.040

      ja als je alleen maar met batterij autootjes opgroeid went het snel

      • + 9
      • 15 maa 2026 - 09:55
    • Joseph1000

      Posts: 285

      Ik vind het vooral saai Mercedes domineert en de rest jojoot er wat achteraan.
      Af en toe kitt met super pursuit mode pm en dan weer inkakken 😋

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 09:55
    • Tra893SDk

      Posts: 27

      Ik zei het in het begin al, je hebt altijd de mensen die gewoon minder kritisch zijn over hoe het inhalen gebeurt en dat F1 echt niet zomaar een keus maakt. Mensen die reageren op sites als zijn in de minderheid en daarmee ook mensen die hier kritisch op zijn.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:12
    • Hagueian

      Posts: 8.534

      Ons? Je spreekt in ieder geval niet voor mij :)

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 10:21
    • F1 bekijker

      Posts: 117

      Ja ik kijk al vanaf de jaren 80 en het went.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:22
    • Hagueian

      Posts: 8.534

      Senna draait zich om in zijn graf

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:28
    • NicoS

      Posts: 20.319

      Als je de batterij en alles wat daar aan vast hangt vergeet, was het wel vermakelijk, vooral als het veld dicht bij elkaar zit.
      Vallen er gaten, dan gebeurt er niets meer.
      De saftycar verlengde de gevechten nog een tijdje, maar na een aantal rondjes is het weer gedaan met de pret.
      Nu zijn er nog de nodige problemen bij de teams, waardoor het veld wat door elkaar gehusseld wordt, maar dat zal langzamerhand ook steeds minder gaan worden.
      Hoe beter de teams hun auto op orde krijgen, hoe minder de actie ook zal worden.
      Lichtpuntje was natuurlijk Kimi, hij profiteerde maximaal van de Ferrari’s die Russell een tijdje bezig hielden.
      De Ferrari’s makten hun eigen show, goed voor veel aandacht van de camera’s….
      Voor de rest is het allemaal nog niet heel geweldig met McLaren die helemaal niet rijdt, en nog veel anderen met de nodige problemen.
      Kortom, vermakelijk op een bepaalde manier, maar nog ver verwijderd van wat F1 echt moet zijn.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:30
    • Hagueian

      Posts: 8.534

      Kimi is ons lichtpuntje in donkere dagen!

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:06
    • Spearhead

      Posts: 466

      @NicoS : Als je de batterij en alles wat daar aan vast hangt vergeet, was het wel vermakelijk, vooral als het veld dicht bij elkaar zit.
      Vallen er gaten, dan gebeurt er niets meer.

      Dat is de nagel op de kop.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:08
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.530

    ja Antonelli top gereden buiten zijn foutje op het einde. McLaren en Red Bull wat een drama daar. Totaal geen tempo in die wagen. En dan ook nog niet betrouwbaar. Veel werk aan de winkel daar.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 09:51
  • Tra893SDk

    Posts: 27

    Mooi om weer een Italiaan te zien aan de top. De eerste van waarschijnlijk vele overwinningen voor deze kleine grote man.
    Dat gevecht van Hamilton en LeClerc is leuk, maar ja, boost en overtake...

    Dat Alpine gewoon een groot team is dat ondanks het verlies van veel sleutelfiguren gewoon de mensen en middelen heeft om een goede auto neer te zetten blijkt wel weer. Toch vraag ik mij af hoe goed die Renault motor wel of niet was geweest.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 09:51
  • Williams_F1

    Posts: 1.380

    Nee de Fia ging er alles aan doen om een herhaling van 2014 te voorkomen.
    Is prima gelukt?..

    Trouwens gefeliciteerd Kimi!

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 09:58
  • shakedown

    Posts: 1.734

    Tof dat antonelli gewonnen heeft! Hopen dat hij dit vast kan houden en gelijk voor het kampioenschap kan gaan. Want dat Mercedes kampioen gaat worden is duidelijk. Geen enkel team kan ze ook maar een strobreed in de weg leggen. Ferrari komt enigszins in de buurt bij de start, daarna zijn ze kansloos.

    Verder was de "race" niet om aan te gluren het stukje HAAS vs Alpine vs Verstappen daargelaten.... Veelzeggend dat Verstappen daar een gevecht had.....

    Nee dit is echt een jaar waar ik de meeste races niet ga zien. Teleurgesteld hoe slecht het er op dit moment voorstaat.

    Ik was erg optimistisch voorafgaande het seizoen. Deels omdat ik echt hoopte op mooie races. Daar waar de kwalificatie vorig jaar het enige was wat nog enigszins spanning had, waren de races gewoon prut. Nu zijn de kwalificaties prut, en hoopte ik op mooie races.

    Dat Antonelli gewonnen heeft is echt mooi! Verder meh....

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 09:59
    • Joseph1000

      Posts: 285

      Mercedes en Ferrari hebben wel de auto op orde. Mc laren problemen en de Red Bull ook. Vrees weer veel dezelfde vooraan dit seizoen.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 10:06
    • Spearhead

      Posts: 466

      "Verder was de "race" niet om aan te gluren het stukje HAAS vs Alpine vs Verstappen daargelaten.... Veelzeggend dat Verstappen daar een gevecht had....."

      Ik vond de duels met Leclerc en Hamilton ook wel best leuk. Maar laat het duidelijk zijn dat dit en de overwinning voor Antonelli ook het enige was die ik leuk vond aan de race...

      Ik geef het nog enkele races maar ik moet zeggen dat mijn interesse na 2 weekends al ferm is gedaald. Hopelijk passen ze de komende maand nog iets aan zodat ze weer meer mogen racen in plaats van steeds te moeten harvesten.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:03
  • RonHymer

    Posts: 165

    Gelukkig heb ik hier mijn slaap niet voor opgegeven. Dit is voor het eerst sinds eind 2010 dat ik de race niet live gezien heb.

    • + 7
    • 15 maa 2026 - 10:01
    • Larry Perkins

      Posts: 63.503

      Elke rees die jij niet kijkt wint Kimi @RonHymer, dus wat dacht je van een verlate winterslaap? Zullen we je vlak voor de GP van Las Vegas wakker maken...

      • + 4
      • 15 maa 2026 - 10:06
    • Tra893SDk

      Posts: 27

      De race is net afgelopen, dus óf je hebt wel gekeken of je zegt maar wat zonder dat je de race gezien hebt.

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 10:07
    • RonHymer

      Posts: 165

      Leg die eens uit tra893sdk? Ik kan dus alleen voor of na de race wakker worden? Of hoe moet ik het zien?

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:16
    • RonHymer

      Posts: 165

      Dat gun ik kimi wel Larry!

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:16
    • Erwinnaar

      Posts: 5.580

      Ik vonde f1Academy vermakelijker eerlijk gezegd. Vanavond ook weer IndyCar.

      Op een halve minuut de Ferrari's, op 1 minuut en meer de rest en dat vanaf einde safetycar. (zo'n 43 rondes)

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 10:17
    • Larry Perkins

      Posts: 63.503

      Ik ga nu wat slaap inhalen, wellicht is Max toch niet uitgevallen als ik wakker wordt...

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 10:45
  • Hagueian

    Posts: 8.534

    Mooi om Kimi te zien winnen en een heerlijk gevecht tussen de Ferrari's. Dat maakte het in ieder geval de moeite waard om naar te kijken! De problemen bij veel teams stapelen zich intussen in rap tempo op.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 10:09
  • Pietje Bell

    Posts: 33.664

    Een ss van de eindtijden tijdens de livetiming van het Verstappen forum geplukt.

    Dit is toch niet meer normaal!! Al die uitvallers door de nieuwe PU's en nr 8 op 87 sec!!

    i.imgur.com/X1o3sza.png

    • + 4
    • 15 maa 2026 - 10:09
    • Stillewerise

      Posts: 35

      Blijkbaar kijk je voor het eerst 2014 was veel erger mer pu

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 10:14
    • KiekisNL

      Posts: 2.226

      Het is gewoon al schandalig dat er 4 gewoon niet konden starten.

      Biir de niet technische kijker ziet het er leuk uit akndie gevechten omdat die mensen niet weten hoe het komt.

      Maar als je ook maar iets dieper gaat en de reden achter de gevechten (wat eigenlijk geen gevechten is imo) denk je wat een farce.

      Met dit soort regelements wijzigingen moeten ze eigenlijk meer privé tests toestaan in de aanloop.

      Dat had wellicht ook de problemen van AM ondervangen.

      • + 2
      • 15 maa 2026 - 10:23
    • Larry Perkins

      Posts: 63.503

      Eerst was het een batterij-chaos en het tweede gedeelte was iedereen blij om maar de finish te halen. Dus geen duels meer en derhalve de grote verschillen...

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:25
    • Runningupthathill

      Posts: 18.532

      Opnieuw, 87 seconden wil zeggen: Nog geen 2 seconden per ronde. Kijk nu eender welke race van de jaren 90 terug en zeg dan nog eens dat uitvallers of dit aantal seconden niet normaal is.

      Ik geniet er eerlijk gezegd van dat er eindelijk weer wat betrouwbaarheid in het spel komt. Dominantie is jammer, maar ook van alle tijden en wordt ook wel weer doorbroken. We kunnen iig nog hopen dat Antonelli en Russell tegen elkaar mogen strijden.

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:48
    • Pietje Bell

      Posts: 33.664

      Stillewerise

      Blijkbaar kijk je voor het eerst 2014 was veel erger mer pu

      =====================================================

      Ik kijk al F1 van vóór Jos zijn tijd.

      Het gaat me erom dat dit een batterij competitie is en niet een competitie van de beste coureurs op de grid.
      En de uitvallers allemaal door het elektrische gedeelte, de batterij.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:07
  • walter33

    Posts: 996

    Formule USB-C

    • + 5
    • 15 maa 2026 - 10:10
  • Joseph1000

    Posts: 285

    @Pietje Bell je moet weten wanneer je het beste de batterij kan opladen .Het is meer management en denken niet voluit gas geven.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 10:17
    • KiekisNL

      Posts: 2.226

      Dat is niet leuk toch, die gasten moeten pushen in plaats van managen

      • + 1
      • 15 maa 2026 - 10:24
    • Spearhead

      Posts: 466

      "Dat is niet leuk toch, die gasten moeten pushen in plaats van managen"

      Precies @KiekisNL. Hetgeen je als race fan wil zien is toch hoe deze piloten de wagen op de limiet door een bocht laten gaan. Niet wie het traagste door een bocht kan rijden om zijn batterij op te laden om dan op het rechte stuk iemand "in te halen" door op een knopje te drukken.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 11:07
  • Joseph1000

    Posts: 285

    @Runningupthathill het is op de juiste momenten opladen en dat verschilt per auto.
    Kijk gewoon de spelregels na.
    Nu moet je meer met je koppie racen ipv voluit gassen.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 10:50

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar