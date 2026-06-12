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Verstappen zet Red Bull wéér op scherp: "Werk aan de winkel"

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Verstappen zet Red Bull wéér op scherp: "Werk aan de winkel"

Max Verstappen is nog niet helemaal tevreden over de prestaties van Red Bull op de vrijdag in Barcelona. Verstappen worstelde in beide vrije trainingen en moest veel tijd toegeven op de snellere Mercedessen en McLarens. De viervoudig wereldkampioen stelt dat er nog werk aan de winkel.

Verstappen beleefde een zware vrijdag op het circuit van Barcelona. De viervoudig wereldkampioen worstelde met zijn auto, en vloog meerdere keren bijna van de baan. In de tweede vrije training vroeg hij aan zijn team of hij met andere banden mocht rijden, want de auto voelde verschrikkelijk aan. In de tweede training kwam hij niet verder dan de zesde tijd, en hij moest bijna een seconde toegeven op de snelste tijd van Lando Norris.

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Wat is er aan de hand?

Verstappen was na afloop dan ook niet te spreken over zijn dag. Er moet nog veel gebeuren, zo concludeerde hij in de review: "We verliezen op hoge snelheid en op lage snelheid, eigenlijk overal. We komen de hele dag al grip tekort, en dat geldt ook voor het gevoel met de auto en de balans. Daar moeten we dus ook aan proberen te werken."

Een podiumplaats of een mogelijke pole position lijken er volgens Verstappen niet in te zitten: "Ik denk niet dat we mee kunnen doen om de topposities, dit is gewoon waar we staan."

'Niemand had balans vandaag'

Red Bull heeft moeite met het vinden van grip, maar dat is volgens Verstappen iets waar wel meer mensen last van hebben: "Op geen enkele band voelde het goed aan, maar dat leek bij iedereen zo te zijn. Ik volgde wat mensen en er is gewoon geen grip, de auto's glijden veel."

Hij weet wel waar het verschil in zit: "Als we het vanuit onze kant vergelijken met de top, hadden we iets meer moeite met de balans, maar ik denk dat niemand een echt goede balans had vandaag."

Verstappen kan morgen gaan jagen op betere resultaten, als de derde vrije training en de kwalificatie op het programma staan.

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F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

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Team
Punten
1
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244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
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21
8
Williams
11
9
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2
10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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