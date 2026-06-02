user icon
icon

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Riccardo Patrese weet het zeker: Max Verstappen gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. Verstappen maakt al geruime tijd een gefrustreerde indruk, en Patrese denkt dat hij op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. De Italiaanse oud-coureur wijst naar het team van Mercedes.

Verstappen heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Hij stond anderhalve week geleden in Canada pas voor het eerst dit seizoen op het podium, en stak zijn frustratie over de nieuwe motorregels niet onder stoelen of banken. Het helpt dan ook niet mee dat zijn team Red Bull momenteel nog wat snelheid mist, en dat zorgt dan weer voor extra geruchten over zijn toekomst.

Meer over Mercedes FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

FIA zet definitief streep door motortruc van Mercedes

1 jun
 Russell ontving dikke geldboete na GP Canada: "Sloeg nergens op"

Russell ontving dikke geldboete na GP Canada: "Sloeg nergens op"

31 mei

Vertrekt Verstappen bij Mercedes?

Oud-coureur Riccardo Patrese gooit op zijn beurt ook nog wat olie op het vuur. In aanloop naar de Grand Prix van Monaco geeft Patrese zijn visie op de zaak bij Vision4Sport: "Hij heeft een contract tot en met 2028 en dat geeft hem ook de kans om rond te kijken naar waar zijn toekomst ligt."

De Italiaanse oud-coureur kijkt in zijn glazen bol, en stelt dat het huwelijk tussen Verstappen en Red Bull snel ten einde zal komen: "Ik denk niet dat hij bij Red Bull gaat blijven, wat er ook gaat gebeuren."

Mercedes de favoriet

Als Verstappen daadwerkelijk vertrekt bij Red Bull, dan is het de vraag waar zijn toekomst ligt. Patrese speculeert er op los, en wijst naar de huidige lijstaanvoerder: "Mercedes kan een goede mogelijkheid zijn. Ze zullen dit jaar het constructeurskampioenschap en het wereldkampioenschap winnen en er hangt ook een heel erg goede sfeer binnen het team."

Waarom is Mercedes tóch een optie?

Bij Mercedes staan momenteel George Russell en Andrea Kimi Antonelli onder contract. De twee coureurs hebben een goede start van het seizoen achter de rug, maar volgens Patrese is er niets onmogelijk: "Waarschijnlijk blijven Kimi en George gewoon bij het team, maar wie weet?"

De Italiaan ziet dat er altijd kansen zijn voor Verstappen: "Als iemand ontevreden raakt, of als Toto Wolff een grotere uitdaging wil, dan komt Verstappen daar weer in beeld. Want als je Max in je team hebt, dan betekent dat dat er meer media-aandacht is voor het team."

Waarom dit geen verrassing zou zijn

De verhalen over gesprekken tussen Verstappen en Mercedes zijn niet nieuw, en Patrese is er dan ook helder over: "Max sprak vorig jaar zeker met Toto en elke week waren er verhalen over Verstappen die naar Mercedes zou gaan. Het is niet zo dat hij nu niet nog steeds met hem praat."

'Iedereen wil hem hebben'

Verstappen hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken, zo sluit Patrese zijn verhaal af: "Iedereen zou Max graag in zijn team willen hebben. Als Red Bull niet de snelheid kan vinden, dan vertrekt hij zeker."

NicoS

Posts: 20.777

Next…..

  • 11
  • 2 jun 2026 - 11:26
F1 Nieuws Max Verstappen Riccardo Patrese Mercedes Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.777

    Next…..

    • + 11
    • 2 jun 2026 - 11:26
  • meister

    Posts: 4.283

    Als je ballen hebt ga je naar Ferrari en bouw je aan een succesverhaal.

    • + 2
    • 2 jun 2026 - 11:35
    • WickieDeViking

      Posts: 1.132

      Als "ballen hebben" betekent dat je bewust je kansen op titels verkleint, dan is dat een vreemde definitie van topsport.

      Je argument klinkt trouwens wel stoer, maar het gaat uit van een Formule 1 die niet meer bestaat.

      • + 7
      • 2 jun 2026 - 11:47
    • harry stotter

      Posts: 1.079

      Nee, want dan krijgt ie de Ferrari Luce en Max heeft gewoon een vriendin.

      • + 4
      • 2 jun 2026 - 12:09
  • The Wolf

    Posts: 940

    Ik denk dat Verstappen vertrekt bij Mercedes en naar Red Bull gaat en daar de plek van Antonelli inneemt en in een Red Bull Ford Sierra de F1 naar kakkershoek fileert, dan uitstapt, genadeloos uithaalt en er nog 'n paar sneren achterop gooit

    • + 2
    • 2 jun 2026 - 12:17
    • The Wolf

      Posts: 940

      Jeetjemineetje wat 'n verknipt verhaal @Wolf

      • + 1
      • 2 jun 2026 - 12:25
    • f(1)orum

      Posts: 10.069

      Volgens mij is er bij jou iets teveel gefileerd?

      • + 1
      • 2 jun 2026 - 12:28
    • Snork

      Posts: 22.557

      Kipfilet is nu in de aanbieding!

      • + 1
      • 2 jun 2026 - 13:01
    • f(1)orum

      Posts: 10.069

      Volgens mij heeft een Wolf toch liever een geit?

      • + 1
      • 2 jun 2026 - 13:24
  • Larry Perkins

    Posts: 65.412

    "Vertrek Verstappen lijkt aanstaande."

    Lijkt me een beetje erg vroeg, het Circuit de Monaco ligt om de hoek...

    • + 1
    • 2 jun 2026 - 13:27
    • Pietje Bell

      Posts: 35.062

      Gezien dat we weer voor de 2e keer blij zijn gemaakt met een dode mus?!

      We hebben deze keer maar liefst 24 uur van de prullenbakjes gebruik kunnen maken, maar ze zijn alweer foetsie. WHYYYYYYY?

      • + 0
      • 2 jun 2026 - 14:04
    • Larry Perkins

      Posts: 65.412

      Wellicht moeten ze de techneut wat meer betalen...

      • + 0
      • 2 jun 2026 - 14:19

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar