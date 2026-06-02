Riccardo Patrese weet het zeker: Max Verstappen gaat vertrekken bij het team van Red Bull Racing. Verstappen maakt al geruime tijd een gefrustreerde indruk, en Patrese denkt dat hij op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. De Italiaanse oud-coureur wijst naar het team van Mercedes.

Verstappen heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Hij stond anderhalve week geleden in Canada pas voor het eerst dit seizoen op het podium, en stak zijn frustratie over de nieuwe motorregels niet onder stoelen of banken. Het helpt dan ook niet mee dat zijn team Red Bull momenteel nog wat snelheid mist, en dat zorgt dan weer voor extra geruchten over zijn toekomst.

Vertrekt Verstappen bij Mercedes?

Oud-coureur Riccardo Patrese gooit op zijn beurt ook nog wat olie op het vuur. In aanloop naar de Grand Prix van Monaco geeft Patrese zijn visie op de zaak bij Vision4Sport: "Hij heeft een contract tot en met 2028 en dat geeft hem ook de kans om rond te kijken naar waar zijn toekomst ligt."

De Italiaanse oud-coureur kijkt in zijn glazen bol, en stelt dat het huwelijk tussen Verstappen en Red Bull snel ten einde zal komen: "Ik denk niet dat hij bij Red Bull gaat blijven, wat er ook gaat gebeuren."

Mercedes de favoriet

Als Verstappen daadwerkelijk vertrekt bij Red Bull, dan is het de vraag waar zijn toekomst ligt. Patrese speculeert er op los, en wijst naar de huidige lijstaanvoerder: "Mercedes kan een goede mogelijkheid zijn. Ze zullen dit jaar het constructeurskampioenschap en het wereldkampioenschap winnen en er hangt ook een heel erg goede sfeer binnen het team."

Waarom is Mercedes tóch een optie?

Bij Mercedes staan momenteel George Russell en Andrea Kimi Antonelli onder contract. De twee coureurs hebben een goede start van het seizoen achter de rug, maar volgens Patrese is er niets onmogelijk: "Waarschijnlijk blijven Kimi en George gewoon bij het team, maar wie weet?"

De Italiaan ziet dat er altijd kansen zijn voor Verstappen: "Als iemand ontevreden raakt, of als Toto Wolff een grotere uitdaging wil, dan komt Verstappen daar weer in beeld. Want als je Max in je team hebt, dan betekent dat dat er meer media-aandacht is voor het team."

Waarom dit geen verrassing zou zijn

De verhalen over gesprekken tussen Verstappen en Mercedes zijn niet nieuw, en Patrese is er dan ook helder over: "Max sprak vorig jaar zeker met Toto en elke week waren er verhalen over Verstappen die naar Mercedes zou gaan. Het is niet zo dat hij nu niet nog steeds met hem praat."

'Iedereen wil hem hebben'

Verstappen hoeft zich in ieder geval geen zorgen te maken, zo sluit Patrese zijn verhaal af: "Iedereen zou Max graag in zijn team willen hebben. Als Red Bull niet de snelheid kan vinden, dan vertrekt hij zeker."