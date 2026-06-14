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Hamilton kan geluk niet op na eerste Ferrari-zege: "Het leek eerst onmogelijk"

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Hamilton kan geluk niet op na eerste Ferrari-zege: "Het leek eerst onmogelijk"

Lewis Hamilton heeft voor de zoveelste keer in zijn carrière Formule 1-geschiedenis geschreven. De zevenvoudig wereldkampioen heeft tijdens de Grand Prix van Barcelona zijn eerste overwinning voor Ferrari gepakt. Na afloop van de race kon Hamilton zijn geluk niet op op het Circuit de Barcelona-Catalunya. 

Na een ijzersterke strategie, met een pitstop extra, slaagde Hamilton er in om beide Mercedessen te verschalken. Met wat geluk met een virtual safety car, veroorzaakt door Andrea Kimi Antonelli, was de 41-jarige George Russell te snel af en kwam hij als eerste over de streep. Met zijn eerste Grand Prix-overwinning voor Ferrari, pakte Hamilton maar liefst zijn 106e overwinning in de F1. 

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Hamilton bedankt Ferrari 

Nadat hij uit de auto was gestapt, droop het geluk van Hamilton's gezicht af. "Allereerst wil ik beginnen met iedereen hier hartelijk te bedanken: mijn team hier bij Ferrari, iedereen op de fabriek en Fred (Vasseur), voor het vertrouwen in mij en voor het feit dat hij me bij dit team heeft gehaald", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. 

"Vorig jaar begon ik aan een droom die tijdens het seizoen bijna onmogelijk leek", voegde hij daaraan toe. 

Droom komt uit voor Hamilton 

Hamilton erkende daarbij altijd al te dromen van een overwinning voor Ferrari. "Terwijl ik hier aan het racen was, keek ik hier altijd naar, keek ik naar de schermen en vroeg ik me af hoe het zou zijn om in die auto te winnen. En nu is het zover en iedereen werkt er zo hard voor. Iedereen verdient het echt. Dus ik ben hen eeuwig dankbaar." 

Maar Hamilton, die een dramatisch eerste seizoen kende bij de Scuderia, voegde daar meteen aan toe dat dit slechts het begin is. "Dit is hopelijk slechts de eerste van vele, maar geweldige pitstops vandaag. Geweldige strategie. De auto voelde fantastisch aan. En ja, Forza Ferrari", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Met de uitvalbeurt van Antonelli in Barcelona, heeft Hamilton een slag geslagen in de coureursstand. De Engelsman staat nu nog 41 punten achter op de 19-jarige diamant van Mercedes. 

Bertrand Gachot

Posts: 861

De man is gewoon een juweel voor de sport, de dingen die hij heeft bereikt zijn stuk voor stuk uniek! dit is niet zomaar een overwinning.

  • 15
  • 14 jun 2026 - 16:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Barcelona 2026

Reacties (17)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 861

    Voor een overwinning die iedereen hem gunt vind ik dit niet echt tonen van veel respect : " Lewis Hamilton heeft voor de zoveelste keer in zijn carrière Formule 1-geschiedenis geschreven."

    • + 7
    • 14 jun 2026 - 16:55
    • Bertrand Gachot

      Posts: 861

      De man is gewoon een juweel voor de sport, de dingen die hij heeft bereikt zijn stuk voor stuk uniek! dit is niet zomaar een overwinning.

      • + 15
      • 14 jun 2026 - 16:58
  • Davidof

    Posts: 31

    Ben nooit Ferrari fan geweest en heb ook niet veel met Hamilton. Maar dit is toch gewoon vet!

    • + 12
    • 14 jun 2026 - 16:56
    • bvonk2

      Posts: 252

      Heb ook niets met Ferrari maar als McLaren fan nog wel wat met Hamilton dus vind dit ook wel mooi. En vooral goed voor de sport.

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 18:56
  • Damon Hill

    Posts: 19.801

    Prachtig om te zien! Ontzettend blij dat het hem nu in het rood is gelukt. Heel mooi sportmoment wat mij betreft!

    • + 13
    • 14 jun 2026 - 16:56
  • DutchTifosi

    Posts: 2.866

    Prachtig! Geweldig gedaan van Hamilton en het team. Updates geven voorzichtig reden voor optimisme.

    • + 7
    • 14 jun 2026 - 17:01
  • SennaS

    Posts: 12.216

    Na zoveel aanmodderen vorig jast is hij blijven vechten en de boel op sleeptouw genomen met uiteindelijk dit resultaat.
    Hem en Ferrari gegund. Met 3 teams overwinning gepakt. Weer een record volgens mij.
    Hopelijk nog meer ontwikkeling en kan hij het gat met Mercedes nog meer sluiten, bv na de motor tokens

    • + 7
    • 14 jun 2026 - 17:05
    • SennaS

      Posts: 12.216

      *jaar

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 17:05
    • hupholland

      Posts: 9.990

      Prost met 4 teams, Vettel Alonso Button ook met 3 verschillende teams. Van daarvoor weet ik het niet. Senna misschien ook wel

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 17:19
    • nr 76

      Posts: 7.527

      Een prachtige prestatie, SennaS, maar lang geen record:

      Stirling Moss: 5 teams (Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes, Vanwall)Juan Manuel Fangio: 4 teams (Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Mercedes)Alain Prost: 4 teams (Ferrari, McLaren, Renault, Williams)Jackie Stewart: 4 teams (BRM, March, Matra, Tyrrell)Lewis Hamilton: 3 teams (McLaren, Mercedes, Ferrari)Sebastian Vettel: 3 teams (Ferrari, Red Bull, Toro Rosso)Fernando Alonso: 3 teams (Ferrari, McLaren, Renault)Niki Lauda: 3 teams (Brabham, Ferrari, McLaren)Nelson Piquet: 3 teams (Benetton, Brabham, Williams)Jenson Button: 3 teams (Brawn GP, Honda, McLaren)Kimi Räikkönen: 3 teams (Ferrari, Lotus, McLaren)John Surtees: 3 teams (Cooper, Ferrari, Honda)Dan Gurney: 3 teams (Brabham, Eagle, Porsche)Carlos Reutemann: 3 teams (Brabham, Ferrari, Williams)Jody Scheckter: 3 teams (Ferrari, Tyrrell, Wolf)Gerhard Berger: 3 teams (Benetton, Ferrari, McLaren)

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 18:25
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.420

      Het record zit 'm niet in de 3 teams, maar welke 3 teams.

      Mclaren - Mercedes - Ferrari. Leuk rijtje.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 18:50
  • Joeppp

    Posts: 8.660

    Mooi om hem ook met Ferrari te zien winnen. Dit soort overwinningen doem mij meer dan van russell, antonelli of bv Norris.

    Maar het is dan ook zo lekker om alle onzin over Hamilton terug te lezen die er geschreven is. Met de volste overtuigingen de grootst mogelijke onzin schrijven zoals bv Rimmer deed over Hamilton. Ik moet daar nu toch wel om grinniken,

    • + 9
    • 14 jun 2026 - 17:25
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.886

      Rimmer wist mij na de eerste testweek al te vertellen, met grote stelligheid natuurlijk, dat Ferrari 2026 al had afgeschreven. Prachtig hè.

      • + 6
      • 14 jun 2026 - 18:08
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.420

      Haha ja. De onderbuik sproeisels van Rimmer zijn vermakelijk en slaan als een tang op een varken in 99.9% van de gevallen. Om over opportunisme nog maar te zwijgen.

      Deze is erg lekker.

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 18:52
  • Larry Perkins

    Posts: 65.766

    Toen duidelijk werd dat Lewis ging winnen had ik wel zoiets van: Krijg nou tieten!

    Maar het is Lewis gegund en ik mag Lewis wel, heb hem altijd al gemogen...

    • + 4
    • 14 jun 2026 - 17:27
  • 919

    Posts: 4.430

    Zo, die zit en dik verdiend voor Hamilton én Ferrari.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 19:04
  • schwantz34

    Posts: 42.184

    Fantastische en dik verdiende overwinning van Lewis, die niemand Ham meer af zal pakken!




    Althans dat hoop ik...

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 19:11

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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