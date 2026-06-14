Lewis Hamilton heeft voor de zoveelste keer in zijn carrière Formule 1-geschiedenis geschreven. De zevenvoudig wereldkampioen heeft tijdens de Grand Prix van Barcelona zijn eerste overwinning voor Ferrari gepakt. Na afloop van de race kon Hamilton zijn geluk niet op op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Na een ijzersterke strategie, met een pitstop extra, slaagde Hamilton er in om beide Mercedessen te verschalken. Met wat geluk met een virtual safety car, veroorzaakt door Andrea Kimi Antonelli, was de 41-jarige George Russell te snel af en kwam hij als eerste over de streep. Met zijn eerste Grand Prix-overwinning voor Ferrari, pakte Hamilton maar liefst zijn 106e overwinning in de F1.

Hamilton bedankt Ferrari

Nadat hij uit de auto was gestapt, droop het geluk van Hamilton's gezicht af. "Allereerst wil ik beginnen met iedereen hier hartelijk te bedanken: mijn team hier bij Ferrari, iedereen op de fabriek en Fred (Vasseur), voor het vertrouwen in mij en voor het feit dat hij me bij dit team heeft gehaald", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

"Vorig jaar begon ik aan een droom die tijdens het seizoen bijna onmogelijk leek", voegde hij daaraan toe.

Droom komt uit voor Hamilton

Hamilton erkende daarbij altijd al te dromen van een overwinning voor Ferrari. "Terwijl ik hier aan het racen was, keek ik hier altijd naar, keek ik naar de schermen en vroeg ik me af hoe het zou zijn om in die auto te winnen. En nu is het zover en iedereen werkt er zo hard voor. Iedereen verdient het echt. Dus ik ben hen eeuwig dankbaar."

Maar Hamilton, die een dramatisch eerste seizoen kende bij de Scuderia, voegde daar meteen aan toe dat dit slechts het begin is. "Dit is hopelijk slechts de eerste van vele, maar geweldige pitstops vandaag. Geweldige strategie. De auto voelde fantastisch aan. En ja, Forza Ferrari", zo sloot hij uiteindelijk af.

Met de uitvalbeurt van Antonelli in Barcelona, heeft Hamilton een slag geslagen in de coureursstand. De Engelsman staat nu nog 41 punten achter op de 19-jarige diamant van Mercedes.