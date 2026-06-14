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Drama voor Antonelli: Italiaan valt uit en ziet Hamilton én Russell inlopen

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Drama voor Antonelli: Italiaan valt uit en ziet Hamilton én Russell inlopen

Andrea Kimi Antonelli is uitgevallen tijdens de Grand Prix van Barcelona. De Italiaan kwam na een rondenlang gevecht met George Russell tot stilstand met een kapotte Mercedes. Met zijn uitvalbeurt ziet hij Russell en ook Lewis Hamilton behoorlijk inlopen in het kampioenschap. 

De uitvalbeurt komt bijzonder hard aan voor Antonelli, die als leider in het wereldkampioenschap aan de start verscheen. De Italiaan wist zijn bolide nog naast de baan te parkeren, maar verdere deelname aan de race zat er niet meer in.

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Door het wegvallen van Antonelli schoof Lando Norris automatisch een positie op in de eindklassering. De McLaren-coureur erfde daardoor een podiumplaats, terwijl Max Verstappen eveneens profiteerde van de problemen bij zijn concurrent.

De Nederlander leek lange tijd genoegen te moeten nemen met de vijfde positie, maar zag door de uitvalbeurt van Antonelli alsnog een plaats winst boeken. Daardoor lag Verstappen op koers om als vierde over de streep te komen in Barcelona.

Voor Antonelli betekent de nulscore mogelijk een flinke aderlating in de strijd om het wereldkampioenschap. De Mercedes-coureur kende tot dusver een bijzonder sterk seizoen, maar ziet zijn concurrenten nu kostbare punten inlopen.

Ook Leclerc kent rampzalige middag in Spanje

Niet alleen Antonelli kreeg af te rekenen met technische problemen. Ook Charles Leclerc zag zijn race vroegtijdig eindigen en bleef daardoor opnieuw met lege handen achter.

De Ferrari-coureur wist zijn wagen nog terug te brengen naar de pitstraat, maar moest daar definitief de strijd staken. Voor de Monegask is het de tweede opeenvolgende race waarin hij geen punten weet te scoren.

Lewis Hamilton is op weg naar zijn eerste Ferrari-overwinning. De Brit, die een ijzersterke strategie uitvoerde, ligt momenteel aan de leiding van de race. De zevenvoudig wereldkampioen staat op het punt om geschiedenis te schrijven.

Heartbreak for Kimi 💔#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/34Sg8zpvgg

TylaHunter

Posts: 10.749

Je wordt 40 ronden opgehouden door een te langzame teamgenoot. Kan niet anders dat de motor te weinig cooling kreeg 😉

Die 18 punten winst kan Russell niet serieus nemen. Gewoon opnieuw op de baan te langzaam.
Mooie onverwachte overwinning van Hamilton!

  • 3
  • 14 jun 2026 - 16:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.749

    Je wordt 40 ronden opgehouden door een te langzame teamgenoot. Kan niet anders dat de motor te weinig cooling kreeg 😉

    Die 18 punten winst kan Russell niet serieus nemen. Gewoon opnieuw op de baan te langzaam.
    Mooie onverwachte overwinning van Hamilton!

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 16:36
    • Bertrand Gachot

      Posts: 855

      Als kimi nog een paar keer een zogenaamde "0" score heeft dan maakt het helemaal niks uit dat Sjors per saldo wat langzamer is, zeker in een seizoen met 124 races.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 16:40
    • TylaHunter

      Posts: 10.749

      Bertrand@ je bedoeld dat Hamilton dan de titel wint? Mee eens. Veel gevaarlijker dan ome George.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 16:43
  • red slow

    Posts: 3.336

    Het zat eraan te komen. Nu hebben alle rijders met een Mercedes krachtbron de race niet uitgereden vanwege motor problemen. Dit jaar is echt een jaar dat betrouwbaarheid wat minder is.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 16:38
    • Stillewerise

      Posts: 81

      Is de batterij en geen motor gappie

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 16:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 306
  • Podiums 9
  • Grand Prix 30
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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