Andrea Kimi Antonelli is uitgevallen tijdens de Grand Prix van Barcelona. De Italiaan kwam na een rondenlang gevecht met George Russell tot stilstand met een kapotte Mercedes. Met zijn uitvalbeurt ziet hij Russell en ook Lewis Hamilton behoorlijk inlopen in het kampioenschap.

De uitvalbeurt komt bijzonder hard aan voor Antonelli, die als leider in het wereldkampioenschap aan de start verscheen. De Italiaan wist zijn bolide nog naast de baan te parkeren, maar verdere deelname aan de race zat er niet meer in.

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Door het wegvallen van Antonelli schoof Lando Norris automatisch een positie op in de eindklassering. De McLaren-coureur erfde daardoor een podiumplaats, terwijl Max Verstappen eveneens profiteerde van de problemen bij zijn concurrent.

De Nederlander leek lange tijd genoegen te moeten nemen met de vijfde positie, maar zag door de uitvalbeurt van Antonelli alsnog een plaats winst boeken. Daardoor lag Verstappen op koers om als vierde over de streep te komen in Barcelona.

Voor Antonelli betekent de nulscore mogelijk een flinke aderlating in de strijd om het wereldkampioenschap. De Mercedes-coureur kende tot dusver een bijzonder sterk seizoen, maar ziet zijn concurrenten nu kostbare punten inlopen.

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Niet alleen Antonelli kreeg af te rekenen met technische problemen. Ook Charles Leclerc zag zijn race vroegtijdig eindigen en bleef daardoor opnieuw met lege handen achter.

De Ferrari-coureur wist zijn wagen nog terug te brengen naar de pitstraat, maar moest daar definitief de strijd staken. Voor de Monegask is het de tweede opeenvolgende race waarin hij geen punten weet te scoren.

Lewis Hamilton is op weg naar zijn eerste Ferrari-overwinning. De Brit, die een ijzersterke strategie uitvoerde, ligt momenteel aan de leiding van de race. De zevenvoudig wereldkampioen staat op het punt om geschiedenis te schrijven.

Heartbreak for Kimi 💔#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/34Sg8zpvgg

— Formula 1 (@F1) June 14, 2026