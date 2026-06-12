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Sarcastische Verstappen grapt over Mercedes-situatie: "Hopelijk crashen ze weer!"

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Sarcastische Verstappen grapt over Mercedes-situatie: "Hopelijk crashen ze weer!"

Voor Max Verstappen roept het raceweekend in Barcelona bijzondere herinneringen op. Tien jaar geleden schreef de Nederlander er geschiedenis door bij zijn debuut voor Red Bull Racing direct zijn eerste Grand Prix-zege te boeken. Nu kijkt de viervoudig wereldkampioen met een glimlach terug op dat legendarische weekend.

De overstap van Verstappen naar Red Bull kwam destijds als een verrassing. Na enkele sterke prestaties bij Toro Rosso werd Daniil Kvyat teruggezet naar het zusterteam, terwijl Verstappen promoveerde naar de hoofdmacht naast Daniel Ricciardo. Alle ogen waren gericht op de jonge Nederlander, die die druk direct wist om te zetten in succes.

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In Barcelona werd Verstappen gevraagd of hij ook in 2026 een vergelijkbaar scenario voor zich ziet. De Nederlander reageerde met een knipoog op een herinnering aan het raceweekend van 2016, toen vooraf werd gespeculeerd over een mogelijke clash tussen de Mercedes-coureurs.

"Als je dat scenario opnieuw voorspelt, dan houd ik me aanbevolen", grapte Verstappen tegenover F1TV. De Red Bull-coureur verwees daarmee naar de inmiddels iconische openingsfase van de race, waarin de beide Mercedessen elkaar uitschakelden en de deur openzetten voor zijn historische overwinning.

Verstappen wil concurrenten niets misgunnen

Hoewel Verstappen de grap graag maakte, wilde hij zijn woorden direct nuanceren. Volgens de Nederlander hoopt hij niet daadwerkelijk op incidenten bij zijn concurrenten om zelf voordeel te behalen.

"Uiteraard wens ik niemand zoiets toe. Dat zou niet correct zijn. Je wilt winnen op eigen kracht en niet doordat anderen elkaar uit de wedstrijd rijden", stelde Verstappen. Daarmee verwees hij indirect naar de huidige Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli, die hij ondanks de luchtige opmerking niets wil misgunnen.

Toch blijft Barcelona voor Verstappen een plek vol bijzondere herinneringen. Het circuit markeerde immers het begin van een carrière die inmiddels vier wereldtitels en tientallen Grand Prix-zeges heeft opgeleverd.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.416

"Max Verstappen over Mercedes-situatie: "Hopelijk crashen ze weer!"

Nou weet ik van wie de hordelingen het heeft....die zeggen dat ook weleens.

  • 6
  • 12 jun 2026 - 16:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.414

    "Max Verstappen over Mercedes-situatie: "Hopelijk crashen ze weer!"

    Nou weet ik van wie de hordelingen het heeft....die zeggen dat ook weleens.

    • + 6
    • 12 jun 2026 - 16:19
    • Sander

      Posts: 1.769

      Alleen die nuanceren daarna nooit.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 16:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
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1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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