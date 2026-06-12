Voor Max Verstappen roept het raceweekend in Barcelona bijzondere herinneringen op. Tien jaar geleden schreef de Nederlander er geschiedenis door bij zijn debuut voor Red Bull Racing direct zijn eerste Grand Prix-zege te boeken. Nu kijkt de viervoudig wereldkampioen met een glimlach terug op dat legendarische weekend.

De overstap van Verstappen naar Red Bull kwam destijds als een verrassing. Na enkele sterke prestaties bij Toro Rosso werd Daniil Kvyat teruggezet naar het zusterteam, terwijl Verstappen promoveerde naar de hoofdmacht naast Daniel Ricciardo. Alle ogen waren gericht op de jonge Nederlander, die die druk direct wist om te zetten in succes.

Verstappen grapt over herhaling van 2016-scenario

In Barcelona werd Verstappen gevraagd of hij ook in 2026 een vergelijkbaar scenario voor zich ziet. De Nederlander reageerde met een knipoog op een herinnering aan het raceweekend van 2016, toen vooraf werd gespeculeerd over een mogelijke clash tussen de Mercedes-coureurs.

"Als je dat scenario opnieuw voorspelt, dan houd ik me aanbevolen", grapte Verstappen tegenover F1TV. De Red Bull-coureur verwees daarmee naar de inmiddels iconische openingsfase van de race, waarin de beide Mercedessen elkaar uitschakelden en de deur openzetten voor zijn historische overwinning.

Verstappen wil concurrenten niets misgunnen

Hoewel Verstappen de grap graag maakte, wilde hij zijn woorden direct nuanceren. Volgens de Nederlander hoopt hij niet daadwerkelijk op incidenten bij zijn concurrenten om zelf voordeel te behalen.

"Uiteraard wens ik niemand zoiets toe. Dat zou niet correct zijn. Je wilt winnen op eigen kracht en niet doordat anderen elkaar uit de wedstrijd rijden", stelde Verstappen. Daarmee verwees hij indirect naar de huidige Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli, die hij ondanks de luchtige opmerking niets wil misgunnen.

Toch blijft Barcelona voor Verstappen een plek vol bijzondere herinneringen. Het circuit markeerde immers het begin van een carrière die inmiddels vier wereldtitels en tientallen Grand Prix-zeges heeft opgeleverd.