De Grand Prix van Barcelona is een feit. Op het Catalaanse circuit ging de zege naar Lewis Hamilton, terwijl George Russell achter hem als tweede werd geklasseerd. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door Lando Norris.

In de Spaanse bloedhitte hadden de topteams voor verschillende strategieën gekozen bij de start. Polesitter George Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli startten op de mediumbanden, terwijl Lewis Hamilton en Max Verstappen de aanval kozen met de zachte banden. Het was voorafgaand aan de race de verwachting dat er veel pitstops zouden zijn, dus de strategie was belangrijker dan in de afgelopen races.

Bij de start kwam Russell goed weg en wist hij bij het ingaan van de eerste bocht zijn positie te behouden. Hetzelfde gold voor Hamilton en Antonelli, terwijl Verstappen eindelijk een goede start had. De viervoudig wereldkampioen opende in zijn Red Bull de aanval op Lando Norris, maar moest het uiteindelijk doen met de vijfde plaats na de eerste paar rondjes. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar had op zijn beurt een verschrikkelijke start, en hij viel terug naar de veertiende plaats.

De rol van de strategie

Al snel werd duidelijk dat de race vooral draaide om de strategie. Verstappen, op de zachte banden, zag de Ferrari van Charles Leclerc, die was gestart op de mediums, steeds groter worden in zijn spiegels. Hij meldde het team dat hij worstelde met zijn rubber, maar toch was hij niet de eerste coureur die een pitstop maakte.

Hamilton naar binnen

Ferrari-coureur Hamilton opende het bal, en wisselde zijn banden voor een vers setje harde banden. Bij Mercedes moesten ze wel reageren, want een rondje later kwam ook Russell naar binnen. De Brit kreeg ook nieuwe harde banden, terwijl Verstappen in diezelfde ronde stopte en nieuwe mediums kreeg van Red Bull.

Antonelli en Leclerc leken te kunnen gaan aanvallen, maar ook zij maakten al snel hun pitstop. Russell lag hierdoor nog steeds aan kop, al was zijn voorsprong op Hamilton wel wat kleiner geworden. Op dat moment reden er nog maar twintig coureurs op de baan, want achterblijvers Valtteri Bottas en Lance Stroll hadden hun auto's al met problemen in de pits geparkeerd.

Ferrari speelt het tactische spelletje

Na de eerste serie pitstops ontstond er een redelijke saaie fase van de race, waarin Russell het steeds lastiger begon te krijgen. In zijn spiegels zag hij namelijk Hamilton en Antonelli naderen, en er moest iets gaan gebeuren. Hamilton en Ferrari gokten daarna als eersten, en ze trapten de tweede reeks pitstops af.

Hamilton kende een feilloze pitstop, en wist zich knap te handhaven. Als vanouds reed hij razendsnelle rondjes, terwijl Russell vooraan het veld nog moest stoppen en met Antonelli moest vechten. De jonge Italiaan werd door Mercedes gewaarschuwd voor track limits, maar toen ze Russell eenmaal naar binnen hadden gehaald, lag Hamilton aan kop.

Dé kans voor Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen werd aangespoord door zijn team, en toen Fernando Alonso een Virtual Safety Car veroorzaakte, greep hij zijn kans. Hamilton maakte snel een pitstop, verloor amper tijd en kon zo aan kop blijven. Ook Max Verstappen maakte een pitstop onder de VSC, en bij Mercedes liepen ze tegen een achterstand aan.

Heel even was er hoop voor de Duitse renstal, want de stewards keken naar een mogelijke overtreding onder de gele vlaggen. Dit kreeg echter geen vervolg, en Hamilton kon verder gaan met zijn jacht op zijn eerste zege sinds de Belgische Grand Prix in 2024.

Russell onder druk

Terwijl Hamilton zijn voorsprong bleef uitbouwen, had Russell het zwaar. Hij reed rond op de tweede plaats, maar voelde de hete adem van zijn teamgenoot Antonelli in zijn nek. De Italiaan wilde de aanval gaan openen, terwijl Lando Norris zich ook meldde aan de staart van de Zilverpijlen.

Russell werd opgedragen om sneller te gaan, terwijl Antonelli op zijn tellen moest passen met de track limits. Als hij nog één keer over het witte lijntje zou gaan, zou hij een tijdstraf krijgen.

Hoe ging het met Verstappen?

Ver achter de strijdende coureurs, reed Max Verstappen rond in niemandsland. Hij had op hetzelfde moment als Hamilton een pitstop gemaakt, maar dat had hem nauwelijks iets opgeleverd. Hij had een enorme achterstand op de drie auto's voor zijn neus, terwijl Charles Leclerc achter hem niet in de buurt kwam.

Gigantische chaos

Voor Russell werd het een pijnlijke middag, want in de 61ste ronde opende Antonelli de aanval. Hij pakte zijn teamgenoot in de eerste bochtencombinaties, en dat zorgde voor extra frustraties bij Russell. Maar al snel werd duidelijk dat niet Russell, máár Antonelli de verliezer van de dag werd. Uit het niets viel de Italiaan stil, en moest hij zijn auto naast de baan parkeren. Op precies hetzelfde moment ging het mis voor Charles Leclerc, die ook door het grind schoot. Hij moest zijn auto naar binnen brengen, en ineens veranderde het plaatje.

Hamilton mag eindelijk juichen

Ineens stond alles op zijn kop, en leek iedereen zich zorgen te maken. Met al zijn ervaring in zijn vingers hield Hamilton zichzelf onder controle, en won hij eindelijk weer een race. Na jaren vol pijn, verdriet en tegenslagen kwam het weer goed in Spanje. Net als Michael Schumacher wint Hamilton zijn eerste race in het scharlakenrood in Spanje op het circuit van Barcelona.

Eindelijk kon de Tifosi weer juichen, en eindelijk stond Hamilton weer op het hoogste treetje. Het werd een feestelijke dag in Barcelona, waar Verstappen door de chaos nog vierde werd.