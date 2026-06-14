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Uitslag Grand Prix van Barcelona: Emotionele Hamilton wint eindelijk weer na drama Antonelli, Verstappen vierde

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<b> Uitslag Grand Prix van Barcelona: </b> Emotionele Hamilton wint eindelijk weer na drama Antonelli, Verstappen vierde

De Grand Prix van Barcelona is een feit. Op het Catalaanse circuit ging de zege naar Lewis Hamilton, terwijl George Russell achter hem als tweede werd geklasseerd. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door Lando Norris.

In de Spaanse bloedhitte hadden de topteams voor verschillende strategieën gekozen bij de start. Polesitter George Russell en zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli startten op de mediumbanden, terwijl Lewis Hamilton en Max Verstappen de aanval kozen met de zachte banden. Het was voorafgaand aan de race de verwachting dat er veel pitstops zouden zijn, dus de strategie was belangrijker dan in de afgelopen races.

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3 jun
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2 jun

Bij de start kwam Russell goed weg en wist hij bij het ingaan van de eerste bocht zijn positie te behouden. Hetzelfde gold voor Hamilton en Antonelli, terwijl Verstappen eindelijk een goede start had. De viervoudig wereldkampioen opende in zijn Red Bull de aanval op Lando Norris, maar moest het uiteindelijk doen met de vijfde plaats na de eerste paar rondjes. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar had op zijn beurt een verschrikkelijke start, en hij viel terug naar de veertiende plaats. 

De rol van de strategie

Al snel werd duidelijk dat de race vooral draaide om de strategie. Verstappen, op de zachte banden, zag de Ferrari van Charles Leclerc, die was gestart op de mediums, steeds groter worden in zijn spiegels. Hij meldde het team dat hij worstelde met zijn rubber, maar toch was hij niet de eerste coureur die een pitstop maakte.

Hamilton naar binnen

Ferrari-coureur Hamilton opende het bal, en wisselde zijn banden voor een vers setje harde banden. Bij Mercedes moesten ze wel reageren, want een rondje later kwam ook Russell naar binnen. De Brit kreeg ook nieuwe harde banden, terwijl Verstappen in diezelfde ronde stopte en nieuwe mediums kreeg van Red Bull.

Antonelli en Leclerc leken te kunnen gaan aanvallen, maar ook zij maakten al snel hun pitstop. Russell lag hierdoor nog steeds aan kop, al was zijn voorsprong op Hamilton wel wat kleiner geworden. Op dat moment reden er nog maar twintig coureurs op de baan, want achterblijvers Valtteri Bottas en Lance Stroll hadden hun auto's al met problemen in de pits geparkeerd.

Ferrari speelt het tactische spelletje

Na de eerste serie pitstops ontstond er een redelijke saaie fase van de race, waarin Russell het steeds lastiger begon te krijgen. In zijn spiegels zag hij namelijk Hamilton en Antonelli naderen, en er moest iets gaan gebeuren. Hamilton en Ferrari gokten daarna als eersten, en ze trapten de tweede reeks pitstops af.

Hamilton kende een feilloze pitstop, en wist zich knap te handhaven. Als vanouds reed hij razendsnelle rondjes, terwijl Russell vooraan het veld nog moest stoppen en met Antonelli moest vechten. De jonge Italiaan werd door Mercedes gewaarschuwd voor track limits, maar toen ze Russell eenmaal naar binnen hadden gehaald, lag Hamilton aan kop.

Dé kans voor Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen werd aangespoord door zijn team, en toen Fernando Alonso een Virtual Safety Car veroorzaakte, greep hij zijn kans. Hamilton maakte snel een pitstop, verloor amper tijd en kon zo aan kop blijven. Ook Max Verstappen maakte een pitstop onder de VSC, en bij Mercedes liepen ze tegen een achterstand aan.

Heel even was er hoop voor de Duitse renstal, want de stewards keken naar een mogelijke overtreding onder de gele vlaggen. Dit kreeg echter geen vervolg, en Hamilton kon verder gaan met zijn jacht op zijn eerste zege sinds de Belgische Grand Prix in 2024.

Russell onder druk

Terwijl Hamilton zijn voorsprong bleef uitbouwen, had Russell het zwaar. Hij reed rond op de tweede plaats, maar voelde de hete adem van zijn teamgenoot Antonelli in zijn nek. De Italiaan wilde de aanval gaan openen, terwijl Lando Norris zich ook meldde aan de staart van de Zilverpijlen.

Russell werd opgedragen om sneller te gaan, terwijl Antonelli op zijn tellen moest passen met de track limits. Als hij nog één keer over het witte lijntje zou gaan, zou hij een tijdstraf krijgen.

Hoe ging het met Verstappen?

Ver achter de strijdende coureurs, reed Max Verstappen rond in niemandsland. Hij had op hetzelfde moment als Hamilton een pitstop gemaakt, maar dat had hem nauwelijks iets opgeleverd. Hij had een enorme achterstand op de drie auto's voor zijn neus, terwijl Charles Leclerc achter hem niet in de buurt kwam.

Gigantische chaos

Voor Russell werd het een pijnlijke middag, want in de 61ste ronde opende Antonelli de aanval. Hij pakte zijn teamgenoot in de eerste bochtencombinaties, en dat zorgde voor extra frustraties bij Russell. Maar al snel werd duidelijk dat niet Russell, máár Antonelli de verliezer van de dag werd. Uit het niets viel de Italiaan stil, en moest hij zijn auto naast de baan parkeren. Op precies hetzelfde moment ging het mis voor Charles Leclerc, die ook door het grind schoot. Hij moest zijn auto naar binnen brengen, en ineens veranderde het plaatje.

Hamilton mag eindelijk juichen

Ineens stond alles op zijn kop, en leek iedereen zich zorgen te maken. Met al zijn ervaring in zijn vingers hield Hamilton zichzelf onder controle, en won hij eindelijk weer een race. Na jaren vol pijn, verdriet en tegenslagen kwam het weer goed in Spanje. Net als Michael Schumacher wint Hamilton zijn eerste race in het scharlakenrood in Spanje op het circuit van Barcelona.

Eindelijk kon de Tifosi weer juichen, en eindelijk stond Hamilton weer op het hoogste treetje. Het werd een feestelijke dag in Barcelona, waar Verstappen door de chaos nog vierde werd.

F1Grand Prix Spanje - Race

ES Circuit de Catalunya - 14 juni 2026

Snelle Eddy

Posts: 5.886

GOAT!!!

  • 28
  • 14 jun 2026 - 16:36
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (81)

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  • Snelle Eddy

    Posts: 5.886

    GOAT!!!

    • + 28
    • 14 jun 2026 - 16:36
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.367

      Nee msc en senna zijn vele malen beter dan Hmailton.

      • + 6
      • 14 jun 2026 - 16:42
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.420

      Nyck. Dit waren gewoon qualifying laps van Lewis ala MSC. Bizar knap dit, op deze leeftijd, met de struggles die er waren.

      • + 20
      • 14 jun 2026 - 16:50
    • Larry Perkins

      Posts: 65.766

      🟥🔴🛣️🥳🟥🔴🛣️🥳🟥🔴🛣️🥳🟥🔴🛣️🥳🟥

      Schitterende scharlakenrode Ferrari-overwinning
      LEWIS HAMILTON! Gefeliciteerd Tifosi!
      F E S T A – D I – S T R A D A !

      🟥🔴🛣️🥳🟥🔴🛣️🥳🟥🔴🛣️🥳🟥🔴🛣️🥳🟥


      * 🟥 = scharlaken, 🔴 = rood, 🛣️ = straat, 🥳 = feest

      • + 14
      • 14 jun 2026 - 16:51
    • mr.Monza

      Posts: 10.066

      Amico, wat maken we mee.
      Grande Luigi, grande !

      • + 18
      • 14 jun 2026 - 16:52
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.367

      Ik vind hamilton sws in de top 5 horen maar daar boven staan deze 2 en ik vind verstappen ook gewoon nog beter dan Hamilton als je niet alleen kijkt naar de f1. Ik zou hamilton wel eens willen zien op de nordschleiffe of lemans. Daar komen de echt goede rijders boven drijven.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 16:52
    • Golf-GTI

      Posts: 1.808

      Gefeliciteerd Ferrari, Lewis en mr. Monza en overige fans!

      • + 9
      • 14 jun 2026 - 16:54
    • mr.Monza

      Posts: 10.066

      @Golf,
      Grazie mille !

      • + 6
      • 14 jun 2026 - 16:57
    • SennaS

      Posts: 12.216

      Pijnlijke ontwikkelingen voor goat hater NyckVrieskast.
      Die vindt alle wk’s beter dan Lewis.

      • + 20
      • 14 jun 2026 - 16:57
    • SennaS

      Posts: 12.216

      Haha en Norschleiffe, daar gaan de aller grootsten nooit rijden, daar kijkt geen hond naar.

      • + 12
      • 14 jun 2026 - 16:59
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.886

      Che vittoria magnifica, amico!

      Ik trek er een paar open! En Charles moet aan de bak. Wouldn't bet against Hamilton als het om WK's gaat..

      • + 7
      • 14 jun 2026 - 17:10
    • WickieDeViking

      Posts: 1.197

      Hele knappe overwinning van Lewis, ookal had hij wat geluk met de VSC. Maar je kunt ook overdrijven MS.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:53
    • nr 76

      Posts: 7.527

      Dit was gewoon een masterclass van Lewis, bovendien strategisch van Ferrari heel erg sterk, en ook een beetje geluk met de VSC, maar zonder had hij die ook gewonnen.
      Laatig om Charles zo te.zien struggelen, Kimi..... ja, zonde. Maar af en foe valt er blijkbaar een Mercedes uit dit seizoen..

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 18:09
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.420

    Mamma Mia! Dit is vintage Lewis Hamilton, get in there! Hahaha wat vet! En dan mag Ferrari ook nog een ADUO krijgen, dit seizoen is verre van gedaan.
    Oke, de VSC hielp maar daarna gewoon zo dominant weg rijden, damn.

    Wat tergend zonde op het eind voor Kimi en ook Charles. Kimi was echt on fire weer, Charles not so much.

    • + 19
    • 14 jun 2026 - 16:36
    • red slow

      Posts: 3.336

      Ja Hamilton heeft de mogelijkheid wat Verstappen vorig jaar had. Het seizoen is nog niet afgelopen. Vooral betrouwbaarheid gaat een key factor worden dit seizoen.

      Verder verdient gewonnen. Kimi liet ook netjes zien dat hij nog steeds de snellere is van de twee Mercedes rijders.

      Had het wel willen zien als Kimi voor had gelegen hoe makkelijk of moeilijk Hamilton weg zou kunnen rijden

      • + 7
      • 14 jun 2026 - 16:40
  • GetInThereLewis

    Posts: 1.041

    YESSSSS!!!!

    • + 7
    • 14 jun 2026 - 16:37
  • Dale U

    Posts: 1.953

    Het is Guus gegund.

    • + 2
    • 14 jun 2026 - 16:37
  • dutchiceman

    Posts: 5.634

    Ik weet 2 mensen die ontzettend zuur zijn:
    Russell en Leclerc.
    Die worden compleet om de oren gereden door hun teamgenoot.

    • + 13
    • 14 jun 2026 - 16:37
    • rwinn2893

      Posts: 210

      Voor leclerc niets nieuws die wordt al jarenlang genaaid door zn team

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 16:44
    • SennaS

      Posts: 12.216

      Rwinn,
      Bedoel je dat ferrari de auto van Leclerc laat crashen?

      • + 9
      • 14 jun 2026 - 16:48
    • SennaS

      Posts: 12.216

      Leclerc komt wel weer terug want hij is niet voor niks gezien als kroonprins.
      Dus niet getreurd. Het is nu even Lewis zijn momentje.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 16:55
    • hupholland

      Posts: 9.990

      Russell had vandaag weer de mindere racepace idd, maar al met al loopt hij toch 18 punten in en was hij gisteren ook duidelijk sneller. Waarom zou je dan zuur zijn? Leclerc zal het wel ff zwaar hebben, maar misschien ook wel een goede wake up call voor hem en hij weet dat hij dit ook kan. Misschien niet op deze baan, maar die komt ook wel weer bovendrijven.
      Mooie overwinning voor Lewis, opmerkelijk goede laatste stint, voor de VSC leek het toch lastig te gaan worden. Toch denk ik achteraf dat hij zonder VSC ook gewonnen had. Toch was het daarvoor minder overtuigend. Wel of geen verkeer maakte misschien ook wel een groot verschil.

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 16:57
    • Larry Perkins

      Posts: 65.766

      Charles heeft niet de remmen van Lewis nodig, nee Charles heeft de Kim van Lewis nodig...

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:08
    • snailer

      Posts: 33.382

      "Bedoel je dat ferrari de auto van Leclerc laat crashen"

      De auto crashte niet. Stuurbekrachtiging schee er mee uit in de bocht.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 17:51
    • WickieDeViking

      Posts: 1.197

      ClownS laat weer zien hoe biased en dom hij is. Ik heb geen crash van Charles gezien vanmiddag. En ik denk de rest van de wereld ook niet.

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 17:54
  • TylaHunter

    Posts: 10.749

    Gegund! Goede strategie. Lekker aanvallend, dus vind ik altijd mooier om te zien dan een bandensparing race.

    • + 7
    • 14 jun 2026 - 16:38
  • Bertrand Gachot

    Posts: 861

    Alleen maar terechte winnaars vandaag: Nyck, Lewis is straks uiteraard Japan!

    • + 5
    • 14 jun 2026 - 16:38
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.367

      En hopelijk curaçao

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 16:45
    • Bertrand Gachot

      Posts: 861

      Uiteraard DICK is ook een GOAT

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 16:56
    • Larry Perkins

      Posts: 65.766

      Is België gekwalificeerd voor het WK 2026?

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 17:13
    • Bertrand Gachot

      Posts: 861

      @Larry geen idee, in Baskenland zijn we in ieder geval traditiegetrouw voor Frankrijk “ allez les blues”

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 17:58
  • Snork

    Posts: 22.640

    Geweldig gereden door Lewis!
    Antonelli liet zien dat hij Russell de baas is, reed met schade aan voorvleugel alsnog sneller. Maar de pech van Russell in Canada is nu de pech van Kimi.

    • + 13
    • 14 jun 2026 - 16:38
    • Pietje Bell

      Posts: 35.304

      Niets aan toe te voegen, helemaal mee eens.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 16:49
    • Larry Perkins

      Posts: 65.766

      Ook niets aan toe te voegen, behalve hahahahaha...

      ... tsjoe!

      "Gezondheid!"

      Dank je!

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 17:16
    • WickieDeViking

      Posts: 1.197

      Het heft zich nu tegen elkaar op. Maar Kimi was veel sneller dan George.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:55
  • Rode Stier 33

    Posts: 977

    Duidelijk dat ook de nr1 status bij Ferrari duidelijk
    Is! Klasse Lewis! En enorm sneu voor Kimi, die zijn teamgenoot alweer aftroefde. Ook daar is de nr1 status duidelijk!

    • + 4
    • 14 jun 2026 - 16:38
  • Smock

    Posts: 336

    Vermakelijke race! Gaaf dat Hamilton weer eens een race wint en mooi om te zien dat McLaren, Ferrari en Mercedes in de races echt wel dicht bij elkaar liggen!

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 16:38
  • Joseph1000

    Posts: 307

    Toch wel mooie race gereden door Hamilton.
    Goede snelheid en beetje mazzel met sc maar
    draait een goed seizoen nu.

    • + 1
    • 14 jun 2026 - 16:38
  • Snorremans

    Posts: 293

    Nu alleen nog wachten op de great crow bs...

    Maar goed wel strak gereden van hem en het team. Russell ook gelijk weer op zijn plekje gezet.

    • + 5
    • 14 jun 2026 - 16:38
  • misstappen

    Posts: 3.582

    Ik heb een hoop commentaar op Hamilton gehad, te oud etc. Mocht de vent eigenlijk totaal niet. Maar vandaag een diep buiging. Nooit gedacht dat hij nog zou winnen en gewoon mee doet aan het kampioenschap.. chapeau

    • + 17
    • 14 jun 2026 - 16:39
    • zoefroef

      Posts: 1.737

      Hier idem , nooit verwacht dat Charles het zou afleggen, al vond ik Charles al nooit wk materiaal te veel.crashes.

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 17:00
    • WickieDeViking

      Posts: 1.197

      Ik moet Lewis als persoon ook niet, maar hij rijdt dit jaar gewoon heel goed en nu ondanks een beetje geluk met de VSC, reed hij gewoon weg bij Russel. Knap en verdiend.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 17:57
  • ChrisFerrari15

    Posts: 498

    Wat een geweldige race heeft Lewis gereden. Petje af zeg!

    • + 9
    • 14 jun 2026 - 16:39
  • F1 bekijker

    Posts: 383

    Hammer time......

    • + 8
    • 14 jun 2026 - 16:40
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.456

    Lewis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • + 12
    • 14 jun 2026 - 16:40
  • Snelrondje

    Posts: 9.101

    Mooie race en verdiende overwinning voor Lewis en Ferrari. Pech voor Kimi die desondanks liet zien waarom hij het kampioenschap leidt. Russell gecompenseerd voor het laatste verlies.

    • + 7
    • 14 jun 2026 - 16:40
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.367

    Pff wat een saaie race. Weinig inhaal acties op de baan. Super saai dit. Ben blij dat barcelona verdwijnt voor 2 jaar van de kalander. Gefeli voor de hamilton fans. Ik denk wel hoe kan een 40+jarige nog een race winnen in de f1, de koningsklasse van de sport, vind ik wel beschamend eigenlijk. Eigenlijk zie dat alleen in de indycar. Normaal f1 nooit. Erg beschamend dit voor de sport.

    • + 4
    • 14 jun 2026 - 16:41
    • rwinn2893

      Posts: 210

      Omdat het met deze regels het ook niet meer om talent gaat.

      • + 8
      • 14 jun 2026 - 16:45
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.367

      Dat is te zien normaal hou je het niet vol kwa uithoudingsvermogen/conditie enz. Maar blijkbaar met deze mario kart auto’s kan een 40+ jarige nog winnen. Pas op dadelijk springt montoya in de auto.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 16:47
    • Jort Zolder

      Posts: 29

      @Nick.

      Ik zou er een vermogen voor over hebben gehad om live te aanschouwen met hoeveel pijn en frustratie jij zojuist Lewis over de finish zag komen.

      • + 15
      • 14 jun 2026 - 17:06
    • SennaS

      Posts: 12.216

      nyck, hij wint omdat hij een goat is en niet eens de snelste motor nodig heeft.
      En moet je nagaan wat hij had gedaan als hij de leeftijd han van jou idool.
      Kun je toch ook een beetje respect voor opbrengen tussen de haatgevoelens door.
      En anders zou ik je adviseren je bezig te houden met jou eigen idool.

      • + 8
      • 14 jun 2026 - 17:11
    • SennaS

      Posts: 12.216

      Rwinn,
      Talent is ook: adopteren van nieuwe regels. Dezelfde regels voor iedereen.
      Lewis kon bv minder omgaan met de groundeffect auto’s.
      Toen hoorde ik hem ook niet elke dag janken en dreigen.

      • + 5
      • 14 jun 2026 - 17:14
    • WickieDeViking

      Posts: 1.197

      Kijk, domme ClownS, hij is niet de goat en het heeft wel degelijks met de auto's te maken een klein beetje geluk met de VSC. Dus doe nu gewoon eens niet zo achterlijk. Dat terzijde, heeft Lewis wel degelijk gewoon een sterke race en ook ondanks de VSC, toch weg kunnen rijden bij George.

      Kijk zo kan het ook. Eerlijk benoemen hoe het feitelijk is, maar ook respect tonen en toegeven wanneer iemand een goede prestatie levert. Kun je misschien zelfs ook eens doen als het om andere rijders dan Lewis gaat.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 18:00
  • DutchTifosi

    Posts: 2.866

    JA! JA! JA! JA! GOD SAVE THE KING!!!

    Megadrive Lewis!

    • + 11
    • 14 jun 2026 - 16:41
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.432

    Vriend 2de, maar wordt om z'n oren gereden door Kimi.
    Als vriend nog aanspraak wil maken op de titel zal hij toch wat harder moeten gaan.

    • + 6
    • 14 jun 2026 - 16:43
    • zoefroef

      Posts: 1.737

      Die maakt geen aanspraak meer, wordt door oudjes en jonkies om de oren gereden.
      Wel bijzonder dat de merc motor na even opjagen de geest geeft, net of deze niet tegen dat beetje extra bestand is.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:07
  • SEN1

    Posts: 2.779

    Antonelli 😰

    Hamilton 👏

    • + 6
    • 14 jun 2026 - 16:44
  • SennaS

    Posts: 12.216

    De oude meester geeft rijles aan de jonge garde. Forza Ferrari. The goat still rise. Weer een record op zijn naam (samen met schumi meeste overwinningen op dit circuit)
    De snelste man vandaag (ondanks vsc) heeft de overwinning afgedwongen en dat niet eens in een raketmotor zoals van RBR.
    Beetje pijnlijk voor zijn haters die hem afgeschreven hadden en alles toedichten aan een ooit een raketmotor.
    106 overwinningen, ongelofelijk.
    George weer pech met een sc (vsc) maar Lewis had desondanks gewonnen gelet op zijn pace.
    Kimi pech en laat zien uit wat voor hout hij gesneden is.
    Hopelijk houdt Lewis en Ferrari dit vol en kunnen ze het wk spannend maken na meer updates en motor tokens.

    • + 16
    • 14 jun 2026 - 16:47
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.367

      Welke raketmotor van rb? De meest dominante auto uit de gescheidenis is de mercedes uit 2019 en niet de raketmotor van rbr. Achja waarom reageer ik hier eigenlijk op. Hup terug je hok in jij.

      • + 5
      • 14 jun 2026 - 16:50
    • misstappen

      Posts: 3.582

      Rare zure reageerder ben je toch. Waarom anderen afzeiken. En raketmotor.. man man man sneu figuur

      • + 11
      • 14 jun 2026 - 16:50
    • SennaS

      Posts: 12.216

      Dat werd destijds van de mercedes gesuggereerd en van rbr is door fia feitelijk bewezen.
      Mag toch gezegd worden als compliment aan rbr, die een mega motor gebouwd hebben in hun 1e jaar.

      • + 9
      • 14 jun 2026 - 16:52
    • WickieDeViking

      Posts: 1.197

      Je bent zo dommmmmmmmmmmmmmmm, keer op keer.

      RBR heeft, zoals het nu lijkt, de beste ICE. Maar een Power Unit bestaat uit meer dan de ICE, domme ClownS.

      Het kan zelfs zo zijn dat de ICE's van Mercedes en Ferrari echt maar heeeeeeeeeeeeeel minimaal minder sterk zijn dan die van RBR, bijna verwaarloosbaar zelfs, maar dat de elektrische componenten juist beresterk zijn van Mercedes en Ferrari. En daardoor dus als gehele PU veel beter zijn dan die van RBR.

      Maar ja, dat kun jij natuurlijk niet in je domme clownskoppe niet bedenken, want dan stemt dat niet meer overeen met je vooringenomen zielige gedrag richting RBR.

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 18:03
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.572

    Lewis zeer goed. Al was er hulp met die Virtual safety car. Anders had hij misschien ook kunnen winnen maar dan was het veel moeilijker geweest.

    Jammer voor Antonelli net als hij Russell voorbij is geeft zijn auto de geest.

    Red Bull blijft het vierde team helaas misschien dat Oostenrijk wat beter gaat als ze wat overgewicht kwijt zijn.

    • + 3
    • 14 jun 2026 - 16:48
    • SennaS

      Posts: 12.216

      Dat was de aankondiging van de motor, even pieken en dan plof

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 16:50
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.367

      Senna jij bent echt zielig. Pfff ga lekker de overwinning vieren ipv mensen nog een sneer geven, zo zielig en laag.

      • + 4
      • 14 jun 2026 - 16:55
    • Stillewerise

      Posts: 82

      Sennas. Motor wast de batterij🤡

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 16:59
    • hupholland

      Posts: 9.990

      het zag er op dat moment helemaal niet naar uit, hij was ook vrij snel door de mediums heen en precies toen kwam die VSC. Maar gezien zn pace in de laatste stint had het zonder VSC ook moeten kunnen. Qua tijd zeker. Mercedes had ook moeite met de Ferrari strategie en niet de snelste rijder voor op. Norris kon ook verrassend goed mee en leek op dat moment zelfs een bedreiging voor Lewis zn podiumplek. Maar vandaag moest het gewoon zo zijn en je kunt niet zeggen dat het onterecht was.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:01
    • snailer

      Posts: 33.382

      Het is absoluut onbelangrijk. Ik kijk heel mijn leven F1. Lange tijd is het zo geweest dat de helft van de races werden gewonnen door te profiteren van omstandigheden.

      Zonder te hebben gekeken en gebaseerd op wat ik las heeft Hamilton kunnen profiteren. Grote rijders brengen zichzelf vaak in die positie. Hamilton heeft echt vaker geprofiteerd van dit soort omstandigheden. En als iets vaker gebeurt bij Hamilton dan bij anderen, dan is het geen geluk meer. Deze dingen gebeuren nu eenmaal in F1.

      Wat Antonelli betreft. Gebeurde niet precies het zelfde met Russell in Canada? Alleen ging het toen om de overwinning. Hier om P2. Je kan nog steeds zeggen dat Antonelli net een tandje meer geluk heeft tot nu toe. Zeker als je die race meetelt waar Russell rond reed met een issue. Of met een slecht getimede safety car waardoor Antonelli won.

      De meeste seizoenen wordt pech en geluk tegen elkaar weggestreept.

      Maar op he tmoment is Hamilton zijn geluk aan het afdwingen. Vandaag op de baan gestampt. Vanavond mag hij nog effe gaan stampen samen met Kim.

      • + 3
      • 14 jun 2026 - 17:31
  • The Wolf

    Posts: 1.003

    Yes! Eindelijk weer ns Ferrari. Knappe race van Lewis die weer helemaal terug is.

    • + 4
    • 14 jun 2026 - 16:52
  • snailer

    Posts: 33.382

    Gefeliciteerd aan Hamilto, zijn fans, Ferrari... en uiteraard de Ferrari fans.

    Die overwinning zat er al een tijdje aan te komen. Voor het seizoen zou ik hebben gezegd: Als er een Ferrari overwinning komt, dan toch zeker Leclerc....

    Hoe mis kan ik het hebben gedacht. Maar wat is er aan de hand? VOlgens mij reed hij een aantal rondes voor het eind nog p4? Toch niet weer gecrasht?

    • + 4
    • 14 jun 2026 - 17:00
    • The Wolf

      Posts: 1.003

      Leclerc de kroonprins heeft jaren de kans gehad, maar niet (genoeg) geleverd. Bij vlagen goed, maar nu Lewis zn draai gevonden heeft en het team meer naar zn hand heeft gezet gaat het nog een zwaar jaar voor Charles worden. En terecht, met alleen talent ben je er nog niet..

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:06
    • The Wolf

      Posts: 1.003

      Trwns in eindfase nog door grindbak en toen naar binnen en uitval

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 17:08
    • snailer

      Posts: 33.382

      Dat klopt. Je bent geen grote rijder alleen gebaseerd op snelheid. Daar komt echt veel meer bij kijken.

      Heb even opgezocht wat er met Leclerc gebeurde. Wat is zag was het een issue met de stuurbekrachtiging. Dus niet zijn fout deze keer.

      • + 2
      • 14 jun 2026 - 17:17
    • The Wolf

      Posts: 1.003

      Ja maar dat was het in Monaco ook niet, Leclerc pakt er zn smoezenboekje bij 😆

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 17:19
    • snailer

      Posts: 33.382

      Helaas als fan van Leclerc realiseer ik me al vanaf 2022 dat hij niet bij de groten der F1 aarde gaat horen.

      Leclerc is de prospect (Hang-around) van de goat kudde. Niet meer dan dat. Helaas.

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:35
  • Danimal5981

    Posts: 685

    Tifosi is meervoud: 'Eindelijk konden WE weer juichen.' Grande Lewis! Forza Ferrari!

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 17:25
  • racepace1

    Posts: 773

    FORZA FERRARI!! andiamo avanti! che gara! per il Lewis e naturalmente per il Grande Ferrari
    Gli aggiornamenti funzionano alla grande!!!
    Ora spero che vediamo continuità!!!! 👍😁💪

    • + 2
    • 14 jun 2026 - 17:26
    • Larry Perkins

      Posts: 65.766

      Voor Lewis:
      GO FERRARI!! On to the next one! What a race! For Lewis and of course for the great Ferrari. The updates work great!! Now let's hope for consistency!!! 👍😁💪

      Voor Fred:
      ALLEZ FERRARI !! Passons au suivant ! Quelle course ! Pour Lewis et bien sûr pour la grande Ferrari. Les mises à jour fonctionnent très bien !! Espérons maintenant de la cohérence !! 👍😁💪

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 17:59
  • Clay Regazzoni

    Posts: 1.248

    Nyck de Vries heeft vandaag de 24 uur van Le Mans gewonnen !!! Laatste Nederlandse overwinning was van Jan Lammers in 1988 !

    • + 2
    • 14 jun 2026 - 18:16
  • Kubica

    Posts: 5.745

    Benieuwd hoe het was geeindigd als Mercedes Kimi voor had laten gaan. Al met al, knappe overwinning van Lewis en Ferrari dat een keer goed zat met de strategie.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 18:53

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Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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