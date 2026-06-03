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FIA roept Verstappen direct op in Monaco

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FIA roept Verstappen direct op in Monaco

Max Verstappen moet zich morgen melden op de persconferentie van de FIA in Monaco. De Red Bull-coureur zal in zijn woonplaats verschijnen in de perszaal, waar hij naar verwachting veelvuldig aan het woord zal komen. Verstappen liet in Canada immers weer doorschemeren dat hij met F1-pensioen gaat als de motorregels niet worden aangepast.

Verstappen hoefde zich in de afgelopen raceweekenden niet te melden op de persconferenties van de FIA. De Limburgse coureur werd simpelweg niet opgeroepen, en beperkte zich op de mediadagen tot eigen perssessies in het onderkomen van Red Bull. Morgen staat de traditionele mediadag weer op het programma, en Verstappen mag zich daar bij de internationale media uitspreken over de gang van zaken bij zijn team en in de sport.

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Met wie moet Verstappen naar de perszaal?

Verstappen hoeft zich echter niet te haasten, want de FIA trommelt eerst drie andere coureurs op voor een persmoment. Om 14:30 worden de persconferenties afgetrapt door regerend wereldkampioen Lando Norris, Ferrari-coureur en thuisrijder Charles Leclerc én Audi-coureur Gabriel Bortoleto.

Na een halfuur zit de persconferentie van Norris, Leclerc en Bortoleto erop. Om 15:00 is het de beurt aan Verstappen, die op de witte sofa van de FIA gezelschap zal krijgen van Williams-coureur Alexander Albon en Haas-coureur Esteban Ocon. Ook deze persconferentie zal een halfuurtje duren.

Wie moeten zich verder melden?

Op vrijdag staat er tussen de twee vrije trainingen in een volgend persmoment op het programma. Zoals altijd is het op vrijdag de beurt aan vertegenwoordigers van de F1-teams. Alpine-kopstuk Flavio Briatore zal zich dan melden, en hij krijgt ditmaal gezelschap van Cadillac-CEO Dan Towriss en teamvertegenwoordiger van Aston Martin Pedro de la Rosa. Voor De la Rosa en Towriss is het de eerste keer dat ze zich moeten melden bij dit persmoment.

Wat speelt er bij Aston Martin?

Het feit dat De la Rosa naar voren wordt geschoven, is opvallend. De Spaanse oud-coureur vervult dit jaar meer mediazaken, terwijl teambaas Adrian Newey veelal op de achtergrond blijft. Newey is daarnaast al maanden afwezig in de paddock, en er gingen zelfs geruchten rond over zijn gezondheid. Het is ook nog maar de vraag of hij aanwezig zal zijn in Monaco.

Verstappen vaker naar de perszaal?

Mogelijk moet Verstappen zich later dit weekend nog een keertje melden in de perszaal. Na afloop van de kwalificatie en de Grand Prix staan er immers weer persmomenten voor de coureurs uit de top drie op het programma.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (6)

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  • F1jos

    Posts: 5.319

    Verstappen vaker naar de perszaal?

    Mogelijk moet Verstappen zich later dit weekend nog een keertje melden in de perszaal. Na afloop van de Grand Prix staan er immers weer persmomenten voor de coureurs uit de top drie op het programma.

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 13:26
  • f(1)orum

    Posts: 10.077

    Ik verwacht dan veel spanning. De sfeer zal dan geladen zijn daar in het zaaltje. Met name de FOM is bang dat Max stroom zal afblazen...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 13:33
    • Larry Perkins

      Posts: 65.444

      Nou zijn de rapen gaar!
      Now the turnips are cooked!
      Maintenant les navets sont cuits!
      Jetzt sind die Rüben gekocht!
      Ora le rape sono cotte!
      Agora os nabos estão cozinhados!
      Ahora los nabos están cocidos!
      さあ、カブが焼けた!
      現在蘿蔔熟了
      Теперь репа готова!

      • + 0
      • 3 jun 2026 - 13:43
  • da_bartman

    Posts: 6.632

    oh ,dit keer geen "links laten liggen"? en is er dit keer ook geen spreke van "negeren"?

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 13:49
  • The Wolf

    Posts: 953

    Had vanochtend na ontbijt ook een persmomentje, was zeker weer niet nieuwswaardig voor gpvandaag? Geeft niet, meld ik het hier alsnog. Heel m'n villeroy en boch gefileerd

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 14:06
  • Larry Perkins

    Posts: 65.444

    Gabi ruilt stiekem met Ocon om bij de persconferentie naast Max te zitten...

    • + 0
    • 3 jun 2026 - 15:19

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

MCGrand Prix van Monaco

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  • Race

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  • Vrije training 2

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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