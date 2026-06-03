Max Verstappen moet zich morgen melden op de persconferentie van de FIA in Monaco. De Red Bull-coureur zal in zijn woonplaats verschijnen in de perszaal, waar hij naar verwachting veelvuldig aan het woord zal komen. Verstappen liet in Canada immers weer doorschemeren dat hij met F1-pensioen gaat als de motorregels niet worden aangepast.

Verstappen hoefde zich in de afgelopen raceweekenden niet te melden op de persconferenties van de FIA. De Limburgse coureur werd simpelweg niet opgeroepen, en beperkte zich op de mediadagen tot eigen perssessies in het onderkomen van Red Bull. Morgen staat de traditionele mediadag weer op het programma, en Verstappen mag zich daar bij de internationale media uitspreken over de gang van zaken bij zijn team en in de sport.

Met wie moet Verstappen naar de perszaal?

Verstappen hoeft zich echter niet te haasten, want de FIA trommelt eerst drie andere coureurs op voor een persmoment. Om 14:30 worden de persconferenties afgetrapt door regerend wereldkampioen Lando Norris, Ferrari-coureur en thuisrijder Charles Leclerc én Audi-coureur Gabriel Bortoleto.

Na een halfuur zit de persconferentie van Norris, Leclerc en Bortoleto erop. Om 15:00 is het de beurt aan Verstappen, die op de witte sofa van de FIA gezelschap zal krijgen van Williams-coureur Alexander Albon en Haas-coureur Esteban Ocon. Ook deze persconferentie zal een halfuurtje duren.

Wie moeten zich verder melden?

Op vrijdag staat er tussen de twee vrije trainingen in een volgend persmoment op het programma. Zoals altijd is het op vrijdag de beurt aan vertegenwoordigers van de F1-teams. Alpine-kopstuk Flavio Briatore zal zich dan melden, en hij krijgt ditmaal gezelschap van Cadillac-CEO Dan Towriss en teamvertegenwoordiger van Aston Martin Pedro de la Rosa. Voor De la Rosa en Towriss is het de eerste keer dat ze zich moeten melden bij dit persmoment.

Wat speelt er bij Aston Martin?

Het feit dat De la Rosa naar voren wordt geschoven, is opvallend. De Spaanse oud-coureur vervult dit jaar meer mediazaken, terwijl teambaas Adrian Newey veelal op de achtergrond blijft. Newey is daarnaast al maanden afwezig in de paddock, en er gingen zelfs geruchten rond over zijn gezondheid. Het is ook nog maar de vraag of hij aanwezig zal zijn in Monaco.

Verstappen vaker naar de perszaal?

Mogelijk moet Verstappen zich later dit weekend nog een keertje melden in de perszaal. Na afloop van de kwalificatie en de Grand Prix staan er immers weer persmomenten voor de coureurs uit de top drie op het programma.