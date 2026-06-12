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Red Bull grijpt in bij auto van Verstappen

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Red Bull grijpt in bij auto van Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft zoals verwacht de motor van Max Verstappen gewisseld. De Oostenrijkse renstal had dit afgelopen weekend in Monaco al aangekondigd, en nu is duidelijk geworden welke onderdelen precies zijn vervangen. Opvallend genoeg zijn er verder weinig veranderingen doorgevoerd.

Verstappen kende vanmiddag een lastige start van het weekend, en kwam in de eerste vrije training niet verder dan de vierde tijd. Verstappen moest veel tijd toegeven op de Mercedes van George Russell, en hij klaagde over de boordradio over problemen met zijn auto. Verstappen viel afgelopen weekend in Monaco stil met motorproblemen, en het team liet al weten dat ze zijn krachtbron gaan vervangen. 

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Wat is er veranderd?

Tijdens de eerste vrije training werd duidelijk welke motoronderdelen ze hebben vervangen. De FIA publiceerde het document over welke teams motoronderdelen hadden vervangen. Red Bull heeft bij de auto van Verstappen de ICE, de turbocharger, het uitlaatsysteem en de PU-ANC hebben vervangen. Het is de hoop voor Red Bull dat er iets gaat veranderen, en ze hopen hiermee stappen te gaan zetten.

Voor Verstappen gaat dit geen problemen opleveren, want hij zit nog ruim binnen de limieten van de motoronderdelen. Hij zal dit weekend dan ook niet tegen een gridstraf aanlopen vanwege het wisselen van motoronderdelen. Iemand die wel moest vrezen voor een gridstraf, was Lando Norris. Bij McLaren hebben ze volgens het FIA-document echter geen motoronderdelen vervangen en Norris krijgt vooralsnog geen gridstraf.

Ook andere teams grijpen in

Bij het team van Audi hebben ze wel ingegrepen, en hebben ze bij zoveel Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto de ICE, de turbocharger, het uitlaatsysteem en de PU-ANC vervangen. Ook bij het team van Cadillac hebben ze een aantal onderdelen vervangen bij de auto's van Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Pérez, die in de eerste training zijn auto afstond aan Colton Herta, krijgt een nieuwe energy store en een nieuwe PU-CE. Daarnaast heeft Haas ook een aantal zaken aangepast bij de krachtbron van Oliver Bearman.

royce

Posts: 133

Dit betreft gewoon het vervangen van onderdelen volgens het reguliere schema. Ik begrijp niet goed dat dit moet worden gebracht als zijn 'Red Bull grijpt in'. Geldt ook voor de andere teams overigens. Norris zit wel op de limiet maar dat betreft zijn batterij.

  • 5
  • 12 jun 2026 - 15:38
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (4)

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  • royce

    Posts: 133

    Dit betreft gewoon het vervangen van onderdelen volgens het reguliere schema. Ik begrijp niet goed dat dit moet worden gebracht als zijn 'Red Bull grijpt in'. Geldt ook voor de andere teams overigens. Norris zit wel op de limiet maar dat betreft zijn batterij.

    • + 5
    • 12 jun 2026 - 15:38
    • Snork

      Posts: 22.632

      Wacht maar tot ze hier snerend en woest aan het fileren gaan, dan wordt er keihard en genadeloos uitgehaald en wordt er alarm geslagen.

      • + 4
      • 12 jun 2026 - 16:55
  • HarryLam

    Posts: 5.511

    Je bent vrij nieuw hier royce, je komt er wel achter hoe het werkt hier...

    • + 4
    • 12 jun 2026 - 16:00
    • schwantz34

      Posts: 42.158

      Die Royce hé? Das zeker gene lamme, Harry!

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 16:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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