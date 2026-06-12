Het team van Red Bull Racing heeft zoals verwacht de motor van Max Verstappen gewisseld. De Oostenrijkse renstal had dit afgelopen weekend in Monaco al aangekondigd, en nu is duidelijk geworden welke onderdelen precies zijn vervangen. Opvallend genoeg zijn er verder weinig veranderingen doorgevoerd.

Verstappen kende vanmiddag een lastige start van het weekend, en kwam in de eerste vrije training niet verder dan de vierde tijd. Verstappen moest veel tijd toegeven op de Mercedes van George Russell, en hij klaagde over de boordradio over problemen met zijn auto. Verstappen viel afgelopen weekend in Monaco stil met motorproblemen, en het team liet al weten dat ze zijn krachtbron gaan vervangen.

Wat is er veranderd?

Tijdens de eerste vrije training werd duidelijk welke motoronderdelen ze hebben vervangen. De FIA publiceerde het document over welke teams motoronderdelen hadden vervangen. Red Bull heeft bij de auto van Verstappen de ICE, de turbocharger, het uitlaatsysteem en de PU-ANC hebben vervangen. Het is de hoop voor Red Bull dat er iets gaat veranderen, en ze hopen hiermee stappen te gaan zetten.

Voor Verstappen gaat dit geen problemen opleveren, want hij zit nog ruim binnen de limieten van de motoronderdelen. Hij zal dit weekend dan ook niet tegen een gridstraf aanlopen vanwege het wisselen van motoronderdelen. Iemand die wel moest vrezen voor een gridstraf, was Lando Norris. Bij McLaren hebben ze volgens het FIA-document echter geen motoronderdelen vervangen en Norris krijgt vooralsnog geen gridstraf.

Ook andere teams grijpen in

Bij het team van Audi hebben ze wel ingegrepen, en hebben ze bij zoveel Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto de ICE, de turbocharger, het uitlaatsysteem en de PU-ANC vervangen. Ook bij het team van Cadillac hebben ze een aantal onderdelen vervangen bij de auto's van Sergio Pérez en Valtteri Bottas. Pérez, die in de eerste training zijn auto afstond aan Colton Herta, krijgt een nieuwe energy store en een nieuwe PU-CE. Daarnaast heeft Haas ook een aantal zaken aangepast bij de krachtbron van Oliver Bearman.