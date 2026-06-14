George Russell is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De Brit startte vanaf pole position en was bijna de gehele race in gevecht met zijn teamgenoot Kimi Antonelli, maar de Italiaan viel in de slotfase van de Grand Prix uit. Door een slimme tactiek van Ferrari verloor hij de eerste plek aan Lewis Hamilton. Russell is wel trots op zijn ex-teamgenoot.

Het leek het zoveelste pechweekend voor Russell te worden. De Brit verloor al snel de positie aan Hamilton en het was Antonelli die sneller was dan Russell, maar de Brit heeft nog enigszins een beetje geluk met de uitvalbeurt van zijn teamgenoot. Russell blijft derde staan in het wereldkampioenschap, maar heeft achttien punten ingelopen op teamgenoot Antonelli.

Russell heeft pech

George Russell laat na afloop van de Grand Prix in Barcelona aan Nico Rosberg weten dat hij absoluut niet tevreden is, maar erg trots is op zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton. "Allereerst wil ik deze man feliciteren, want ik weet hoe hard hij werkt en we hebben natuurlijk vele jaren samen bij Mercedes doorgebracht. Ik ben echt blij om de Lewis van toen ik als kind naar de Formule 1 keek te zien."

De race van Russell was foutloos, maar toch heeft hij wel wat pech gehad. Toch is Russell best tevreden met zijn tweede plek. "Het was een zware dag. Het is fijn om weer op het podium te staan en zelf een redelijk foutloze race te hebben gereden."

Sterk weekend van Russell

Ook dit weekend lijkt een herhaling voor de Brit. Hij beleeft sterke sessies op vrijdag en zaterdag, maar op de zondag heeft hij veel pech. "Vrijdag en zaterdag waren echt sterke en solide dagen voor mij. Vandaag was het iets uitdagender. Het begon allemaal best goed. Ik voelde me goed tijdens de eerste stint. En toen, tijdens de laatste twee stints, ging het wat moeilijker."

Mercedes is het dominante team van 2026, maar Ferrari lijkt steeds meer in de buurt te komen en dat heeft Russell ook door. "Vandaag was het tempo van Lewis waanzinnig. Ze komen eraan, denk ik", aldus Russell.