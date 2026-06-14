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Russell ziet concurrentie dichterbij komen: "Ze komen eraan"

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Russell ziet concurrentie dichterbij komen: "Ze komen eraan"

George Russell is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De Brit startte vanaf pole position en was bijna de gehele race in gevecht met zijn teamgenoot Kimi Antonelli, maar de Italiaan viel in de slotfase van de Grand Prix uit. Door een slimme tactiek van Ferrari verloor hij de eerste plek aan Lewis Hamilton. Russell is wel trots op zijn ex-teamgenoot.

Het leek het zoveelste pechweekend voor Russell te worden. De Brit verloor al snel de positie aan Hamilton en het was Antonelli die sneller was dan Russell, maar de Brit heeft nog enigszins een beetje geluk met de uitvalbeurt van zijn teamgenoot. Russell blijft derde staan in het wereldkampioenschap, maar heeft achttien punten ingelopen op teamgenoot Antonelli. 

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Russell heeft pech

George Russell laat na afloop van de Grand Prix in Barcelona aan Nico Rosberg weten dat hij absoluut niet tevreden is, maar erg trots is op zijn oude teamgenoot Lewis Hamilton. "Allereerst wil ik deze man feliciteren, want ik weet hoe hard hij werkt en we hebben natuurlijk vele jaren samen bij Mercedes doorgebracht. Ik ben echt blij om de Lewis van toen ik als kind naar de Formule 1 keek te zien."

De race van Russell was foutloos, maar toch heeft hij wel wat pech gehad. Toch is Russell best tevreden met zijn tweede plek. "Het was een zware dag. Het is fijn om weer op het podium te staan en zelf een redelijk foutloze race te hebben gereden."

Sterk weekend van Russell

Ook dit weekend lijkt een herhaling voor de Brit. Hij beleeft sterke sessies op vrijdag en zaterdag, maar op de zondag heeft hij veel pech. "Vrijdag en zaterdag waren echt sterke en solide dagen voor mij. Vandaag was het iets uitdagender. Het begon allemaal best goed. Ik voelde me goed tijdens de eerste stint. En toen, tijdens de laatste twee stints, ging het wat moeilijker."

Mercedes is het dominante team van 2026, maar Ferrari lijkt steeds meer in de buurt te komen en dat heeft Russell ook door. "Vandaag was het tempo van Lewis waanzinnig. Ze komen eraan, denk ik", aldus Russell. 

zoefroef

Posts: 1.737

Welke kans?

  • 1
  • 14 jun 2026 - 17:10
F1 Nieuws Lewis Hamilton George Russell Ferrari Mercedes GP Barcelona 2026

Reacties (7)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 860

    Kijk Sjors is een man van de lange adem, die ruikt zijn kans!

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 16:59
    • zoefroef

      Posts: 1.737

      Welke kans?

      • + 1
      • 14 jun 2026 - 17:10
    • Bertrand Gachot

      Posts: 860

      Lange adem is continue kans, zelf geen fouten maken en steeds een beetje inlopen

      • + 0
      • 14 jun 2026 - 17:55
  • hupholland

    Posts: 9.988

    Moeilijke wedstrjd voor Russell, hij moest verdedigen tegen een 3-stopper en een 2-stopper en hij heeft sowieso iets meer moeite met bandenmanagement dan zn teamgenoten. Na het afdekken van die vroege stop van Hamilton was het misschien verstandiger geweest om ook over te stappen op een 3-stopper en niet te wachten tot Ferrari naar binnen zou gaan. Het probleem is alleen dat je ook met een teaminterne strijd zit en Russell liet op de radio al merken meer met Antonelli bezig te zijn. Uiteindelijk deed die vroege stop m wel een beetje de das om.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 17:10
  • The Wolf

    Posts: 1.003

    Blimey blimey crikey crikey, i am gobsmacked!

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 17:17
  • Joseph1000

    Posts: 307

    De auto van Mercedes is toch niet erg betrouwbaar op het einde ..
    Laatst was Russel zelf de pineut.
    Wordt nog spannend om de titel op deze manier.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 17:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.432

    Niet alleen de concurrentie komt dichterbij vriend....maar ook je teammaat.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 17:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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