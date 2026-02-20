user icon
Geweldige dag voor snelle Leclerc, Verstappen maakt sterke indruk

Geweldige dag voor snelle Leclerc, Verstappen maakt sterke indruk

De laatste testdag in Bahrein is een feit. Op het circuit van Sakhir werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc . Achter hem ging vandaag de tweede tijd naar Lando Norris. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Max Verstappen.

Op het circuit van Sakhir vond vanmiddag de laatste testsessie van het voorseizoen plaats. Voor alle teams was dit het laatste moment om echt meters te maken, en misschien wel een aantal snelle tijden te rijden. Het laatste uur van de testweek staat immers bekend als het 'Happy Hour', of het 'Power Hour'.

Aston Martin redde het laatste uurtje niet, want de Britse renstal kende een rampzalige dag. Het team beleefde een horrorweek in Bahrein, en ze liepen eigenlijk elke dag tegen ingrijpende problemen aan. Gisteren moest Fernando Alonso de AMR26 noodgedwongen naast de baan parkeren, en bleek hij met grote motorproblemen te kampen.

Bij motorleverancier Honda hadden ze een probleem, want er waren niet genoeg reserveonderdelen aanwezig in Bahrein. Honda deelde op vrijdagochtend dan ook een statement waarin ze stelden dat Lance Stroll vandaag slechts een paar korte stints kon rijden. Stroll kwam vanmiddag wel de baan op, en hij kwam in totaal tot zes rondjes. Aston Martin deelde daarna dat ze niet meer in actie zouden komen, en daarmee kwam hun test ten einde. 

De grote problemen van Aston Martin

Bij Aston Martin waren de problemen groot, maar ze waren niet het enige team dat het zwaar had. Mercedes moest vanochtend veel tijd inleveren nadat Andrea Kimi Antonelli was stilgevallen. De monteurs hadden echter goed werk geleverd, en George Russell kon vanmiddag snel de baan op komen. De topfavoriet voor de titel kende weinig problemen, en wist ruim een raceafstand te rijden. 

Hoe ging het met Verstappen?

Dat gold ook voor Max Verstappen, die het stuur had overgenomen van zijn teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman had vanochtend geen snelle tijd gereden, en kwam tot 59 rondjes. Verstappen ging daar in de middag ruim overheen en hij kende een probleemloze middag. Een gooi naar de snelste tijd kon hij echter niet doen, want een ander team leek wel met een raket te rijden.

Wie maakte er indruk?

Dat was het team van Ferrari, dat de hele dag reed met Charles Leclerc. De Monegask reed meerdere snelle rondjes, en pakte bijna een seconde op regerend wereldkampioen Lando Norris. Tijden zeggen vanzelfsprekend weinig tijdens de testdagen, maar het geeft de burger in Maranello wel moed. Wat ze ook veel zelfvertrouwen kan geven, is het feit dat ze er extreem goed uitzagen bij de proefstarts.

De proefstarts van Ferrari waren zo goed, dat de concurrentie die al als een groot gevaar begint te zien. Ook de dag van vandaag werd afgesloten met de proefstarts, de zorgen van de teams en de FIA lijken nu wel te zijn weggenomen.

BH Bahrain International Circuit - 20 februari 2026

Pietje2013

Posts: 9.166

Dat is dus het probleem Steven. Geen MGU-H meer die de turbo opspoelt en de MGU-K mag je pas vanaf 50km/h gebruiken. Tot die 50 moet alles van de ICE zelf komen. Een kleinere turbo kan dan handiger zijn.

  • 5
  • 20 feb 2026 - 17:50
Reacties (17)

  • Dale U

    Posts: 1.825

    Kleinere turbo schijnt de "key" te zijn, wat betreft de start, we gaan het tzt zien.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 17:14
    • StevenQ

      Posts: 10.216

      Op sommige circuits schijnt het een voordeel te kunnen zijn, op andere weer niet

      Op zich zouden teams natuurlijk het turbogat makkelijk moeten kunnen opvangen met elektrisch vermogen

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 17:18
    • Pietje2013

      Posts: 9.166

      Dat is dus het probleem Steven. Geen MGU-H meer die de turbo opspoelt en de MGU-K mag je pas vanaf 50km/h gebruiken. Tot die 50 moet alles van de ICE zelf komen. Een kleinere turbo kan dan handiger zijn.

      • + 5
      • 20 feb 2026 - 17:50
    • VestAan

      Posts: 754

      Ik ben benieuwd hoe dat in Mexico zal gaan, waar de turbo sbeller moet ronddraaien im voldoende zuurstof aan te voeren.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 18:08
    • Kampsie

      Posts: 1.581

      Dat van die 50 km/h wist ik niet. Voor het milieu zou het toch beter zijn om met elektriciteit te starten?

      Ik wil V10!!

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 18:10
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.109

      Ferrari heeft zover ik weet altijd een relatief kleinere turbo gehad in de V6 era. Dat hoeft inderdaad helemaal geen probleem te zijn.

      Men roept dat dat zou betekenen dat ze dan peak performance opofferen, maar daar is helemaal geen teken van nu, en in het verleden (behalve wellicht 2014 toen ze echt wel tekort kwamen door die keuze).

      Het ziet er goed uit voor Ferrari. Maar, kijkende naar de maximaal 10-lap stints van Mercedes hebben zij echt nog wel flink achter de hand vermoed ik.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 19:53
    • Patrace

      Posts: 6.519

      De Ferrari’s en Hazen liggen na de eerste bocht dus op P1-P4, en daarna kan de rest proberen ze weer voorbij te gaan.
      Dat wordt spektakel! :-)

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 19:55
  • f(1)orum

    Posts: 9.548

    Is maar een test en Benz schijnt blijkbaar nog steeds de favoriet te zijn, maar voor al die tifosi is het toch wel weer leuk om een rode raket aan het werk te zien.

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 17:22
  • LucaF1

    Posts: 511

    Hoezo maakt max een sterke indruk dan? met ruim een seconde achterstand?

    • + 4
    • 20 feb 2026 - 17:45
    • Rode Stier 33

      Posts: 934

      Want het draait bij testen ook alleen om tijden 🤦🏼

      • + 3
      • 20 feb 2026 - 18:30
  • Pietje Bell

    Posts: 33.266

    Compleet off topic, maar zie dit dan!
    De 11-jarige zoon van Kimi, Robin rijdt op het ijs in een Fiat Abarth S2000 met 550 HP!!
    Onboard beelden, video:

    www.instagram.com/p/DU7q6KJjS0w/

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 17:59
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.197

    LeClerc kampioen🏎️🏁🏆

    Van deze winter

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 18:10
  • Knalpijp

    Posts: 2.405

    McLaren, Mercedes en de Bulls spelen verstoppertje. Een Alpine en Haas en zelfs Audi zitten maar 3 tienden achter.
    In Ausie land zullen we het wel zien wat er van waar is van die grote grijns van Max.

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 18:31
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 856

    Of Verstappen nou zo'n "sterke indruk" maakte, weet ik niet... Prima, maar sterk?!

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 18:52
  • Karlos

    Posts: 185

    Ferrari maakt een heel goede indruk op mij. Ze hebben niet enkel snelle tijden want deze tijd zit er nog maar 2.15 sec boven de pole tijd van vorig jaar ook de starts zijn heel goed en dan hebben ze een vleugel die wat extra topsnelheid geeft.

    Uiteraard hoop ik dat Max er goed bijzit en het lijkt redelijk te zijn zover. Maar grote verschuivingen zullen er wel zijn in de eerste aantal races waar veel teams kunnen winnen denk ik.

    Ik ben benieuwd. Hoop op Max zijn 5e en anders gun ik het wel aan Charles.

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 19:16
    • Respect

      Posts: 56

      Geen van de teams laat het achterste van zijn tong zien. Als Max, Jos, GP en Mekkies aangeven tevreden te zijn met de testweken, dan geloof ik dat. Zeker Jos, want die kan de schijn niet ophouden. En Max oogt ook heel relaxed. En ook van Max weten we dat zijn gezichtsuitdrukkingen vaak boekdelen spreken. Ik kijk er in ieder geval naar uit, het wordt allemaal heel onvoorstelbaar en spannend.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 19:31
  • myell

    Posts: 118

    Deze test tijd is maar 2 seconden langzamer dan de pole tijd van piastri in 2025.
    Dat vind ik toch best knap met deze nieuwe auto's
    Ik heb weer een beetje hoop als Ferrari fan

    • + 4
    • 20 feb 2026 - 19:27

