De laatste testdag in Bahrein is een feit. Op het circuit van Sakhir werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc . Achter hem ging vandaag de tweede tijd naar Lando Norris. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Max Verstappen.

Op het circuit van Sakhir vond vanmiddag de laatste testsessie van het voorseizoen plaats. Voor alle teams was dit het laatste moment om echt meters te maken, en misschien wel een aantal snelle tijden te rijden. Het laatste uur van de testweek staat immers bekend als het 'Happy Hour', of het 'Power Hour'.

Aston Martin redde het laatste uurtje niet, want de Britse renstal kende een rampzalige dag. Het team beleefde een horrorweek in Bahrein, en ze liepen eigenlijk elke dag tegen ingrijpende problemen aan. Gisteren moest Fernando Alonso de AMR26 noodgedwongen naast de baan parkeren, en bleek hij met grote motorproblemen te kampen.

Bij motorleverancier Honda hadden ze een probleem, want er waren niet genoeg reserveonderdelen aanwezig in Bahrein. Honda deelde op vrijdagochtend dan ook een statement waarin ze stelden dat Lance Stroll vandaag slechts een paar korte stints kon rijden. Stroll kwam vanmiddag wel de baan op, en hij kwam in totaal tot zes rondjes. Aston Martin deelde daarna dat ze niet meer in actie zouden komen, en daarmee kwam hun test ten einde.

De grote problemen van Aston Martin

Bij Aston Martin waren de problemen groot, maar ze waren niet het enige team dat het zwaar had. Mercedes moest vanochtend veel tijd inleveren nadat Andrea Kimi Antonelli was stilgevallen. De monteurs hadden echter goed werk geleverd, en George Russell kon vanmiddag snel de baan op komen. De topfavoriet voor de titel kende weinig problemen, en wist ruim een raceafstand te rijden.

Hoe ging het met Verstappen?

Dat gold ook voor Max Verstappen, die het stuur had overgenomen van zijn teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman had vanochtend geen snelle tijd gereden, en kwam tot 59 rondjes. Verstappen ging daar in de middag ruim overheen en hij kende een probleemloze middag. Een gooi naar de snelste tijd kon hij echter niet doen, want een ander team leek wel met een raket te rijden.

Wie maakte er indruk?

Dat was het team van Ferrari, dat de hele dag reed met Charles Leclerc. De Monegask reed meerdere snelle rondjes, en pakte bijna een seconde op regerend wereldkampioen Lando Norris. Tijden zeggen vanzelfsprekend weinig tijdens de testdagen, maar het geeft de burger in Maranello wel moed. Wat ze ook veel zelfvertrouwen kan geven, is het feit dat ze er extreem goed uitzagen bij de proefstarts.

De proefstarts van Ferrari waren zo goed, dat de concurrentie die al als een groot gevaar begint te zien. Ook de dag van vandaag werd afgesloten met de proefstarts, de zorgen van de teams en de FIA lijken nu wel te zijn weggenomen.