Verstappen ziet oude liefde Honda schutteren: "Weet niet wat ze aan het doen zijn"

Max Verstappen kijkt nog altijd met veel respect terug op zijn samenwerking met Honda. De viervoudig wereldkampioen hoopt dat de Japanse motorleverancier zijn problemen snel oplost bij Aston Martin. Momenteel lopen de vorderingen tussen de Japanners en het team uit Silverstone niet op schema.

Waar Red Bull Racing met zijn eigen krachtbron voorlopig een sterke indruk maakt, kent Honda een moeizame start in het nieuwe project met Aston Martin. De betrouwbaarheid van de nieuwe Red Bull-motor lijkt zelfs beter dan verwacht, terwijl Honda nog naar de juiste balans zoekt.

Aston Martin loopt wederom tegen problemen aan: nachtmerrie voor Newey en Alonso

20 feb

Honda worstelt met voorbereiding

Tijdens de eerste testweek in Bahrein liet Lance Stroll al verstaan dat Aston Martin flink achterloopt. Volgens de Canadees had het team honderden ronden minder gereden dan de concurrentie en lag het tempo meerdere seconden per ronde lager. Ook in de tweede testweek ging het niet vlekkeloos, want Fernando Alonso moest woensdag in de ochtend aan de kant blijven door een probleem met de power unit.

Verstappen volgt de situatie met belangstelling, maar heeft geen volledig zicht op wat er precies speelt. “Het lijkt er wel op dat ze het lastig hebben, maar ik weet niet exact wat er aan de hand is of waar ze mee bezig zijn. Natuurlijk hoop ik dat ze het snel onder controle krijgen.”

Verstappen gunt Honda succes

Ondanks dat Honda nu een concurrent ondersteunt, blijft de Nederlander het merk een warm hart toedragen. “Ik kan moeilijk oordelen over hun huidige situatie, maar ik hoop altijd dat Honda het goed doet.”

Daarbij speelt ook mee dat het huidige project anders is opgebouwd dan in de succesjaren met Red Bull. Honda trok zich eind 2021 officieel terug uit de Formule 1, waarna veel personeel naar andere afdelingen verhuisde. Voor de samenwerking met Aston Martin moest het programma opnieuw worden opgebouwd, wat de voorbereiding op 2026 extra complex maakt.

Larry Perkins

Posts: 63.067

Je kunt het gerust overslaan of iemand anders gaan stalken @Maximo, anders veel plezier met je anti-campagne, het zal me werkelijk worst wezen!

  • 4
  • 20 feb 2026 - 09:35
Reacties (17)

  • The Wolf

    Posts: 115

    ik denk dat er weinig tot geen reden voor paniek is. Bij Honda zullen ze het lek écht wel weer boven krijgen. Ik zie ze met pakweg 5 á 6 jaar gewoon weer meedoen voor de overwinningen hoor.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 08:14
    • Freek-Willem

      Posts: 6.627

      Maar met de geschiedenis van Honda trekken ze over een jaar of 2 de stekker er weer eens (te vroeg) uit.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 08:18
    • Maximo

      Posts: 9.808

      Newey heeft dezelfde fout gemaakt als McLaren voor 2014, te extreme eisen aan een motor bouwer terwijl die motor eerst betrouwbaar en op vermogen moet komen.

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 09:31
    • StevenQ

      Posts: 10.213

      Het laatste statement van Honda net op X: "Our last run with Fernando Alonso yesterday showed a batery related issue that impacted our test plan with the Aston Martin Aramco Formula One team.

      Since then we have been carrying out simulations on the test bench in HRX Sakura.
      Due to this and a shortage of power unit parts we have adapted todays run plan to be very limited and consist only of short stints"

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 09:43
    • The Wolf

      Posts: 115

      En dat terwijl Newey, na dramatisch slechte jaren met McLaren/Honda, bij RBR aan de basis stond van de heropstanding van Honda. Uitgerekend hij moet weten hoe je samenwerking met Honda tot succes maakt zou je zeggen...

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 09:44
    • StevenQ

      Posts: 10.213

      Maar als je als Honda eerst stopt en daardoor een aantal mensen overstappen naar RBPT helpt dat natuurlijk niet mee

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 09:54
    • F1jos

      Posts: 5.037

      Op vrijdag, de laatste testdag, komt Honda met een statement over de huidige stand van zaken. De strekking is pijnlijk.

      "Onze laatste run met Fernando Alonso liet gisteren een batterijprobleem zien dat direct van invloed is op het testprogramma van Aston Martin."
      Sindsdien hebben we simulaties uitgevoerd op onze HRC-testbank in Sakura. Vanwege dit gegeven en het feit dat we niet genoeg motoronderdelen hebben, zetten we vandaag in op een heel beperkt testprogramma met korte runs."

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:17
    • WickieDeViking

      Posts: 428

      "Newey heeft dezelfde fout gemaakt als McLaren voor 2014, te extreme eisen aan een motor bouwer terwijl die motor eerst betrouwbaar en op vermogen moet komen."

      Maximo heb je ergens een betrouwbare bron die dit vermeldt of is dit je eigen gedachte?

      Hoe je het nu stelt lijkt het een feitelijke bewering, vandaar mijn vraag naar verduidelijking.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:35
  • Larry Perkins

    Posts: 63.067

    Off-topic:

    Max Verstappen over testdag van gisteren
    Max Verstappen kijkt met een positief gevoel terug op de voorlaatste F1-testdag in Bahrein. De Nederlander legde 139 ronden af in de RB22, goed voor 752 kilometer. In de ochtend noteerde hij een tijd van 1.33.584, goed voor de tweede plek in de tijdenlijst. In de middag versnelde hij naar 1.33.162, wat uiteindelijk de derde tijd van de dag was, achter Andrea Kimi Antonelli en Oscar Piastri.

    “Als team was het goed om ons vandaag te richten op de langere runs", liet Max Verstappen na afloop weten. "We hebben wat aanpassingen aan de set-up gedaan en dat heeft ons van gisteren naar vandaag een goede richting gegeven. Om de volledige dag te kunnen rijden was eveneens positief."

    De focus lag na de lunchpauze op het uitvoeren van een racesimulatie. Verstappen werkte op verschillende bandencompounds meerdere lange stints af. Vooral de consistentie sprong in het oog: in de tweede helft van zijn simulatie reed hij lange tijd in de lage 1.37, met een gecontroleerd verval richting het einde van de runs.

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 09:00
    • Larry Perkins

      Posts: 63.067

      Nog veel te analyseren
      Hoewel de Nederlander tevreden was over het verloop van de dag, benadrukte hij dat er nog werk te doen is. "De banden zijn supergevoelig, dus daar is nog veel analyse voor nodig", aldus Verstappen.
      Voor Red Bull was de belangrijkste winst echter de hoeveelheid verzamelde data. Na de tegenvallende woensdag kon het team nu een volledig programma afwerken en waardevolle informatie vergaren over de bandenslijtage, balans en afstelling.

      "Vrijdag willen we zoveel mogelijk ronden rijden", besloot Verstappen, die voor de middagsessie staat ingeroosterd. "Er valt nog veel te begrijpen, dus we moeten zoveel mogelijk data over de auto zien te verzamelen voor Melbourne."

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 09:00
    • Maximo

      Posts: 9.808

      Waarom schrijf je dit nou bij dit artikel, blijf eens een beetje on-topic Larry

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 09:29
    • Maximo

      Posts: 9.808

      Je post de hele tijd joetoep links of stukken tekst die je ergens hebt gelezen en 1 op 1 kopieert, we kunnen zelf ook joetoep vinden en op andere plekken dingen lezen.

      Je loopt de hele tijd alleen maar te copy-pasten en linkjes te delen

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 09:30
    • Larry Perkins

      Posts: 63.067

      Je kunt het gerust overslaan of iemand anders gaan stalken @Maximo, anders veel plezier met je anti-campagne, het zal me werkelijk worst wezen!

      • + 4
      • 20 feb 2026 - 09:35
    • Pietje Bell

      Posts: 33.253

      Maximo

      Je post de hele tijd joetoep links of stukken tekst die je ergens hebt gelezen en 1 op 1 kopieert, we kunnen zelf ook joetoep vinden en op andere plekken dingen lezen.

      Je loopt de hele tijd alleen maar te copy-pasten en linkjes te delen
      ==============================================================

      Misschien wist je het nog niet, maar de meeste mensen hier werken overdag of hebben andere verplichtingen en hebben niet de tijd om alles zelf op YT en andere sites op te zoeken. Voor die mensen en ook voor mij is het heerlijk om het hier te kunnen lezen en zelf geen tijd aan het zoeken hoeven te besteden.

      @Larry draagt heel veel positieve zaken en info bij aan dit forum.
      Hoe zit het met jou?

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 09:50
    • WickieDeViking

      Posts: 428

      Ik vind de bijdrages van Larry beter dan het zomaar wat roepen van niet onderbouwende reacties die genoeg mensen hier doen.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 10:37
  • StevenQ

    Posts: 10.213

    Dat statement van Honda ook: ze hebben geen reverveonderdelen meer, en dat terwijl ze de 1e dagen van de 1e test gemist hadden, dat ziet er niet best uit

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 09:38
  • Statman

    Posts: 57

    Hoe moet Alonso zich wel niet voelen, nu? Nadat hij bij McLaren “GP2 engine!” riep op de boordradio, werd Honda zonder hem meerdere keren wereldkampioen. En daarna werd McLaren ook zonder hem wereldkampioen.

    Nu zou het dan toch moeten gebeuren; Newey ontwerpt de auto en Honda levert de motor, maar het gaat al mis voor de start van het seizoen. En Alonso is ook geen 20 meer…

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 09:49

