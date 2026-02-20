Max Verstappen kijkt nog altijd met veel respect terug op zijn samenwerking met Honda. De viervoudig wereldkampioen hoopt dat de Japanse motorleverancier zijn problemen snel oplost bij Aston Martin. Momenteel lopen de vorderingen tussen de Japanners en het team uit Silverstone niet op schema.

Waar Red Bull Racing met zijn eigen krachtbron voorlopig een sterke indruk maakt, kent Honda een moeizame start in het nieuwe project met Aston Martin. De betrouwbaarheid van de nieuwe Red Bull-motor lijkt zelfs beter dan verwacht, terwijl Honda nog naar de juiste balans zoekt.

Honda worstelt met voorbereiding

Tijdens de eerste testweek in Bahrein liet Lance Stroll al verstaan dat Aston Martin flink achterloopt. Volgens de Canadees had het team honderden ronden minder gereden dan de concurrentie en lag het tempo meerdere seconden per ronde lager. Ook in de tweede testweek ging het niet vlekkeloos, want Fernando Alonso moest woensdag in de ochtend aan de kant blijven door een probleem met de power unit.

Verstappen volgt de situatie met belangstelling, maar heeft geen volledig zicht op wat er precies speelt. “Het lijkt er wel op dat ze het lastig hebben, maar ik weet niet exact wat er aan de hand is of waar ze mee bezig zijn. Natuurlijk hoop ik dat ze het snel onder controle krijgen.”

Verstappen gunt Honda succes

Ondanks dat Honda nu een concurrent ondersteunt, blijft de Nederlander het merk een warm hart toedragen. “Ik kan moeilijk oordelen over hun huidige situatie, maar ik hoop altijd dat Honda het goed doet.”

Daarbij speelt ook mee dat het huidige project anders is opgebouwd dan in de succesjaren met Red Bull. Honda trok zich eind 2021 officieel terug uit de Formule 1, waarna veel personeel naar andere afdelingen verhuisde. Voor de samenwerking met Aston Martin moest het programma opnieuw worden opgebouwd, wat de voorbereiding op 2026 extra complex maakt.