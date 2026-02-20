user icon
Stroll wijst naar Honda na problemen bij Aston Martin: "Hebben meer power nodig"

Stroll wijst naar Honda na problemen bij Aston Martin: "Hebben meer power nodig"

Lance Stroll heeft zich kritisch uitgelaten over de eerste indruk van de nieuwe Aston Martin en de Honda-krachtbron. De Canadees steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken en benadrukt dat er richting de seizoensopener in Australië dringend vooruitgang nodig is.

De voorbereiding van Aston Martin verliep moeizaam. Het team kende vertraging bij de ontwikkeling van de nieuwe wagen en miste bijna de shakedown in Barcelona. Ook in Bahrein verliep het testwerk niet vlekkeloos, met relatief weinig rondes en technische problemen voor Fernando Alonso.

Stroll wil meer vermogen van Honda

Stroll maakt duidelijk waar volgens hem de grootste prioriteit ligt. “We hebben gewoon meer vermogen nodig. Zo simpel is het. Op dit moment komen we kracht tekort. Tegelijk moeten we ook de wagen zelf verbeteren, dus het is een combinatie van factoren.”

De Canadees benadrukt dat de verwachtingen rond het project hoog zijn, zeker na de komst van Adrian Newey. “Toen de auto werd voorgesteld, was iedereen onder de indruk van het ontwerp. Maar dat betekent niets als je het niet kan omzetten in prestaties op de baan. We moeten gewoon stappen zetten.”

Aston Martin blijft hopen op progressie

Toch wil Stroll niet te negatief klinken over het seizoen. “We hebben veel ideeën en we weten waar we moeten verbeteren. Gaan al onze problemen meteen opgelost zijn? Waarschijnlijk niet. Het seizoen is lang en er zijn 24 races, dus we blijven werken en proberen elke week beter te worden.”

Ook richting Honda blijft de boodschap duidelijk. “Aan de motorzijde is het hetzelfde verhaal. We moeten gedurende het jaar zoveel mogelijk performance vinden. Dan zien we wel waar we uiteindelijk uitkomen, maar op dit moment ligt er nog veel werk op tafel.”

Ook betrouwbaarheid laakt Aston Martin

Aston Martin heeft niet alleen een gebrek aan snelheid, ook de betrouwbaarheid is een knelpunt. Fernando Alonso kwam op de donderdagmiddag stil te staan vanwege een probleem aan de batterij. Hiermee veroorzaakte de Spanjaard een rode vlag en kon zelf niet meer verder.

Ook op de vrijdag kwamen Alonso en Stroll een lange tijd niet in actie. Door dezelfde problemen met de batterij, bleef de AMR26 een hele lange tijd binnen.

snailer

Posts: 31.893

Hoe is het eigenlijk mogelijk.
Ooit in 2015 in de F3, of weet ik veel hoe het toen heette, Versloeg hij Russell en verloor hij nipt van Leclerc. Dat jaar werden de rijders 4, 5 en 6.
Het jaar er na was het de grootste overwinning in punten in de F3/GP3 die ik me kan herinneren. Mega declassereing... [Lees verder]

  • 6
  • 20 feb 2026 - 19:58
  • Damon Hill

    Posts: 19.694

    Honda wijst naar Aston Martin: hebben een goede coureur nodig.

    Oh, wacht... dat kan natuurlijk helemaal niet. Als je met Aston Martin samenwerkt mag je geen kritiek hebben op Lance. Lance is natuurlijk een toekomstig wereldkampioen.

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 18:47
    • Joeppp

      Posts: 8.302

      Haha, je bent wel door je moment heen dat je echt een hekel hebt aan Stroll. Maar ik geef je gelijk.

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 19:32
    • snailer

      Posts: 31.893

      Hoe is het eigenlijk mogelijk.
      Ooit in 2015 in de F3, of weet ik veel hoe het toen heette, Versloeg hij Russell en verloor hij nipt van Leclerc. Dat jaar werden de rijders 4, 5 en 6.
      Het jaar er na was het de grootste overwinning in punten in de F3/GP3 die ik me kan herinneren. Mega declassereing van het hele veld. Leclerc deed niet mee dat jaar in F3, maar Russell wel en werd derde.

      Hij werd mogelijk niet zo talentvol gezien als Verstappen. Of zelfs Ocon. Maar hij was een gedachte kampioen. Dat iedereen wat gematigder was denk ik dat het kwam doordat de auto wel erg sterk was waar hij in reed. Waarschijnlijk het beste team.

      En nu? Af en toe rijdt hij een sterke race en komt redelijk naar voren door het middenveld tot in de punten. Maar meestal is het gewoon dramatisch. Vooral in kwalificatie presteert hij slechter en slechter.

      Vind het best bijzonder hoe de prestatiecurves van de verschillende rijders soms verlopen. Die Stroll had zijn prime op zijn 18 de.

      Een bejaarde kop op een lichaam dat in zijn prime zou moeten zitten.
      Ooit versloeg Stroll de als rijder zeer sterke toprijder Russell.

      • + 6
      • 20 feb 2026 - 19:58
    • Damon Hill

      Posts: 19.694

      @Snailer,
      Toch was het in de F1 ook nooit veel soeps. De bejaarde Felipe Massa als teamgenoot was sneller. Daarna kwam Sirotkin als teamgenoot, en alhoewel Lance meer punten scoorde, was hij op pure snelheid niet beter dan Sirotkin. Daarna verloor Lance ruim van Perez.

      Maar Lance is dus nooit, echt nooit sneller geweest dan een teamgenoot over een heel seizoen. Dat is echt een bizar slechte statistiek. Als je al niet eens sneller bent dan Serge Sirotkin.... ja, wat heb je dan in F1 te zoeken? Ja, niks dus... en dat bewijst Lance jaar in jaar uit, en hij wordt ook niet beter.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 22:26
    • snailer

      Posts: 31.893

      Ik merk op dat een zo jonge rijder nog enorm moet leren. Denk niet dat juist dat jaar erg representatief was. Op zijn 18de reed hij wel zijn beste races in F1. Zie je aan Antonelli. Die won echt bijna alles bij de junioren. Veel meer dan bijvoorbeeld zijn teamgenoot Russell. Maar tegen de in zijn prime verkerende Russell had hij amper kans. Dacht dat Michael Schumacher hier in een andere discussie dat goed liet zien. Hij plaatste een overzicht. Antonelli was aardig kansloos. Zeg maar gerust heel kansloos.

      Het is meer dat Stroll ver voor zijn prime jaren slechter is geworden. Volgens mij zit hij in F1 omdat zijn vader zijn droom leeft in plaats van junior zelf.

      • + 0
      • 21 feb 2026 - 00:06
  • VES

    Posts: 1.689

    Verrassende test weken, ik had verwacht dat Red Bull problemen zou krijgen als nieuw toetredende motor bouwer, echt een nooit eerder vertoonde prestatie in de Formule 1 dat een nieuwe motor bouwer gelijk mee kan strijden om podium plaatsen.
    Daarentegen had ik van Newey en Honda een auto verwacht die mee kan doen voor podium plaatsen, maar die moeten dat voorlopig nog heel wat werk doen.
    Ik ben blij dat Ferrari een goed pakket heeft, en ben ervan overtuigd dat Mercedes de kaarten nog tegen de borst heeft gehouden en dat mogenlijk de eerste races ook gedeeltelijk nog gaan doen.
    Ik verwacht een leuk en spannend seizoen.

    • + 4
    • 20 feb 2026 - 19:11
    • KiekisNL

      Posts: 2.218

      Meestrijden om het podium moet nog blijken, daar zullen we tot de 🏁 valt in Australië op moeten wachten 😉.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 19:21
  • Stingray71

    Posts: 252

    Gp2 engine.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 19:57

show sidebar