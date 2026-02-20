Lance Stroll heeft zich kritisch uitgelaten over de eerste indruk van de nieuwe Aston Martin en de Honda-krachtbron. De Canadees steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken en benadrukt dat er richting de seizoensopener in Australië dringend vooruitgang nodig is.

De voorbereiding van Aston Martin verliep moeizaam. Het team kende vertraging bij de ontwikkeling van de nieuwe wagen en miste bijna de shakedown in Barcelona. Ook in Bahrein verliep het testwerk niet vlekkeloos, met relatief weinig rondes en technische problemen voor Fernando Alonso.

Stroll wil meer vermogen van Honda

Stroll maakt duidelijk waar volgens hem de grootste prioriteit ligt. “We hebben gewoon meer vermogen nodig. Zo simpel is het. Op dit moment komen we kracht tekort. Tegelijk moeten we ook de wagen zelf verbeteren, dus het is een combinatie van factoren.”

De Canadees benadrukt dat de verwachtingen rond het project hoog zijn, zeker na de komst van Adrian Newey. “Toen de auto werd voorgesteld, was iedereen onder de indruk van het ontwerp. Maar dat betekent niets als je het niet kan omzetten in prestaties op de baan. We moeten gewoon stappen zetten.”

Aston Martin blijft hopen op progressie

Toch wil Stroll niet te negatief klinken over het seizoen. “We hebben veel ideeën en we weten waar we moeten verbeteren. Gaan al onze problemen meteen opgelost zijn? Waarschijnlijk niet. Het seizoen is lang en er zijn 24 races, dus we blijven werken en proberen elke week beter te worden.”

Ook richting Honda blijft de boodschap duidelijk. “Aan de motorzijde is het hetzelfde verhaal. We moeten gedurende het jaar zoveel mogelijk performance vinden. Dan zien we wel waar we uiteindelijk uitkomen, maar op dit moment ligt er nog veel werk op tafel.”

Ook betrouwbaarheid laakt Aston Martin

Aston Martin heeft niet alleen een gebrek aan snelheid, ook de betrouwbaarheid is een knelpunt. Fernando Alonso kwam op de donderdagmiddag stil te staan vanwege een probleem aan de batterij. Hiermee veroorzaakte de Spanjaard een rode vlag en kon zelf niet meer verder.

Ook op de vrijdag kwamen Alonso en Stroll een lange tijd niet in actie. Door dezelfde problemen met de batterij, bleef de AMR26 een hele lange tijd binnen.