FIA deelt opvallende verklaring over Mercedes-motor

Autosportfederatie FIA nam eerder deze week een besluit in de zaak omtrent de motortruc van Mercedes. Het duurde zeer lang voordat de FIA een besluit nam, en dat zorgde voor frustratie bij andere teams en motorfabrikanten. Nikolas Tombazis legt uit waarom het zo lang duurde.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat iedereen op zoek gaat naar trucjes om alle performance eruit te persen. Bij Mercedes hebben ze iets gevonden op het gebied van de compressieverhoudingen in de motor. Volgens Mercedes valt het wel mee, maar bij de concurrentie denken ze daar anders over.

De truc van Mercedes is niet illegaal, maar toch twijfelen de andere fabrikanten aan de situatie. In Bahrein besloot de FIA om een e-vote uit te schrijven, waarbij alle motorfabrikanten hun mening mogen geven. Als een meerderheid instemt met het plan van de FIA, worden er vanaf augustus extra controles uitgevoerd, waardoor de truc van Mercedes in gevaar komt.

Wat is de mening van de FIA?

Het duurde zeer lang voordat de FIA ingreep, en Nikolas Tombazis legt dat besluit nu uit aan de internationale media: "We moeten hier wel evenwichtig blijven. We willen innovatie immers niet tegenhouden. Maar hier gaat het erom: wat als de regels stellen dat een parameter onder de zestien ligt? Het gaat hier om iets wat specifiek mogelijk de prestaties kan verhogen."

Waarom wordt nu pas ingegrepen?

Tombazis stelt dat het voordeel van Mercedes niet zo groot is, maar dat er wel een knoop moet worden doorgehakt: "Er is hier zeker geen sprake van vals spelen of enige beschuldiging van illegaal handelen. Het gaat hier echt puur om de vraag of dit een opzettelijke overtreding is van de regels."

Als de fabrikanten voorstemmen, dan gaat er in augustus iets veranderen. Tombazis vindt dat heel logisch: "Waarom in augustus? Omdat we het haalbaar vonden, en omdat er geen discussie was over of het illegaal was. We vonden het niet eerlijk om daar nog voor het begin van het seizoen iets aan te doen, want dat zou verkeerd zijn geweest. Het is niet iets dat tegen de regels is, maar het is wel iets dat niet te lang door moet gaan."

f(1)orum

Posts: 9.548

" Het gaat hier echt puur om de vraag of dit een opzettelijke overtreding is van de regels."
"Het is niet iets dat tegen de regels is, maar het is wel iets dat niet te lang door moet gaan."
Euh...

  • 17
  • 20 feb 2026 - 17:31
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (20)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.548

    " Het gaat hier echt puur om de vraag of dit een opzettelijke overtreding is van de regels."
    "Het is niet iets dat tegen de regels is, maar het is wel iets dat niet te lang door moet gaan."
    Euh...

    • + 17
    • 20 feb 2026 - 17:31
    • Pietje Bell

      Posts: 33.265

      Haha, ik dacht precies hetzelfde @forum.

      • + 3
      • 20 feb 2026 - 17:37
    • JM_K

      Posts: 1.214

      Wellicht is het een maas in de regels .. dan is het toch ook niet illegaal. .. goed gevonden.

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 17:48
    • f(1)orum

      Posts: 9.548

      Belangrijke woorden hier, als de vertaling correct is, zijn 'opzettelijke overtreding'. Dus dan gaat het blijkbaar niet (alleen) zozeer over het feit of het tegen de regels is, maar, blijkbaar, of het opzettelijk gedaan is, als ik deze uitspraak letterlijk neem. Dat is een bijzondere insteek, want een ratio van 16:1 of 18:1 lijkt m.i. toch niet per ongeluk te zijn ontstaan?

      • + 10
      • 20 feb 2026 - 17:55
    • Polleke2

      Posts: 1.896

      Man wat een onzin weer natuurlijk is dit met opzet gedaan,als de regels zeggen 1:16 dan moet het moment van meten niks uitmaken.
      Die Wolff heeft echt veel te veel vingers in de pap.

      • + 5
      • 20 feb 2026 - 18:46
    • KiekisNL

      Posts: 2.218

      Het gaat er om of het een bijkomend voordeel is of dat er bewust actief naartoe is ontwikkeld.

      Het eerste mag maar het tweede mag niet.
      Aangezien de teams ook het hele ontwikkelproces moeten bijhouden en kunnen uitleggen.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 19:16
    • schwantz34

      Posts: 41.811

      FIA= F.cking Incapabable Autosportfederation!

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 20:34
    • Patrace

      Posts: 6.519

      Het kan best niet tegen de regels zijn en dus niet illegaal, maar het kan dan nog steeds een ongewenste interpretatie van die regels zijn. Dus wil je dat stoppen door de regels te verduidelijken of aan te scherpen.
      Dat is wat ze in het voorstel hebben gedaan.

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 20:37
  • nr 76

    Posts: 7.323

    Als het niet tegen de regels, waarom mag het dan niet lang doorgaan??

    • + 8
    • 20 feb 2026 - 17:41
    • Kampsie

      Posts: 1.581

      Ja eh.. logica, niet mijn of jouw logica in elk geval

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 18:04
    • hupholland

      Posts: 9.664

      omdat het sowieso ongewenst is.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 18:16
    • SennaS

      Posts: 11.524

      Om een heel seizoen gejank te voorkomen.
      Fia heeft wel vaker hun oren laten hangen naar geklaag uit bepaalde hoeken waar toevallig mercedes vaak de dupevan was door hun innovaties.

      • + 5
      • 20 feb 2026 - 18:20
    • Rode Stier 33

      Posts: 934

      Linkerhoek? Rechterhoek? Zeg het maar SennaS? Of ben je weer het hallucineren....

      • + 8
      • 20 feb 2026 - 18:31
    • Snork

      Posts: 22.374

      SennaS, het popiejopie woordje “janken” doet me denken dat je nog een klein pubertje bent.
      En over dat janken:
      Dat was Ferrari (waar jouw geitje rijdt), gevolgd door Audi en Honda.
      Je blijft het maar proberen met jouw reacties en je doet dat expres. Waarschijnlijk omdat je een enorme droeftoeter bent. Sterke ermee.

      • + 10
      • 20 feb 2026 - 18:32
    • SennaS

      Posts: 11.524

      Rode stier,
      Met alle respect maar ik weet niet precies wat je bedoelt en met je reactie tracht te bereiken.
      Als je iets niet snapt prima, dan hoor ik het wel, maar om nou iemand voor hallucineren uitmaken is niet echt netjes toch?

      • + 3
      • 20 feb 2026 - 18:35
    • SennaS

      Posts: 11.524

      Owjee, Snork is ook op zijn p*kkie getrapt, jammer. Ik gebruik in ieder geval nettere woorden dan hallucineren, pubertje of droeftoeter
      Relax man en niet zo agressief meteen of heb ik een gevoelige snaar geraakt? Ik noem toch niemand of een team genoemd of beledig iemand?

      • + 7
      • 20 feb 2026 - 18:40
    • WickieDeViking

      Posts: 429

      SennaS, je lokt het zelf uit door steeds selectief te zijn en onwaarheden te verspreiden. Dan krijg je vanzelf een keer de deksel op de neus. Is dat netjes? Nee. Logisch? Ja.

      • + 5
      • 20 feb 2026 - 20:01
  • VestAan

    Posts: 754

    'Maar hier gaat het erom: wat als de regels stellen dat een parameter onder de zestien ligt?'
    Is dit met.AI vertaald of heeft de FIA ditcht echt zo gemeld?
    Een compressieverhouding onder de 16 is sowieso fout, een verhouding altijd ten opzichte van, dus 16/1. Als die eronder zit dan is het dus nooit een probleem, wat dat mag gewoon. Het gaat om een compressieverhouding die hoger is dan 16/1,.dus deze bewering kan niet kloppen.

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 18:17
    • SennaS

      Posts: 11.524

      Zo duidelijk is het nl niet anders was er weinig discussie of denk je dat de technici en juristen van mercedes niet kunnen lezen en op de gok zoveel investeren?
      Forumlid michael schumacher heft onlangs uitgelegd waar deze regelformulering wringt..

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 19:50
    • Beemerdude

      Posts: 8.422

      @VestAan; gaat erom dat de FIA zich gewoon weer eens heeft laten foppen en op alles wat Mercedes gedaan heeft ‘ja, amen’ heeft geroepen en nu de keutel in moeten trekken. Terecht? Ik kan het niet beoordelen. Wat ik wel snap is dat Mercedes een half jaar krijgt om een alternatief uit te werken, lijkt me niet meer dan logisch als je als FIA vanaf het begin geroepen hebt ‘nee, hoor Toto, niks aan de hand, lekker doorgaan zo’. Brevet van onvermogen van/door de FIA en er zullen er nog heel wat volgen.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 20:47

