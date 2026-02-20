Autosportfederatie FIA nam eerder deze week een besluit in de zaak omtrent de motortruc van Mercedes. Het duurde zeer lang voordat de FIA een besluit nam, en dat zorgde voor frustratie bij andere teams en motorfabrikanten. Nikolas Tombazis legt uit waarom het zo lang duurde.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat iedereen op zoek gaat naar trucjes om alle performance eruit te persen. Bij Mercedes hebben ze iets gevonden op het gebied van de compressieverhoudingen in de motor. Volgens Mercedes valt het wel mee, maar bij de concurrentie denken ze daar anders over.

De truc van Mercedes is niet illegaal, maar toch twijfelen de andere fabrikanten aan de situatie. In Bahrein besloot de FIA om een e-vote uit te schrijven, waarbij alle motorfabrikanten hun mening mogen geven. Als een meerderheid instemt met het plan van de FIA, worden er vanaf augustus extra controles uitgevoerd, waardoor de truc van Mercedes in gevaar komt.

Wat is de mening van de FIA?

Het duurde zeer lang voordat de FIA ingreep, en Nikolas Tombazis legt dat besluit nu uit aan de internationale media: "We moeten hier wel evenwichtig blijven. We willen innovatie immers niet tegenhouden. Maar hier gaat het erom: wat als de regels stellen dat een parameter onder de zestien ligt? Het gaat hier om iets wat specifiek mogelijk de prestaties kan verhogen."

Waarom wordt nu pas ingegrepen?

Tombazis stelt dat het voordeel van Mercedes niet zo groot is, maar dat er wel een knoop moet worden doorgehakt: "Er is hier zeker geen sprake van vals spelen of enige beschuldiging van illegaal handelen. Het gaat hier echt puur om de vraag of dit een opzettelijke overtreding is van de regels."

Als de fabrikanten voorstemmen, dan gaat er in augustus iets veranderen. Tombazis vindt dat heel logisch: "Waarom in augustus? Omdat we het haalbaar vonden, en omdat er geen discussie was over of het illegaal was. We vonden het niet eerlijk om daar nog voor het begin van het seizoen iets aan te doen, want dat zou verkeerd zijn geweest. Het is niet iets dat tegen de regels is, maar het is wel iets dat niet te lang door moet gaan."