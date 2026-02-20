De kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen heeft ook de hoogste regionen van de sport bereikt. F1-CEO Stefano Domenicali laat weten dat hij de Nederlander inmiddels persoonlijk heeft gesproken en benadrukt dat er geen reden is tot paniek.

Verstappen spaarde de nieuwe regels eerder niet en noemde het concept onder meer ‘Formule E op steroïden’. Vooral het intensieve batterijmanagement stuitte op weerstand bij de wereldkampioen. Zijn uitspraken gingen de wereld rond, maar binnen de Formule 1 wordt er volgens Domenicali vooral constructief naar gekeken.

Domenicali relativeert kritiek Verstappen

Volgens Domenicali wordt er continu overleg gevoerd met de coureurs. “We spreken met iedereen. Ik had onlangs nog een meeting met Charles Leclerc en woensdag zat ik ook met Max rond de tafel. Je weet hoe hij is: hij is eerlijk en zegt dingen op een manier die soms anders geïnterpreteerd worden”, klinkt het in gesprek met diverse media in Bahrein.

De Italiaan benadrukt dat Verstappen vooral het beste wil voor de sport. “Ik kan je verzekeren dat hij misschien wel meer dan wie ook wil dat de Formule 1 succesvol blijft. Hij geeft echt om deze sport. Alleen heeft hij een uitgesproken manier om zijn punt duidelijk te maken.”

Verstappen moet rol spelen in verdere ontwikkeling

Volgens Domenicali was het gesprek met Verstappen constructief en zal de Nederlander ook bij de FIA zijn visie toelichten. “Hij krijgt de kans om duidelijk te maken wat volgens hem nodig is om het pure racen centraal te houden. Dat soort feedback is belangrijk voor ons.”

De F1-baas verwacht bovendien dat de kritiek snel zal afnemen. “In het verleden hebben we vaker grote veranderingen gezien. In 2021 werd er ook voorspeld dat de auto’s veel trager zouden worden, maar dat bleek niet te kloppen. Zulke discussies horen erbij en evolueren altijd. Max is een belangrijk onderdeel van de toekomst van de Formule 1 en daarom luisteren we naar hem, net zoals naar alle topcoureurs. Ik heb een sterke band met hem en hij houdt van deze sport. Daar twijfel ik geen seconde aan.”