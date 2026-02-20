user icon
Domenicali sprak ontevreden Verstappen: "We hebben met de FIA gezeten"

Domenicali sprak ontevreden Verstappen: "We hebben met de FIA gezeten"

De kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-reglementen heeft ook de hoogste regionen van de sport bereikt. F1-CEO Stefano Domenicali laat weten dat hij de Nederlander inmiddels persoonlijk heeft gesproken en benadrukt dat er geen reden is tot paniek.

Verstappen spaarde de nieuwe regels eerder niet en noemde het concept onder meer ‘Formule E op steroïden’. Vooral het intensieve batterijmanagement stuitte op weerstand bij de wereldkampioen. Zijn uitspraken gingen de wereld rond, maar binnen de Formule 1 wordt er volgens Domenicali vooral constructief naar gekeken.

Domenicali relativeert kritiek Verstappen

Volgens Domenicali wordt er continu overleg gevoerd met de coureurs. “We spreken met iedereen. Ik had onlangs nog een meeting met Charles Leclerc en woensdag zat ik ook met Max rond de tafel. Je weet hoe hij is: hij is eerlijk en zegt dingen op een manier die soms anders geïnterpreteerd worden”, klinkt het in gesprek met diverse media in Bahrein.

De Italiaan benadrukt dat Verstappen vooral het beste wil voor de sport. “Ik kan je verzekeren dat hij misschien wel meer dan wie ook wil dat de Formule 1 succesvol blijft. Hij geeft echt om deze sport. Alleen heeft hij een uitgesproken manier om zijn punt duidelijk te maken.”

Verstappen moet rol spelen in verdere ontwikkeling

Volgens Domenicali was het gesprek met Verstappen constructief en zal de Nederlander ook bij de FIA zijn visie toelichten. “Hij krijgt de kans om duidelijk te maken wat volgens hem nodig is om het pure racen centraal te houden. Dat soort feedback is belangrijk voor ons.”

De F1-baas verwacht bovendien dat de kritiek snel zal afnemen. “In het verleden hebben we vaker grote veranderingen gezien. In 2021 werd er ook voorspeld dat de auto’s veel trager zouden worden, maar dat bleek niet te kloppen. Zulke discussies horen erbij en evolueren altijd. Max is een belangrijk onderdeel van de toekomst van de Formule 1 en daarom luisteren we naar hem, net zoals naar alle topcoureurs. Ik heb een sterke band met hem en hij houdt van deze sport. Daar twijfel ik geen seconde aan.”

The Wolf

Posts: 115

'harvesten' ...... pff, zo'n term waar we komende jaren veel mee te maken krijgen vrees ik

  • 4
  • 20 feb 2026 - 09:42
Reacties (6)

  • shakedown

    Posts: 1.667

    Volgens mij heel simpel. Geef de ontwikkeling rondom het terug winnen volledig vrij, en zorg dat er geen maximale energie flow per race is/komt.

    De ontwikkeling in de F1 is zal dusdanig zijn dat de efficiëntie zal toenemen en uiteindelijk er altijd voldoende energie is om vol gas te rijden zonder dat een rijder zich zorgen hoeft te maken over regeneratie.

    Die ontwikkeling moet centraal staan. En dan zul je zien dat er binnen twee jaar, teams zijn die het harvesten dusdanig onder de knie hebben dat er geen belemmerende factoren meer hoeven te zijn. En binnen drie jaar geen enkele team meer. Maak dit bijvoorbeeld een onderdeel van het motor pakket. Zodat een haas of alpine ook mee kan komen.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 09:37
    • The Wolf

      Posts: 115

      'harvesten' ...... pff, zo'n term waar we komende jaren veel mee te maken krijgen vrees ik

      • + 4
      • 20 feb 2026 - 09:42
    • amigob

      Posts: 461

      Vertel eens hoe je dat zie op bijvoorbeeld Monza ( 75% vol gas )

      • + 3
      • 20 feb 2026 - 09:59
  • F1jos

    Posts: 5.037

    Max is de enige die het lef heeft om zijn eerlijke mening te verkondigen en de anderen zijn slappe happen, ja dat mag ik zeggen.

    • + 3
    • 20 feb 2026 - 10:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.519

      Ik denk dat het stofje in de hersenen wat ervoor zorgt dat je diplomatiek bent eruit geslagen is door zijn vader vroeger.

      Max mocht dan zelf kiezen.....of achterlaten bij 'n benzinepomp of 'n knal tegen z'n harses.

      • + 1
      • 20 feb 2026 - 10:35
  • Regenrace

    Posts: 2.316

    Domenicali draait om de hete brei heen.
    Dat Verstappen "een uitgesproken manier heeft om zijn punt duidelijk te maken", daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om wàt ie zegt, niet hoe ie het zegt.
    Hij laat ook na te benoemen is dat zij inderdaad al jaren geleden zijn gewaarschuwd, maar zat zij kritiek nu eenmaal in de wind slaan omdat zij geen onderscheid kunnen maken tussen terechte en onterechte kritiek of gewoon omdat het beter weten.

    En ja, natuurlijk stellen de coureurs zich constructief op - wat kunnen ze anders dan roeien met de riemen die ze hebben? Maar nogmaals, da's het punt niet, he?

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 10:30

