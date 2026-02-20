user icon
icon

Russell wil verbetering zien van Mercedes: "Betrouwbaarheid nog niet goed"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell wil verbetering zien van Mercedes: "Betrouwbaarheid nog niet goed"

Het team van Mercedes is volgens velen de grote favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Duitse renstal zag er snel uit tijdens de testdagen, maar volgens George Russell is er nog werk aan de winkel. De Brit heeft een aantal belangrijke verbeterpunten op het oog.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat ook de rangorde flink zal gaan veranderen. Het zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar wijst, want niemand lijkt de favorietenrol op zich te willen nemen. Kenners zien Mercedes als de grote favoriet, aangezien ze veel snelle tijden hebben genoteerd en ze veel rondjes hebben gereden.

Meer over Mercedes 'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

16 feb
 'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

12 feb

Mercedes was ook deze week in Bahrein niet foutloos. De Duitse renstal verloor vanochtend veel tijd door problemen waardoor de Power Unit moest worden gewisseld. De testweek van Andrea Kimi Antonelli kwam daardoor vroegtijdig ten einde, en ze focusten zich al snel op de middag voor Russell. Hij wist veel rondjes te rijden, maar blijft kritisch.

Wat moet er beter bij Mercedes?

Vlak voor hij de baan op mocht komen, sprak Russell zich namelijk uit bij de internationale media. De Brit blijft onverminderd kritisch, en vindt Mercedes ook niet de topfavoriet: "De auto voelt erg goed aan, de nieuwe krachtbron voelt ook snel aan en we boeken elke dag weer vooruitgang. Maar we moeten de betrouwbaarheid wel blijven verbeteren."

'De starts moeten beter'

Russell vindt ook dat Mercedes op zoek moet gaan naar een verbetering voor de starts. Tijdens de proefstarts in de pitlane en op de grid, zag Ferrari er vooral snel uit: "Ik heb deze week twee proefstarts gemaakt, en die waren de slechtste die ik ooit in de Formule 1 heb gedaan! Om een race te kunnen winnen, moet je ook goed van de lijn komen. Lewis Hamilton startte hier tijdens de proefstart op de elfde plek, en hij reed direct naar de eerste plek toe."

Foto's F1 Test Bahrain, 20 februari 2026
F1 Nieuws George Russell Mercedes F1 Test Bahrein 2026

Reacties (1)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar