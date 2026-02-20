Het team van Mercedes is volgens velen de grote favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Duitse renstal zag er snel uit tijdens de testdagen, maar volgens George Russell is er nog werk aan de winkel. De Brit heeft een aantal belangrijke verbeterpunten op het oog.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat ook de rangorde flink zal gaan veranderen. Het zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar wijst, want niemand lijkt de favorietenrol op zich te willen nemen. Kenners zien Mercedes als de grote favoriet, aangezien ze veel snelle tijden hebben genoteerd en ze veel rondjes hebben gereden.

Mercedes was ook deze week in Bahrein niet foutloos. De Duitse renstal verloor vanochtend veel tijd door problemen waardoor de Power Unit moest worden gewisseld. De testweek van Andrea Kimi Antonelli kwam daardoor vroegtijdig ten einde, en ze focusten zich al snel op de middag voor Russell. Hij wist veel rondjes te rijden, maar blijft kritisch.

Wat moet er beter bij Mercedes?

Vlak voor hij de baan op mocht komen, sprak Russell zich namelijk uit bij de internationale media. De Brit blijft onverminderd kritisch, en vindt Mercedes ook niet de topfavoriet: "De auto voelt erg goed aan, de nieuwe krachtbron voelt ook snel aan en we boeken elke dag weer vooruitgang. Maar we moeten de betrouwbaarheid wel blijven verbeteren."

'De starts moeten beter'

Russell vindt ook dat Mercedes op zoek moet gaan naar een verbetering voor de starts. Tijdens de proefstarts in de pitlane en op de grid, zag Ferrari er vooral snel uit: "Ik heb deze week twee proefstarts gemaakt, en die waren de slechtste die ik ooit in de Formule 1 heb gedaan! Om een race te kunnen winnen, moet je ook goed van de lijn komen. Lewis Hamilton startte hier tijdens de proefstart op de elfde plek, en hij reed direct naar de eerste plek toe."