Max Verstappen is sterk begonnen aan de middagsessie van de laatste testdag in Bahrein. Viervoudig wereldkampioen Verstappen keek vanochtend toe hoe zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar een productieve sessie beleefde, en hij kende zelf ook een sterk eerste uur van de sessie.

Verstappen kwam gisteren de hele dag in actie tijdens de testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. Na een rommelige eerste dag van Hadjar, zorgde Verstappen ervoor dat zijn team genoeg data had om te onderzoeken. Verstappen reed gisteren zeer veel rondjes, en maakte na afloop ook een opgewekte indruk. Ruim een uur geleden nam hij weer plaats in de auto, en hij was bijna de hele tijd op de baan te vinden.

Aardige ochtend van Hadjar

Verstappen zag in de ochtend dat Hadjar een aardige sessie wist neer te zetten. De jonge Fransman reed met 59 rondjes net iets meer dan een volledige raceafstand, en hij kwam tot de vijfde tijd op bijna een seconde van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hadjar nam nog deel aan de proefstart aan het einde van de sessie, waarna de monteurs van Red Bull aan de bak moesten om de RB22 te prepareren voor Verstappen.

Hoe verliep het eerste uurtje voor Verstappen?

Dat kregen ze snel voor elkaar, want Verstappen kwam bij de start van de middagsessie na een paar minuten naar buiten. Hij kende een goede start, en noteerde een tijd die goed genoeg was voor de elfde tijd. Tijden zeggen weinig tijdens de testdagen, en het is dan ook de verwachting dat Verstappen later in de middagsessie echt voor de snelle tijden gaat. Het laatste uurtje van de laatste testdag geldt altijd als het zogenaamde 'Power Hour', het moment waarop de teams en coureurs voor het eerst echt iets van hun pace laten zien.

Verstappen kende een zeer productieve start van de sessie, en hij kwam tot 25 rondjes, iets minder dan een halve raceafstand. Hij is daarmee één van de meest productieve coureurs van de middagsessie.

snailer

Posts: 31.891

Het wordt onnatuurlijk inhalen en veel managen, Sjonno.

Zelf heb ik geen abo meer. Kan niet legaal F1 kijken. En eillegaal neem ik de moeite niet voor. Wat ik wel mis is het archief. Ik hou van analyseren en een groot deel van de races is in het archief van F1tv beschikbaar. Maar om daar dan ee... [Lees verder]

  • 2
  • 20 feb 2026 - 15:59
Reacties (9)

Login om te reageren
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.154

    Ergens, heb ik helemaal geen zin in het nieuwe seizoen, hoe kijken jullie aan tegen heel veel langzamer op een bocht af moeten, energie sparen omdat je anders je ronde niet afmaakt, iemand inhalen puur omdat je de batterij voller hebt dan die gene voor je?
    Twijfel echt.

    En nog even een detail wat me op valt, er wordt bij Red Bull heel vaak de naam van de auto genoemd, om de RB22 te prepareren voor Verstappen... bij McLaren is het nooit de McL40, bij Ferrari en Mercedes ook zelden, geen idee hoe die auto's heten, maar bij Red Bull vaak wel.

    Waarom is dat (uit ieuwsgierigheid)

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 14:27
    • erik1

      Posts: 389

      Ik sta er nog heel neutraal in. In Australië gaan we pas zien hoe de nieuwe reglementen zich vertalen naar racedynamiek. En dan heb je daar natuurlijk ook nog de kinderziektes. Dus ik wacht rustig af. Vooral zin in dat het allemaal weer begint ;)

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 14:32
    • Cicero

      Posts: 1.624

      Ik heb geen idee hoe erg het voor de kijksport is als ze langzamer door de bochten gaan. Voor de rijders zelf is het minder leuk, maar wij kijken toch vooral naar acties ipv alleen naar snelheid

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:42
    • The Wolf

      Posts: 122

      @Cicero
      Das toch niet helemaal waar, race actie heb je genoeg alternatieven voor, vaak nog meer/betere actie dan in F1. Je (ik zeker tenminste) kijkt toch ook F1 omdat het de top is en tevens snelste sport, managen daar hadden we voorheen m.i. al genoeg (teveel) mee te maken, dus ik snap de zorgen wel over aankomend seizoen...

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 15:45
    • snailer

      Posts: 31.891

      Het wordt onnatuurlijk inhalen en veel managen, Sjonno.

      Zelf heb ik geen abo meer. Kan niet legaal F1 kijken. En eillegaal neem ik de moeite niet voor. Wat ik wel mis is het archief. Ik hou van analyseren en een groot deel van de races is in het archief van F1tv beschikbaar. Maar om daar dan een abo voor te nemen. Zo graag analyseer ik nu ook weer niet oude races.

      Ik ben geen F1 fan meer. Dankzij de progressieve betutteling en inconsequentie van de FIA.

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 15:59
    • Snelrondje

      Posts: 8.931

      Ik kijk het even aan. Is het niets, dan kap ik ermee.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 16:34
  • Pietje Bell

    Posts: 33.260

    Het schijnt dat vanmorgen een aantal teams met minder elektrisch vermogen hebben
    gereden als test op verzoek van de FIA. AMuS schreef er ook al over:
    Een stukje hieruit:

    FIA moedigt F1-teams aan om batterijtests uit te voeren
    Wordt het elektrisch vermogen beperkt?

    In Bahrein wordt verder gediscussieerd over energiebeheer. De FIA heeft de teams toestemming gegeven om te testen met een beperkt elektrisch vermogen. Is dit al plan B?

    Exclusief voor abonnees
    Gepubliceerd op 20-02-2026


    Tijdens de laatste testritten in Bahrein test de Formule 1 een mogelijk noodplan voor de nieuwe generatie motoren. Uit de paddock klinkt dat de teams zijn uitgenodigd om met een lager vermogen van de MGU-K te rijden. De FIA wil daarmee gegevens verzamelen om alternatieven voor het energiebeheer beter te kunnen beoordelen. Het onderwerp suddert al sinds de eerste ritten met de auto's.

    De focus ligt op hoe efficiënt de accu tijdens een ronde kan worden opgeladen en of er tijdens de kwalificatie voldoende elektrisch vermogen beschikbaar is. De nieuwe aandrijvingen voorzien in een aanzienlijk hoger elektrisch aandeel. Bijna de helft van het totale vermogen moet uit het hybride gedeelte komen. En precies daar ligt het probleem.

    Vertaald met DeepL

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 15:23
    • snailer

      Posts: 31.891

      Als dat waar is dan lacht Mercedes zich kapot. Wordt juist het voordeel van de compressie groter.

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 16:01
    • Pietje Bell

      Posts: 33.260

      Precies.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 16:33

