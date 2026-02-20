Max Verstappen is sterk begonnen aan de middagsessie van de laatste testdag in Bahrein. Viervoudig wereldkampioen Verstappen keek vanochtend toe hoe zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar een productieve sessie beleefde, en hij kende zelf ook een sterk eerste uur van de sessie.

Verstappen kwam gisteren de hele dag in actie tijdens de testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. Na een rommelige eerste dag van Hadjar, zorgde Verstappen ervoor dat zijn team genoeg data had om te onderzoeken. Verstappen reed gisteren zeer veel rondjes, en maakte na afloop ook een opgewekte indruk. Ruim een uur geleden nam hij weer plaats in de auto, en hij was bijna de hele tijd op de baan te vinden.

Aardige ochtend van Hadjar

Verstappen zag in de ochtend dat Hadjar een aardige sessie wist neer te zetten. De jonge Fransman reed met 59 rondjes net iets meer dan een volledige raceafstand, en hij kwam tot de vijfde tijd op bijna een seconde van Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hadjar nam nog deel aan de proefstart aan het einde van de sessie, waarna de monteurs van Red Bull aan de bak moesten om de RB22 te prepareren voor Verstappen.

Hoe verliep het eerste uurtje voor Verstappen?

Dat kregen ze snel voor elkaar, want Verstappen kwam bij de start van de middagsessie na een paar minuten naar buiten. Hij kende een goede start, en noteerde een tijd die goed genoeg was voor de elfde tijd. Tijden zeggen weinig tijdens de testdagen, en het is dan ook de verwachting dat Verstappen later in de middagsessie echt voor de snelle tijden gaat. Het laatste uurtje van de laatste testdag geldt altijd als het zogenaamde 'Power Hour', het moment waarop de teams en coureurs voor het eerst echt iets van hun pace laten zien.

Verstappen kende een zeer productieve start van de sessie, en hij kwam tot 25 rondjes, iets minder dan een halve raceafstand. Hij is daarmee één van de meest productieve coureurs van de middagsessie.