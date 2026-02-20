user icon
Verstappen en Vettel maken afspraken over Le Mans

Verstappen en Vettel maken afspraken over Le Mans

Het is geen geheim dat Max Verstappen in de nabije toekomst graag wil deelnemen aan 24-uursraces. De iconische 24 uur van Le Mans staat hoog op zijn wensenlijstje, en mogelijk gaat hij deze race rijden met een waar sterrenteam. Sebastian Vettel stelt namelijk dat hij iets heeft afgesproken met Verstappen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij verder kijkt dan alleen de Formule 1. Hij heeft een verregaande interesse in GT3-races en in langeafstandsraces. Verstappen heeft een eigen GT3-team, waar hij veel tijd in steekt en hij rijdt zelf ook met deze auto's. Vorig jaar nam hij deel aan twee NLS-races op de Nürburgring Nordschleife, en het is de verwachting dat hij later dit jaar terugkeert op de Groene Hel.

Sterker nog, het is de verwachting dat Verstappen dit jaar gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. De NLS heeft de kalender aangepast, zodat Verstappen zich kan voorbereiden en de Nederlander heeft ook al getest met de nieuwe Mercedes GT3-bolide. Naast de race op de Nordschleife, heeft Verstappen er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans.

Wat hebben Vettel en Verstappen afgesproken?

De mogelijke teamgenoten voor Verstappens 24-uursavontuur dienen zich aan. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel deelt namelijk opvallende informatie met het Oostenrijkse Servus TV: "Ik heb nog regelmatig contact met Max. We hebben het erover gehad dat als de kans zich voordoet, we samen de 24 uur van Le Mans willen rijden."

De ervaring van Vettel

Vettel hing eind 2022 zijn helm aan de wilgen, en verscheen daarna slechts sporadisch op de baan. Hij werkte een aantal demoruns af met klassieke Formule 1-wagens én hij werkte een test af met een Hypercar van Porsche. Er gingen veel geruchten rond over een mogelijke Le Mans-deelname van Vettel, maar dat kwam er niet van. Porsche is daarnaast ook niet langer actief in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship.

Alonso de derde coureur?

Eerder stelde Fernando Alonso dat hij graag samen met Verstappen wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. De Spanjaard wist Le Mans al twee keer te winnen met Toyota, daarnaast won hij in 2019 de 24 uur van Daytona in een Cadillac.

Volgens mij kan je Seb er altijd wel goed 'bij' hebben?

    Alonso is nog steeds actief op het hoogste niveau, heeft ook veel ervaring in uiteenlopende klassen. Vettel daarentegen is alweer een aantal jaar uit roulatie, en vlak voor z'n F1 afscheid leek de scherpte er een beetje vanaf. Benieuwd wat Seb vandaag de dag nog kan achter het stuur.

      Volgens mij kan je Seb er altijd wel goed 'bij' hebben?

      beekeepers zijn over het algemeen wel bad asses, zelf gezien... in die film met jason statham

      Yep, met uitdagingen weten ze wel altijd 'raat'

      Max, Alo, en Seb in één auto zou wel een bijzonder vette line up zijn.

      Als ze alle drie in één auto gaan rijden is het vast een Matra Murena ;-)

      Vettel lijkt me zo roestig als een hangslot op een vergeten fiets.

