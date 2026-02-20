user icon
Max Verstappen zorgde vorige week voor opschudding toen hij zich uitsprak over de nieuwe generatie Formule 1-wagens. De Nederlander was zeer kritisch, en twijfelde zelfs aan zijn toekomst in de sport. Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt zich geen zorgen, en dat geldt ook voor FIA-kopstuk Nikolas Tombazis.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe aerodynamische en motorische regels. Dat zorgt ervoor dat de auto's er volledig anders uitzien, de coureurs te maken krijgen met nieuwe technieken en dat ze nu rekening moeten houden met de batterij van hun auto. Verstappen is geen fan van deze zaken, en hij haalde vorige week keihard uit.

Hij omschreef de nieuwe auto's als 'Formule E op steroïden', en stelde dat dit niets met racen te maken heeft. Daarnaast twijfelde hij hardop aan zijn toekomst in de sport, al nuanceerde hij dat later. Formule 1-CEO Stefano Domenicali liet vanochtend weten dat hij heeft gesproken met Verstappen, en dat hij zich geen zorgen maakt over zijn toekomst in de sport.

Hoe kijkt de FIA naar de kritiek van Verstappen?

Ook bij de FIA hebben ze de uitspraken van Verstappen gezien. Single Seater-kopstuk Nikolas Tombazis liet in Bahrein aan de internationale media weten dat hij zich geen zorgen maakt: "In de periode van afgelopen zomer en afgelopen herfst uitten veel mensen hun zorgen toen ze in de simulator hadden gezeten. Ik denk dat de dingen die we hebben gehoord in Barcelona en Bahrein veel beter zijn. Maar er zijn wel wat opmerkingen, zoals bijvoorbeeld wat Max zei."

"Ik denk dat ze uiteindelijk wel gewend raken aan de nieuwe auto's, maar we zijn ons er volledig van bewust dat we mogelijk aanpassingen moeten maken en dat is een discussie waar we al lange tijd open over zijn geweest met de teams, de motorfabrikanten en de coureurs."

Worden de regels aangepast?

Tombazis stelt dat ze niet doof zijn voor de kritiek. Hij sluit niet uit dat de regels op termijn worden aangepast. Het gaat hier dan wel om zaken met de software: "Natuurlijk zouden ze ook goedkeuring nodig hebben via het bestuurlijke proces. We kunnen niet van de ene op de andere dag iets veranderen, maar in dit proces nemen we de opmerkingen van de coureurs mee. We stellen ze ook gerichte vragen om feedback te krijgen. De teams en fabrikanten zijn hierin heel constructief geweest. Over twee maanden zullen we veel verder zijn dan nu."

Foto's F1 Test Bahrain, 20 februari 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.995

    Om een of andere reden zou ik liver naar puur racen willen kijken in plaats van bandenmanagement, sparen dit en sparen dat. Ik vermoed dat ik meer van de kwalificaties zal genieten dan van races. Het kom iig raar over bij mij dat een coureur in de koningsklasse F1 niet voluit mag/kan racen. En ja, ik ben bereid naar wat saaiere races te kijken waar echt geracet wordt in plaats van al dat spaargedoe.

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 14:55
  • Wingleader

    Posts: 3.367

    Nou kijk eens naar de proefstart met 11 auto’s. Snelheidsverschil is enorm. Dat krijg je voor Melbourne niet opgelost. Ferrari met hun kleine turbo gaat als een malle van de plaats, de rest start met de handrem erop. Fia kennende zal er een start achter de SC de oplossing zijn.

    • + 1
    • 20 feb 2026 - 14:57
  • Flexwing

    Posts: 277

    Elektrische gedeelte afschaffen zo snel mogelijk en nieuwe motor maken .

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 16:04

