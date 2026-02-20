Max Verstappen heeft de laatste testdag in Bahrein op een positieve manier afgesloten. Hij kende weinig problemen, reed veel rondjes, maar wist geen extreem snelle tijd te rijden. Verstappen is tevreden met zijn dag, en hij gaat zich nu focussen op de eerste Grand Prix van het seizoen.

Verstappen reed gisteren de hele dag in de nieuwe Red Bull RB22, en vanochtend moest hij toekijken hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar de nodige meters wist te maken. Voor Verstappen wachtte de middagsessie, en hij kwam snel de baan op. Hij reed geen snelle tijd, maar daar draait het ook niet om tijdens de testdagen.

Verstappen wist in de middagsessie 65 rondjes te rijden, en reed daarmee net iets meer rondes dan een volledige raceafstand. Verstappen kwam tot de derde tijd, en moest 1,117 seconden toegeven op Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hij was wel sneller dan Mercedes-coureur George Russell, die door veel mensen wordt gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel.

Wat is de eerste reactie van Verstappen?

Verstappen was tevreden met de dag, en deelde zijn eerste reactie in zijn terugblik: "We hebben het hele programma afgerond terwijl ik aan het rijden was, dus dat is zeker positief. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid op het seizoen, maar het is natuurlijk duidelijk dat er voor ons nog veel werk aan de winkel is om sneller te worden. We zullen zien wat het wordt in Melbourne, maar we moeten nog altijd hard werken."

Hoe zagen de concurrenten van Verstappen eruit?

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over twee weken van start in Melbourne met de Australische Grand Prix. Het circuit van Albert Park kan altijd voor verrassingen zorgen, en Verstappens team Red Bull Racing heeft drie aardige testdagen achter de rug. Mercedes wordt echter nog steeds gezien als de grote titelfavoriet, terwijl ook Ferrari een sterke indruk maakte tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein. Verder leek ook McLaren indruk te maken, terwijl het middenveld een grotere achterstand lijkt te hebben.