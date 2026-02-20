user icon
Positieve Verstappen deelt eerste reactie na succesvolle testdagen

Positieve Verstappen deelt eerste reactie na succesvolle testdagen

Max Verstappen heeft de laatste testdag in Bahrein op een positieve manier afgesloten. Hij kende weinig problemen, reed veel rondjes, maar wist geen extreem snelle tijd te rijden. Verstappen is tevreden met zijn dag, en hij gaat zich nu focussen op de eerste Grand Prix van het seizoen.

Verstappen reed gisteren de hele dag in de nieuwe Red Bull RB22, en vanochtend moest hij toekijken hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar de nodige meters wist te maken. Voor Verstappen wachtte de middagsessie, en hij kwam snel de baan op. Hij reed geen snelle tijd, maar daar draait het ook niet om tijdens de testdagen.

Verstappen wist in de middagsessie 65 rondjes te rijden, en reed daarmee net iets meer rondes dan een volledige raceafstand. Verstappen kwam tot de derde tijd, en moest 1,117 seconden toegeven op Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hij was wel sneller dan Mercedes-coureur George Russell, die door veel mensen wordt gezien als de grote favoriet voor de wereldtitel.

Wat is de eerste reactie van Verstappen?

Verstappen was tevreden met de dag, en deelde zijn eerste reactie in zijn terugblik: "We hebben het hele programma afgerond terwijl ik aan het rijden was, dus dat is zeker positief. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid op het seizoen, maar het is natuurlijk duidelijk dat er voor ons nog veel werk aan de winkel is om sneller te worden. We zullen zien wat het wordt in Melbourne, maar we moeten nog altijd hard werken."

Hoe zagen de concurrenten van Verstappen eruit?

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over twee weken van start in Melbourne met de Australische Grand Prix. Het circuit van Albert Park kan altijd voor verrassingen zorgen, en Verstappens team Red Bull Racing heeft drie aardige testdagen achter de rug. Mercedes wordt echter nog steeds gezien als de grote titelfavoriet, terwijl ook Ferrari een sterke indruk maakte tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein. Verder leek ook McLaren indruk te maken, terwijl het middenveld een grotere achterstand lijkt te hebben.

Rode Stier 33

Posts: 934

Kortom, we weten nog helemaal niets....

  • 2
  • 20 feb 2026 - 18:32
Reacties (9)

  • Rode Stier 33

    Posts: 934

    Kortom, we weten nog helemaal niets....

    • + 2
    • 20 feb 2026 - 18:32
    • Rick Nitros

      Posts: 508

      Nee, er zullen er zeker een paar sandbaggen.

      • + 2
      • 20 feb 2026 - 18:59
    • Beemerdude

      Posts: 8.423

      @RS33; had je dat verwacht dan….??

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 20:49
  • elflitso

    Posts: 1.786

    Wat een praatje met Domenicali allemaal niet kan doen.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 19:49
  • Patrace

    Posts: 6.519

    Men (o.a. Vowles) vermoedt dat Red Bull de motor flink heeft teruggeschroefd.
    Ben wel echt heel benieuwd hoe de krachtsverhoudingen liggen tussen de motoren.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 19:59
    • Pietje Bell

      Posts: 33.266

      🙌🥳👌💪🎉🍾🥂🙌🥳👌💪🎉🍾🥂🙌🥳👌💪🎉🍾🥂🙌🥳

      "Jos stelt dat de rust binnen de formatie is teruggekeerd en dat de
      eerste signalen van de nieuwe krachtbron veelbelovend zijn. "

      Papa Jos die altijd zeer kritisch en veeleisend is tegenover het Waalse
      RBTF (la radio-télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles):

      "Je weet het nooit.
      Je ziet nooit wat er achter de tests schuilgaat, maar ik moet zeggen
      dat ik tevreden ben met wat er gebeurt.
      Vooral als je naar de motor kijkt.
      Die presteert goed en is betrouwbaar.
      In de eerste race zullen we zien waar het echt staat", aldus Jos.

      RBPT/Ford DM01 = 🙌🥳👌💪🎉🍾🥂

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 20:40
    • Pietje Bell

      Posts: 33.266

      Bij het Waalse *RTBF.

      • + 0
      • 20 feb 2026 - 21:10
  • red

    Posts: 915

    Ik durf hem wel aan, “Het wordt een mooi seizoen”

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 20:35
  • schwantz34

    Posts: 41.812

    De Bull staat er in elk geval een stuk beter voor dan velen hadden verwacht met de volledig nieuwe samenwerking met Ford, want volgens glazenbolexpert @Rimmer zou Max dit seizoen zelfs alle zeilen moeten bijzetten om überhaupt nog in de top 10 te kunnen finishen lmfao! Das dus een dikke vette NO dus, want Max lijkt dit seizoen gewoon weer volle gas voor zijn 5e titel te kunnen gaan.

    • + 0
    • 20 feb 2026 - 21:24

