George Russell heeft teruggeslagen naar Max Verstappen en Red Bull Racing. De Brit kende een zeer sterke ochtend op de derde testdag in Bahrein met zijn splinternieuwe Mercedes. Na twee dagen waarin Red Bull de toon leek te zetten, lijken zij en het team uit Brackley dicht bij elkaar te zitten.

Tijdens de eerste dagen leek het er sterk op dat Red Bull een statement aan het uitdelen was. Verstappen klokte namelijk op de eerste dag maar liefst 136 ronden, zonder een enkele keer stil te vallen. Mercedes-teambaas Toto Wolff bombardeerde het team uit Milton Keynes dan ook tot het 'benchmark', maar lijkt inmiddels zelf ook de zaken goed op orde te hebben.

Locked in for Day 3 😤



Take a look at who's driving on the final day of the first test in Bahrain!___Escaped_link_698f1d78508a4___ ___Escaped_link_698f1d78508a6___ pic.twitter.com/P4M7OTqxrc — Formula 1 (@F1) ___Escaped_link_698f1d78508a8___

Russell kent sterke ochtend

Russell, die al ijzersterk oogde tijdens de shakedown in Barcelona, deelde een tik uit aan de rest van het Formule 1-veld tijdens de ochtend van de derde testdag. De Engelsman klokte maar liefst 78 ronden, waarmee hij ver boven de raceafstand in Bahrein wist te komen. Bovendien klokte hij de snelste tijd, namelijk een 1:33.918

Ook Lewis Hamilton klopte nadrukkelijk op de deur. Nadat Ferrari al twee degelijke testdagen achter de rug had, zette 65 ronden neer en kwam slechts op drie tienden van Russell.

Verstappen degelijk

Verstappen kende een degelijke ochtend op de derde testdag. Nadat de Nederlander behoorlijk uit zijn slof was geschoten op de donderdag, waarin hij meende dat de nieuwe auto's niets met Formule 1 hebben te maken, nam hij alsnog het stuur over van teamgenoot Isack Hadjar. Ondanks dat hij nog geen fan is van de nieuwe auto's, kende Verstappen nauwelijks problemen.

De Nederlander zette 61 ronden neer in Bahrein. Hiermee kwam hij nipt over de raceafstand van ongeveer 57 ronden. Wederom gaf de Red Bull Ford-motor niet de geest, wat inhoudt dat zij hun zaken prima op orde hebben.

Om 13:00 uur Nederlandse tijd wordt de derde en laatste testdag van deze week hervat in Bahrein.