user icon
icon

Verstappen kent degelijke testochtend, maar Russell zet de toon in Bahrein

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen kent degelijke testochtend, maar Russell zet de toon in Bahrein

George Russell heeft teruggeslagen naar Max Verstappen en Red Bull Racing. De Brit kende een zeer sterke ochtend op de derde testdag in Bahrein met zijn splinternieuwe Mercedes. Na twee dagen waarin Red Bull de toon leek te zetten, lijken zij en het team uit Brackley dicht bij elkaar te zitten. 

Tijdens de eerste dagen leek het er sterk op dat Red Bull een statement aan het uitdelen was. Verstappen klokte namelijk op de eerste dag maar liefst 136 ronden, zonder een enkele keer stil te vallen. Mercedes-teambaas Toto Wolff bombardeerde het team uit Milton Keynes dan ook tot het 'benchmark', maar lijkt inmiddels zelf ook de zaken goed op orde te hebben. 

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

4 feb

Russell kent sterke ochtend

Russell, die al ijzersterk oogde tijdens de shakedown in Barcelona, deelde een tik uit aan de rest van het Formule 1-veld tijdens de ochtend van de derde testdag. De Engelsman klokte maar liefst 78 ronden, waarmee hij ver boven de raceafstand in Bahrein wist te komen. Bovendien klokte hij de snelste tijd, namelijk een 1:33.918 

Ook Lewis Hamilton klopte nadrukkelijk op de deur. Nadat Ferrari al twee degelijke testdagen achter de rug had, zette 65 ronden neer en kwam slechts op drie tienden van Russell. 

Verstappen degelijk

Verstappen kende een degelijke ochtend op de derde testdag. Nadat de Nederlander behoorlijk uit zijn slof was geschoten op de donderdag, waarin hij meende dat de nieuwe auto's niets met Formule 1 hebben te maken, nam hij alsnog het stuur over van teamgenoot Isack Hadjar. Ondanks dat hij nog geen fan is van de nieuwe auto's, kende Verstappen nauwelijks problemen. 

De Nederlander zette 61 ronden neer in Bahrein. Hiermee kwam hij nipt over de raceafstand van ongeveer 57 ronden. Wederom gaf de Red Bull Ford-motor niet de geest, wat inhoudt dat zij hun zaken prima op orde hebben. 

Om 13:00 uur Nederlandse tijd wordt de derde en laatste testdag van deze week hervat in Bahrein.

 

BH Bahrain International Circuit - 13 februari 2026

ViggenneggiV

Posts: 3.190

Hadjar de hele nacht met stuur in z'n bed gelegen?

  • 3
  • 13 feb 2026 - 12:07
Foto's F1 Test Bahrain, 13 februari 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.190

    Hadjar de hele nacht met stuur in z'n bed gelegen?

    • + 3
    • 13 feb 2026 - 12:07
  • snailer

    Posts: 31.810

    Voor wat het waard is. Afgaande op de test data tot en met gisteren. Het lijkt er sterk op dat de Ferrari de heel erg goed functioneert. Vooral dag 2 toont dat Leclerc zeer consistente rondes reed op een vrij hoog tempo en enorm vlak. Snelste rondes geloof ik verder wel trouwens. Ziet er gewoon indrukwekkend uit in de data.


    Dat gezegd hebbend. Het blijft speculatie.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 12:26
    • snailer

      Posts: 31.810

      Russell had trouwens ook zeer vlakke tijden, maar dan wel net even langzamer dan Ferrari.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:27
    • SennaS

      Posts: 11.433

      Russell reed ook op de harde compound

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:07
    • snailer

      Posts: 31.810

      Harde compounds hebben net zo goed deg. Het gaat om de rondetijden en het verloop in die rondetijden. Wij weten namelijk niet hoeveel brandstof en motorstand.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:13
  • Regenrace

    Posts: 2.294

    Ik ga iets te lang mee om te weten dat testcijfers bijzonder weinig zeggen. En al helemaal niet zolang de testdagen niet zijn afgerond. Het is alleen maar gehijg rond momentopnames.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 12:34
    • snailer

      Posts: 31.810

      Helemaal eens. Daarom kijk ik vaak naar onboards. En ook naar het verval in rondetijden. Dat zet wel degelijk wat.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:43
  • Pietje Bell

    Posts: 33.130

    Waché doet deze dagen het woord aangezien Mekies afwezig is.
    Hij vertelde gisteren dat Hadjar vanmiddag een race afstand/sim gaat rijden.
    Een race nabootsen of hoe zeg je dat.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 12:36
  • snailer

    Posts: 31.810

    Off topic.
    Heb er een gewoonte van gemaakt om naar Mark Slade te luisteren als die bij Windsor aansluit.
    Deze gaat over energy recovery.

    https://youtu.be/RvvTjlgR_eA
    Unpacking Max's F1 2026 double-whammy by Mark Slade and Peter Windsor

    Ze spreken niet alleen over Verstappen. Dat is denk ik klikkerdeklik. Ze noemen Leclerc en Verstappen in 1 adem.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 12:37
    • Pietje Bell

      Posts: 33.130

      Dus Leclerc doet dat ook goed? En Lewis?
      Las gisteren dat meerdere coureurs Max nadeden met dat harvesten.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 12:41
    • snailer

      Posts: 31.810

      Lewis is een late braker. Dat is precies de reden dat ik denk dat hij het nog zwaarder krijgt dan vorig seizoen en daarvoor. Hij zal zich echt aan moeten passen. Of hij dat gaat doen? Geen idee. In ieder geval heeft hij met de vorige generatie geen moeite gedaan zich aan te passen.

      Er is wel 1 dingetje wat zelfs tegen hem zou kunnen spreken. Hij reed vaak in bochten in lagere lagere versnellingen. Ik heb het hier wel over snelle bochten trouwens. Maar ook daar zal men afremmen en dan energie terugvoeren naar de mgu-k.

      Het is erg latig te bepalen. Slade heeft 100x meer verstand van de materie dan enig van ons.
      In de data zie ik vooral het gedrag van de auto op de hybride. Bij Leclerc is het allemaal zeer consistent. Leclerc schakelt helemaal niet terug naar lage versnellingen. Is blijkbaar met de Ferrari niet nodig.

      Het meest verrassende is dat de krommes op de rechte stukken veel lijken op die van Verstappen op maandag. Ook waar overduidelijk harder wordt geharvest via de brandstop.

      Ik merk wel op dat het steekproeven zijn. Ik ben niet zo gek om alle rondes te bekijken. Hamilton hem ik nog niet bekeken, maar ga ik zeker doen.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:07
    • snailer

      Posts: 31.810

      ALs ik er goed over nadenk, dan is het voor Hamilton mogelijk een voordeel. Geen nadeel. Lagere versnelling geeft meer tegen druk wat efficienter is.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 13:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar