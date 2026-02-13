Ook Isack Hadjar heeft voor het eerst van zich laten weten na zijn eerste testdag met de RB22. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing kwam gistermiddag voor het eerst in actie met zijn nieuwe auto. Hadjar reageerde hoopvol op zijn aantal ronden, maar heeft ook wat vraagtekens in zijn hoofd zitten.

Hadjar kwam op de donderdag voor het eerst in actie, nadat Verstappen een behoorlijk aantal ronden op de eerste dag had neergezet. In tegendeel tot de Nederlander, liep de nieuwe Red Bull-rijder wél tegen problemen aan. Door hydraulische problemen, moest hij de ochtend aan zich voorbij laten gaan. Later op de dag slaagde Hadjar er wel in om een flink aantal ronden neer te zetten.

Hadjar tevreden na eerste testdag

Na afloop van zijn eerste officiële testdag, oogde Hadjar tevreden voor de camera's. Ondanks dat de Fransman in de ochtend niet in actie kon komen in Bahrein, counterde hij in de middag door 87 ronden neer te zetten. Daarbij viel hij niet stil, wat verraadt dat de Red Bull Ford-motor in goede staat lijkt te zijn.

"Aangezien er volgende week nog een testronde is, denk ik dat we ruim voldoende ronden hebben gereden voor de race in Melbourne. Tot nu toe ziet het testplan er goed uit", aldus Hadjar tegenover Sky Sports.

Wat vindt Hadjar van Verstappens tirade?

Nadat Hadjar zijn testdag enigzins succesvol wist af te ronden, haalde Verstappen keihard uit naar de nieuwe Formule 1-bolides. Volgens de Nederlander hebben de nieuwe wagens, niks met F1 te maken. Ook Hadjar werd geconfronteerd met de uitspraken van zijn nieuwe teamgenoot, waar hij ook met gefronste wenkbrauwen reageerde.

"Max en ik doen ons best. Het maakt niet uit of jullie ervan genieten of niet", zo vervolgde hij. "Tot nu toe is het een grote uitdaging. Het is lastig om alles te begrijpen wat er gaande is. Er zijn nog steeds zaken die we aan het uitzoeken zijn, maar het gaat erg snel vooruit."

Waar staat Red Bull volgens Hadjar?

Red Bull zag er sterk uit op de eerste testdag in Bahrein, terwijl Mercedes op zijn beurt weer tijdens de shakedown in Barcelona wist te schitteren. Ferrari en McLaren houden zich nog schuil, terwijl Williams en Aston Martin ervan uitgaan dat ze helemaal op achterstand staan. Hadjar verwacht dat de rangorde van de afgelopen jaren, misschien wel hetzelfde kan worden.

"Het gaat niet alleen om de motor. Los van de motor is het nog steeds een raceauto en we hebben nog wat werk te doen. Qua rangschikking van de teams is het vergelijkbaar met de afgelopen paar jaar. Het zijn nog steeds de vier topteams die strijden om de overwinningen, zou ik zeggen."