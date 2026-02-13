user icon
icon

Sky Sports stipt aan: hierom leken Verstappen en Red Bull zo sterk

Sky Sports stipt aan: hierom leken Verstappen en Red Bull zo sterk

Max Verstappen kende een uitstekende eerste testdag voorafgaand aan het Formule 1-seizoen in Bahrein. De Nederlander klokte met afstand de meeste ronden - 136 stuks - en kwam geen enkele keer in de problemen met zijn gloednieuwe bolide van Red Bull Racing. Ook bij Sky Sports zagen ze waarom Verstappen er zo sterk uitzag. 

Daar waar Verstappen en Red Bull-teambaas Laurent Mekies de verwachtingen nog temperde tijdens de presentatie van de RB22 in Detroit, kenden zij een waanzinnige eerste dag in Bahrein. Voor het oog van Mercedes, McLaren, Ferrari en Aston Martin, kwam de viervoudig wereldkampioen als eerste naar buiten en ging - bij wijze van spreken - als laatste weer naar binnen. 

'Red Bull heeft aan prestatie gewerkt'

Ted Kravitz - verslaggever van Sky Sports - lijkt achter de schermen meer te weten. Volgens hem heeft Red Bull behoorlijk wat goed werk verricht, voordat zij begonnen aan de wintertests in Bahrein. "Max was gisteren de eerste die de baan op ging, reed 136 ronden en zette zijn snelste tijd neer in de hitte van de dag", zo klonk het. 

"Red Bull heeft de aerodynamische instrumenten ingezet, alle benodigde gegevens verzameld en aan de prestaties gewerkt. Max werkt altijd aan de prestaties. Als hij op de baan was, leek het alsof hij de auto volledig beheerste", voegde hij daaraan toe. 

Wat maakt Verstappen momenteel zo sterk?

Kravitz benadrukte één specifieke factor waarom Verstappen en Red Bull er zo sterk uitzagen op de eerste dag. "Wat opviel was het afremmen. Zodra je alles hebt gebruikt wat je in de race-modus op de accu in de neutrale stand hebt gezet, gaat het afremlampje of het regeneratielampje branden wanneer de auto begint af te remmen."

"Dat komt even op gang bij Red Bull en verdwijnt dan weer heel snel. Ze ontwikkelen hun rijmodi erg goed en die krachtbron werkt perfect. Het ziet er goed uit", zo sloot hij uiteindelijk af.

Hij heeft nu al een blauw oog!!

  • 3
  • 13 feb 2026 - 08:14
    Hij heeft nu al een blauw oog!!

    • + 3
    • 13 feb 2026 - 08:14
    • snailer

      Posts: 31.795

      Zal even Ouw voor zijn.

      Verstappen had een slapper tijdens zijn snelste ronde. Hierdoor kon hij de tijd van Norris niet verbeteren.
      Dat zinde Jos niet.

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 08:41
    • Skoda F1

      Posts: 511

      Blouw oog..

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 08:44
    • The Wolf

      Posts: 78

      ah damn, ik zag die foto en dacht nog "snel een grapje plaatsen over z'n blauwe oog, dat pa Jos boos was" , scroll ik naar beneden, zijn ze me voor... zo jammer dit...

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 08:50

