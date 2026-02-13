user icon
icon

Verstappen weet niet hoe snel Red Bull is: "Vallen tenminste niet stil"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen weet niet hoe snel Red Bull is: "Vallen tenminste niet stil"

Max Verstappen heeft nog geen enkel idee idee waar Red Bull op dit moment staat. De Nederlander kende woensdag een productieve dag, en stelt vandaag dat het te vroeg is om voorspellingen te doen.

Verstappen hoefde gisteren niet in actie te komen tijdens de testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Nederlander keek toe, en zag hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar de ochtend moest overslaan vanwege een hydraulisch probleem. In de middag werd dit weer opgelost, en kon Hadjar zeer veel rondjes rijden.

Meer over Red Bull Racing Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 'Red Bull neemt per direct afscheid van belangrijke kopstukken'

'Red Bull neemt per direct afscheid van belangrijke kopstukken'

6 feb

Verstappen keek toe, en spuwde daarna vuur in een mediasessie in de paddock. Verstappen en zijn team Red Bull lijken wel goed aan de week te zijn begonnen, want bij de concurrentie maken ze zich ernstige zorgen over hen. Vooral de manier waarop Red Bull de inzet van de energie van de elektrische motor zou inzetten, zorgt voor kopzorgen.

Waar staat Red Bull?

Verstappen lijkt dat zelf allemaal een beetje overdreven te vinden. Als hij in een interview met F1 TV wordt gevraagd waar Red Bull staat, reageert hij met een gulle grijns: "Ik heb geen idee waar ik sta. Ik weet dat ik nu in Bahrein ben! Ik heb geen idee, het is ook onmogelijk om te weten. Je weet niet of je rivalen al volgas gaan en wat er gaat gebeuren in Melbourne. Het is voor mij altijd heel erg lastig om iets te zeggen over het testen, ik probeer veel rondjes te rijden en niet stil te vallen."

Bevalt de nieuwe motor?

De nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford lijkt boven verwachting te functioneren, en daar is Verstappen heel erg blij mee: "Het is goed om te zien. We zijn natuurlijk een nieuwe motorfabrikant. Het is ook mooi voor iedereen hier om de auto en de motor samen te zien. Zoals ik al zei, we moeten nog steeds veel leren, maar we gaan de goede kant op. Er zijn zeker dingen die beter kunnen, we zullen niet zomaar tevreden zijn, maar we vallen tenminste niet stil."

shakedown

Posts: 1.650

Als het niet goed gaat hoor je hem wel klagen dat ze lang niet snel genoeg zijn. Dat ze niet meedoen in de top enz enz enz.

Als hij roept, nee geen idee weet je dat hij donders goed weet waar hij staat en hoe snel ze zijn...

  • 3
  • 13 feb 2026 - 07:47
Foto's F1 Test Bahrain, 12 februari 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing F1 Test Bahrein 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.940

    Max: "En als we wel stil vallen race ik lekker verder in mijn GT3-tje."

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 07:43
    • F1jos

      Posts: 5.011

      Als het goed gaat met Max, is het stil aan de overkant.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 08:52
  • shakedown

    Posts: 1.650

    Als het niet goed gaat hoor je hem wel klagen dat ze lang niet snel genoeg zijn. Dat ze niet meedoen in de top enz enz enz.

    Als hij roept, nee geen idee weet je dat hij donders goed weet waar hij staat en hoe snel ze zijn...

    • + 3
    • 13 feb 2026 - 07:47
    • This Guy 33

      Posts: 338

      Dat hij niet klaagt is al inderdaad een heel goed teken, voor nu.

      Maar als hij een seconde te kort komt in vrije trainingen in Australië, dan zal hij echt wel van zich laten horen.
      Ook Max moet gissen tot Australië hoe snel de concurrentie is.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 08:07
    • The Wolf

      Posts: 82

      klagen doet hij voor nu alleen over deze generaties auto's in z'n algemeenheid, net zoals Lewis/George, hij vind het anti F1 en niet leuk om in te rijden..
      Mochten ze ook nog te traag zijn in Melbourne dan gaan we een heel chagrijnige Max zien

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 08:26
  • Knalpijp

    Posts: 2.393

    MAX gaat stoppen als de auto helemaal ruk is, en misschien wel met de zomerstop.

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 08:12
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      Midden in het seizoen stoppen zou ronduit onrespectvol en schandalig zijn naar je team toe.

      Geloof ik nooit dat hij dat zou doen.

      • + 3
      • 13 feb 2026 - 08:39
    • schwantz34

      Posts: 41.794

      Welnee, ondanks dat Max het rijden in deze opgevoerde FE auto´s helemaal ruk vind dient hij uit loyaliteit naar Red Bull gewoon keurig netjes zijn contract uit, om in 29 lekker naar de endurance racelarij over te stappen.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 08:42
    • The Wolf

      Posts: 82

      Als men het licht ziet (al dan niet gedwongen door tanende populariteit) en versneld weer afscheid neemt van de hybrides, terug naar de V10 (mens mag dromen hé) en dan met speciale brandstoffen.. Nah blijft Max nog wel even hangen denk...

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 08:48
    • monzaron

      Posts: 753

      Als dat inderdaad zo is, dat de wagens ruk zijn, dan hoop ik echt dat Verstappen uit de F1 stapt, en dan tijdens het seizoen. Een betere mokerslag of wake-up call voor de F1 kan er niet zijn 👌

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:05
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      @monraron mokerslag of gaat het Max de reputatie geven een slechte verliezer te zijn? Daarom niet mijn mening, maar zou best ook wel eens op die manier geïnterpreteerd kunnen worden

      • + 2
      • 13 feb 2026 - 11:07
    • monzaron

      Posts: 753

      @HermanInDeZon….wat jij interpreteerd zal mij een zorg zijn. Verstappen is voor de F1 al een paar jaren goud waard, dus zal het een mokerslag zijn voor de F1. Als echte racer hoor naar mijn mening niet meer thuis in deze hedendaagse F1 E-circus.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 11:29
    • HermanInDeZon

      Posts: 626

      Het is niet wat in interpreteer ... Ik bedoel eerder, het klinkt allemaal leuk zo'n "statement" van een rijder , maar ik betwijfel héél sterk of het die impact gaat en hebben en vrees zelfs dat het bij een deel van het publiek anders gaat geïnterpreteerd worden.

      • + 1
      • 13 feb 2026 - 12:24
  • mario

    Posts: 15.152

    Een hele ochtend niet de garage uitkomen is niet hetzelfde als "stilvallen", daar heeft Max wel een punt... 😉
    Hij had ook kunnen zeggen: "Mercedes deed het slechter dan wij...", heeft ie ook een punt.. 😎

    Let wel: Dit zijn twee grapjes hè!!! Dat jullie het maar weten... Het is zeker geen aanval op Max of RBR en ook niet een aanval op Mercedes... Gewoon deze ochtend luchtig beginnen.. 😊

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 11:16

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar