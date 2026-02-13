Max Verstappen heeft nog geen enkel idee idee waar Red Bull op dit moment staat. De Nederlander kende woensdag een productieve dag, en stelt vandaag dat het te vroeg is om voorspellingen te doen.

Verstappen hoefde gisteren niet in actie te komen tijdens de testweek op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Nederlander keek toe, en zag hoe zijn teamgenoot Isack Hadjar de ochtend moest overslaan vanwege een hydraulisch probleem. In de middag werd dit weer opgelost, en kon Hadjar zeer veel rondjes rijden.

Verstappen keek toe, en spuwde daarna vuur in een mediasessie in de paddock. Verstappen en zijn team Red Bull lijken wel goed aan de week te zijn begonnen, want bij de concurrentie maken ze zich ernstige zorgen over hen. Vooral de manier waarop Red Bull de inzet van de energie van de elektrische motor zou inzetten, zorgt voor kopzorgen.

Waar staat Red Bull?

Verstappen lijkt dat zelf allemaal een beetje overdreven te vinden. Als hij in een interview met F1 TV wordt gevraagd waar Red Bull staat, reageert hij met een gulle grijns: "Ik heb geen idee waar ik sta. Ik weet dat ik nu in Bahrein ben! Ik heb geen idee, het is ook onmogelijk om te weten. Je weet niet of je rivalen al volgas gaan en wat er gaat gebeuren in Melbourne. Het is voor mij altijd heel erg lastig om iets te zeggen over het testen, ik probeer veel rondjes te rijden en niet stil te vallen."

Bevalt de nieuwe motor?

De nieuwe krachtbron van Red Bull en Ford lijkt boven verwachting te functioneren, en daar is Verstappen heel erg blij mee: "Het is goed om te zien. We zijn natuurlijk een nieuwe motorfabrikant. Het is ook mooi voor iedereen hier om de auto en de motor samen te zien. Zoals ik al zei, we moeten nog steeds veel leren, maar we gaan de goede kant op. Er zijn zeker dingen die beter kunnen, we zullen niet zomaar tevreden zijn, maar we vallen tenminste niet stil."