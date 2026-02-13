user icon
Verstappen vertrouwt Mercedes niet: "Ze kunnen meer"

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde voorafgaand aan de wintertests dat zijn team over de sterkste motor beschikt. Toch staat Mercedes nog niet bovenaan de tijdenlijsten. Max Verstappen vermoedt dan ook dat de Oostenrijker niet volledig open kaart speelt en dat de Duitse renstal sneller is dan ze momenteel laten zien.

Volgens de viervoudig wereldkampioen speelt de truc met de compressieverhoudingen  een veel grotere rol dan Wolff doet voorkomen. Na afloop van de eerste testdagen liet Verstappen weten dat hij het nadrukkelijk oneens is met de uitspraken van de Mercedes-teambaas.

'Wolff is niet transparant'

Dit seizoen hebben twee nieuwe termen hun intrede gedaan binnen de paddock: 'energiebeheer' en 'compressieverhouding'. Mercedes zou een trucje hebben met de compressieverhouding, maar Wolff beweert dat dat onschuldig is en weinig verschil maakt. Toch kijk Verstappen daar compleet anders naar. 

De Nederlander laat aan de aanwezige media weten: "Je moet daar zeker een nul achter zetten! En misschien nog wel meer. Maar weet je, ik snap natuurlijk wel wat zij proberen te doen." De FIA gaat een belangrijk besluit nemen over de compressieverhouding en Wolff hoopt, aldus de geruchten, Red Bull in een favoriete positie te zetten om zo onder de radar te blijven. 

Mercedes verlegt de focus naar Red Bull

"Nou, ik kan je één ding vertellen: wacht maar even tot Melbourne en kijk hoeveel vermogen er dan ineens bij komt bij hen. Dat weet ik nu al. Ze proberen de focus natuurlijk te verleggen naar ons, omdat wij woensdag zoveel ronden hebben gereden. Maar je moet het van twee kanten zien. Wacht maar gewoon af tot Melbourne en kijk hoe hard zij daar ineens op het rechte stuk zullen gaan."

Mercedes doet nu aan sandbaggen mocht het kloppen wat Verstappen zegt. Sandbaggen betekent dat een team niet alles van de nieuwe bolide laat zien, zoals met een teruggedraaide motor rijden. 

Afleidingsmanoeuvres

"Kijk maar gewoon terug naar de wintertests van de afgelopen tien jaren. Ik denk dat je op dag één echt nog niet kunt zeggen wie er wereldkampioen wordt, zeker niet met een nieuw reglement. Persoonlijk denk ik dat het allemaal afleidingsmanoeuvres zijn, maar goed, dat is prima."

Verstappen maakt zich er niet druk om en laat zich al helemaal niet afleiden door de andere teams: "Ik ben daar ook niet mee bezig. Ik focus me gewoon op wat wij doen met het team, want er valt eerlijk gezegd nog zoveel te leren. De nieuwe regels zijn zo complex dat we zelf gewoon zoveel mogelijk ronden willen rijden."

