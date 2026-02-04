Max Verstappen en Isack Hadjar hebben mogelijk slecht nieuws gekregen in aanloop naar de eerste officiële wintertest van het nieuwe Formule 1-seizoen. Naar verluidt kampt de gloednieuwe motor van Red Bull Racing, ontwikkeld in samenwerking met Ford, namelijk met serieuze problemen. Daarnaast lijkt het erop dat de krachtbron van Mercedes, van een andere planeet is.

Red Bull heeft afgelopen jaar afscheid genomen van Honda. Het Japanse merk leverde de krachtbron van 2019 tot en met 2021, waarna de Oostenrijkse renstal het concept van de motor overnam en doorontwikkelde. Nadat Honda aan het einde van het seizoen Red Bull uitzwaaide, arriveerde Ford in Milton Keynes. Het Amerikaanse merk bouwt niet zelf de motor, dat doet Red Bull onder de naam Red Bull Powertrains, maar zij sponsoren voor een groot deel een werken mee aan de vorderingen.

'Serieuze problemen voor Red Bull-motor'

De eerste indrukken van de motor van Red Bull waren hoopvol voor Verstappen en Hadjar. Mark Rushbrook - topman van Ford - zei dat de ontwikkelingen op schema liepen en ook in Barcelona tijdens de eerste shakedown van het seizoen, kwam de RB22 nauwelijks stil te staan. Alleen Hadjar veroorzaakte een crash op de tweede dag.

Maar achter de schermen lijkt er veel meer aan de hand te zijn bij Red Bull. Formule 1-journalist Carlos Miquel meldde namelijk in een Youtube-video van Cortito y al Pie dat er veel overhitting momenteel plaatsvindt achterin de RB22. Maar dat is nog niet eens het grootste probleem. Miquel stipte namelijk aan dat de auto van Verstappen te maken heeft met een zogenaamd 'lag-probleem'. “De Red Bull-motor kampt met veel turbolag. Dat lag ook ten grondslag aan de crashes van Hadjar en het stilvallen van Racing Bulls”, aldus de Spaanse journalist.

Wat houdt het 'lag-probleem' in?

Het probleem draait om turbolag: het moment waarop een coureur het gaspedaal intrapt, maar de turbo nog tijd nodig heeft om voldoende luchtdruk op te bouwen. Daardoor komt het motorvermogen vertraagd vrij, iets wat voor coureurs verraderlijk kan zijn. Dat zou ook verklaren waarom Isack Hadjar in de laatste bocht crashte, nadat hij daar vol op het gas moest.

Wanneer het vermogen vervolgens alsnog vrijkomt, kan dat aanvoelen als een plotselinge duw in de rug. Precies dat onvoorspelbare effect wil Red Bull Powertrains zo snel mogelijk elimineren. De motorbouwer uit Milton Keynes heeft nog tot de eerste week van maart de tijd om bij te sturen, voordat het Formule 1-seizoen officieel van start gaat met de eerste Grand Prix.

Mercedes lijkt voorsprong te hebben

Tijdens de shakedown in Barcelona werd langzaam duidelijk dat Mercedes de zaken goed voor elkaar heeft. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten samen meer dan 500 ronden neer te zetten en kwamen bovendien nauwelijks in de problemen. Als de geruchten van Miquel kloppen, zal Verstappen nog even geduld moeten hebben voordat hij kan gaan nadenken over een vijfde wereldtitel in de Formule 1.