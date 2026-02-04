user icon
icon

'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

Max Verstappen en Isack Hadjar hebben mogelijk slecht nieuws gekregen in aanloop naar de eerste officiële wintertest van het nieuwe Formule 1-seizoen. Naar verluidt kampt de gloednieuwe motor van Red Bull Racing, ontwikkeld in samenwerking met Ford, namelijk met serieuze problemen. Daarnaast lijkt het erop dat de krachtbron van Mercedes, van een andere planeet is. 

Red Bull heeft afgelopen jaar afscheid genomen van Honda. Het Japanse merk leverde de krachtbron van 2019 tot en met 2021, waarna de Oostenrijkse renstal het concept van de motor overnam en doorontwikkelde. Nadat Honda aan het einde van het seizoen Red Bull uitzwaaide, arriveerde Ford in Milton Keynes. Het Amerikaanse merk bouwt niet zelf de motor, dat doet Red Bull onder de naam Red Bull Powertrains, maar zij sponsoren voor een groot deel een werken mee aan de vorderingen. 

Meer over Red Bull Racing Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

'Serieuze problemen voor Red Bull-motor'

De eerste indrukken van de motor van Red Bull waren hoopvol voor Verstappen en Hadjar. Mark Rushbrook - topman van Ford - zei dat de ontwikkelingen op schema liepen en ook in Barcelona tijdens de eerste shakedown van het seizoen, kwam de RB22 nauwelijks stil te staan. Alleen Hadjar veroorzaakte een crash op de tweede dag. 

Maar achter de schermen lijkt er veel meer aan de hand te zijn bij Red Bull. Formule 1-journalist Carlos Miquel meldde namelijk in een Youtube-video van Cortito y al Pie dat er veel overhitting momenteel plaatsvindt achterin de RB22. Maar dat is nog niet eens het grootste probleem. Miquel stipte namelijk aan dat de auto van Verstappen te maken heeft met een zogenaamd 'lag-probleem'. “De Red Bull-motor kampt met veel turbolag. Dat lag ook ten grondslag aan de crashes van Hadjar en het stilvallen van Racing Bulls”, aldus de Spaanse journalist.

Wat houdt het 'lag-probleem' in?

Het probleem draait om turbolag: het moment waarop een coureur het gaspedaal intrapt, maar de turbo nog tijd nodig heeft om voldoende luchtdruk op te bouwen. Daardoor komt het motorvermogen vertraagd vrij, iets wat voor coureurs verraderlijk kan zijn. Dat zou ook verklaren waarom Isack Hadjar in de laatste bocht crashte, nadat hij daar vol op het gas moest.

Wanneer het vermogen vervolgens alsnog vrijkomt, kan dat aanvoelen als een plotselinge duw in de rug. Precies dat onvoorspelbare effect wil Red Bull Powertrains zo snel mogelijk elimineren. De motorbouwer uit Milton Keynes heeft nog tot de eerste week van maart de tijd om bij te sturen, voordat het Formule 1-seizoen officieel van start gaat met de eerste Grand Prix.

Mercedes lijkt voorsprong te hebben

Tijdens de shakedown in Barcelona werd langzaam duidelijk dat Mercedes de zaken goed voor elkaar heeft. George Russell en Andrea Kimi Antonelli wisten samen meer dan 500 ronden neer te zetten en kwamen bovendien nauwelijks in de problemen. Als de geruchten van Miquel kloppen, zal Verstappen nog even geduld moeten hebben voordat hij kan gaan nadenken over een vijfde wereldtitel in de Formule 1. 

WickieDeViking

Posts: 252

Dus je gaat nu hier kritisch vragen stellen over de bron, terwijl je zelf statements maakt zonder een bron te vermelden. En dan heb ik het niet over dat je ze niet aan mij wilt geven, je post waarin ik om bronnen vroeg had je al neergezet zonder een bron te noemen.

Ironisch.

  • 21
  • 4 feb 2026 - 11:58
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (26)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 33.002

    Die link in het artikel verwijst naar een video van 27 januari toen Max de vrijdag nog niet
    gereden had en vrij weinig bekeken, 22000 keer slechts. Wie zijn zij?
    Wie is die 1-journalist Carlos Miquel ? Dit stond ook allemaal op GP33 dat ik al jaren mijd.

    • + 5
    • 4 feb 2026 - 11:34
    • Pietje Bell

      Posts: 33.002

      Effies gegoogeld. Hij is een Spaanse journalist en vooral gefocust op Spaanse atleten (uiteraard). Hij heeft een IG account met 2.181 volgers (om een indruk van hem te krijgen zou je het even kunnen bekijken). Alonso volgt hem trouwens niet.

      Carlos Miquel Gomez

      • + 3
      • 4 feb 2026 - 11:41
    • WickieDeViking

      Posts: 252

      Dus je gaat nu hier kritisch vragen stellen over de bron, terwijl je zelf statements maakt zonder een bron te vermelden. En dan heb ik het niet over dat je ze niet aan mij wilt geven, je post waarin ik om bronnen vroeg had je al neergezet zonder een bron te noemen.

      Ironisch.

      • + 21
      • 4 feb 2026 - 11:58
    • WickieDeViking

      Posts: 252

      Dat gezegdhebbende, vind ik dit ook geen betrouwbare bron.

      • + 2
      • 4 feb 2026 - 11:59
    • iOosterbaan

      Posts: 2.097

      Lijkt iemand die wel al een tijdje meeloopt als Spaanse journalist. Maar hoeveel access hij echt heeft. Durf ik niet te zeggen. Lijkt vooral iemand die bij de Sainz'es er vuistdiep in zit. Op een Alonso wiki werd hij wel een keer ge-quote.

      Maar ik neem voorlopig alles nog met een joekel van een korrel zout....na Bahrein als alle journo's er ook weer bij mogen...dan wordt er vast meer geroddeld en informatie 'informeel' doorgespeeld. Dus dan krijgen we echt wel een beter idee. Voor nu, gooi ik Carlos Miquel ook ff op de hoop van speculatie

      • + 4
      • 4 feb 2026 - 12:01
    • Pietje Bell

      Posts: 33.002

      Even ter vergelijking: Albert Fabrega is ook een Spaanse F1 journalist met
      > 600 000 volgers op zijn IG en 457 000 volgers op Twitter. Zijn berichten worden op elk forum aangehaald.
      Doet neutraal verslag van elk GP weekend. Hij heeft hier nog met geen woord over gerept, terwijl hij vorige week de hele week verslag en foto's uit heeft gebracht.

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 12:14
    • Pietje Bell

      Posts: 33.002

      WickieDeViking

      Dus je gaat nu hier kritisch vragen stellen over de bron, terwijl je zelf statements maakt zonder een bron te vermelden. En dan heb ik het niet over dat je ze niet aan mij wilt geven, je post waarin ik om bronnen vroeg had je al neergezet zonder een bron te noemen.

      Ironisch.
      =======================================================

      Zit je wel hoog hè?!

      Ik heb je uitgelegd waarom ik alleen JOU de bron niet wou geven.

      • + 7
      • 4 feb 2026 - 12:16
    • Larry Perkins

      Posts: 62.866

      Schijnt dat Carlos Miquel Gomez een pseudoniem is van Juan Pablo Montoya, ze hebben ook dezelfde visioenen...

      • + 6
      • 4 feb 2026 - 12:30
    • Larry Perkins

      Posts: 62.866

      (komt van een geheime bron)

      • + 13
      • 4 feb 2026 - 12:31
    • WickieDeViking

      Posts: 252

      Pietje, je begrijpt blijkbaar niet wat ik zeg. Jij plaatst een post met een uitspraak die je als feit brengt. In die post gaf jij geen bron. Het gaat er dus niet om dat jij mij die bron niet wilde geven, maar dat je bij voorbaat die bron sowieso al niet had opgenomen in je bericht.

      Wanneer ik dan naar de bron vraag en jij zegt dan "ik wil jou die bron niet geven", helemaal prima. Maar mijn punt blijft gewoon staan. Je hebt kritiek op artikels die misschien een onbetrouwbare bron vermelden, maar jijzelf geeft zelfs helemaal geen bron in je geraas. Dat is ironisch.

      • + 9
      • 4 feb 2026 - 13:42
  • Patrace

    Posts: 6.500

    Zelf als dit allemaal waar is, kun je niet zeggen dat dit geheel onverwacht is.
    Dat Red Bull met de eerste motor die ze bouwen tegen diverse problemen aan zou lopen, was gewoon te voorzien. De vraag is hoe snel ze de problemen kunnen oplossen en stappen vooruit kunnen zetten.

    Voordeel van hun organisatie is dat ze het vanaf het begin zo efficiënt mogelijk hebben kunnen inrichten, zonder last te hebben van historische keuzes. Dat kan hen wel van pas komen in hun flexibiliteit en snelheid van schakelen.

    Vooralsnog is er niets verontrustends en moet de betrouwbaarheid die ze lieten zien als positief worden beschouwd.

    • + 1
    • 4 feb 2026 - 11:43
    • StevenQ

      Posts: 10.158

      De mensen die Red Bull heeft ingehuurd hebben veel vaker motoren gebouwd, de man die leiding geeft aan dat project werkte meer dan 20 jaar voor Ilmor en Mercedes en werkte ook mee aan de dominante Mercedes motor

      Uiteindelijk reed Max gewoon 118 ronden op die 3e dag en was hij ondanks zijn ziekte lachend in beeld, dus zullen die problemen wel meevallen

      • + 8
      • 4 feb 2026 - 11:47
    • da_bartman

      Posts: 6.398

      "de man die leiding geeft aan dat project werkte meer dan 20 jaar voor Ilmor en Mercedes en werkte ook mee aan de dominante Mercedes motor" En toen hij Naar RBPT kwam was hij niet alleen. Naar eigen zeggen, maakte 170 collega's van hem bij Mercedes diezelfde overstap. Mercedes heeft dat allemaal moeten aanvullen. Dus mogelijk hebben ze bij RBPT zelfs meer ervaring met het bouwen van dit soort F1 motoren dan bij Mercedes.

      • + 5
      • 4 feb 2026 - 12:18
    • Elektropunkz

      Posts: 927

      Daarnaast is turbolag nou niet een onbekend probleem, dat bestaat al zo lang als er turbo’s in auto’s geschroefd worden, en daarom denk ik dan ook dat er wel een oplossing zal komen … ook met de Renaults en Honda heeft Verstappen weleens last van lag gehad

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 14:26
    • snailer

      Posts: 31.616

      Turbo vertraging is wel might irritant. Als dat er al in zit.
      Niemand die iets weet. Er is geen data beschikbaar.

      Ik verwacht verder dat iemand die 2k volgers heeft niet is toegelaten tijdens de test. Die man staat enorm ver achteraan de rij.

      Voor mij is het hoax tot ik het een Red Bull Racing man hoor zeggen in een interview.

      Met de nadruk op 'HOOR'.

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 14:37
  • d@nny

    Posts: 3.551

    Ben helemaal klaar met de meningen van alle zogenaamde journalisten etc etc.

    We zien in Australië wel hoe het er met iedereen aan toe gaat. Tot die tijd is het geneuzel, aannames en weet ik veel wat.

    • + 7
    • 4 feb 2026 - 11:45
  • DRS-zone

    Posts: 410

    Red Bull moet eerst maar eens zien een goede motor te bouwen die goed is voor podia en overwinningen.

    Volgende week in Bahrein gaan we zien hoe het er voor staat.

    • + 1
    • 4 feb 2026 - 11:55
  • rubke

    Posts: 234

    hier is een shake down voor...om deze problemen boven water te brengen. Al kan ik me niet voorstellen dat ze hier niet op de testbank tegenaan zijn gelopen

    • + 2
    • 4 feb 2026 - 12:00
  • gridiron

    Posts: 3.155

    Geef die mensen van RBPT eens wat tijd om de boel onder controle te krijgen, de eerste motor van Honda was ook niet meteen kampioenwaardig om die van Alpine/Renault nog maar te zwijgen terwijl die een pak meer ervaring hebben.

    • + 1
    • 4 feb 2026 - 12:21
  • fdorp

    Posts: 76

    Turbo lag bij een hybride motor? Dat moet software matig wel op te lossen zijn dmv wanneer electra motor en ICE samenwerken.

    En als dit al onder "serieuze problemen" valt dan ben ik benieuwd welke classificatie er aan Audi en Honda komen te hangen. Die hadden meer serieuze problemen met Honda als grote onzekere aangezien die niet harder mochten dan 250km/u.

    • + 1
    • 4 feb 2026 - 12:39
    • RonHymer

      Posts: 111

      Had Honda in het begin niet ook grote problemen met de turbo? En nadat ze samen gingen werken met Hondas vliegtuig divisie, deze opgelost waren?

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 15:16
  • Landerion

    Posts: 185

    Beste WickieDeViking,

    Ik weet waarom jij Poetje moet aanvallen op een post waarin hij tracht de kredietwaardigheid van een journalist te achterhalen. Dit voelt meer als een persoonlijke aanval tegen Pietje dan een bijdrage aan dit forum. Ik kom hier namelijk niet voor posts waarin een persoonlijke vete wordt uitgevochten. Dit is een F1 forum en niet een bash-een-lid-forum.

    • + 4
    • 4 feb 2026 - 13:47
    • Elektropunkz

      Posts: 927

      Leg eens uit ? Ik weet het niet namelijk maar vind het wel apart

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 14:28
    • van lotje,g

      Posts: 1.189

      Wat een PoesPas voor Poetje, en Pietje, snap er niets van.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 14:31
    • Landerion

      Posts: 185

      De reacties op mijn posts spreken boekdelen, jammer hoor.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 15:09
    • Pietje Bell

      Posts: 33.002

      Ach @Lotje, sinds@Vicking hier 29 december een nieuw account aan heeft gemaakt heeft hij telkens kritiek en commentaar op mijn berichten op een niet bepaald vriendelijke manier.
      Ik postte een dag voordat het hier in een artikel op maandag 2 februari verscheen dat Hadjar voor $514 000 schade had gereden. Ik had het via f1 Insider en vond de info zeer betrouwbaar. Heb er geen bron bij vermeld wat ik normaal gesproken wel doe, maar de link blijft dan vaak hangen op zondag.
      @Vicking vroeg of ik een bron had en ik antwoordde dat ik dat zeker had, omdat ik het anders niet geplaatst had. Hij vroeg nogmaals om de naam van die bron en ik heb hem toen duidelijk uitgelegd waarom ik HEM die bron niet gaf. Vanwege het bovenstaande.
      Ik check altijd alles 3 keer voordat ik hier iets plaats en normaal gesproken help ik iedereen die mij ergens om vraagt of uit eigen beweging, maar met hem was ik klaar.

      • + 3
      • 4 feb 2026 - 15:10

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar