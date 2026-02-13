user icon
Ook Albon stipt Verstappen aan: "Red Bull ziet er heel sterk uit"

Ook Albon stipt Verstappen aan: "Red Bull ziet er heel sterk uit"

Net als Carlos Sainz kijkt ook Alex Albon met grote ogen naar Red Bull Racing tijdens de wintertests. De Williams-coureur ziet hoe het team van Max Verstappen voorlopig de toon zet en steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

Volgens Albon tekenen zich in 2026 opnieuw duidelijke krachtsverhoudingen af, waarbij de traditionele topteams vooraan meedraaien. Toch springt er volgens hem één team écht uit, namelijk zijn voormalige werkgever waarvoor hij in 2019 en 2020 uitkwam.

Albon ziet Red Bull boven de rest uitsteken

De Thai wijst op de balans tussen bochtensnelheid en topsnelheid. “In de bochten zijn er meerdere teams die er goed uitzien. De gebruikelijke top vier zit daar dicht bij elkaar. Maar op de rechte stukken maakt Red Bull het verschil”, klinkt het tegenover de aanwezige pers in Bahrein.

Wat hem vooral opvalt, is de compleetheid van het pakket. “Ze zijn niet alleen snel op het rechte eind, de auto oogt ook stabieler in hoe hij zijn vermogen afgeeft. De deployment lijkt consistenter en de wagen is gewoon goed te rijden. Als je de GPS-data bekijkt, zie je dat ze op elk recht stuk winnen. Dat zegt genoeg.”

Focus verschilt per team tijdens tests

Tijdens de testdagen merkt Albon dat niet elk team met dezelfde prioriteiten werkt. “Sommige fabrikanten zijn vooral bezig met de rijeigenschappen van de motor, anderen zoeken meteen pure performance. Ferrari lijkt bijvoorbeeld eerst te mikken op een goed rijgevoel en pas daarna op absolute snelheid.”

Voor Williams is het volgens hem een voordeel dat meerdere teams met dezelfde krachtbron rijden. “We hebben drie andere renstallen met dezelfde motor. Daardoor kunnen we informatie delen en sneller stappen zetten op het vlak van drivability. Maar vergis je niet: het gaat niet alleen om set-up. Er speelt veel meer. We besteden momenteel meer tijd aan dat bredere plaatje dan aan de klassieke afstelling.”

  • Maximo

    Posts: 9.774

    De Mercedes teams (waaronder Williams) zijn ontzettend aan het "sand-baggen" in de hoop dat de Mercedes motoren hun truckje zolang mogelijk mogen blijven gebruiken.

    Ik durf 'm onderhand wel aan:
    1. McLaren
    2.Mercedes
    3.Ferrari/RB

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 09:06
  • mordor

    Posts: 2.118

    Zandzakken zijn niet aan te slepen, imho

    Ik denk zelf dat MB boven McL staat

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 10:00
    • Maximo

      Posts: 9.774

      De annalyses van veel F1 technici zijn toch wel dat McLaren op veel vlakken met hun wagen op het oog een stapje verder lijken dan Mercedes, die voorsprong die ze hadden met hun bandenmanagement zijn ze natuurlijk ook niet zo maar kwijt.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 10:03
    • SennaS

      Posts: 11.429

      Dat bandenmansgement hadden ze goed voor elkaar echter eind vorig jaar werden ze regelmatig vetslagen door rbr op dat vlak

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 10:31
  • Mailliw

    Posts: 115

    Het lijkt wel of Toto tegen alle Mercedes rijders en sky heeft gezegd: Alle ballen naar Max. Terwijl McLaren en Ferrari qua snelheid en drivability erg goed uitzag.
    Waarom lees je altijd overal dat Max de benchfactor en niet Lando met Mclaren, die overtuigend constructeur en wereld kampioen werden?

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 10:48
  • Pietje Bell

    Posts: 33.124

    Nu is het weer Albon die de aandacht op de PU van Max moet vestigen.
    Eerder waren het Toto, Vowles, Lando, Sainz en anderen die ook een Mercedes PU hebben.
    Allemaal de aandacht afleiden van de Mercedes PU. Valt totaal niet op.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 11:18

