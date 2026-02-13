Net als Carlos Sainz kijkt ook Alex Albon met grote ogen naar Red Bull Racing tijdens de wintertests. De Williams-coureur ziet hoe het team van Max Verstappen voorlopig de toon zet en steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken.

Volgens Albon tekenen zich in 2026 opnieuw duidelijke krachtsverhoudingen af, waarbij de traditionele topteams vooraan meedraaien. Toch springt er volgens hem één team écht uit, namelijk zijn voormalige werkgever waarvoor hij in 2019 en 2020 uitkwam.

Albon ziet Red Bull boven de rest uitsteken

De Thai wijst op de balans tussen bochtensnelheid en topsnelheid. “In de bochten zijn er meerdere teams die er goed uitzien. De gebruikelijke top vier zit daar dicht bij elkaar. Maar op de rechte stukken maakt Red Bull het verschil”, klinkt het tegenover de aanwezige pers in Bahrein.

Wat hem vooral opvalt, is de compleetheid van het pakket. “Ze zijn niet alleen snel op het rechte eind, de auto oogt ook stabieler in hoe hij zijn vermogen afgeeft. De deployment lijkt consistenter en de wagen is gewoon goed te rijden. Als je de GPS-data bekijkt, zie je dat ze op elk recht stuk winnen. Dat zegt genoeg.”

Focus verschilt per team tijdens tests

Tijdens de testdagen merkt Albon dat niet elk team met dezelfde prioriteiten werkt. “Sommige fabrikanten zijn vooral bezig met de rijeigenschappen van de motor, anderen zoeken meteen pure performance. Ferrari lijkt bijvoorbeeld eerst te mikken op een goed rijgevoel en pas daarna op absolute snelheid.”

Voor Williams is het volgens hem een voordeel dat meerdere teams met dezelfde krachtbron rijden. “We hebben drie andere renstallen met dezelfde motor. Daardoor kunnen we informatie delen en sneller stappen zetten op het vlak van drivability. Maar vergis je niet: het gaat niet alleen om set-up. Er speelt veel meer. We besteden momenteel meer tijd aan dat bredere plaatje dan aan de klassieke afstelling.”