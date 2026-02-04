Max Verstappen lijkt nog even te genieten van zijn vrije dagen voordat hij aan het nieuwe seizoen begint. De Nederlandse Red Bull-coureur vloog na de testweek in Barcelona weer naar huis, en het lijkt er sterk op dat hij nu is doorgevlogen naar het Oostenrijkse Innsbruck.

Verstappen kwam vorige week in actie tijdens de besloten testweek in Barcelona. Op vrijdag reed hij de gehele dag, waarna hij direct weer doorvloog naar zijn woonplaats Monaco. De Nederlandse Red Bull-coureur voelde zich wat ziekjes, maar kon wel de test voltooien. Verstappen moet volgende week weer in actie komen tijdens de tweede testweek in Bahrein, maar voor die tijd geniet hij van zijn familie.

Verstappens privéjet vloog eerder deze week naar het Oostenrijkse Innsbruck, wat in de buurt ligt van veel verschillende skioorden. Verstappen vloog al eerder naar dit vliegveld, en toen genoot hij van zijn tijd op de ski's en liet hij zijn neus zien op feestjes van vrienden. Hij spreekt perfect Duits, en is ook een populaire coureur in Oostenrijk.

Verstappen vloog in december ook al naar Innsbruck, waar hij toen werd gespot op een feestje van vrienden. In de jaren daarvoor werd hij gespot in het skioord Lech, waar ook de koninklijke familie elk jaar op wintersport gaat. Verstappen is een ervaren skiër, en mocht zijn kunsten eerder al laten zien op evenementen van Red Bull. Hij betrad daar de piste niet alleen op de ski's, maar ook in een Formule 1-wagen voor een speciale demorun.

Privéjet vliegt naar Innsbruck

Wat Verstappen nu aan het doen is, is niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat Verstappen hier geniet van zijn vrije tijd met zijn familie, aangezien ook zijn oude privéjet is namelijk gesignaleerd op het vliegveld van Innsbruck. De PH-DTF kan tegenwoordig worden ingehuurd, en vloog deze week van Maastricht naar Innsbruck. De kans is groot dat hier de familie van Verstappen inzat, die woonachtig zijn in de omgeving van Maastricht.

De twee vliegtuigen waren gebroederlijk naast elkaar te zien op de webcam van het vliegveld van Innsbruck. Verstappen maakte vorige week zelf gebruik van zijn oude privéjet, toen zijn nieuwe vliegtuig voor onderhoud in Zwitserland was.

Met wie is Verstappen op vakantie?

Verstappens zus Victoria postte eerder vandaag al een Story op Instagram waarop te zien was dat ze skikleding had ontvangen. De kans is dus aanwezig dat ook zij met haar gezin aanwezig is in de omgeving van Innsbruck.

Mag Verstappen wel skiën?

Of Verstappen zelf ook op de lange latten staat, is niet bekend. De Nederlander staat aan de vooravond van het nieuwe Formule 1-seizoen, en kan dus wat minder risico's nemen dan tijdens de winterstop. Verstappen zal volgende week afreizen naar Bahrein, waar de tweede testweek op het programma staat. Op welke dagen Verstappen in actie zal komen, is nog niet bekend. Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat begin maart van start in Australië, waarna de eerste races snel zullen volgen.